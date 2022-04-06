За 20 лет существования ЮMoney нам удалось развить сообщества на всех популярных контент- платформах — как российских, так и зарубежных.



Некоторые из них сейчас недоступны, из-за чего многие компании теряют каналы продаж. Рассказываем, куда брендам теперь направить свои усилия и с чего начинать.