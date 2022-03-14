Meta запретила желать смерти главам государств в Facebook и Instagram на фоне блокировки соцсетей в России Статьи редакции
Ранее компания разрешила это делать в отношении Путина и Лукашенко — и получила очередной бан от Роскомнадзора.
Вице-президент Meta Ник Клегг сообщил о введении запрета на пожалания смерти для президентов. Об этом он написал в письме к сотрудникам, сообщает Reuters.
Клегг подчеркнул, что разрешение использовать «хейт спич» в отношении российских военных «не должно быть истолковано как попустительство насилию в отношении россиян в целом». Также в компании отметили, что это «сложные решение» из-за постоянно меняющейся ситуации.
Facebook и Instagram 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Правила изменили в связи с боевыми действиями в Украине. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
- После этого Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать Instagram в России. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети 14 марта. Facebook заблокирован в стране с 4 марта.
И добавил менеджер загрузок, редактирование альбомов и неограниченное облачное хранилище.
Продолжаем серию интервью с командой Точки, которая делает удобный банк и другие сервисы для бизнеса. Денису Сыскову 27 лет и он уже 2,5 года работает в Точке. Начав с позиции менеджера по продажам, он пришёл к роли тимлида команды.
Всем привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. В этот раз хочу дать свою правовую оценку недавнему одностороннему изменению условий по кредитным картам, которые произвел Альфа-Банк.
Для развития аналогичной сети в России «нет технологий и достаточной поддержки правительства».
Из-за «улучшения эпидемиологической ситуации».
С хрустом!
Raketa?
Почему сербам нельзя желать смерти солдатам Нато?
Свобода слова же
А всё. А надо было раньше
Ну переобулись же не из-за блокировки, а за пиздюля от ООН
Да они сами уже запутались
А где официальные пиздюли от ЕС и США - или они одобряют?
Что ж ты фраер сдал назад?
А всё уже, раньше надо было думать.
ну спасибо
Гудбай, Америка…
Не понял! В прыжке переобулись??
Meta выступает против русофобии. Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам или любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении россиян на нашей платформе.
Ощущаю своей русской железой, что это не искренне.
Проблеск здравого смысла :)
Ну тупые внатуре 🗿
Пробили дно уже) назад не откатить, увы
Пинг подгорания боьшеват