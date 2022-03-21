Суд в России признал Meta экстремистской организацией Статьи редакции
Решение касается Facebook и Instagram, но не WhatsApp.
Тверской районный суд Москвы рассмотрел иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. «Медиазона» вела онлайн-трансляцию с заседания.
Судья удовлетворила иск Генпрокуратуры и признала Meta экстремистской организацией. Решение вступает в силу немедленно. По суду, блокировка Facebook и Instagram «должна начаться немедленно», WhatsApp блокировка не касается.
Генпрокуратуру требовала запретить деятельность Meta и её материалов, сделав исключение для WhatsApp. При этом прокурор заявил, что использование гражданами и юрлицами Facebook и Instagram не может быть признано экстремизмом.
Представитель Meta настаивала, что компания не осуществляла и не осуществляет экстремистскую деятельность и не выступает автором публикаций. При этом компания против русофобии, призывов к геноциду и другим видам насилия.
До рассмотрения дела по существу Meta подавала три ходатайства. Её представитель заявил, что российский суд не вправе рассматривать иск против компании и сделать это может только суд по месту регистрации — в США. Кроме того, защита просила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры в связи с необходимостью подготовки позиции и перенести дело в Таганский суд.
Суд отклонил все три ходатайства, а сторона обвинения заявила, что компания пытается затянуть судебный процесс.
Кроме того, Meta просила суд назначить лингвистическую экспертизу, чтобы оценить спорные публикации, поскольку прокуратура, по её мнению, неправильно их истолковала. Судья отказала в этом.
- Facebook и Instagram 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
- После этого Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить её работу в России. СК завёл против сотрудников Meta уголовное дело о призывах к экстремизму и содействии терроризму.
- Генпрокуратора также потребовала заблокировать Instagram в России — Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети 14 марта, в тот же день Meta запретила желать смерти главам государств в Facebook и Instagram. Facebook заблокирован в стране с 4 марта.
Meta это как макдак. Все станут только здоровее и начнут использовать мозг по назначению. Только за! Давно пора.
Сказочный долбо...б. (с)
Ну да ну да
https://aif.ru/society/education/ayfony_pod_zapretom_gde_uchatsya_deti_samyh_umnyh_lyudey
Это дети, которые родились с серебренной ложкой в жопе. Им не требуется быть умнее и быстрее других, т.к. они и так уже обеспечены. Потому они могут учиться в школах, где учат писать на папирусе и плести ребыловные сети.
Я должен проверить. Это серьезно сейчас?
Что вы должны проверить? Что для детей богатых родителей уже подстелена соломка? Разве нет?
Богатые дети уже всем обеспечены всеми благами и у них есть деньги на поступление в колледж. Им не требуется рвать ж..., чтобы получить стипендию или проходить 1000500 млн собеседований на низшую должность. Потому их родители могут отправлять их в любые частные школы с разной формой образования, т.к. понимают, что их чаду не придется конкурировать с обычными плебесами.
Ну если все так как вы пишете зачем тогда они вообще ходят в школу?
Если у них уже подстелена соломка они могут учиться где захотят или не учится вовсе.
Зачем родители их дома ограничивают?
И если уж на то пошло конкурировать с овцами проще чем с волками.
Вы реально не понимаете, что соц. сети отупляют?
Вы реально не понимаете, что соц. сети отупляют?
Ну ок, допустим российский пользователь уйдет из фейсбука и инстаграма в ВК и телеграм. Где тут спасение россиян от отупления, вызываемого соцсетями-то?
А где я сказал, что спасение в ВК?
Окститесь.
ВК тот же дебилятор, ну может не такой привлекательный как первые два.
Отупляет не телевидение и не соцсети. Люди тупеют самостоятельно.
Вот есть два телеканала - "ТНТ" и "Наука 2.0". Как думаете на каком рекламное время дороже? Как думаете, почему?)
Вы не совсем правы. Сейчас исследователи сходятся в том, что роль среды при изучении поведения ранее была сильно недооценена. Весь вопрос в доступности. Из хайповых авторов последнего времени, можно у Джеймса Клира в атомных привычках почитать.
