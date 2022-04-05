Илон Маск войдёт в совет директоров Twitter Статьи редакции
В марте он стал крупнейшим акционером компании.
Илон Маск станет членом совета директоров Twitter как минимум до 2024 года, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США.
Согласно соглашению, пока Маск занимает место в совете, ему не может принадлежать доля в Twitter больше 14,9%.
«Он страстно поддерживает и одновременно активно критикует сервис, а это именно то, что нужно в Twitter и в совете директоров, чтобы сделать компанию сильнее в долгосрочной перспективе», — прокомментировал назначение гендиректор компании Параг Агравал.
Инвестор настаивал, что не знал о рисках вложения денег в криптовалюту.
Результаты работы отделов маркетинга и продаж в премиум сегменте зависят от точного позиционирования и правильно выбранной стратегии продвижения. Важно не закидывать потенциальных клиентов предложениями со скидками и акциями, оптимизировать работу менеджеров и постоянно мониторить работу каналов привлечения.
Это позволит быстрее обновлять банкоматы и снизить затраты на обслуживание сети из более 3300 устройств, говорят в компании.
По итогам голосования на open source трибуне Highload++ больше всего голосов (155) набрал проект Михаила Грачёва dotenv-linter. Поэтому 13 мая 2022 Михаил выступит от Evrone на конференции с рассказом о проекте.
Чтобы Рогозина заблочить. Точно вам говорю
Как можно заблочить то, что пишет из параллельной реальности?))
параллельным импортом например
Можем ответить Роствитом или Росбатутом, ща только скрипт по дешевле найдем.
Не можешь победить - возглавь!)
еще больше накрутит охваты своих твитов, и иксы неизбежны! :D
ждём интеграцию догкойна и шибы в твиттер?
Как тебе такое, Твиттер?
Это он специально чтобы Рогозина троллить )
⚡ ДОНАЛЬД ТРАМП ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ TWITTER
Можно ожидать, что твиттер перестанет удалять любые сообщения с критикой трансгендеров или выборов в США
Make Twitter great again