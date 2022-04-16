Перевод рассказа бывшего гендиректора Reddit Ишана Вонга, который рассуждает о «цензуре» на платформах и сайтах, бессмысленных пользовательских стычках и желании Илона Маска вернуть «старый добрый интернет» через покупку Twitter, которая, скорее всего, породит много новых проблем.

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Yishan @yishan I've now been asked multiple times for my take on Elon's offer for Twitter.



So fine, this is what I think about that. I will assume the takeover succeeds, and he takes Twitter private. (I have little knowledge/insight into how actual takeover battles work or play out)



(long 🧵) Чтобы прочитать весь тред в оригинале, перейдите на этот твит.

Меня неоднократно спрашивали, что я думаю о предложении Илона Маска купить Twitter. Так и быть — рассказываю. Допустим, сделка состоится, и Маск выведет компанию с биржи. (Если что, я плохо представляю, чем обычно заканчиваются подобные поглощения.)

Так вот: думаю, вместе с Twitter Илон навлечёт на себя страшные муки. И он даже не представляет какие.

До сих пор у людей в памяти остался образ культуры в интернете из конца девяностых-середины двухтысячных — это эпоха Web 1.0 и раннего Web 2.0, когда соцсеть Facebook* ещё не существовала. Она заметно отличается свободой слова.

Всё потому что тогда, в Америке конца 1990-х, цензурировать что-то хотели разве что религиозные консерваторы. Они пытались запретить в сети порнографию и любые другие формы «духовного разложения».

«Помните, некоторым казалось очень важным запретить такие штуки?»

На таком интернете «выросли» многие лидеры-«старожилы» современного технологического рынка — это Маск, Марк Андриссен и другие представители поколения X. Для них интернет всегда олицетворял свободу, новые горизонты, духовный расцвет. И внушал веру в то, что технологии дадут начало новому золотому веку нашей эры.

Я тоже в это верил. Правда, ещё я управлял Reddit. Эта соцсеть появилась на закате «старого интернета», когда свобода всё ещё означала «освобождение от консерваторов, которые пытаются покончить с порно и шутерами от первого лица». Мы честно старались не предать тот идеал.

Но сегодня свобода слова — нечто совершенно иное. И дело даже не в том, что принципы перестали быть важными.

Изменилась реальность, следовать им стало труднее. Интернет перестал быть тем «новым горизонтом», к которому люди устремлялись за свободой. Сейчас в интернете пребывает весь мир, а сам он — главное поле боя для культурных войн.

Теперь, отстаивая свободу слова, вы выступаете не против каких-то там религиозных консерваторов, которые требуют изъять книги Джуди Блум из библиотек (в подростковых книгах Блум, среди прочего, затрагивала темы секса и контрацепции — vc.ru). Вы прёте сразу против всех, поскольку каждая сторона пытается отнять право на свободу у другой.

Цели людей могут быть благородным, но вот каков эта борьба выглядит в наши дни:

Все мои прогрессивные друзья «левых» взглядов убеждены, что соцсети поддерживают превосходство белой расы, мизогинию и патриархат. У них есть множество доказательств ситуаций, когда платформы несправедливо наказывали их за безобидные высказывания и закрывали глаза на поистине вопиющие сексистские и расистские мнения другой стороны.

Мои друзья альтернативных, правоцентристских и либертарианских взглядов уверены, что соцсети лоббируют интересы марксистов, антирасистского движения Black Lives Matter и LGBTQ-сообщества. У них есть множество свидетельств того, как соцсети наказывали их за безобидные высказывания (точнее — за то, что те критически оценивали «новые идеологии») и закрывали глаза на вопиющие мнения другой стороны.

Обе стороны при этом говорят правду. Так происходит из-за того, что следить за порядком трудно, и без ошибок никак. В Facebook* (и реже в Twitter), например, нередки случаи, когда искусственный интеллект выносит слишком радикальные суждения, которые нельзя оспорить. Но это отдельный разговор.

Так вот: обе стороны считают, что соцсети по умолчанию относятся к ним предвзято, по разным причинам. «Все топ-менеджеры и члены совета директоров — мужчины». «Работники Кремниевой долины в большинстве своём прогрессивные "леваки"».

Теперь остановитесь на минуту и подумайте, где в этой парадигме вы: слева или справа? Вы ведь тоже думаете о чём-то подобном.

Мастодонты техрынка — те самые представители поколения Х — тоже где-то там, с вами. И либеральные, и правоцентристские. Каждый видит свою версию «цензуры» и, исходя из этого, делает однобокие заключения о том, как ведёт себя руководство соцсетей.