Если взять двух одинаковых детей и одного поместить в среду с тик-током, фесбуком, инстой, ютубом и т.д. а другого в среду с доступными книгами и ограниченными развлечениями как вы думаете, ментально они разовьются одинаково?
Я видел как в обеспеченных семьях с нормальными родителями дети превращались в мусор. И видел как в семьях конченных маргиналов дети становились людьми...
А если двух одинаковых детей-близнецов растить в одной семье, одинаково кормить, поить. В одну школу их отправить, за одну парту посадить. Каковы шансы, что один из них сторчится, а второй станет успешным?
"как вы думаете, ментально они разовьются одинаково?"
как угодно может быть)
"На свете все бывает: и жук свистит и бык летает."
Это ошибка выжившего.
Вы говорите про исключения, я про правило.
Хотите поспорить? )
В довесок: вы посмотрите на первый пост. Его уже люто заминусили, и не одного содержательного комментария от несогласных. Эти дебилы даже сформулировать не могут с чем они не согласны. А тут, вроде как, подразумевается уровень повыше среднего по больнице.
Вы так говорите, как будто впервые подобное явление наблюдаете)
Не устаю удивляться.
Сказочный долбо...б (с)
До конца дочитали? Как вам в конце:
"Наши родители не меньше волновались, когда мы читали запоем книги, считали такое увлечение чрезмерным, - уверена психолог Анна Маслова. - Не стоит быть столь бескомпромиссным противником Интернета."?
... смотрю в книгу - вижу фигу.
Спасибо, что проигнорировали содержание статьи и сразу перешли в конец.
Да, Алексей я дочитал. Еще года три назад, когда она мне попалась.
Спасибо за ценное уточнение.
Я всю статью прочитал. Я помню, как мне в своё время говорили, что от чтения зрение портится. Помню как потом говорили, что от компа тоже... Мне 42, год назад проверял зрение - 100%. Что-то не сошлось... Наверное зрение портится с годами, и что-то там ещё... А с психологом я согласен в том плане, что нельзя быть бескомпромиссным противником чего-бы то ни было. Если нет мании - то какие проблемы? Не знаю сколько Вам лет, но в моём детстве книжных червей как-то не особо то и любили... Да и отличники в школе, ой как далеко не все достигли чего-то... Большего достигли те, или у кого родители (ну тут достигли сложно сказать конечно), или троечники, но с харизмой и характером, которые могут переть напролом!
"Да и отличники в школе, ой как далеко не все достигли чего-то"
Когда речь заходит об отличниках, я всегда ржу, и вспоминаю одноклассника, который был отличником, а сейчас работает участковым)
Дай угадаю, росточком был маловат и его все били в классе? )))
Наоборот, он был габаритами больше всех, высокий, здоровый.. Но, его все били в классе - это верно)
Одним из самых мелких ростом был я)
Ахаха, по-моему это судьба очень многих, кого лупят... "Вот вырасту, одену форму, и вы получите у меня все"... Наверное что-то такое в их головах в это время происходит...
Я не говорю, что нормальных среди ментов нет, это другое.
те, кто после армии в надежде "хоть куда-нибудь" идут в ментовку - да, им не позавидуешь.
Есть те, кто идут в ментовку для определенного стажа. У них там какправило ни друзей ни знакомств не остается - они просто переживают этот период)
До существования макдака и фэйсбука все были просто сверхразумы вселенских масштабов видимо
Ну уровень образованности и умения думать прежде сказать точно был выше.
ЕГЭ ввели раньше появления инстаграм и фейсбука. Деградация началась примерно с того периода...
Воду от телевизора тоже жертвы ЕГЭ заряжали?
Руки прочь от Чумака! (или Кашпировский воду заряжал? Не помню уже)
Оба епта. Сильные колдуны. Кашпировский тока ещё и физкультурой выебывался
Зато Кашпировский потом в думу прошёл, а Чумак пропал куда-то... Видать дзюдо помогло Кашпировскому )))
Всем выйти из сумрака!
У тебя батарейка в фонарике села )))
Ну сегодня потомки тех, кто заряжал и не заряжал воду перед телевизором покупают различные курсы счастливой жизни, посылают сигналы в космос, чтобы стать миллионерами и проходят марафоны желаний от Блиновской.
Так что в каждый период времени есть свои "хомячки-деградаты" и есть те, кто ими пользуется.
