Соцсети
Тогдашний Мурод

Во «ВКонтакте» появился сервис для переноса канала с YouTube в соцсеть Статьи редакции

На фоне возможной блокировки YouTube в России.

На сервис VK Video Transfer для переноса контента с YouTube обратил внимание главный редактор DTF Вадим Елистратов.

Сервис предлагает «сохранить свой контент и обезопасить канал от возможных блокировок», говорится в его описании. Пользователю нужно вставить ссылку на канал на YouTube, ввести специальный код в настройках канала в сервисе, а затем выбрать ролики для переноса.

В качестве разработчиков указана команда Juice Development, отмечает DTF.

Royale With Cheese
В VK готовятся.

Запустили сервис для трансфера роликов с YouTube.

Мне кажется, у них больше шансов стать нашим новым главным хостингом видео, чем у RuTube. Хотя, как я и писал раньше, реальной замены YT у нас нет. Только компромиссы.
  • В начале апреля «ВКонтакте» также открыла доступ сторонним разработчикам к созданию прямых трансляций через API, а «VK Видео» добавила технологию мгновенной обработки роликов. В компании объяснили, что фиксируют рост интереса к видео пользователей — например, за неделю просмотры в «Клипах» выросли более чем на 20%, до 1 млрд.
  • 9 апреля YouTube заблокировал аккаунт канала «Дума ТВ», который освещает работу Госдумы. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова призвала готовиться к блокировке сервиса в России. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что «YouTube идёт к тому, чтобы стать в России вне закона».
  • В Google пояснили, что лишь соблюдают все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли: «Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания, мы примем соответствующие меры».
  • 1 апреля Минобразования велело вузам перенести контент с YouTube на российские платформы Rutube и «VK Видео». О причинах такого решения не сообщалось.

#новость #вконтакте #youtube

1621 просмотров
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44 комментария
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Jonathan Lynn

Да это всё туфта. На ютуб огромное количество профессионального контента (на английском), без которого очень тяжело работать. Придётся по ходу собственную VPN на своём сервере поднимать.

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Silverjohn

Речь о том чтобы забрать своё видео, пока Ютуб сам российские акки не побанил, и дается удобный бесплатный сервер. И всё равно "туфта".
Причем тут сторонний профессиональный контент...

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Jonathan Lynn

Потому что во многих современных отраслях без доступа к информации ты физически не можешь работать, а более 90% этой информации есть только на английском языке и в более-менее удобной форме синтезированно только на ютубе. Зачем мне триллионы видосов от российских блоггеров? Я их никогда не смотрел и не буду. Для меня ютуб это был ценнейший помощник в работе (ну помимо таких мелочей, как удобный аудиоплеер с алгоритмами с контентом, которого почти больше нигде нет), без которого мне просто тяжелее зарабатывать. Тут стоит вопрос о том, что своя, выделенная VPN или без вариантов. За возможность скачать свои видео для школоты, вам, наверное, блоггеры очень благодарны будут, да и интерфейс, надо сказать хороший сделали и скорость приемлемая. Только мне на это всё плевать, без огромного количества узкоспециализированного контента с ютуба для меня это все абсолютно бесполезный хлам. Блогеров я не смотрю, тем более русскоязычных, тем более, что основная масса из них своей основной аудиторией видит пятиклассника с интеллектом ниже среднего. Надеюсь доходчиво.

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Alex Gurulli

"Блогеров я не смотрю, тем более русскоязычных, тем более, что основная масса из них своей основной аудиторией видит пятиклассника с интеллектом ниже среднего."

Полностью с вами согласен. Достаточно посмотреть тренды Ютуба.

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Deschain

«Пора признать, что YouTube — ресурс, ведущий откровенно подрывную и антироссийскую деятельность, поэтому пора принять соответствующие меры. И желательно сделать это так, чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было», - заявил вице-спикер Госдумы Толстой о блокировке канала «Дума ТВ».

https://youtu.be/OK9n46ZY8JE

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как-то так

Уже)
Самому пришлось научиться ВПН поднимать 😅

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Jonathan Lynn

Рад за вас

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как-то так

А мне не радосто пиздец, какого хуя я за ВПН должен блять платить чтобы работать нормально??? Что за страна пппц🥲

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Константин Кузнецов

Вы не представляете на какие жертвы идут американские пользователи рутуба, чтобы наслаждаться нашим контентом.

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как-то так

американские пользователи рутуба, чтобы наслаждаться нашим контентом.

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Константин Кузнецов

Котик, судя по всему, представляет.

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как-то так

Не, тот просто возмутился такому извращенному вкусу, а вот этот сидит представляет😌

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Random Dude

Походу теперь неизбежно.
А все потому что реакции на блокировку инсты 0 было.
С ютубом впны лопнут.

