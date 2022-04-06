Twitter начнёт тестировать функцию редактирования твитов «в ближайшие месяцы» Статьи редакции
Сначала она будет доступна пользователям платной подписки.
Twitter подтвердила, что работает над функцией редактирования твитов с 2021 года. Тестирование будет доступно подписчикам Twitter Blue.
В 2021 году Twitter заявляла, что функция не входит в список её приоритетов, пишет TechCrunch.
Функции станут доступны в одном из следующих крупных обновлений системы.
Коэффициент Джини (или индекс Джини), кривая Лоренца, TPR (true positive rate) и FPR (false positive rate) – одни из самых популярных атрибутов экономических задач, решаемых с помощью машинного обучения. Все они используются для оценки качества модели и, так или иначе, связаны друг с другом. Предлагаю вспомнить, как они рассчитываются.
Спекуляция угрожает устойчивости российской валюты, считают в налоговой.
Собираем новости и события сорок второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
По итогам голосования на open source трибуне Highload++ больше всего голосов (155) набрал проект Михаила Грачёва dotenv-linter. Поэтому 13 мая 2022 Михаил выступит от Evrone на конференции с рассказом о проекте.
Клиенты стартапа по обучению высшей математике MathClub — студенты вузов, которым нужно подготовиться к сессии или разобраться в неподдающейся теме. Сервис работает по подписке. Как устроен MathClub, как возникла идея, как привлекают клиентов, — рассказал основатель проекта Кирилл Ласкин, студент MOOVE programme by SKOLKOVO х MTS.
Дак вот для чего Илон покупает Твиттер, чтобы свои твиты редактировать 🤔
Может себе позволить!
Когда уже добавят кнопку "забанить всех кто со мной не согласен"
upd случайно ответил на коммент, сорян.
Такая простая фича и так много разговоров. Уже взяли бы и сделали
Это нужна команда из 1000 разработчиков и 100 менеджеров. Это не просто сделать обновление в базе данных
На виси тоже нельзя. Тут не в простоте кажется дело, а в переобувании в полёте скорее всего
UPD. Ну ладно, можно оказывается, но не долго
самая бесполезная соц. сеть.
удивляет как еще инстаграм не скопировал функции твиттера и не добавил в отдельный раздел
И неудобная. Когда человеку приходится гуглить как написать в PM, то что-то явно пошло не туда
Даже интересно, почему?
PrtSc-хантеры станут работать на 90% оперативней
Зашевелились под Маском!
Ура! Vc возвращается к нормальной ленте. С новостями о сервисах и бузнисе, а не только политике
Так бизнес и политика во многом связаны. Там вон, к примеру, США Сбер и Альфу в список SDN поместить собираются - это бизнес или политика?
Не только о политике
Ну теперь то в Крыму банки отделения откроют? (ПСБ уже открыл)
Только ПСБ? ВТБ,Открытие, Совкомбанк ведь так и не пришли, так что и Сбер в ближайшее время ждать не стоит.
_
на самом деле это хреново
иксперты будут задним числом выдавать правильные прогнозы, фу
Можно историю изменений оставить. И за денюжку её скрывать. А за дополнительную - видеть скрытую. Прибыль попрет!
Нет. Я думаю что возможность редактирования твитов включат в платную подписку, которая уже есть у твиттера в США.
Ближайшие десятки или даже сотни месяцев
Скоро Твитер станет Телеграмом