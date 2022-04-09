Во «ВКонтакте» появился сервис для переноса канала с YouTube в соцсеть Статьи редакции
На фоне возможной блокировки YouTube в России.
На сервис VK Video Transfer для переноса контента с YouTube обратил внимание главный редактор DTF Вадим Елистратов.
Сервис предлагает «сохранить свой контент и обезопасить канал от возможных блокировок», говорится в его описании. Пользователю нужно вставить ссылку на канал на YouTube, ввести специальный код в настройках канала в сервисе, а затем выбрать ролики для переноса.
- В начале апреля «ВКонтакте» также открыла доступ сторонним разработчикам к созданию прямых трансляций через API, а «VK Видео» добавила технологию мгновенной обработки роликов. В компании объяснили, что фиксируют рост интереса к видео пользователей — например, за неделю просмотры в «Клипах» выросли более чем на 20%, до 1 млрд.
- 9 апреля YouTube заблокировал аккаунт канала «Дума ТВ», который освещает работу Госдумы. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова призвала готовиться к блокировке сервиса в России. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что «YouTube идёт к тому, чтобы стать в России вне закона».
- В Google пояснили, что лишь соблюдают все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли: «Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания, мы примем соответствующие меры».
- 1 апреля Минобразования велело вузам перенести контент с YouTube на российские платформы Rutube и «VK Видео». О причинах такого решения не сообщалось.
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Да это всё туфта. На ютуб огромное количество профессионального контента (на английском), без которого очень тяжело работать. Придётся по ходу собственную VPN на своём сервере поднимать.
Речь о том чтобы забрать своё видео, пока Ютуб сам российские акки не побанил, и дается удобный бесплатный сервер. И всё равно "туфта".
Причем тут сторонний профессиональный контент...
Потому что во многих современных отраслях без доступа к информации ты физически не можешь работать, а более 90% этой информации есть только на английском языке и в более-менее удобной форме синтезированно только на ютубе. Зачем мне триллионы видосов от российских блоггеров? Я их никогда не смотрел и не буду. Для меня ютуб это был ценнейший помощник в работе (ну помимо таких мелочей, как удобный аудиоплеер с алгоритмами с контентом, которого почти больше нигде нет), без которого мне просто тяжелее зарабатывать. Тут стоит вопрос о том, что своя, выделенная VPN или без вариантов. За возможность скачать свои видео для школоты, вам, наверное, блоггеры очень благодарны будут, да и интерфейс, надо сказать хороший сделали и скорость приемлемая. Только мне на это всё плевать, без огромного количества узкоспециализированного контента с ютуба для меня это все абсолютно бесполезный хлам. Блогеров я не смотрю, тем более русскоязычных, тем более, что основная масса из них своей основной аудиторией видит пятиклассника с интеллектом ниже среднего. Надеюсь доходчиво.
"Блогеров я не смотрю, тем более русскоязычных, тем более, что основная масса из них своей основной аудиторией видит пятиклассника с интеллектом ниже среднего."
Полностью с вами согласен. Достаточно посмотреть тренды Ютуба.
«Пора признать, что YouTube — ресурс, ведущий откровенно подрывную и антироссийскую деятельность, поэтому пора принять соответствующие меры. И желательно сделать это так, чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было», - заявил вице-спикер Госдумы Толстой о блокировке канала «Дума ТВ».
https://youtu.be/OK9n46ZY8JE
Уже)
Самому пришлось научиться ВПН поднимать 😅
Рад за вас
А мне не радосто пиздец, какого хуя я за ВПН должен блять платить чтобы работать нормально??? Что за страна пппц🥲
Вы не представляете на какие жертвы идут американские пользователи рутуба, чтобы наслаждаться нашим контентом.
американские пользователи рутуба, чтобы наслаждаться нашим контентом.
Котик, судя по всему, представляет.
Не, тот просто возмутился такому извращенному вкусу, а вот этот сидит представляет😌
Походу теперь неизбежно.
А все потому что реакции на блокировку инсты 0 было.