Деградация никогда не прекращается, она лишь меняет свою форму, подстраиваясь под реальности времени.
Все так, вопрос в проценте долбаняшек. А тенденция пугающая.
Жертвы не жертвы, а при таком мраке в стране хоть какая-то психологическая разрядка происходила.
Не, любители в инсте с фейсбуком посидеть)
Я понял о чем Вы, и в общем и целом я согласен с Вашей точкой зрения)
ЕГЭ ввели
чтобы перераспределить взятки за поступление с вузов на более широкий круг получателей, при чём тут деградация?
У Вас дети есть?)
Да, а у вас?
Есть. Одному скоро поступать. А деградация в том, что подготовка к ЕГЭ не нацелена на образование человека. Она просто делает из ребенка невростеника и идиота, не способного адекватно выражать свои мысли.
так и подготовка к экзаменам в вуз не нацелена на образование, а если уж ребенок при прохождении абсолютно знакомого, понятного, стандартного процесса так нервничает, то что с ним было бы при сдаче экзаменов "по старинке"?
Я вот сдавал по старинке, еще до введения этих всех ГОСов, ЕГЭ и прочего дебилизма. У меня это проблем не вызывало. Есть билеты, есть ответы к ним. Один раз самостоятельно подготовить все ответы к билетам - и ты в целом готов к экзамену.
Сейчас даже вопросы идиотские...
Да нормальные вопросы. Не скажу про всякие литературы, но ЕГЭ по математике не сильно отличается от письменного экзамена, чем он плох?
В задачах егэ очень много логически и математически некорректных формулировок, к сожалению. А иногда и ответы неверные...
Я как раз из поколения, когда ЕГЭ только тестировали, мы тогда ещё сдавали без камер, в своей школе, но в институты всё ещё сдавали обычные экзамены, поэтому могу сравнить напрямую две эти системы именно с точки зрения качества знаний. Так вот старомодная система даёт результат лучше, на экзамен сложно было натаскать, приходилось именно учить. В каждом ВУЗ-е были свои задания и если поступал в разные, то и знания должны были быть глубже. Сейчас ребёнок в 4-ом классе, да их на пресловутый ВПР просто натаскивают как собачек, знаний мало, больше "механика" работает. Сейчас из экзамена сделали вообще не пойми что: камеры, чужие школы, металлоискатели. Дети не то что в стрессе, они под таким давлением, что даже не знаю, у нас на экзамене, ну, пара человек с валерьянкой были, сейчас процент детей на таблетках во время экзамена выше гораздо. Система стала совсем отвратительной. Ни какие её плюсы не перевешивают.
Сейчас из экзамена сделали вообще не пойми что: камеры, чужие школы, металлоискатели. Дети не то что в стрессе, они под таким давлением, что даже не знаю,
да ладно, не преувеличивайте, детям плевать на камеры, чужую школу и прочую мишуру, экзамен всегда небольшой стресс, но это нормально, дальше в жизни ещё веселей будет :)
Ну, сходите на экзамен в том варианте, в котором он сейчас идёт. И нет, детям не всё равно на эту мишуру, так как раньше уровень стресса был меньше. Раньше экзамен выпускной всё же был проще, да сдавали вступительный, он шёл в стенах института, но того треша, как сейчас не было. Знаете, там проблема в том, что часто нагнетают именно организаторы, устраивают давку, всё эти проверки, перепроверки, рамки и постоянные напоминания, в туалет под конвоем, некоторые чудят и вообще запрещают. Вы были в условиях современного ЕГЭ? Честно, какой-то кошмар. Я успела побывать ещё на вступительных в институт обычного формата в качестве наблюдателя в аудитории, как то всё спокойнее проходило, легче и мягче. ЕГЭ сейчас сдают дети моих друзей, ужас какой-то.
И нет реальная жизнь к этому не имеет никакого отношения, там стрессы другого порядка и такие экзамены ни к чему не готовят.
да я был на ЕГЭ, ну есть там небольшая нервотрёпка, но она больше для организаторов. В туалет под конвоем? Ну и что? в @Тинькофф , говорят, по часам в туалет ходят, те кто на продажных звонках сидит :)
и, к тому же, егэ не очень соотносится со школьной программой и на него необходимо отдельно натаскивать, коллега. У самого дочь...
