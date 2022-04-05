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Соцсети
Маша Цепелева

Илон Маск войдёт в совет директоров Twitter Статьи редакции

В марте он стал крупнейшим акционером компании.

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Илон Маск станет членом совета директоров Twitter как минимум до 2024 года, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США.

Согласно соглашению, пока Маск занимает место в совете, ему не может принадлежать доля в Twitter больше 14,9%.

Parag Agrawal @paraga
I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board.
Я рад сообщить, что мы принимаем @elonmusk в наш совет! После разговоров с Илоном в последние недели нам стало понятно, что он принесет большую пользу компании.

«Он страстно поддерживает и одновременно активно критикует сервис, а это именно то, что нужно в Twitter и в совете директоров, чтобы сделать компанию сильнее в долгосрочной перспективе», — прокомментировал назначение гендиректор компании Параг Агравал.

  • В марте Илон Маск купил 9,2% Twitter, об этом стало известно из документов SEC, опубликованных 4 апреля. У предпринимателя больше 80 млн подписчиков в соцсети.
  • 5 апреля Маск запустил опрос, нужна ли в Twitter кнопка редактирования. 73% из 3 млн участников ответили «да».

#новость #twitter

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12 комментариев
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Pushkareva Ekaterina

Чтобы Рогозина заблочить. Точно вам говорю

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Mila Mashkova

Как можно заблочить то, что пишет из параллельной реальности?))

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Martin Prestone

параллельным импортом например

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Сергей Мазур

Можем ответить Роствитом или Росбатутом, ща только скрипт по дешевле найдем.

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Kristina Samoilova

Не можешь победить - возглавь!)

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Andrey P.

еще больше накрутит охваты своих твитов, и иксы неизбежны! :D

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RomanistHere

ждём интеграцию догкойна и шибы в твиттер?

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Artemy

Как тебе такое, Твиттер?

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Андрей Колесников

Это он специально чтобы Рогозина троллить )

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Anton Ivanov

⚡ ДОНАЛЬД ТРАМП ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ TWITTER

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Igor Egorov

Можно ожидать, что твиттер перестанет удалять любые сообщения с критикой трансгендеров или выборов в США

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f1re_z

Make Twitter great again

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