Instagram* вернул хронологическую ленту для всех пользователей Статьи редакции
Она была доступна по умолчанию до 2016 года.
- Instagram* добавил два новых способа отображения ленты — Following и Favorites, в обоих случаях посты будут отображаться в хронологическом порядке. Опции будут доступны всем пользователям приложения до конца дня 23 марта, пишет TechCrunch.
- Изменить отображение постов в ленте можно во всплывающем окне в левом верхнем углу.
- В список Favorites можно добавить до 50 аккаунтов. В алгоритмической ленте их посты будут иметь более высокий рейтинг и отмечены звёздочкой.
- Ни Following, ни Favorites нельзя установить по умолчанию. Instagram утверждает, что пользователи «более удовлетворены» алгоритмической лентой.
- Instagram* заменил хронологическую ленту постов на работу алгоритмов в 2016 году. В декабре 2021 года глава соцсети Адам Моссери во время разбирательства о вреде Instagram* для подростков рассказал, что компания работает над хронологической лентой, чтобы снизить «манипулирование алгоритмов».
*Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской организацией.
Это официально. Назначили дату старта второго потока НАШКОДИМ – 18 апреля. Это значит, что мы уже опубликовали вакансию и смотрим, как вы откликаетесь на нее и попадаете в руки наших заботливых hr. Они грозятся прочесть все-все мотивационные письма, уже ждут их, чтобы выдать тестовое задание.
Акселераторы, предпринимательские программы и фонды.
Юристы проекта получили уже 300 обращений.
Всем привет! Меня зовут Павел Стенюшин, я продакт-маркетолог в Albato.
До недавнего времени мы запускали таргетированную рекламу в Facebook (признан запрещённой экстремистской организаций в России) и настраивали её на Европу и аудиторию РФ, а в начале марта начали оперативно переносить все кампании в ВКонтакте.
На фоне заявления Путина о переходе на расчёты за газ в рублях для иностранцев.
Сейчас картами этих платёжных систем, выпущенных в России, нельзя расплатиться в иностранных интернет-магазинах и сервисах.
спасибо, в России уже не надо ))
Хорошая новость! Без хронологии было крайне неудобно
Да, мне тоже показалось эта новость важнейшей, за последнее время. Главное, что - для всех!☝️😁
Инстаграм без России настолько очистился, что вернул хронологическую ленту
Поздно.
Нам бы хоть какую вернуть
Это же прекрасно! Да еще и всякую херобору постить перестали и можно спокойно смотреть фото!
А с текстовым редактором, ничего не хотят сделать?
Мы очень рады, как всегда вовремя
теперь после гивов отписываться людям не надо будет, можно просто сидеть в ленте фаворитов
вот вк бы еще ее вернул, может я бы и заходил туда иногда
Там же всегда был переключатель …
да? ну ладно, надо бы зайти
Пока что не появилось :(
Пнятненько
Наконец-то!!!)))
Дак вот, почему не возвращали то все это время, теперь понятно!
Копируют контактик чуть
Мне так ссылку на скачивание никто и не прислал. Прошло 7 дней. Видимо контрсанкции ввели.
зачем она вообще нужна была
Цукерберг верни стену
Спасибо за безусловно важную новость! Не знаю, чтобы я делал, если бы вовремя не прочитал на этом сайте! Очень подробно всё описано, за это отдельное спасибо! Главное, что её закрепили в "Популярном" - теперь никто не пропустит.
Ахахах, бл*, ахахахаха!!!! 🤣🤣
Не могу чот зайти, кто-нибудь знает что случилось?
Ты забыл удариться головой об стену?