Еще больше я склоняюсь, что это в целом нахрен не нужно. Российский диплом нигде в мире не котируется. Сейчас все больше знания спрашивают, а не корочки... Я диплом о ВО получил больше 15 лет назад. Я не знаю где он. У меня ни разу его никто не спросил предъявить. Все реальные знания по специальсности я получил непосредственно на работе. Я пошел практиковаться, на 4 курсе, и решил остаться работать. Ну и руководство решило не гнать.
То, что в институте пытались объяснить преподы, которых смерть пописать отпустила, а они на пары пошли, непосредственно в полевых условиях я понял за 2 недели, на работе.
Высшее образование в таком формате как сейчас - пустая трата времени.
Российский диплом нигде в мире не котируется.
Германия, Anabin, не?
Высшее образование в таком формате как сейчас - пустая трата времени.
ну не совсем так, но близко, т.к. подавляющему большинству просто негде применять знания, которые им в состоянии дать преподаватель, ибо нет столько интеллектуально нагруженных рабочих мест на планете (условно нам нужен один главный конструктор (с ВО, красный диплом), пяток ГИПов (пусть тоже с ВО), десяток крепких инженеров (ВО) и тыща простых работников со школьным аттестатом, чтобы пахать, как скажут.)
Преподаватели в захолустных ВУЗах не могут дать никаких знаний толком. Какая-то устаревшая информация там преподается в основном. Или что-то рассказывают абсолютно некомпетентные люди, т.к. часы нужны, а профильных преподавателей нет.
Красный диплом не показатель уровня компетенции. Это скорее показатель шершавости языка) Либо просто ходячий справочник, который на практике ничего никогда не применит.
ну если вуз плохой, то и обсуждать нечего (он просто закрывает потребность населения в бумажке "диплом"), предполагается, что мы про хорошие вузы, где реально могут дать много знаний
а сколько у нас хороших вузов?) Вот прям реально, где людей учат.
ну есть хорошие школы, что уж вы, необязательно даже в Москве, тут надо определиться с профессией, а под неё и вуз найти можно. Есть же признанные в стране и в мире факультеты, преподаватели и т.п. Глубина тоже важна - одно дело двигать науку, другое дело - прикладные знания, и для того и для другого нужен хороший вуз, но это разные вещи, кмк.
Так вы определитесь. Вам ЕГЭ неугодило или вышка?
Вы явно учились до всяких ЕГЭ. А то вы то про детей то про себя пишете.
И вышка и ЕГЭ по сути бесполезны, если это не МГИМО или МГУ... Ну и Бауманка еще выпускает нормальных специалистов... В остальных - бесполезная трата времени. Лучше купить диплом.
Ну допустим, а что полезно?
ЕГЭ - попытка объективной оценки знаний, что было невозможно при старой системе, особенно на устных экзаменах.
Вышка - тут все сложнее, конечно можно натаскаться в полях, но вышка дает кругозор и теорию. Скажем так, в разговоре, я с большой долей вероятности отличу человека с вышкой от человека без.
Но в итоге то, альтернатива какая?
"Но в итоге то, альтернатива какая?"
Нет уж, увольте) Вот когда меня назначат на пост министра образования, с зарплатой 1,4 миллиона в месяц - я расскажу как нужно. А бесплатно я ни о каких альтернативах рассказывать не буду)
Удобно)
С недавних пор - да)
Я конечно извиняюсь, но там что свои формулы или правила русского языка? Может физические законы другие?
Маленький шарик с зарядом , закреплённый на невесомой нерастяжимой непроводящей нити, равномерно вращается, двигаясь в горизонтальной плоскости по гладкой поверхности диэлектрического конуса (см. рисунок).
Маленький шарик с зарядом, закреплённый на невесомой нерастяжимой непроводящей нити, равномерно вращается, двигаясь в горизонтальной плоскости по гладкой поверхности диэлектрического конуса (см. рисунок).
Как направлена относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) сила Лоренца, действующая на этот заряженный шарик в момент его нахождения в точке ?
