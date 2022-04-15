Соцсети
Маша Цепелева

Выручка российского юрлица TikTok в 2021 году составила 3,3 млрд рублей, чистая прибыль — 54 млн рублей Статьи редакции

Компания зарегистрировала юрлицо в марте 2020 года и впервые раскрыла данные за полный год работы в стране.

  • Выручка российского юрлица TikTok ООО «Тикток рус» в 2021 году составила 3,3 млрд рублей. Прибыль от продаж — 100,4 млн рублей, чистая прибыль — 54 млн рублей.
  • Юрлицо зарегистрировано в конце марта 2020 года. За девять месяцев того года компания отчиталась о выручке в 51 млн рублей, чистой прибыли в 11,2 млн рублей. «Тикток рус» на 99,99% принадлежит сингапурской TikTok Pte, 0,01% — у британской TikTok Information Technologies.
  • Meta*, один из основных конкурентов TikTok, официально не раскрывала финансовые показатели работы в России. В январе 2022 года ФНС посчитала, сколько выручили Facebook* и Instagram* — 39,8 млрд рублей млрд рублей за 2020 год. Эта сумма была нужна для расчёта оборотного штрафа в 1,9 млрд рублей за повторное неудаление незаконной информации в Facebook*.
  • Выручка «ВКонтакте», которая развивает похожий на TikTok сервис «Клипы», в 2021 году составила 27,9 млрд рублей, данные о прибыли и убытках не публиковались.
  • В марте 2022 года TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России и перестал показывать ролики из-за рубежа из-за закона о «фейках» о российских военнослужащих.

*Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией в России.

#новость #tiktok

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23 комментария
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Диванный аналитеГ

Мне кажется или некоторые, отдельные ТикТок блогеры больше зарабатывают?

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Антон Рожков

Больше 3 млрд рублей?

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Илья С

Речь про чистую прибыль думаю)

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Антон Рожков

А, так чистую прибыль можно искусственно занижать, чтоб налогов меньше заплатить за текущий период. К примеру, CAPEX расходы увеличить (инфраструктуру в России развивать). Поэтому заработать они могли намного больше, но так как надобности выводить деньги у них сейчас нет, то нет смысла и максимизировать прибыль.

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Mauris kias

Так налог платиться со всей прибыли а не только чистой, смысл ее занижать?

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Блинов Макар

конечно больше

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Владислав

Может где-то опечатка? Это вообще не цифры. С таким оборотом, это почти убыток.

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Alex Shokhin

Первый день живёте? Будто бы у нас в стране всё чисто всегда. Что не компанию открой в интернете по реквизитам, то доход 10т.р. так и тут. Хороший бухгалтер и минимальные налоги.

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Василий Степанофф

А Рейндж Роверы и Гелентвагены угоняют исключительно у безработных

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Сергей Багрецов

И когда мой вернёте? 🤣

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Bublikov Anton

Не каркай.

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Сергей Я

Ну всё, пора блочить.

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Василий Степанофф
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А К

В одном подъезде в Москве квартир на большую сумму наберется

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Russian lives matter

Один подъезд в доме на Патриарших:)

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Bublikov Anton

Там бывает одна квартира вся выручка Тиктока за год

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Russian lives matter

Возможно даже один унитаз

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Лев Коптев

Возможно, даже один ершик

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Щитпостер на зарплате

Чот мало.

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Алексей Шаров

Очень скромные результаты, автопарк тиктокеров подороже выйдет

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Сергей Багрецов

После того, как закрыли публикацию новых видео, есть те кто им пользуется?
Какой смысл?

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Азат Салихьянов

В марте 2022 года TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России
Почему никто не говорит о том, что не только запретили публиковать новые видео, но и отрезали доступ ко всему остальному тиктоку? Нам буквально создали свой загончик в тиктоке

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Дмитрий Ятченя

" и перестал показывать ролики из-за рубежа".

Разве в статье это не написано?)

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