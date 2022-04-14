Илон Маск предложил купить Twitter Статьи редакции
По $54,2 за акцию.
- Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, поданные Маском в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Это «лучшее и окончательное» предложение.
- В случае сделки весь Twitter будет оценён в сумму около $43 млрд.
- На момент написания заметки акции Twitter стоили $45,85 за штуку — это $36,71 млрд капитализации. После предложения они подорожали на 18%, отмечает Bloomberg.
- В апреле 2022 года Маск раскрыл, что скупил 9% акций Twitter. Он мог войти в совет директоров компании, но потом отказался от этой идеи. Маск часто пишет в свой Twitter-аккаунт, он в том числе критиковал компанию за ограничение свободы слова и комментировал другие события.
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И забанит Рогозина))))
давно пора, но только не забанить, а понизить до статуса "читатель"
Пусть уж тогда всё покупает и везде забанит.
не забанить, а произвести "специальную дерогонизацию"
Скорее Кадырова забанит
Скорее батут ему на аву поставит. Без права смены)
А Трампа разбанит?
И разбанит Трампа)))
И правильно, Рогозяки, там делать нечего, только смех вызывает)
Ахахахах
Запретили мужику писать твиты, так он покупает
Не можешь победить - возглавь!
Может себе позволить
Он такой: «а давайте мы купим этот говнотвиттер!»
Имеет право
он первый человек в мире по финансовому состоянию
Все что нужно знать о манипуляции биржевыми рынками это последние новости про твиттер
Похоже на агрессивное фаззинг тестирование. Давайте закинем какую-нибудь херь в информационное поле и глянем что-там произойдёт с котировками.
Личный блог Маска станет личным блогом Маска официально.
1. Американский студент создал Twitter-бот, которые выкладывают данные о местонахождении самолетов Илона Маска
2. Маск предложил удалить бота за 5 тыс. долл
3. Студент отказался
4. Маск купил Твиттер
5. Маск заблокировал твиттер-аккаунт 🤦
Иронично с учётом:
в том числе критиковал компанию за ограничение свободы слова
Сперва купил 9 %, потом несколькими твитами заработал минимум 2 ярда $ на вложенную сумму , все как всегда )
Вы внимательно читали новость?
Он сделал предложение о покупке всего Твиттера через SEC по цене выше рыночной
для разгона цены акций и дожакоина
и это не панорама
Эх, "Комитет" совсем чуть-чуть не успел с покупкой ценного актива на вырученные после продажи Coub денежки
А зачем ему предложение вносить? Мужик захотел - мужик пошел на биржу и купил. И не по завышенной стоимости, а по рыночной.
конечно ведь все акции твиттера на бирже лежат в стакане
Он не может купить все акции, потому что не все владельцы акций готовы их сейчас продать. Я так понимаю ему нужно для начала как-то получить большинство через крупных акционеров и потом запустить делистинг.
Он не может купить все акции, потому что не все владельцы акций готовы их сейчас продать. Я так понимаю ему нужно для начала как-то получить большинство через крупных акционеров и потом запустить делистинг.
Он не может купить все акции, потому что не все владельцы акций готовы их сейчас продать. Я так понимаю ему нужно для начала как-то получить большинство через крупных акционеров и потом запустить делистинг.
Манипуляция рынком. Как обычно у Илонушки.
Да, неплохо он приподнял стоимость акций, которыми уже владеет. Просто завысил оценку компании в СМИ и заработал кучу бабла на росте цены акции.
Вы читали что вообще в файле SEC указано?
Как одним твиттом увеличить доход с инвестиций на 18% =)))
осталось самое простое - как добиться того, чтобы твои твитты увеличивали доходы с инвестиций (хоть на сколько-нибудь)
Вот до чего руководство Твитера довела человека, отказывая в предоставлении возможности редактировать твиты…
Говорят, это приготовление к следующей выборной компании и лоббирование квот для Теслы
Похоже таки Маск решил стать президентом США. А, ему нельзя, он же родился не в Штатах. Значит решил выбрать кого то, кто ему нужен на этом посту. Ему еще и Серега с Джефом и Марком бабок подкинут, и считай дело сделано...
"А, ему нельзя, он же родился не в Штатах." - это зафиксировано в конституции... oh... wait...
Куда смотрит SEC?
Вы читали новость? Он предлагает купить Твиттер по завешенной цене, зафайлив это через SEC
На данный момент в мире есть 1 большая проблема. Нет всемирной площадки для общения по любым темам.
На ютубе нельзя обсудить Ковид и выборы в США и т.п.
Из-за этого многие спорные экономические, политические, медицинские вопросы не обсуждаются широко, человечество не проводит мозговой штурм.
Негде взять актуальную информацию по некоторым странам и событиям.
Появление такой площадки на базе Twitter маловероятно, но движение в нужном направлении.
а как же двач =)
Reddit существует много лет.
Слабо купить Росграм?)
Однокурсник Павла Дурова, разлогинься
Нельзя купить то, чего нет.
Опять твиттерские и Маск скам мутят
Кстати, это хорошая новость для всех соц. сетей. Совсем недавно все говорили, что они вымирают, а теперь одну из них оценили в $43 млрд.
2025й год , Илон Маск предложил купить Россию
1. Американский студент создал Twitter-бот, которые выкладывают данные о местонахождении самолетов Илона Маска 2. Маск предложил удалить бота за 5 тыс. долл 3. Студент отказался и потребовал Tesla. 4. Маск купил Твиттер. 5. Маск заблокировал твиттер-аккаунт 🤦
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
На данный момент в мире есть 1 большая проблема. Нет всемирной площадки для общения по любым темам.
На ютубе нельзя обсудить Ковид и выборы в США и т.п.
Из-за этого многие спорные экономические, политические, медицинские вопросы не обсуждаются широко, человечество не проводит мозговой штурм.
Негде взять актуальную информацию по некоторым странам и событиям.
Появление такой площадки на базе Twitter маловероятно, но движение в нужном направлении.
Сайт глючит, задвоилось сообщение, отредактировать тоже нельзя
Беру
Может он его закроет или во что-то по-настоящему стоящее превратит?
Сарказм.
Ох уж эта Илона
Губа не дура
Я всегда думал что он ему и так принадлежит))
А потом синий цвет у Абрамовича выкупит?
Можно купить одну акцию, чтобы потом продать Илону за миллион
Похоже Маск уже скидывает свои 9% акциц
Новость следующей недели: Оппозиция в ШОКЕ! Неизвестным был куплен и закрыт Твиттер. А чего? Какие-то 40 млрд.$, зато сплю спокойно, прокомментировал Президент.
А потом и весь мир)))
Илон, продолжай смотреть на звезды, а не в телефон!
беру всё!
да он понимает просто что его тесла раздута раз в 5 минимум и скоро кризис, надо переложить яйца в другой актив
Загугли продажи 1 квартала и посмотрите на сколько они снова выросли по сравнению с 1кв 2021 года.
сорри за дабл пост
сорри за дабл пост