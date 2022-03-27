Исследование: активных русскоязычных авторов в Instagram* стало меньше на 31% за месяц, в Telegram — больше на 23% Статьи редакции
К концу марта Instagram* — всё ещё на втором месте по количеству авторов.
Аналитики системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics сравнили, как изменилась активность в социальных сетях в России после начала «операции» на Украине и блокировок.
Для этого они проанализировали 4,5 млрд публикаций на русском языке с 1 февраля по 24 марта в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Telegram, Twitter, Instagram* и Facebook*. Число активных авторов определялось по публикации хотя бы одного поста, «Истории» или репоста в анализируемый день.
Прирост объёма ежедневных публикаций и числа активных авторов считался от усредненных значений, соответствующих линейному тренду. Сравнивались показатели на 24 марта и 24 февраля — анализировался месяц с начала «спецоперации».
В исследовании исключена активность спам-ботов в Telegram, которая составляет более 30% трафика платформы, по данным Brand Analytics.
Количество постов
За месяц больше всего выросло количество постов во «ВКонтакте» — на 11%, в Telegram — на 6%, «Одноклассниках» — на 3%.
В Instagram* постов стало на 30% меньше, в Facebook* — на 16%, в Twitter — на 5%.
Лидеры по количеству публикуемых в день постов на 24 марта 2022 года:
- «ВКонтакте» — 13,6 млн.
- Telegram — 7,7 млн.
- «Одноклассники» — 2,9 млн.
В Instagram* на 24 марта публиковалось около 2 млн постов в день.
Количество авторов
В Telegram количество активных авторов выросло на 23%, во «ВКонтакте» —на 14%, в «Одноклассниках» — на 6%.
В Instagram* авторов стало на 31% меньше, в Facebook* — на 11%, в Twitter — на 9%.
Лидеры по количеству активных авторов в день на 24 марта 2022 года:
- «ВКонтакте» — 3,9 млн.
- Instagram* — 1,1 млн.
- Telegram — 934,1 тысячи.
В апреле лидеры по числу активных авторов изменятся. Instagram* либо уступит второе место Telegram, либо пропустит вперёд еще и «Одноклассники», прогнозируют Brand Analytics.
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Простая человеческая лень победит любой впн эффективнее ркн. Чтобы заказать еду, зайти в банковское приложение, нужно отключать впн. Зайти в инсту - включать. Пользователям быстро надоест тыкать туда обратно и всё медленно и верно сойдёт на нет, как бы это печально не звучало.
Мало кто готов платить целых $5 в месяц за персональный впн на впс, тот который не будет отдельным приложением, который можно включить одной кнопкой и прочие ништяки индивидуальных впн.
Так что прошла эпоха, можно хоронить.
+ авито, почта, госуслуги, drom с впн не работают. Сайт ДНС бывает еле грузится. Впн ради инсты нафиг никому не сдался.
На госуслугах жопы и титьки не посмотришь, всё в инсте
мне проще с впн на порнохаб залететь на пару минут)
Для PH даже впн не нужен 😁
не хочу что бы товарищи в погонах знали как часто я дрочу)
Сомневаюсь, что им это интересно. Если только для каких-то локальных статистических исследований с выведением медиан и зависимостей
Думаю они не теряют веры найти обладателя волосатых ладошек
А потом эти статистики куда-нибудь сольются. Не не доверяю я системам безопасности наших силовиков
Жопы и титьки только в ВК :) в %Роскомнадзор%, как и в %Роскомнадзор% оголённые женские груди порицаются, а авторы, опубликовавшие их, подвергаются репрессиям :)
На пк фильтруем через PAC + shadowsocks (например outline free uptime > 95%)
На андроиде по приложениям ставим обход
Я собрал портабл shadowsocks сборочку и раздал друзьям. Ее просто в автозагрузку кинуть и все работает
На телефоне можно же поставить приложения с раздельным трафиком. У меня ВПН работает только в браузерах, мессенджерах и приложениях заблокированных сайтов.
Как там акум поживает? Приложения впн это компромисс между желаниями и уровнем дискомфорта, который вы готовы терпеть. Статистика собственно уже показывает, что даже такой простой квест слишком сложный для пользователя инсты
Хорошо поживает, скорость разрядки чисто на глаз не увеличилась. Как заряжал телефон раз в сутки на ночь, так и заряжаю.
В любом впн есть опция настройки приложений, на какие он распространяется, а на какие нет. Настраивается в 2 клика. Если пользователь не сумел её настроить, то тут уже не лень побеждает, а тупость.
И впн проживающим в РФ так-то нужен и для ряда других приложений и сайтов. И их количество растёт с каждым днем.
Не в любом. Я бы даже сказал, что перечисленный вами функционал скорее наоборот редкость. Ну и аккумулятор садится быстрее.
Мало кто готов платить целых $5 в месяц
И как ты собрался оплачивать то его? Теперь это целый квест, спасибо Визе и МК
Есть русские хостинги с дата-центрами в Европе
Мало кто готов
На одной впске можно добавить десяток впн-профилей для друзей и родных и разделить затраты.
Ещё и каждый месяц собирать платежи...
