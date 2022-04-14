Соцсети
Андрей Фролов

Илон Маск предложил купить Twitter Статьи редакции

По $54,2 за акцию.

  • Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, поданные Маском в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Это «лучшее и окончательное» предложение.
  • В случае сделки весь Twitter будет оценён в сумму около $43 млрд.
  • На момент написания заметки акции Twitter стоили $45,85 за штуку — это $36,71 млрд капитализации. После предложения они подорожали на 18%, отмечает Bloomberg.
  • В апреле 2022 года Маск раскрыл, что скупил 9% акций Twitter. Он мог войти в совет директоров компании, но потом отказался от этой идеи. Маск часто пишет в свой Twitter-аккаунт, он в том числе критиковал компанию за ограничение свободы слова и комментировал другие события.
Elon Musk @elonmusk
Ответ на публикацию @stats_feed
Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content.

Is Twitter dying?
Комментарий к статистике самых популярных аккаунтов Twitter. «Большинство из этих "топов" очень редко и мало пишут. Twitter умирает?» — пишет Маск.
Elon Musk @elonmusk
«Следующее заседание совета директоров Twitter будет вообще нормальным»

#новость #twitter #илонмаск

9799 просмотров
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89 комментариев
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Александр Кузнецов

И забанит Рогозина))))

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Чарли Шин

давно пора, но только не забанить, а понизить до статуса "читатель"

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Вадим Д.

Пусть уж тогда всё покупает и везде забанит.

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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

не забанить, а произвести "специальную дерогонизацию"

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Анатолий Ерёмин

Скорее Кадырова забанит

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2 комментария
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Дмитрий Горбачёв

Скорее батут ему на аву поставит. Без права смены)

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lakoros

А Трампа разбанит?

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2 комментария
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Штуки из труб

И разбанит Трампа)))

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Никита Плетнёв

И правильно, Рогозяки, там делать нечего, только смех вызывает)

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Арман Барасов

Ахахахах

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Роман Лебедев

Запретили мужику писать твиты, так он покупает

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Revenant

Не можешь победить - возглавь!

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Кирилл Олегович

Может себе позволить

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Сергей Мазур

Он такой: «а давайте мы купим этот говнотвиттер!»

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Михаил Анюков

Имеет право

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Леонид Цветков

он первый человек в мире по финансовому состоянию

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Иван Комельских

Все что нужно знать о манипуляции биржевыми рынками это последние новости про твиттер

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Олег Комаров

Похоже на агрессивное фаззинг тестирование. Давайте закинем какую-нибудь херь в информационное поле и глянем что-там произойдёт с котировками.

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1 комментарий
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Щитпостер на зарплате

Личный блог Маска станет личным блогом Маска официально.

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Alexandr Kudasov

1. Американский студент создал Twitter-бот, которые выкладывают данные о местонахождении самолетов Илона Маска
2. Маск предложил удалить бота за 5 тыс. долл
3. Студент отказался
4. Маск купил Твиттер
5. Маск заблокировал твиттер-аккаунт 🤦

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Павел

Иронично с учётом:
в том числе критиковал компанию за ограничение свободы слова

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1 комментарий
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Максим

Сперва купил 9 %, потом несколькими твитами заработал минимум 2 ярда $ на вложенную сумму , все как всегда )

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Никита Захаровъ

Вы внимательно читали новость?
Он сделал предложение о покупке всего Твиттера через SEC по цене выше рыночной

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добрая букашка

для разгона цены акций и дожакоина

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Allestor Krei

и это не панорама

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Новорег здорового человека

Эх, "Комитет" совсем чуть-чуть не успел с покупкой ценного актива на вырученные после продажи Coub денежки

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Alexey Romanov

А зачем ему предложение вносить? Мужик захотел - мужик пошел на биржу и купил. И не по завышенной стоимости, а по рыночной.

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madkliq

конечно ведь все акции твиттера на бирже лежат в стакане

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2 комментария
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Кирилл Федянин

Он не может купить все акции, потому что не все владельцы акций готовы их сейчас продать. Я так понимаю ему нужно для начала как-то получить большинство через крупных акционеров и потом запустить делистинг.

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Кирилл Федянин

Он не может купить все акции, потому что не все владельцы акций готовы их сейчас продать. Я так понимаю ему нужно для начала как-то получить большинство через крупных акционеров и потом запустить делистинг.

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2 комментария
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Кирилл Федянин

Он не может купить все акции, потому что не все владельцы акций готовы их сейчас продать. Я так понимаю ему нужно для начала как-то получить большинство через крупных акционеров и потом запустить делистинг.

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Сафин Айдар

Манипуляция рынком. Как обычно у Илонушки.