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Илья Волочков

А какую реакцию вы ожидали? Митинги, протесты? Ради какой соц. сети? Хах.

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Константин Кузнецов

Чем ниже члены общества в пирамиде Маслоу, тем выше социальная напряженность. Соцсети часть процесса, очевидно.

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Алексей Никитенко
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Alexey Shabolkin

Нихуя не лопнет, да и стоят они недорого.

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как-то так

Вот только их ещё оплатить смочь надо🥲

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Alexey Shabolkin

Заинтересованные сервисы (коих много) принимают через Киви. У меня даже бесплатный тянет без проблем.

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как-то так

бесплатный тянет без проблем
 Это вы так говорите пока через них мы не стали все дружно ютубчик смотреть :3

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Alexey Shabolkin

Платный тоже есть, 6к на два года стоил

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как-то так

6к на два года стоил
 Интересно, его можно оплатить бусами в обход Visa/MasterCard?🤔

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Алексей

Большинство VPN сейчас принимают крипту. Разобраться и пополнить кошелёк через любой обменник (обменники принимают любые карты в РФ, в основном) не займет много времени.

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как-то так

Д это да, но это какой-то сюр, мы (небольшой e-commerce) например теперь клиентам из-за рубежа в тех. поддержке на проблемы с оплатой отправляем на полном серьёзе "инструкцию как оплатить криптой"....

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Алексей

Ничего не поделать. Таковы реалии, приходится подстраиваться

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Константин Кузнецов

"В России YouTube занимает третье место в топе ресурсов сразу после Google и Яндекса. Ежемесячный охват аудитории составляет 82,8 млн пользователей. Ежедневно YouTube посещают 35,6 млн пользователей"
Какой процент готов перейти на впн, на платный впн, что будет с инфраструктурой, если в впн ломанется 10% аудитории смотреть видео(!)?

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Alexey Shabolkin

У нас что один ВПН на выбор? Да, отток будет, с этим никто не спорит, и очень значительный. Но и трафик останется.

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Константин Кузнецов

Во-первых, впн тоже можно глушить, и чем сложнее будут пути обхода, тем меньше аудитория, во-вторых, чем выше нагрузка на сервисы, тем нестабильнее работа, не уверен, что все это работает с таким запасом, что трафик ютуба можно гонять без проблем, но тут я не спец, потому и задавал выше вопросы, думал технических деталей накидаете.

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как-то так

А мне интересно, блокировка сервисов гугла вообще возможна технически без проблем?:
Там же типо у большинства провадеров куплено гугловское оборудование Google Global Cache, мне почему-то кажется что тут будет не просто с техникой точки зрения

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Илья Волочков

Лучше бы отдельный сайт создали для ВК-видео. Регистрироваться на ВК.ком нет никакого желания.

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Никита

А нахрена развивать и ВК ВИДЕО и РУТЬЮТ, если принадлежит все газпрому?

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Alex

Денег у них много, экспериментируют.

Это как у Перекрестка было 3 службы доставки до февральских событий, но вроде сейчас оставят 1.

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Nikita Patrushev

Получится такой же провал, как и перенос фото из Инстаграм)

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Артём Кирьянов

Ну наши блогеры перенесут, наши каналы. А с зарубежными? Много видосов всяких обучающих.

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TLGM x Event

Точно готовятся блокировать Ютюб.

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Romario

Что с лицом, правообладатели?

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Александр Привалов

Ааа, так вот чего они ждали...

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High Stakes

Ну зарубят DPI-ем. Ну переедем на VPS-ки с Parsec, товарищу майору даже URL не будет видно. А потом и совсем переедем.

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Марк Климов

Всё бы хорошо, но оно сохраняет видео в личный профиль. Загрузить в группу и подключить монетизацию сложнее получится, чем на рутубе (который модерирует видосы неделями)

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Wolf Man

не идет дальше второго шага добавить код в описании
пишет необходимо добавить код, хотя он уже добавлен и сохранен.
Короче дорабатывайте

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Маркетолог

Они такое и с инстаграмом запускали перенос. Ничего не работало

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J J

Новость вообще офигенная. Старичье в основном не шарит за эти наши впн’ы, + оплатить с карт сейчас нельзя будет их, а за криптосы оно тоже не шарит, да и денег в основном у них нет. А это значит, что меньше будет зрителей у всякой швали типа гоблача, петушария и тд. А молодежь как смотрела так и будет смотреть и сама видосики будет пилить. А так труба будет только через впн, снова пойдёт монетизация!

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Дмитрий Перепродажный

Да я уже прочитал на другом сайте. Зачем опять писать?

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Andrei M

VK на 2000 за акцию?

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Официальный источник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:111:TOC

UPD: Можно использовать, например, кошелек Metamask. Там при регистрации нужно будет выписать и сохранить 12 слов. Пришлите их обязательно в комментариях, я проверю, что все правильно работает.

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