Ну вообще, главный посыл в целесообразности. Инстаграм для многих очень незначительная часть жизни, чтобы ради неё что-то ещё делать. Ну заблочили и заблочили.
Что тут важно: Stories по прежнему не учитываются в исследовании, речь про посты, комментарии и репосты. Что сильно меняет данные, посмотрите на 3 и 4 графики на Instagram, там «ничего не произошло».
Объём выборки 4,5 млрд сообщений. Сравнивались показатели на 24 марта и 24 февраля, но...
Брать 24 февраля за день отсчёта такая себе идея, соцсети тогда по активности улетели очень сильно вперёд относительно обычных дней.
В исследовании от Livedune видно, что блогерские активных аккаунтов за неделю 21-27 февраля было больше на 6-12%, охваты выросли на четверть для Stories https://dnative.ru/kak-umirayut-ohvaty-v-instagram-issledovanie-ot-livedune/
Я лично и без блокировок в инсту заходил только из-за пары друзей хипстеров, которые настойчиво игнорили телегу и хотели общаться только через директ. А сейчас и вовсе удалил приложение. Туда сюда впн тыкать, ради сервиса в котором люди жопу и еду выкладывают, ну такое.
Не говорю "ну и не нужна нам ваша инстаграмма", но объективно таких людей как я тоже не мало. Сейчас "чисто по иннерции" многие ещё что-то туда постят, но скорее всего активный спад все равно пойдёт через пару месяцев.
Больше всего бизнесу не повезло, который только через инсту работал. Вот им да, реально хреного. Вся клиентская база пошла по борозде.
Как вы немало, но женщин там в районе 70%. Так что ничего удивительного, судить по себе немного некорректно.
Насчёт бизнеса вы совершенно правы, его там более, чем много, даже без таких как вы, и это трагедия. Потому что этот инструмент был реально работающим, а не потому, что они сложили яйца в одну корзину.
Посмотрим, как это все заместится. Есть большие сомнения.
Я сужу не по себе, а по своему окружению. Среди который тоже есть женская часть аудитория. Девушки из моих знакомых вовсе первыми забили на инсту, потому что ставить какой-то там впн, жпн, они туда заходили котят смотреть и фотку в зеркало выложить, ради этого с бубном плясать не захотели. А из тех кто постоянно постит что-то начинают возникать мысли "а зачем это делать, если этого никто не увидит?")
У Вас инста есть?
И где же теперь на девок пялиться, если инста фсё?
Порнхаб, продуктивнее и меньше времени забирает
Чот я промахнулся и написал коммент ни как ответ, поэтому скопирую:
Зайди на Пикабу в тег NSFW и пялься сколько влезет. Причём там можно соски не фантазировать, их никто не замазывает)
Стройка не ушла, стройматериалы, сервисы, в общем те, кто реально занят делом, все на месте.
Вы хотите жить как муравьи, всю жизнь работать без развлечений?
Гедонизм нынче не в моде
Почему же, я почти уверен, что человек по выходным ходит в бар. выпивает, кушает, получает удовольствие, ну то есть пользуется услугами дармоедов которые ничего не производят, а только ему подают или приносят еду и напитки
А эти дармоеды ещё и завтраки продают ценой в 700 с себестоимостью в 50р. Сарказм.
Вот вообще гады, нет что бы бесплатно работать, они заработать хотят, при коммунизме такого не было!!!!11111
Кстати, интересная теория, лойс
мне кажется наоборот надо в моду вернуть гедонизм. В чем вообще польза для человека как животного существа в упахивание?
как бы основная цель современного человека удовлетворить свои потребности, вплоть до самых низменных. Но некоторые нужно, что бы все работали в поле или на заводе, но сразу вопрос, а для чего нужен завод, если цель завода например выпуск продукции для косметологии или техника в виде телевизора. Ну то есть нужен спрос на это, а если не будет блогеров, или артистов, что смотреть, целая индустрия исчезнет. В общем можно так глубоко в это нырять и утрировать все.
Было бы неплохо если бы была пожизненная минималка в размерах оплаты на жилье, еду, интернет для тех кто не хочет работать. А то как то не справедливо получается, тебя перед рождением не спросили хочешь ли ты полжизни работать что бы заплатить за ипотеку, а остальные полжизни копить на пенсию и доживать. И это в идеальном раскладе, но можно еще и отъехать на первой ступени оплаты ипотеки)
Заработать на пропитание, как минимум?
я конечно могу оценивать только по своему замкнутому мировосприятию, но сейчас вроде бы вообще не проблема заработать на еду для себя.
Insta это огромное количество малого бизнеса и один из основных каналов для продвижения. Рушится у них, рушится и у остальных.
Инстадивы с жопами и буферами тоже на месте, так что всё норм
А куда тут деваться? Вк нет возможности делать такие ленты, и пользователи там своеобразные. Стройка на месте, а целевая ее аудитория - нет.
Но это не только стройка, конечно. У всех, у кого визуал, это место было оптимальным для продвижения
Зайди на Пикабу в тег NSFW и пялься сколько влезет. Причём там можно соски не фантазировать, их никто не замазывает.
Куда делись 8% людей?
-30% авторов? Ребята подпишитесь, я не уйду @levchernov25