интересная задачка, я тут дуб-дубом, конечно, но подозреваю, что важно, "по часовой" шарик бегает или "против", а как это понять из рисунка? если пунктиром нарисовано, то значит "против"? ну и пойду читать, что это за сила Лоренца :)
на него необходимо отдельно натаскивать
да, если вы хотите поступить в конкурентное место, но лично не вижу другого пути, кроме ЕГЭ, чтобы хоть как-то уравнять шансы всех желающих
Я поступала ещё до егэ
И у меня было 5 выпускных экзаменов в мае-июне
В апреле была предварительная попытка вступительных в вуз (тогда вузы проводили несколько потоков экзаменов и можно было вступительные сдавать раньше выпускных.
Потом в июле вступительные (в апреле не поступила с первого раза). Так как наверняка уверенности в поступлении нет - то документы подаются в несколько вузов. Я в 4 подавала вроде. Это ещё 12 экзаменов.
В общем неврастеником я может и не стала за то лето но нервы потрепала изрядно. А еще особое веселье когда в один день накладываются несколько вступительных в разных вузах
Да как раз дебилизм это определять уровень образованности в зависимости от использования той или иной соцсети Дмитрий ; )
Ага, настолько большой, что целую страну просрали. Не этому поколению вообще учить жизни кого-то
Вы правы, современная молодежь сама себя научит жизни: через прохождения курсов счастливой жизни, посылы сигналов в космос, чтобы стать миллионерами и проходя марафоны желаний от Блиновской. А, ну и ещё постоянно визуализируя своё охеренное светлое будущее.
на чем выводы основаны, есть какая-то статистика?
а вообще, вам бы не помешало сначала свой уровень подтянуть, а потом уже обсуждать других)
это когда воду перед телевизором заряжали, в те времена?
Ну сегодня потомки тех, кто заряжал и не заряжал воду перед телевизором покупают различные курсы счастливой жизни, посылают сигналы в космос, чтобы стать миллионерами и проходят марафоны желаний от Блиновской.
Так что в каждый период времени есть свои "хомячки" и есть те, кто ими пользуется.
Не согласен
Хотя если подумать, то да
Да, заряжали воду, "крэмы" от магических пасов челика из телевизора.
Ага, эти вот сверхразумы сейчас букву z у себя на лбу рисуют
я правильно понимаю, что фирменные открытки с поздравлениями всего и вся в убогом качестве, как в одноклассниках, это то, от чего люди станут здоровее? Или мусорской вк несет пользу населению в отличии от нескрепных фб/инсты?
Просто в ВК и одноклассниках призывы к убийствам - идеологически правильные.
🤣 только таким образом объяснить - иначе не понимают.👍
Что значит использовать мозг по назначению? Грохнуть экономику и вести дурацкие запреты?
"Это база"
Все станут только здоровее и начнут использовать мозг по назначению.
Пока работает Goebbels TV в РФ, никто здоровее не станет, и мозги использовать тоже не будут.
Чтобы быть здоровее и использовать мозг по назначению нужна осознанность для взрослого человека и внимание от родителей для детей. Если вам не хватило мозгов найти во всем фб/инсте полезную инфу для развития, то проблема только в вас. Инфантильное перекладывание ответственности на других проблему никак не решает.
Склонные к зависимостям просто пересядут с одной иглы на другую. И проиграешь с этого в первую очередь ты. Так они дома сидели хотя бы, а теперь пойдут к тебе в подъезд нюхать клей и отжимать мобилы у твоих детей.
..а давайте вам синий паспорт (доступ только к цензурированным ресурсам), а кто не хочет - будет красный ) и все будут довольны: вы станете здоровее, а кому цензура не нужна - чуточку свободнее )
По красному счетчику твоего комментария можно посчитать сколько на VC любителей продукции Макдональдса и Меты.
Увы, минусуют за откровенно глупую высказанную мысль. Я вот по KFC больше
Это вы сударь писю к носу притянули, еще ни один дурак не стал умнее, от того что ему высказываться негде 😁
Ну а ты Ванька чтож не начал? )
Я, из твоей авоськи забрал один, дружище! Но их больше уродилось на этот свет((( когда яиц нет и от причиндала можно избавится
Нет, все пересядут вконтакт...
А Вы обратили внимание как стремительно работают власти когда дело касается их интересов?
