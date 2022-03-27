К концу марта Instagram* — всё ещё на втором месте по количеству авторов.

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Аналитики системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics сравнили, как изменилась активность в социальных сетях в России после начала «операции» на Украине и блокировок.

Для этого они проанализировали 4,5 млрд публикаций на русском языке с 1 февраля по 24 марта в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Telegram, Twitter, Instagram* и Facebook*. Число активных авторов определялось по публикации хотя бы одного поста, «Истории» или репоста в анализируемый день.

Прирост объёма ежедневных публикаций и числа активных авторов считался от усредненных значений, соответствующих линейному тренду. Сравнивались показатели на 24 марта и 24 февраля — анализировался месяц с начала «спецоперации».

В исследовании исключена активность спам-ботов в Telegram, которая составляет более 30% трафика платформы, по данным Brand Analytics.

Количество постов

За месяц больше всего выросло количество постов во «ВКонтакте» — на 11%, в Telegram — на 6%, «Одноклассниках» — на 3%.

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В Instagram* постов стало на 30% меньше, в Facebook* — на 16%, в Twitter — на 5%.

Лидеры по количеству публикуемых в день постов на 24 марта 2022 года:

«ВКонтакте» — 13,6 млн.

Telegram — 7,7 млн.

«Одноклассники» — 2,9 млн.

В Instagram* на 24 марта публиковалось около 2 млн постов в день.

Динамика объёма публикаций с 24 февраля по 24 марта

Количество публикуемых постов с 1 февраля по 24 марта

Количество авторов

В Telegram количество активных авторов выросло на 23%, во «ВКонтакте» —на 14%, в «Одноклассниках» — на 6%.

В Instagram* авторов стало на 31% меньше, в Facebook* — на 11%, в Twitter — на 9%.

Лидеры по количеству активных авторов в день на 24 марта 2022 года:

«ВКонтакте» — 3,9 млн.

Instagram* — 1,1 млн.

Telegram — 934,1 тысячи.

Динамика изменения количества активных авторов в соцсетях с 24 февраля по 24 марта

Количество активных авторов по дням с 1 февраля по 24 марта

В апреле лидеры по числу активных авторов изменятся. Instagram* либо уступит второе место Telegram, либо пропустит вперёд еще и «Одноклассники», прогнозируют Brand Analytics.