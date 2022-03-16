Соцсети
Чудовищный торшер

VK перезапустит мессенджеры ICQ и MyTeams — «Ведомости» Статьи редакции

Проекты могут заработать к лету, говорят источники, но чем именно будут отличаться новые версии, не знают.

  • Перезапуск ICQ обсуждался на уровне топ-менеджмента ещё в середине февраля, до начала «операции» в Украине, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании.
  • Но на фоне санкций и приостановки работы иностранных компаний в России проект перезапуска мессенджера стал обсуждаться уже с властями страны, рассказал изданию федеральный чиновник.
  • При этом на начало марта речь шла уже не только об ICQ, но и о запуске собственного корпоративного мессенджера VK. Оба проекта собираются представить к лету 2022 года.
  • По словам другого федерального чиновника, VK планирует ускорить запуск своего нового мессенджера, но не ICQ. Компания собирается выпустить его на базе уже существующего мессенджера MyTeams, который работает с 2019 года. После ребрендинга его переименовали в VK Teams.
  • Чем новые версии ICQ и VK Teams будут отличаться от действующих, источники «Ведомостей» не знают. В пресс-службе VK не ответили на запрос издания.
  • ICQ перешел к VK после реорганизации фонда DST, купившего мессенджер в 2010 году у американской AOL за $187,5 млн. Компания в апреле 2020 года перезапустила мессенджер: добавила быстрые ответы и возможность создавать ботов. Аудиторию ICQ в компании не раскрывают, по данным Mediascope на январь 2020 года, в России им пользуется 439 тысяч человек.

#новость #vk #icq #myteams

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Степан Фадеев

Зачем?

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9
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Alexander Veber

Не таким я хотел 2007й.. Не таким..

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DxdV
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5
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Allestor Krei

Поднять шестизнаки

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10
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Ярослав Яшин

Поздно. Давно поздно.

> Ваш аккаунт был удален по причине длительной неактивности. Восстановить аккаунт или данные из этого аккаунта невозможно.

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Sergei Timofeyev

Мой шестизнак со мной, но там теперь поиск по номеру телефону, ника. ) Хотя и по шестизнаку могут найти

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2
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Steve Evets

а как вы умудрились сохранить его? Там же волна удалений была, куча народу своих учёток лишились

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0
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Steve Evets

Мой 6-знак майл.сру украл. Залогиниться по нему не даёт.
Поэтому никакого доверия к этой воровской конторе у меня нет, и не будет.

/вот чего им стоило _просто сохранить_ мою учётку? Ничего. Просто по причине никчёмности компании удалили, имхо /

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1
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Ivan

+

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0
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Alexander Veber

*wall*

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Nikita Merzlyakov

а как же IRC?))

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5
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Sergei Timofeyev

запускай викторину, а то скучно )

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2
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Максим Мишин

ЭТО БЫЛО КРУТО! Я бы поиграл сейчас)

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Вася Иванов

До сих пор пользуемся ICQ для корпоративных целей. Команда 20 человек. Вполне устраивает!
А самое главное в Аську пишут только по работе)

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5
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Ярослав Яшин

А я рабочие Telegram аккаунты раздаю. Клиент везде удобный (и телефон, и компьютер) + позволяет переключаться между профилями: рабочий и любые, меня не касаются.

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1
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добрая букашка

но зачем?

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Должный Орзэмэс

Я бы очень насторожено отнёсся к таким новостям. Значит что-то ещё запретят.

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4
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Александр Антонов

Так WhatsApp на подходе

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0
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Gedevan

на фоне санкций и приостановки работы иностранных компаний в России проект перезапуска мессенджера стал обсуждаться уже с властями страны
 — Вовка, такое предложение. Сейчас планета Хануд копейки стоит.
— Шестьдесят три чатла.
— Мы месяц по галактике «Маму» попоём и планета у нас в кармане, а еще месяц — и воздух купим.
— Девяносто три чатла.
— У кого воздуха нет, все сюда насыпятся. Воздух наш.
— Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать.
— Зачем?
— Удовольствие получать.
— А какое в этом удовольствие?
— Хех, молодой ещё.

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–1
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Alexander Veber

Ностальгию миллениалов пытаются монетизировать

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0
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Александр Львов

Если уж в прошлое - то во всём. И с аськой с протоколом 2007-го.

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4
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Alexander Veber

- Деда, а когда лучше жилось: сейчас или при Сталине?
 - Ну, дык, ента, при Сталине, конечно!
- А почему, деда?
- Ну так, внучек, при Сталине у меня х*й стоял!

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2
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Sergei Timofeyev

О, да... Oscar8 рулил! ))

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Азамат Салахов

Коротко: никто ничего не знает.

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Влад

Опять?) Они каждый год перезапускают эту муть и каждый год ничего из этого не выходит. Оставьте уже ICQ в покое!!!

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4
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Вечный огонь

&RQ portable где-то на флешке пылится. Не думал что вернусь)

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2
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Эдуард

Qip для сони эрриксон во времена дорогой связи очень выручал

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1
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Анастасия

Что ни день, то прорыв.

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1
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Lexx Sky

Ага, и тем перезапуском убили 2 моих аккаунта, гады

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Артём Дубовицкий

Прямо как Ленина в мавзолее регулярно перезапускают

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Максим Степанов

приложение вк за последние лет 7 скатилось в полнейшее неудобное гавно
для переписки всегда использовал Катю, но музыки многой там нет
кажется это будет очередная какашечка

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Nikolay Kenig

Ну уж тогда и BBC можно реанимировать и dual-up

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Sergei Timofeyev

по оптике )))

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Обыкновенный Никита

Dial-up, не dual up

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Vlad Pogutsa

Ремастер ремастера?

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Valeryi

Jabber же есть

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Антон Казанцев

Возвращаемся в те времена когда аська была актуальна? М-да)

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Александр Рюмин

Легендарное возвращение аськи :)

О-оу.

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Александр Рюмин

Возвращение в нулевые

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Комментарий удален

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Qwerty54321

Может не надо, меня как-бы и телеграм устраивает. С потерей инстаграма ещё можно смириться, но за телегу и ютубчег можно и родину продать)

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Romario

И создадут импортозаместитель популярной американской соц. сети MySpace.

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