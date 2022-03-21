Решение касается Facebook и Instagram, но не WhatsApp.

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Тверской районный суд Москвы рассмотрел иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. «Медиазона» вела онлайн-трансляцию с заседания. Судья удовлетворила иск Генпрокуратуры и признала Meta экстремистской организацией. Решение вступает в силу немедленно. По суду, блокировка Facebook и Instagram «должна начаться немедленно», WhatsApp блокировка не касается. Генпрокуратуру требовала запретить деятельность Meta и её материалов, сделав исключение для WhatsApp. При этом прокурор заявил, что использование гражданами и юрлицами Facebook и Instagram не может быть признано экстремизмом.

Представитель Meta настаивала, что компания не осуществляла и не осуществляет экстремистскую деятельность и не выступает автором публикаций. При этом компания против русофобии, призывов к геноциду и другим видам насилия.

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До рассмотрения дела по существу Meta подавала три ходатайства. Её представитель заявил, что российский суд не вправе рассматривать иск против компании и сделать это может только суд по месту регистрации — в США. Кроме того, защита просила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры в связи с необходимостью подготовки позиции и перенести дело в Таганский суд.

Суд отклонил все три ходатайства, а сторона обвинения заявила, что компания пытается затянуть судебный процесс.

Кроме того, Meta просила суд назначить лингвистическую экспертизу, чтобы оценить спорные публикации, поскольку прокуратура, по её мнению, неправильно их истолковала. Судья отказала в этом.