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Andrey Zykov

Да, неплохо он приподнял стоимость акций, которыми уже владеет. Просто завысил оценку компании в СМИ и заработал кучу бабла на росте цены акции.

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1 комментарий
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Никита Захаровъ

Вы читали что вообще в файле SEC указано?

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Луиджи Вампа

Как одним твиттом увеличить доход с инвестиций на 18% =)))

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RomanistHere

осталось самое простое - как добиться того, чтобы твои твитты увеличивали доходы с инвестиций (хоть на сколько-нибудь)

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Anton Rybnikov
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Иван Кучер

Вот до чего руководство Твитера довела человека, отказывая в предоставлении возможности редактировать твиты…

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Никита Лихачёв
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Дмитрий

Говорят, это приготовление к следующей выборной компании и лоббирование квот для Теслы

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Alex Dem

Похоже таки Маск решил стать президентом США. А, ему нельзя, он же родился не в Штатах. Значит решил выбрать кого то, кто ему нужен на этом посту. Ему еще и Серега с Джефом и Марком бабок подкинут, и считай дело сделано...

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Владимир Александрович

"А, ему нельзя, он же родился не в Штатах." - это зафиксировано в конституции... oh... wait...

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Anatoly Ivanov

Куда смотрит SEC?

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Никита Захаровъ

Вы читали новость? Он предлагает купить Твиттер по завешенной цене, зафайлив это через SEC

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Лелик

На данный момент в мире есть 1 большая проблема. Нет всемирной площадки для общения по любым темам.
На ютубе нельзя обсудить Ковид и выборы в США и т.п.
Из-за этого многие спорные экономические, политические, медицинские вопросы не обсуждаются широко, человечество не проводит мозговой штурм.
Негде взять актуальную информацию по некоторым странам и событиям.
Появление такой площадки на базе Twitter маловероятно, но движение в нужном направлении.

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Pavel

а как же двач =)

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ur spam

Reddit существует много лет.

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2 комментария
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Lukas Dexter

Слабо купить Росграм?)

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Bastard

Однокурсник Павла Дурова, разлогинься

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Штуки из труб

Нельзя купить то, чего нет.

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1 комментарий
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Сергей Я

Опять твиттерские и Маск скам мутят

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Александр Рогожников

Кстати, это хорошая новость для всех соц. сетей. Совсем недавно все говорили, что они вымирают, а теперь одну из них оценили в $43 млрд.

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melkiyPadonok

2025й год , Илон Маск предложил купить Россию

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Alexandr Kudasov

1. Американский студент создал Twitter-бот, которые выкладывают данные о местонахождении самолетов Илона Маска 2. Маск предложил удалить бота за 5 тыс. долл 3. Студент отказался и потребовал Tesla. 4. Маск купил Твиттер. 5. Маск заблокировал твиттер-аккаунт 🤦

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Комментарий удален модератором

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Комментарий удален модератором

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Комментарий удален модератором

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Лелик

На данный момент в мире есть 1 большая проблема. Нет всемирной площадки для общения по любым темам.
На ютубе нельзя обсудить Ковид и выборы в США и т.п.
Из-за этого многие спорные экономические, политические, медицинские вопросы не обсуждаются широко, человечество не проводит мозговой штурм.
Негде взять актуальную информацию по некоторым странам и событиям.
Появление такой площадки на базе Twitter маловероятно, но движение в нужном направлении.

Ответить
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Лелик

Сайт глючит, задвоилось сообщение, отредактировать тоже нельзя

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1 комментарий
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Никита Попов

Беру

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Вадим Д.

Может он его закроет или во что-то по-настоящему стоящее превратит?
Сарказм.

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Руслан Ханшиков

Ох уж эта Илона

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Марк Степанов

Губа не дура

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Граф Монтекристо

Я всегда думал что он ему и так принадлежит))

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Сергей Крикунов

А потом синий цвет у Абрамовича выкупит?

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ГГ ВП

Можно купить одну акцию, чтобы потом продать Илону за миллион

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Дмитрий Семененко

Похоже Маск уже скидывает свои 9% акциц

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Илья Попов

Новость следующей недели: Оппозиция в ШОКЕ! Неизвестным был куплен и закрыт Твиттер. А чего? Какие-то 40 млрд.$, зато сплю спокойно, прокомментировал Президент.

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Никита Плетнёв

А потом и весь мир)))

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Петр Громов

Илон, продолжай смотреть на звезды, а не в телефон!

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Лена Ринцова

беру всё!

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sse

да он понимает просто что его тесла раздута раз в 5 минимум и скоро кризис, надо переложить яйца в другой актив

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Dimitri

Загугли продажи 1 квартала и посмотрите на сколько они снова выросли по сравнению с 1кв 2021 года.

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2 комментария
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Dimitri

сорри за дабл пост

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Dimitri

сорри за дабл пост

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