Илон Маск не исключение, потому что не осознаёт, как изменилась интернет-культура с 2004 года. Я знаю, что не осознаёт, потому что он довольно поздно понял биткоин. Если бы действительно «варился» в новом интернете, то пришёл бы к этому гораздо раньше.

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Илон был слишком занят «серьёзными, реальными делами»: строительством электромобилей и многоразовых ракет-носителей, романами с актрисами и певицами. Так что у него есть отличное оправдание — почему он не обращал на всё это внимания.

Так вот, о предвзятости крупных соцсетей — Facebook*, Twitter и Reddit. На самом деле все они хотят, чтобы вы (то есть пользователи) перестали спорить из-за всякой хренотени и раздувать из мухи слона, чтобы они могли потратить больше времени на разработку новых функций. Но вместо этого им приходится разрешать ваши глупые мелкие стычки.

Им абсолютно плевать на политику. Серьёзно вам говорю. Аккаунты Дональда Трампа заблокировали не потому, что он «правый». Будь это причиной, его бы забанили раньше — он никогда не скрывал своих взглядов.

Да, отдельным руководителям и сотрудникам может что-то не нравиться, но в целом им всё равно. Аудитория Facebook* была и левосторонней, и правосторонней, и смешанной. То же самое с Reddit и Twitter.

Руководства соцсетей в целом заботятся о деньгах, но по большому счёту просто хотят, чтоб вы поумолкли и вели себя прилично.

Вот только это невозможно. Они (то есть мы) построили платформы, где любой вправе высказать своё мнение и в случае чего выйти сухим из воды. Естественно, что народ будет проявлять себя с самой дурной стороны.

Соцсети, конечно, должны вести себя вежливо, делать вид, что борются за справедливость, придерживаются «принципов». Но позвольте мне вот что сказать: никаких реальных принципов нет. Руководства просто пытаются поддерживать порядок, иначе все раскричались бы ещё сильнее и лишь усугубили бы проблему.

Видите ли, в чём дело. Из-за того, как соцсети устроены, всегда существует риск, что пользователи развяжут ожесточённый тупиковый спор, из-за которого руководству придётся вмешаться. Человек ведь существо непостоянное, и поведение его предсказать невозможно.

И когда это происходит, директорам приходится придумывать новые правила или опираться на ранее заявленные принципы. Оттого и получается на выходе какая-то мучительная игра в Twister.

Как-то так это выглядит

Хотите избежать цензуры в соцсетях? Вот выход: перестаньте спорить и ведите себя пристойно. Есть проблема: это придётся сделать сразу всем. Но если получится, то цензуры и запрещённых тем не будет ни в одной соцсети. Гарантирую.

Потому что цензурируют не темы — цензурируют поведение. А проблема социальных сетей — это их социальная часть: люди. А не сами сети и их владельцы.

Есть мнение: «лучшее противоядие от дурных идей — не запретить их, а разрешить дебаты и дать место лучшим идеям». Как наивно. Дебаты — понятие расплывчатое. Если что и заставляет соцсеть вводить цензуру, так это массы, которые о чем-то «дебатируют»: спамят, опускаются до оскорблений и иногда даже наносят кому-то реальный вред в офлайне. Вот как обычно выглядят эти «дебаты».

Возьмём, к примеру, теорию об утечке коронавируса из лабораторий. В один момент её подвергли цензуре просто потому, что «дебаты» превратились в кошмар из нерелевантных мнений, унижений в адрес чиновников и врачей и даже преступлений на расовой почве.

Почему статья Vanity Fair на ту же тему не заблокирована? Скажете, лицемерие — или изменились факты? Нет. Просто тему цензурировали не за саму её суть, а потому, что она провоцировала беспокойства толп. Вот такая вот неприятная, неудобная правда, которую каждый из вас — независимо от политических взглядов — должен принять. В идеях кроется сила, и поэтому они, как и всё, что имеет силу, могут представлять опасность.

Никакой цензуры бы не было, если бы теорию об утечке обсуждали учёные — рационально, с доводами и доказательствами. Но случилось, увы, не так.

Теперь возьмите любую тему, которая, по вашему мнению, подверглась несправедливой цензуре, и вспомните мои слова. Уверяю вас, причина не в теме. Просто однажды человек, столкнувшись со спорной для него идеей, наверняка поведёт себя плохо. И руководитель платформы, на которой идею обсуждают, не сможет бездействовать. Иначе люди почувствуют вседозволенность.

«А вот какими дебаты должны быть»

Вот что я думаю о Twitter. Последние несколько лет соцсеть переживала лучшие свои времена. Джек [Дорси], как мне кажется, вырос там как руководитель, а затем преуспел в Square (иными словами, сперва набил шишки, а потом сделал всё как полагается). Ну а сама Twitter наконец-то стала «вполне себе хорошей соцсетью».

