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Meta запретила желать смерти главам государств в Facebook и Instagram на фоне блокировки соцсетей в России Статьи редакции

Ранее компания разрешила это делать в отношении Путина и Лукашенко — и получила очередной бан от Роскомнадзора.

Вице-президент Meta Ник Клегг сообщил о введении запрета на пожалания смерти для президентов. Об этом он написал в письме к сотрудникам, сообщает Reuters.

Клегг подчеркнул, что разрешение использовать «хейт спич» в отношении российских военных «не должно быть истолковано как попустительство насилию в отношении россиян в целом». Также в компании отметили, что это «сложные решение» из-за постоянно меняющейся ситуации.

Meta выступает против русофобии. Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам или любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении россиян на нашей платформе.

Ник Клегг
вице-президент Meta

  • Facebook и Instagram 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Правила изменили в связи с боевыми действиями в Украине. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

  • После этого Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать Instagram в России. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети 14 марта. Facebook заблокирован в стране с 4 марта.
Соцсети
TJ
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Инструкция на фоне вероятного признания компании Meta «экстремистской».

#новость #meta #facebook #instagram

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LeodVinci
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Антон Т

С хрустом!

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Sergei Timofeyev

Raketa?

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умный человек
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Иван Шеметов

Почему сербам нельзя желать смерти солдатам Нато?
Свобода слова же

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5
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Иван Золотарев

А всё. А надо было раньше

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5
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le phatique

Ну переобулись же не из-за блокировки, а за пиздюля от ООН

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2
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Антон Т

Да они сами уже запутались

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Верен Дар

А где официальные пиздюли от ЕС и США - или они одобряют?

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Сергей Я
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1
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Андрей Мельник

Что ж ты фраер сдал назад?

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Алексей Родной

А всё уже, раньше надо было думать.

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Елизавета Лебедкина

ну спасибо

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Евгений Торанов

Гудбай, Америка…

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Igor Batkovich

Не понял! В прыжке переобулись??

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Антон Т

Meta выступает против русофобии. Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам или любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении россиян на нашей платформе.
Ощущаю своей русской железой, что это не искренне.

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Евгений Анатольевич

Проблеск здравого смысла :)

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Биба и Боба

Ну тупые внатуре 🗿

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Юлия Третьякова

Пробили дно уже) назад не откатить, увы

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Павел Ро

Пинг подгорания боьшеват

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