За неделю прибили все независимые издания.
За неделю признали мету экстремистской - хотя юристы говорили что по процедурам там дело на несколько месяцев.
Обратите внимание - они МОГУТ оказывается работать быстро. Жаль что это не произошло во время ковида, когда гражданам нужна была помощь. Во время Забайкальский пожаров и прочих трындецов. Да и просто во имя граждан.
Мы уже привыкли что все дооооолго и неповоротливостей, так вот запомните - они МОГУТ.
Видимо заблокировать мету и Медузу приоритетнее нужд граждан.
Эти все издания такие же "независимые" как и все остальные. и что то вы забываете про Google и европейские власти, отключившие российские медиа.
вы под независимостью в данном случае что-то не то понимаете. Да, все СМИ зависят от спонсоров, подписчиков и личности главреда. Но не от дерьма в погонах и не от "внеплановых" проверок.
Вы забываете что в каждой стране, которая отключила пропагандисткий РТ - огромный пул независимых и оппозиционных медиа.
В России же ноль.
Что касается РТ - жила в Берлине 4 года и имела удовольствие наблюдать как они работают. Была там история с якобы изначилованием сирийскими беженцами Российской несовершеннолетней девочки.
С огромным изумлением смотрела как РТ эту девочку защищал, поднял на уши всех дипломатов, поднял шум в России «наших девочек насилуют».
А вот цимус был в том что изнасилования не было. А девочка была немецкой гражданкой вообще-то и разбираться с ней предстояло вообще не России.
И это знали все русские в Берлине. И это знали люди с РТ. Точно знали и все равно каждый день в эфире нагнетали «русских девочек насилуют»
Это было время когда я четко осознала что РТ это не Журналистика. Это пиз.ежь.
Хорошо что этот ад прикрыли. Ещё бы и в России это сделали.
Так а как же свобода слова? BBc тоже фонтанирует фейками.. но власти ес его не трогают. Не бывает неангажированных СМИ.
Минутку. С чего Вы взяли что BBC изобилует фейками?
BBC на факультетах журналистики проходят как пример беспристрастной и чистой журналистики - и в России в том числе. Это эталон в журналистике.
Неудачнее примера Вы выбрать просто не могли.
ВВС - эталон журналистики? -))) Это курам насмех.
А ну да, они же априори хорошие. Что ж тогда кроме антироссийской другой точки зрения ни у кого там нет ? Вот один из последних замеченных мной постановочных материалов https://www.youtube.com/watch?v=_pHglSTvgbI&ab_channel=BBCNews
Дальше следить перестал, надоела одна и та же повестка
Из вашего опуса ничего не понял, плохо то что изнасилованная девочка была из Германии (гражданство) и это в корне меняет суть?
А вот цимус был в том что изнасилования не было
Цитируйте полностью.
"А девочка была немецкой гражданкой вообще-то и разбираться с ней предстояло вообще не России."
Девочка то была и в чем разбираться если изнасилования не было?
Возможно, была попытка изнасилования. И в любом случае это точно не должно было коснуться Россию)
Пока вас не убили это еще не преступление, как убьют - приходите. Это примерно из той же серии. Был факт половой или не "присунули" жерта испытывает не лучшие моральные переживания.
Я хз что там по РТ говорят в Германии если честно, СМИ это управление умами, у нас как бы независимые СМИ тоже показывают хрен пойми что.
Но РТ же не независимое СМИ, погодите
Погодите, как не независимое? Оно абсолютно независимо от нашего с вами мнения! Правда зависимо от наших налогов, но это же уже другое ;-)
Подскажите независимое? Не то что однобокое а освещает со всех сторон
Изнасилования не было от слова совсем. Она провела ночь со своим давним бойфрендом, мать дала ей люлей мол где она была, девочка сказала что якобы ее изнасиловали беженцы.
Мать подала заявление, полиция завела дело, быстро выяснила что было на самом деле, мать забрала заявление.
Банальная подростковая история.
Выяснилось это все за день, РТ же защищал немецкую гражданку от изнасилования больше месяца.
Причём было явно видно что гражданка им побоку, повестка была «русских девочек насилуют в Берлине а мы их защищаем».
