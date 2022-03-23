Соцсети
Маша Цепелева

Instagram* вернул хронологическую ленту для всех пользователей Статьи редакции

Она была доступна по умолчанию до 2016 года.

  • Instagram* добавил два новых способа отображения ленты — Following и Favorites, в обоих случаях посты будут отображаться в хронологическом порядке. Опции будут доступны всем пользователям приложения до конца дня 23 марта, пишет TechCrunch.
  • Изменить отображение постов в ленте можно во всплывающем окне в левом верхнем углу.
  • В список Favorites можно добавить до 50 аккаунтов. В алгоритмической ленте их посты будут иметь более высокий рейтинг и отмечены звёздочкой.
  • Ни Following, ни Favorites нельзя установить по умолчанию. Instagram утверждает, что пользователи «более удовлетворены» алгоритмической лентой.
  • Instagram* заменил хронологическую ленту постов на работу алгоритмов в 2016 году. В декабре 2021 года глава соцсети Адам Моссери во время разбирательства о вреде Instagram* для подростков рассказал, что компания работает над хронологической лентой, чтобы снизить «манипулирование алгоритмов».

*Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской организацией.

#новость #instagram

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25 комментариев
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Заходил вчера
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Юлия Рихтер

спасибо, в России уже не надо ))

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Alexander Fedin

Хорошая новость! Без хронологии было крайне неудобно

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Женатый яд

Да, мне тоже показалось эта новость важнейшей, за последнее время. Главное, что - для всех!☝️😁

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13
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Волоцкой Дмитрий

Инстаграм без России настолько очистился, что вернул хронологическую ленту

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19
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Ware Wow

Поздно.

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6
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Марк Цукор

Нам бы хоть какую вернуть

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3
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Пися Камушкин

Это же прекрасно! Да еще и всякую херобору постить перестали и можно спокойно смотреть фото!

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3
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TLGM x Event

А с текстовым редактором, ничего не хотят сделать?

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Roman

Мы очень рады, как всегда вовремя

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2
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Mikhail Che

теперь после гивов отписываться людям не надо будет, можно просто сидеть в ленте фаворитов
вот вк бы еще ее вернул, может я бы и заходил туда иногда

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Dmitry Cash

Там же всегда был переключатель …

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Mikhail Che

да? ну ладно, надо бы зайти

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Игорь Костыря

Пока что не появилось :(

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Денис Трон

Пнятненько

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mexan

Наконец-то!!!)))

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Сергей Я

Дак вот, почему не возвращали то все это время, теперь понятно!

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Alexandra Mix

Копируют контактик чуть

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Иван Евменов

Мне так ссылку на скачивание никто и не прислал. Прошло 7 дней. Видимо контрсанкции ввели.

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Валерия Киселева

зачем она вообще нужна была

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Андрей Суржиков

Цукерберг верни стену

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Нелинейная структура данных

Спасибо за безусловно важную новость! Не знаю, чтобы я делал, если бы вовремя не прочитал на этом сайте! Очень подробно всё описано, за это отдельное спасибо! Главное, что её закрепили в "Популярном" - теперь никто не пропустит.

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Александр А.

Ахахах, бл*, ахахахаха!!!! 🤣🤣

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Григорий Красильников

Не могу чот зайти, кто-нибудь знает что случилось?

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Nesterov Igor

Ты забыл удариться головой об стену?

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