VK перезапустит мессенджеры ICQ и MyTeams — «Ведомости» Статьи редакции
Проекты могут заработать к лету, говорят источники, но чем именно будут отличаться новые версии, не знают.
- Перезапуск ICQ обсуждался на уровне топ-менеджмента ещё в середине февраля, до начала «операции» в Украине, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании.
- Но на фоне санкций и приостановки работы иностранных компаний в России проект перезапуска мессенджера стал обсуждаться уже с властями страны, рассказал изданию федеральный чиновник.
- При этом на начало марта речь шла уже не только об ICQ, но и о запуске собственного корпоративного мессенджера VK. Оба проекта собираются представить к лету 2022 года.
- По словам другого федерального чиновника, VK планирует ускорить запуск своего нового мессенджера, но не ICQ. Компания собирается выпустить его на базе уже существующего мессенджера MyTeams, который работает с 2019 года. После ребрендинга его переименовали в VK Teams.
- Чем новые версии ICQ и VK Teams будут отличаться от действующих, источники «Ведомостей» не знают. В пресс-службе VK не ответили на запрос издания.
- ICQ перешел к VK после реорганизации фонда DST, купившего мессенджер в 2010 году у американской AOL за $187,5 млн. Компания в апреле 2020 года перезапустила мессенджер: добавила быстрые ответы и возможность создавать ботов. Аудиторию ICQ в компании не раскрывают, по данным Mediascope на январь 2020 года, в России им пользуется 439 тысяч человек.
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Зачем?
Не таким я хотел 2007й.. Не таким..
Поднять шестизнаки
Поздно. Давно поздно.
> Ваш аккаунт был удален по причине длительной неактивности. Восстановить аккаунт или данные из этого аккаунта невозможно.
Мой шестизнак со мной, но там теперь поиск по номеру телефону, ника. ) Хотя и по шестизнаку могут найти
а как вы умудрились сохранить его? Там же волна удалений была, куча народу своих учёток лишились
Мой 6-знак майл.сру украл. Залогиниться по нему не даёт.
Поэтому никакого доверия к этой воровской конторе у меня нет, и не будет.
/вот чего им стоило _просто сохранить_ мою учётку? Ничего. Просто по причине никчёмности компании удалили, имхо /
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*wall*
а как же IRC?))
запускай викторину, а то скучно )
ЭТО БЫЛО КРУТО! Я бы поиграл сейчас)
До сих пор пользуемся ICQ для корпоративных целей. Команда 20 человек. Вполне устраивает!
А самое главное в Аську пишут только по работе)
А я рабочие Telegram аккаунты раздаю. Клиент везде удобный (и телефон, и компьютер) + позволяет переключаться между профилями: рабочий и любые, меня не касаются.
но зачем?
Я бы очень насторожено отнёсся к таким новостям. Значит что-то ещё запретят.
Так WhatsApp на подходе
на фоне санкций и приостановки работы иностранных компаний в России проект перезапуска мессенджера стал обсуждаться уже с властями страны
— Вовка, такое предложение. Сейчас планета Хануд копейки стоит.
— Шестьдесят три чатла.
— Мы месяц по галактике «Маму» попоём и планета у нас в кармане, а еще месяц — и воздух купим.
— Девяносто три чатла.
— У кого воздуха нет, все сюда насыпятся. Воздух наш.
— Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать.
— Зачем?
— Удовольствие получать.
— А какое в этом удовольствие?
— Хех, молодой ещё.
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- А почему, деда?
- Ну так, внучек, при Сталине у меня х*й стоял!
О, да... Oscar8 рулил! ))
Коротко: никто ничего не знает.
Опять?) Они каждый год перезапускают эту муть и каждый год ничего из этого не выходит. Оставьте уже ICQ в покое!!!
&RQ portable где-то на флешке пылится. Не думал что вернусь)
Qip для сони эрриксон во времена дорогой связи очень выручал
Что ни день, то прорыв.
Ага, и тем перезапуском убили 2 моих аккаунта, гады
Прямо как Ленина в мавзолее регулярно перезапускают
приложение вк за последние лет 7 скатилось в полнейшее неудобное гавно
для переписки всегда использовал Катю, но музыки многой там нет
кажется это будет очередная какашечка
Ну уж тогда и BBC можно реанимировать и dual-up
по оптике )))
Dial-up, не dual up
Ремастер ремастера?
Jabber же есть
Возвращаемся в те времена когда аська была актуальна? М-да)
Легендарное возвращение аськи :)
О-оу.
Возвращение в нулевые
Комментарий удален
Может не надо, меня как-бы и телеграм устраивает. С потерей инстаграма ещё можно смириться, но за телегу и ютубчег можно и родину продать)
И создадут импортозаместитель популярной американской соц. сети MySpace.