Неужто тут нет людей которые ещё помнят эту историю? Было примерно в 2013-2014 году.
Интернет же все помнит, вы примерно знаете как найти пруф, подскажите что написать в гугле чтобы найти инфу в независимых сми историю
чем разбираться если изнасилования не было?
Тот же вопрос к РТ.
При чем тут РТ? Я спросил у автора комментария, которая заявила что разбираться с девочкой должна была не Россия. Значит девочка была? Была. Если изнасилования не было, в чем автор считает должна была разбираться не Россия. Я же сказал что из коммента непонятно ничего, точнее понятно только то что хочет понять тот или иной читатель. В вашем случае вы прочитали что изнасилования не было и дальше уже у вас пелена на глазах, а Россия ну сами понимаете.
Есть такая штука как клевета, и за неё есть наказание, если ты вдруг не в курсах.
Как вы это поняли по комментарию автора? Кофейная гуща помогла что ли?
С логикой не дружишь? Если было заявление об изнасиловании, а его самого нет, значит кто-то напиздел.
В следующий раз прежде чем читать, скажите фразу "горшочек вари". Где тут логика? Зачем в стране говорить то, что изначально все знают что не правда - это надо говорить в другой стране, где не знают что правда а что нет, в этом и есть смысл пропаганды. Автор заявила что все знают что это не так и даже РТ
Отказ в предоставлении своих площадок это не блокировка.
они МОГУТ оказывается работать быстро
Подождите, а как же 20 лет раскачки для рывка?
А Вы обратили внимание как стремительно работают власти когда дело касается их интересов?
Как и простые люди, когда в чем то заинтересованы
Призывы к убийству людей были? Были. Так что всё по делу.
Гитлер капут это призыв убивать людей?
Мету признали экстремистской не за "Гитлер капут"
Нет. Именно за это.
Весь сыр-бор заварился из-за того, что в украинском сегменте (вполне логично и ожидаемо) стало раздаваться много проклятий в адрес оккупантов. Модерация не смогла с этим справиться. Поэтому и разрешила писать "Гитлер капут".
Это ВСЯ история.
в украинском сегменте
С каких пор весь мир это украинский сегмент?
Модерация не смогла с этим справиться. Поэтому и разрешила
То есть педофилы могут арендовать какой нибудь огромный ботнет для распространения цп с надеждой на то что цп разрешат?
Ох уже эти аргументы...
Речь шла именно об украинском сегменте. Только про него.
А я говорю о том, что игнорирование жалоб происходит ДО СИХ ПОР во всём мире.
Если ты один можешь отвечать за весь мир - я сливаюсь.
Я лишь знаю железный факт - был факт утечки внутренней документации для модераторов. И только про украинский сегмент.
Никаких "призывов" и близко даже не было.
Мы не будем реагировать на террористические высказывания. Только на Украине.
Никаких "призывов" и близко даже не было.
"Убей оккупанта" - это террористический призыв? Серьезно?
Скажи Константину Симонову с его стихотворением "Убей его" (против немцев), что он - террорист.
Мне интересно -хватит ли у тебя на это смелости?
"Убей оккупанта" - это террористический призыв
А по твоему это единственное, что эти высеры пишут?
Сказать сколько из этих "жалоб" (их было много) были удовлетворены? Или сам догадаешься? Репортил в ОАЭ, Молдове, России, Украине (страны в которых я живу, мои родственники, родина).
Человеку не нужны факты, он будет как уж на сковородке изворачиваться до последнего. Сберегите свое время.
Факт, который я вижу. Игнорирование террористических высказываний в отношении к России. И "украинский" фейсбук тут не причём. Игнорирование идёт везде.
Проклятия в адрес страны, которая захватывает страну и бомбит твои города назвать "терроризмом" может лишь очень странный "человек".
Симонову-то смог бы посмотреть в глаза?
Ладно, я зря написал "Россия", "хейт" идёт на людей, которые никаким образом непричастны.
Я к сожалению не смогу привести примеры, потому что модераторы групп в fb всё поудаляли. Приведу примеры на словах.
Человек спрашивает как перевести деньги в РФ из ОАЭ.
Начинаются рассказы, что лучше бы позаботились о том чтобы трупы забрали с Украины.
