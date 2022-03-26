Сообщества TJ заблокировали во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» по решению Генпрокуратуры Статьи редакции
По той же причине, что и сайт, — из-за «фейков» о ситуации на Украине.
26 марта сообщество TJournal во «ВКонтакте» заблокировали на территории России. В комментарии TJ представители соцсети объяснили такое решение требованием Генпрокуратуры от 25 марта.
К моменту написания заметки паблик TJ во «ВКонтакте» уже не открывается из России. На сообщество подписаны более 705 тысяч пользователей.
«Одноклассники» тоже заблокировали сообщество TJ на территории России, руководствуясь требованием Генпрокуратуры.
Требование Генпрокуратуры и обоснование фактически не отличается от тех, после которых во «ВКонтакте» заблокировали паблики «Медузы», «Медиазоны», «Дождя», «Эха Москвы», «Настоящего времени», The Village и других СМИ.
Сайт TJournal заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры с 14 марта.
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Если эти же горе-комментаторы переберутся сюда - то скоро и vc уйдёт туда же
Может закрыть возможность комментировать новоприбывшим?
Администрация сайта не пойдёт на это. Они наоборот, за новорегов
у новорегов на этот счет дугое мнение, но кого оно тут волнует
Да тут много чего интересного увидел в отношении к пользователям виси после 24 февраля.
На Авдеевку думаете столько жизней потратили думаете из идеологических соображений?
Я не понимаю о чем вы. Если хотите затолкать в беседу про 8 лет и украину, то я пас. Мне это неинтересно
я про операцию, но раз не интересуетесь, то ок
Просто признать ДНР, как это не делала РФ 8 лет всем стаграмом за альтернативу не банить его в будущем думаю помоголо бы.
Ну закончат, как и тж
Для новорегов и так первую неделю (или сколько там, хз не считал) ограничение в один коммент в день. Говорю как новорег
Сегрегация по дате регистрации!)
Уже, если ты не заметил.
Они уже здесь, потому ВРСУ в такую помойку превратилось. Тут теперь только одно мнение можно высказывать, чтобы минусов не набрать. Это уже сигнал, что-типа охоты на Кремлеботов 2.0, когда если ты не за, то против.
Фанаты Путина должны страдать. Таков путь. 🤷♀️
Интересно даже, куда переберутся горе-нытики.
они уже тут, блокировка vc дело времени, но администрации похоже пофигу.
Он, наверное, про нытиков из Приёмной
Будут в подушку плакать от бессилия.
Говорят, что если они выйдут на площади и санкции отменят, и рубль вырастет, и Иисус воскреснет
А чо, там комментаторы ещё хуже, чем здесь?
Дышите глубже
Да оставьте уже один первый канал, чего мелочиться-то.
А то по второму разу уже пошли блокировать
да и хрен с ними. новости всегда выкладывали поздно, работа редакции отвратительна. виси и дтф полностью перекрывают тж
Почему до сих пор vc не закрыли и не взяли за яйца владельцев?
Если ты был на TJ после 24.02, то таких вопросов бы не имел.
В контакте... Ещё кто то сидит в контакте?
Чувак, это уже не в тренде здесь. Щас тут надо писать про "дед сошёл с ума".
Ну или про товарища майора - это ещё в тренде.
Это не в тренде здесь по другой причине. Теперь нет особого выбора, кроме ВК, если ты из России.
телеграм, ограниченная версия ВК, но в целом можно сидеть.
Эм, ну я между посадками за репост и отсутствием соцсетей выберу второе
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Баду тоже пусть закроют. Забанили за то, что из России.
Once upon a time... Without smartphone and wifi!
Пздц, в какое дно скатились за один только месяц
Россия напала на Украину ? Оу ну блин конечно, кто поверит в такой фейк. Они еще небось писали, что Инстаграмм в России заблокировали и в России уровень бедности высокий. Кто вообще в такую дешевую пропаганду поверит.
Страшно даже подумать, а не тем более написать такую ересь!
Просто мыслепреступление какое-то.
Был пацан и нет пацана.
Люди ценны сами по себе и не надо их убивать без суда. Иначе будет хаос.
Я рад. Наконец-то показали свое истинное лицо.
И признать редакторов ихменниками родины!
Й
Не успел прочитать. Верни
Звезда уже уехал из России или ещё нет?
Кек, я думал, это перманентный бан был, а тут каждую ветку отдельно надо что ли. Баржак
А кто то еще там сидит?
а те чмошники что меня минусят сами заслужили суда
"В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины." - так не нападали что ли? О_о
vc.ru. Следующий?)