«Вполне хорошая» — это в общем-то лучшая характеристика, которую можно дать любой соцсети. Так что снимаю перед руководством шляпу. Вы показали миру класс.

Дорси увлекается медитацией, ест один раз в день и ездит на духовные ретриты не просто так. Чтобы управлять такой машиной, нужно нечеловеческое умонастроение. Ведь проблемы, как я говорил, связаны с не самыми лучшими человеческими проявлениями: когда пользователь в условиях безнаказанности говорит что вздумается и всеми возможными путями пытается обойти правила.

Так что в последние несколько лет Джек проделал блестящую работу. Пускай и были полудурки, которые так не считали и буквально выгнали его.

Теперь Маск вдруг задумал исправить часть проблем. Но уверен, что ничего у него не выйдет. Он даже не представляет, во что ввязался. (Он может нанять обратно Джека, но другой вопрос, захочет ли тот возвращаться.) Илон будет изо всех сил стараться «исправить» те проблемы, которые видит. Но каждая такая попытка породит тройку новых проблем.

Но самое страшное то, что меньше внимания будут получать SpaceX и Tesla. Потому что работа в Twitter не просто отнимет время — она повредит психику Маска. У него уже есть эмоциональные травмы (прости, Илон, но что уж скрывать). Многие он проработал, но ещё одна — на этот раз от управления Twitter — ему не нужна.

Может показаться, что я сужу по себе и своим временам в Reddit, но нет. Марк Цукерберг говорит, что по утрам катается на электросёрфах, просто чтобы не думать о дурных новостях, которые каждый раз ощущаются как удар в лицо. Эллен Пао тоже до сих пор помнит унижения, с которыми сталкивалась во время правления Reddit, причём они не всегда касались её фактических действий.

Дорси, конечно, парень с причудами, но думаю, что все его ретриты и диеты — тоже способ справляться со всеми вами, засранцами. Про Дика Костоло (гендиректор Twitter с 2010 по 2015 год, до прихода в бизнес занимался комедией — vc.ru) ничего особого не слышал, но что-то после ухода из Twitter он почти перестал выступать со стендапами. Может, всё ещё восстанавливается.

В общем, моё мнение таково. Я абсолютно согласен с вами по поводу ценностей былого интернета. Его больше нет — и это грустно. Но погубили его не социальные сети. Это мы привнесли в онлайн все наши жуткие коллективные травмы.

В интернете все вольны говорить кому угодно что угодно. И чаще всего они делают это именно в социальных сетях. (Нет, конечно, и на Amazon такое можно встретить, но редко — и там тоже есть цензура.)

После работы в Reddit я взял перерыв и связал свою деятельность с более осязаемым миром (Вонг основал проект про восстановлению лесов Terraformation — vc.ru). Это очень трудно — безумно. Будто жуёшь стекло, как сказал бы Илон. Но не так трудно, как управлять соцсетью.

Так что если Илон понимает, что хорошо для него и для человечества, он не станет в это ввязываться и продолжит совершенствовать осязаемый мир. Именно он нам по-настоящему важен.

От редакции. После публикации Вонга раскритиковали за то, что он оправдывает цензуру, так что тред он позже дополнил.

Некоторым показалось, будто я поддерживаю или оправдываю цензуру. Понимаю, откуда такая интерпретация, но она неверна. Я ярый противник цензуры — в том числе тех тем, которые соцсети банили, особенно во время пандемии. Я и сам с этим сталкивался.

Однако я также подмечаю многие неочевидные вещи, связанные с особой динамикой сообществ в соцсетях. Так что выражусь так: на крупных платформах цензура — неизбежное явление. Руководители будут вынуждены её вводить. Вынуждены не государством, не пользователями, а самой движущей силой соцсети как таковой.

Кто-то из комментаторов также сказал: «Не должно быть всеведущего судьи, который будет по своему усмотрению решать, что правда, а что ложь». Согласен — это ужасно. Но природа соцсетей всё равно подтолкнёт на это руководство. Если я правильно помню, почти каждая крупная платформа сперва выступала за абсолютную свободу слова, но в итоге отступала.

Но опять же — не потому, что какие-то идеи истинны или ложны. Всё это связано с проблемами, которые возникают, когда огромное количество пользователей не соглашается друг с другом. Вас цензурируют не потому, что с вами не согласны, а потому что спорная идея на огромной платформе — это опасно.

Без ограничений платформу ждёт крах. Так что выбор-то есть, но тогда социальная сеть перестанет ею быть.

«Почему, как тебе кажется, тебя заблокировали и реальная причина блокировки»