Человек спрашивает какие банки до сих пор позволяют снимать бабки с РУ карт в ОАЭ.
Говорят сдохни с голоду со своими фантиками, никто их не принимает.
Мне просто впадлу сейчас описывать все эти высеры, да они происходят от хуесосов, которые состоят в группе 5 минут и к стране группы никакого отношения не имеют, но ЕЩЕ раз - ИГНОРИРОВАНИЕ со стороны модерации фб.
Это ж какой снежинкой быть надо, чтоб жалобы так строчить?
Ты в состоянии следить за мыслью? Или съезжаешь?
Речь шла о конкретном документе, в котором шла конкретно речь лишь про украинский сегмент. Которому дали возможность выразить справедливый гнев.
"Призывов" со стороны Меты даже близко не было.
И вот на основании этого наш ушлепочный суд и вынес "приговор".
Да срать на тот документ, я говорю о ФАКТАХ, которые есть СЕЙЧАС, которые идут в разрез этим документам и заявлениям представителям меты.
Вот и суду "срать".
Какие у нас nnm assn, которым "срать" - такие и суды.
Так суд судит по фактам, а не по "слитым" докам. Которые вполне могли быть слиты для "разогрева"
Было бы глупо если бы наоборот.
Есть ссылка на этот «конкретный» документ? Тк твои слова несколько расходятся с первой статьей реутерс по этому вопросу.
Выбор был или забанить всю Украину за Путин хуйло / Гитлер капут или быть забаненным в России
https://vc.ru/social/383987-sud-v-rossii-priznal-meta-ekstremistskoy-organizaciey?comment=4094386
Проблема в пафосе, могли бы просто промолчать, а на требования просто реагировать. Но нужно же хайпануть, как без этого. Вообще не понял смысла публично заявлять в толерантной компании о призывах к дискриминации, чем войска России отличаются от войск США в данном случае? Или войск НАТО?
Гитлер капут и смерть немецким фашистам должны быть запрещены Meta как хейт спич?
Разумеется нет. Путлер капут!
С чьей стороны были призывы к убийству?
Процитируйте, пожалуйста, для начала
Судье хату подгонят или должность? Ваши ставки?
Подарки в одноклассниках
Моя ставка 200-250₽ за клик в май таргет
Просто не посадят :)
Всякое бывает: https://www.rbc.ru/society/17/09/2021/6144d0879a7947275e59a9d4
Обещали на бутылку не посадить.
Спасибо, что поделился. Будь аккуратней.
Годовая подписка на на смайлики и стикеры
Ну вообщем логично, призывы были, а то , что они сейчас кричат, мы пошутили и все удалили, это фигня.
Призывов НЕ БЫЛО.
БЫЛО - граждан Украины перестали банить за то, что они желали всяческих неприятностей вторгшимся на их землю оккупантам.
Это все.
Ну конечно потому модераторы с Украины
Я тоже так думаю. И призывы были и оговорочки по Фрейду.
Гитлер капут это призыв убивать людей?
Слабо было и ватсап убрать??
Там рабочая переписка у судьи
там открытки от родственников
ахахаххахахахаа
А судьи кто?
Судья: Объясните мне как обывателю. Мы проснемся завтра-послезавтра, у нас не будет фейсбука в стране?
Прокурор: Его и сейчас нет.
Судья: [Люди] смогут пользоваться [соцсетями Meta] или нет после решения суда, я не пойму?
Прокурор: Они смогут пользоваться этими продуктами, но мы же понимаем, что сейчас на территории РФ они блокируются.
Судья: Но фактически они смогут пользоваться даже с благими намерениями?
Прокурор: Ну, есть технические способы.
> и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
Собрались как-то 2 мирных гражданина России: Путин и Лукашенко.
и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
Им всё дозволено - убивать тысяч женщин, детей, мирных жителей и смотреть на солдат как на пушечное мясо.
Не ну а чего они ждали? У них позиция гопника, который сперва наскочил, а потом его старшие товарищи подтянули и он сразу жопой завилял. Совершенно справедливо ему эту метку вручили. Может хоть впредь будут думать, прежде чем что-то делать. Хотя тут нужно признать, что эти клоуны просто на чужом горе хайпануть хотели, но в этот раз перехитрили самих себя 😁