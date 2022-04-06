Соцсети
Маша Цепелева

Twitter начнёт тестировать функцию редактирования твитов «в ближайшие месяцы» Статьи редакции

Сначала она будет доступна пользователям платной подписки.

Twitter подтвердила, что работает над функцией редактирования твитов с 2021 года. Тестирование будет доступно подписчикам Twitter Blue.

Twitter Comms @TwitterComms
now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll 😉

we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.
теперь, когда все спрашивают… да, мы работаем над функцией редактирования с прошлого года! нет, мы поняли это не из опроса

В 2021 году Twitter заявляла, что функция не входит в список её приоритетов, пишет TechCrunch.

  • 5 апреля Twitter объявила, что Илон Маск войдёт в совет директоров компании. В тот же день Маск запустил опрос, нужна ли в соцсети кнопка редактирования. 73% из 4 млн участников ответили «да».
  • В марте Маск стал крупнейшим акционером компании.

#новость #twitter

1268 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Написать комментарий...
Тихон Устинов

Дак вот для чего Илон покупает Твиттер, чтобы свои твиты редактировать 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Предварительный кот

Может себе позволить!

Ответить
Развернуть ветку
Roman G

Когда уже добавят кнопку "забанить всех кто со мной не согласен"

upd случайно ответил на коммент, сорян.

Ответить
Развернуть ветку
ВК
Ответить
Развернуть ветку
Даниил Лепетков

Такая простая фича и так много разговоров. Уже взяли бы и сделали

Ответить
Развернуть ветку
Павел Морозов

Это нужна команда из 1000 разработчиков и 100 менеджеров. Это не просто сделать обновление в базе данных

Ответить
Развернуть ветку
Grandmaster

На виси тоже нельзя. Тут не в простоте кажется дело, а в переобувании в полёте скорее всего
UPD. Ну ладно, можно оказывается, но не долго

Ответить
Развернуть ветку
Никита

самая бесполезная соц. сеть.
удивляет как еще инстаграм не скопировал функции твиттера и не добавил в отдельный раздел

Ответить
Развернуть ветку
Grandmaster

И неудобная. Когда человеку приходится гуглить как написать в PM, то что-то явно пошло не туда

Ответить
Развернуть ветку
Близкий колос

Даже интересно, почему?

Ответить
Развернуть ветку
Артем Акшинцев

PrtSc-хантеры станут работать на 90% оперативней

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

Зашевелились под Маском!

Ответить
Развернуть ветку
Nice Man

Ура! Vc возвращается к нормальной ленте. С новостями о сервисах и бузнисе, а не только политике

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

Так бизнес и политика во многом связаны. Там вон, к примеру, США Сбер и Альфу в список SDN поместить собираются - это бизнес или политика?

Ответить
Развернуть ветку
Nice Man

Не только о политике

Ответить
Развернуть ветку
Дени Трехо

Ну теперь то в Крыму банки отделения откроют? (ПСБ уже открыл)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

Только ПСБ? ВТБ,Открытие, Совкомбанк ведь так и не пришли, так что и Сбер в ближайшее время ждать не стоит.

Ответить
Развернуть ветку
Nice Man

_

Ответить
Развернуть ветку
Roman G

на самом деле это хреново
иксперты будут задним числом выдавать правильные прогнозы, фу

Ответить
Развернуть ветку
Undefined behavior

Можно историю изменений оставить. И за денюжку её скрывать. А за дополнительную - видеть скрытую. Прибыль попрет!

Ответить
Развернуть ветку
Предварительный кот

Нет. Я думаю что возможность редактирования твитов включат в платную подписку, которая уже есть у твиттера в США.

Ответить
Развернуть ветку
Котик Котиков

Ближайшие десятки или даже сотни месяцев

Ответить
Развернуть ветку
Чит Чат

Скоро Твитер станет Телеграмом

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Техника
DTF
В Windows 11 появятся вкладки в «Проводнике», размытие фона и коррекция взгляда во время видеозвонков Статьи редакции

Функции станут доступны в одном из следующих крупных обновлений системы.

Финансы
Dimitri Semenov
Как обманывают инвестиционные телеграм каналы. Разоблачение инвестоцыган

Начнем разоблачение инфоцыган и обманщиков от мира инвестиций в Телеграм, которые вводят людей в заблуждение ради собственной выгоды. Будет приведено несколько универсальных примеров с обманом, проверяйте и не попадайтесь.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
ЮMoney
Бизнес и социальные сети — что делать в новой реальности? Опыт нашей контент-команды

За 20 лет существования ЮMoney нам удалось развить сообщества на всех популярных контент- платформах — как российских, так и зарубежных.

Некоторые из них сейчас недоступны, из-за чего многие компании теряют каналы продаж. Рассказываем, куда брендам теперь направить свои усилия и с чего начинать.

NTA
Доверять Джини или нет: вот в чем вопрос

Коэффициент Джини (или индекс Джини), кривая Лоренца, TPR (true positive rate) и FPR (false positive rate) – одни из самых популярных атрибутов экономических задач, решаемых с помощью машинного обучения. Все они используются для оценки качества модели и, так или иначе, связаны друг с другом. Предлагаю вспомнить, как они рассчитываются.

Финансы
Маша Цепелева
ФНС совместно с полицией усилит контроль за покупкой и продажей валюты вне банков — РБК Статьи редакции

Спекуляция угрожает устойчивости российской валюты, считают в налоговой.

Торговля
Seller Den
Яндекс.Маркет разрешил продавать б.у. товары прямо на маркетплейсе: звучит как вызов "Авито"
Финансы
Маша Цепелева
Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 42: Intel уходит из России, ФНС против «теневой» продажи валюты Статьи редакции

Собираем новости и события сорок второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Статья дополняется
Evrone
Dotenv-linter победил на open source трибуне Highload++

По итогам голосования на open source трибуне Highload++ больше всего голосов (155) набрал проект Михаила Грачёва dotenv-linter. Поэтому 13 мая 2022 Михаил выступит от Evrone на конференции с рассказом о проекте.

Модульбанк
«Модульбанк» бесплатно поможет продавцам маркетплейсов сертифицировать товары

При открытии расчетного счета первое отказное письмо на товар — в подарок.

Миграция
Илья Кузнецов
Кыргызстан — возможно самая комфортная страна для релокации
Photo by vigor poodo on Unsplash
Young Professionals Skolkovo
MathClub: подписка на высшую математику

Клиенты стартапа по обучению высшей математике MathClub — студенты вузов, которым нужно подготовиться к сессии или разобраться в неподдающейся теме. Сервис работает по подписке. Как устроен MathClub, как возникла идея, как привлекают клиентов, — рассказал основатель проекта Кирилл Ласкин, студент MOOVE programme by SKOLKOVO х MTS.

Больше статей
null