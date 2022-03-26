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Соцсети
TJ

Сообщества TJ заблокировали во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» по решению Генпрокуратуры Статьи редакции

По той же причине, что и сайт, — из-за «фейков» о ситуации на Украине.

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26 марта сообщество TJournal во «ВКонтакте» заблокировали на территории России. В комментарии TJ представители соцсети объяснили такое решение требованием Генпрокуратуры от 25 марта.

Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала заблокировать сообщество на территории России. Мы были вынуждены исполнить это требование. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети.

В уведомлении прокуратуры сказано, что в сообществе «размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создаёт угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности. В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины.

Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

«ВКонтакте»

К моменту написания заметки паблик TJ во «ВКонтакте» уже не открывается из России. На сообщество подписаны более 705 тысяч пользователей.

«Одноклассники» тоже заблокировали сообщество TJ на территории России, руководствуясь требованием Генпрокуратуры.

Требование Генпрокуратуры и обоснование фактически не отличается от тех, после которых во «ВКонтакте» заблокировали паблики «Медузы», «Медиазоны», «Дождя», «Эха Москвы», «Настоящего времени», The Village и других СМИ.

Сайт TJournal заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры с 14 марта.

TJ вместе с vc.ru и DTF входит в издательский дом «Комитет».

#новость

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49 комментариев
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emilio

Если эти же горе-комментаторы переберутся сюда - то скоро и vc уйдёт туда же

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Степан Позняк

Может закрыть возможность комментировать новоприбывшим?

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Alexey

Администрация сайта не пойдёт на это. Они наоборот, за новорегов

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Vladimir Batenev

у новорегов на этот счет дугое мнение, но кого оно тут волнует

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Alexey

Да тут много чего интересного увидел в отношении к пользователям виси после 24 февраля.

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Vladimir Batenev

На Авдеевку думаете столько жизней потратили думаете из идеологических соображений?

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Alexey

Я не понимаю о чем вы. Если хотите затолкать в беседу про 8 лет и украину, то я пас. Мне это неинтересно

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Vladimir Batenev

я про операцию, но раз не интересуетесь, то ок

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Vladimir Batenev

Просто признать ДНР, как это не делала РФ 8 лет всем стаграмом за альтернативу не банить его в будущем думаю помоголо бы.

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Alex Alexeev

Ну закончат, как и тж

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Евгений Разманов

Для новорегов и так первую неделю (или сколько там, хз не считал) ограничение в один коммент в день. Говорю как новорег

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Тимур Устинов

Сегрегация по дате регистрации!)

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Люц Шнайдер

Уже, если ты не заметил.

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Dmitry Voloshin

Они уже здесь, потому ВРСУ в такую помойку превратилось. Тут теперь только одно мнение можно высказывать, чтобы минусов не набрать. Это уже сигнал, что-типа охоты на Кремлеботов 2.0, когда если ты не за, то против.

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Evil Pechenka

Фанаты Путина должны страдать. Таков путь. 🤷‍♀️

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Антон Маринин

Интересно даже, куда переберутся горе-нытики.

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Руслан Лысенко

они уже тут, блокировка vc дело времени, но администрации похоже пофигу.

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Люц Шнайдер

Он, наверное, про нытиков из Приёмной

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Люц Шнайдер

Будут в подушку плакать от бессилия.

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Breitson

Говорят, что если они выйдут на площади и санкции отменят, и рубль вырастет, и Иисус воскреснет

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Евгений Разманов

А чо, там комментаторы ещё хуже, чем здесь?

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Korneli Nastas

Дышите глубже

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Andrey Dmitriev

Да оставьте уже один первый канал, чего мелочиться-то.
А то по второму разу уже пошли блокировать

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Новогодний ящик

да и хрен с ними. новости всегда выкладывали поздно, работа редакции отвратительна. виси и дтф полностью перекрывают тж

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Алексей Тихонов

Почему до сих пор vc не закрыли и не взяли за яйца владельцев?

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Александр Мраев

Если ты был на TJ после 24.02, то таких вопросов бы не имел.

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Valentin G

В контакте... Ещё кто то сидит в контакте?

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Евгений Разманов

Чувак, это уже не в тренде здесь. Щас тут надо писать про "дед сошёл с ума".
Ну или про товарища майора - это ещё в тренде.

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Полный рубин

Это не в тренде здесь по другой причине. Теперь нет особого выбора, кроме ВК, если ты из России.

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Никита

телеграм, ограниченная версия ВК, но в целом можно сидеть.

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Максим

Эм, ну я между посадками за репост и отсутствием соцсетей выберу второе

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Alexey

Баду тоже пусть закроют. Забанили за то, что из России.

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Korneli Nastas

Once upon a time... Without smartphone and wifi!

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Максим Неплох
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Никита

Пздц, в какое дно скатились за один только месяц

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Stas Vasilevskii

Россия напала на Украину ? Оу ну блин конечно, кто поверит в такой фейк. Они еще небось писали, что Инстаграмм в России заблокировали и в России уровень бедности высокий. Кто вообще в такую дешевую пропаганду поверит.

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Iliya Strakovich

Страшно даже подумать, а не тем более написать такую ересь!
Просто мыслепреступление какое-то.

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Сергей Я

Был пацан и нет пацана.

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Vladimir Batenev

Люди ценны сами по себе и не надо их убивать без суда. Иначе будет хаос.

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Алексей Я.

Я рад. Наконец-то показали свое истинное лицо.

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Ivan Habl

И признать редакторов ихменниками родины!

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Fractal Hunter

Й

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Артём Календжян

Не успел прочитать. Верни

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Люц Шнайдер

Звезда уже уехал из России или ещё нет?

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Сибиряков Борис

Кек, я думал, это перманентный бан был, а тут каждую ветку отдельно надо что ли. Баржак

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Сергей

А кто то еще там сидит?

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Vladimir Batenev

а те чмошники что меня минусят сами заслужили суда

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VLZ. CITY

"В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины." - так не нападали что ли? О_о

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Pavel Belogurskiy

vc.ru. Следующий?)

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