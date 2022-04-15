Выручка российского юрлица TikTok в 2021 году составила 3,3 млрд рублей, чистая прибыль — 54 млн рублей Статьи редакции
Компания зарегистрировала юрлицо в марте 2020 года и впервые раскрыла данные за полный год работы в стране.
- Выручка российского юрлица TikTok ООО «Тикток рус» в 2021 году составила 3,3 млрд рублей. Прибыль от продаж — 100,4 млн рублей, чистая прибыль — 54 млн рублей.
- Юрлицо зарегистрировано в конце марта 2020 года. За девять месяцев того года компания отчиталась о выручке в 51 млн рублей, чистой прибыли в 11,2 млн рублей. «Тикток рус» на 99,99% принадлежит сингапурской TikTok Pte, 0,01% — у британской TikTok Information Technologies.
- Meta*, один из основных конкурентов TikTok, официально не раскрывала финансовые показатели работы в России. В январе 2022 года ФНС посчитала, сколько выручили Facebook* и Instagram* — 39,8 млрд рублей млрд рублей за 2020 год. Эта сумма была нужна для расчёта оборотного штрафа в 1,9 млрд рублей за повторное неудаление незаконной информации в Facebook*.
- Выручка «ВКонтакте», которая развивает похожий на TikTok сервис «Клипы», в 2021 году составила 27,9 млрд рублей, данные о прибыли и убытках не публиковались.
- В марте 2022 года TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России и перестал показывать ролики из-за рубежа из-за закона о «фейках» о российских военнослужащих.
*Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией в России.
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Мне кажется или некоторые, отдельные ТикТок блогеры больше зарабатывают?
Больше 3 млрд рублей?
Речь про чистую прибыль думаю)
А, так чистую прибыль можно искусственно занижать, чтоб налогов меньше заплатить за текущий период. К примеру, CAPEX расходы увеличить (инфраструктуру в России развивать). Поэтому заработать они могли намного больше, но так как надобности выводить деньги у них сейчас нет, то нет смысла и максимизировать прибыль.
Так налог платиться со всей прибыли а не только чистой, смысл ее занижать?
конечно больше
Может где-то опечатка? Это вообще не цифры. С таким оборотом, это почти убыток.
Первый день живёте? Будто бы у нас в стране всё чисто всегда. Что не компанию открой в интернете по реквизитам, то доход 10т.р. так и тут. Хороший бухгалтер и минимальные налоги.
А Рейндж Роверы и Гелентвагены угоняют исключительно у безработных
И когда мой вернёте? 🤣
Не каркай.
Ну всё, пора блочить.
В одном подъезде в Москве квартир на большую сумму наберется
Один подъезд в доме на Патриарших:)
Там бывает одна квартира вся выручка Тиктока за год
Возможно даже один унитаз
Возможно, даже один ершик
Чот мало.
Очень скромные результаты, автопарк тиктокеров подороже выйдет
После того, как закрыли публикацию новых видео, есть те кто им пользуется?
Какой смысл?
В марте 2022 года TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России
Почему никто не говорит о том, что не только запретили публиковать новые видео, но и отрезали доступ ко всему остальному тиктоку? Нам буквально создали свой загончик в тиктоке
" и перестал показывать ролики из-за рубежа".
Разве в статье это не написано?)