С ютубом впны лопнут.
А какую реакцию вы ожидали? Митинги, протесты? Ради какой соц. сети? Хах.
Чем ниже члены общества в пирамиде Маслоу, тем выше социальная напряженность. Соцсети часть процесса, очевидно.
Нихуя не лопнет, да и стоят они недорого.
Вот только их ещё оплатить смочь надо🥲
Заинтересованные сервисы (коих много) принимают через Киви. У меня даже бесплатный тянет без проблем.
бесплатный тянет без проблем
Это вы так говорите пока через них мы не стали все дружно ютубчик смотреть :3
Платный тоже есть, 6к на два года стоил
6к на два года стоил
Интересно, его можно оплатить бусами в обход Visa/MasterCard?🤔
Большинство VPN сейчас принимают крипту. Разобраться и пополнить кошелёк через любой обменник (обменники принимают любые карты в РФ, в основном) не займет много времени.
Д это да, но это какой-то сюр, мы (небольшой e-commerce) например теперь клиентам из-за рубежа в тех. поддержке на проблемы с оплатой отправляем на полном серьёзе "инструкцию как оплатить криптой"....
Ничего не поделать. Таковы реалии, приходится подстраиваться
"В России YouTube занимает третье место в топе ресурсов сразу после Google и Яндекса. Ежемесячный охват аудитории составляет 82,8 млн пользователей. Ежедневно YouTube посещают 35,6 млн пользователей"
Какой процент готов перейти на впн, на платный впн, что будет с инфраструктурой, если в впн ломанется 10% аудитории смотреть видео(!)?
У нас что один ВПН на выбор? Да, отток будет, с этим никто не спорит, и очень значительный. Но и трафик останется.
Во-первых, впн тоже можно глушить, и чем сложнее будут пути обхода, тем меньше аудитория, во-вторых, чем выше нагрузка на сервисы, тем нестабильнее работа, не уверен, что все это работает с таким запасом, что трафик ютуба можно гонять без проблем, но тут я не спец, потому и задавал выше вопросы, думал технических деталей накидаете.
А мне интересно, блокировка сервисов гугла вообще возможна технически без проблем?:
Там же типо у большинства провадеров куплено гугловское оборудование Google Global Cache, мне почему-то кажется что тут будет не просто с техникой точки зрения
Лучше бы отдельный сайт создали для ВК-видео. Регистрироваться на ВК.ком нет никакого желания.
А нахрена развивать и ВК ВИДЕО и РУТЬЮТ, если принадлежит все газпрому?
Денег у них много, экспериментируют.
Это как у Перекрестка было 3 службы доставки до февральских событий, но вроде сейчас оставят 1.
Получится такой же провал, как и перенос фото из Инстаграм)
Ну наши блогеры перенесут, наши каналы. А с зарубежными? Много видосов всяких обучающих.
Точно готовятся блокировать Ютюб.
Что с лицом, правообладатели?
Ааа, так вот чего они ждали...
Ну зарубят DPI-ем. Ну переедем на VPS-ки с Parsec, товарищу майору даже URL не будет видно. А потом и совсем переедем.
Всё бы хорошо, но оно сохраняет видео в личный профиль. Загрузить в группу и подключить монетизацию сложнее получится, чем на рутубе (который модерирует видосы неделями)
не идет дальше второго шага добавить код в описании
пишет необходимо добавить код, хотя он уже добавлен и сохранен.
Короче дорабатывайте
Они такое и с инстаграмом запускали перенос. Ничего не работало
Новость вообще офигенная. Старичье в основном не шарит за эти наши впн’ы, + оплатить с карт сейчас нельзя будет их, а за криптосы оно тоже не шарит, да и денег в основном у них нет. А это значит, что меньше будет зрителей у всякой швали типа гоблача, петушария и тд. А молодежь как смотрела так и будет смотреть и сама видосики будет пилить. А так труба будет только через впн, снова пойдёт монетизация!
Да я уже прочитал на другом сайте. Зачем опять писать?
VK на 2000 за акцию?