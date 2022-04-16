«Я тоже верил в свободу интернета. А потом управлял Reddit»: тред о соцсетях и недостижимой свободе слова в них Статьи редакции
Перевод рассказа бывшего гендиректора Reddit Ишана Вонга, который рассуждает о «цензуре» на платформах и сайтах, бессмысленных пользовательских стычках и желании Илона Маска вернуть «старый добрый интернет» через покупку Twitter, которая, скорее всего, породит много новых проблем.
Меня неоднократно спрашивали, что я думаю о предложении Илона Маска купить Twitter. Так и быть — рассказываю. Допустим, сделка состоится, и Маск выведет компанию с биржи. (Если что, я плохо представляю, чем обычно заканчиваются подобные поглощения.)
Так вот: думаю, вместе с Twitter Илон навлечёт на себя страшные муки. И он даже не представляет какие.
До сих пор у людей в памяти остался образ культуры в интернете из конца девяностых-середины двухтысячных — это эпоха Web 1.0 и раннего Web 2.0, когда соцсеть Facebook* ещё не существовала. Она заметно отличается свободой слова.
Всё потому что тогда, в Америке конца 1990-х, цензурировать что-то хотели разве что религиозные консерваторы. Они пытались запретить в сети порнографию и любые другие формы «духовного разложения».
На таком интернете «выросли» многие лидеры-«старожилы» современного технологического рынка — это Маск, Марк Андриссен и другие представители поколения X. Для них интернет всегда олицетворял свободу, новые горизонты, духовный расцвет. И внушал веру в то, что технологии дадут начало новому золотому веку нашей эры.
Я тоже в это верил. Правда, ещё я управлял Reddit. Эта соцсеть появилась на закате «старого интернета», когда свобода всё ещё означала «освобождение от консерваторов, которые пытаются покончить с порно и шутерами от первого лица». Мы честно старались не предать тот идеал.
Но сегодня свобода слова — нечто совершенно иное. И дело даже не в том, что принципы перестали быть важными.
Изменилась реальность, следовать им стало труднее. Интернет перестал быть тем «новым горизонтом», к которому люди устремлялись за свободой. Сейчас в интернете пребывает весь мир, а сам он — главное поле боя для культурных войн.
Теперь, отстаивая свободу слова, вы выступаете не против каких-то там религиозных консерваторов, которые требуют изъять книги Джуди Блум из библиотек (в подростковых книгах Блум, среди прочего, затрагивала темы секса и контрацепции — vc.ru). Вы прёте сразу против всех, поскольку каждая сторона пытается отнять право на свободу у другой.
Цели людей могут быть благородным, но вот каков эта борьба выглядит в наши дни:
- Все мои прогрессивные друзья «левых» взглядов убеждены, что соцсети поддерживают превосходство белой расы, мизогинию и патриархат. У них есть множество доказательств ситуаций, когда платформы несправедливо наказывали их за безобидные высказывания и закрывали глаза на поистине вопиющие сексистские и расистские мнения другой стороны.
- Мои друзья альтернативных, правоцентристских и либертарианских взглядов уверены, что соцсети лоббируют интересы марксистов, антирасистского движения Black Lives Matter и LGBTQ-сообщества. У них есть множество свидетельств того, как соцсети наказывали их за безобидные высказывания (точнее — за то, что те критически оценивали «новые идеологии») и закрывали глаза на вопиющие мнения другой стороны.
Обе стороны при этом говорят правду. Так происходит из-за того, что следить за порядком трудно, и без ошибок никак. В Facebook* (и реже в Twitter), например, нередки случаи, когда искусственный интеллект выносит слишком радикальные суждения, которые нельзя оспорить. Но это отдельный разговор.
Теперь остановитесь на минуту и подумайте, где в этой парадигме вы: слева или справа? Вы ведь тоже думаете о чём-то подобном.
Мастодонты техрынка — те самые представители поколения Х — тоже где-то там, с вами. И либеральные, и правоцентристские. Каждый видит свою версию «цензуры» и, исходя из этого, делает однобокие заключения о том, как ведёт себя руководство соцсетей.
Илон Маск не исключение, потому что не осознаёт, как изменилась интернет-культура с 2004 года. Я знаю, что не осознаёт, потому что он довольно поздно понял биткоин. Если бы действительно «варился» в новом интернете, то пришёл бы к этому гораздо раньше.
Илон был слишком занят «серьёзными, реальными делами»: строительством электромобилей и многоразовых ракет-носителей, романами с актрисами и певицами. Так что у него есть отличное оправдание — почему он не обращал на всё это внимания.
Так вот, о предвзятости крупных соцсетей — Facebook*, Twitter и Reddit. На самом деле все они хотят, чтобы вы (то есть пользователи) перестали спорить из-за всякой хренотени и раздувать из мухи слона, чтобы они могли потратить больше времени на разработку новых функций. Но вместо этого им приходится разрешать ваши глупые мелкие стычки.
Им абсолютно плевать на политику. Серьёзно вам говорю. Аккаунты Дональда Трампа заблокировали не потому, что он «правый». Будь это причиной, его бы забанили раньше — он никогда не скрывал своих взглядов.
Да, отдельным руководителям и сотрудникам может что-то не нравиться, но в целом им всё равно. Аудитория Facebook* была и левосторонней, и правосторонней, и смешанной. То же самое с Reddit и Twitter.
Вот только это невозможно. Они (то есть мы) построили платформы, где любой вправе высказать своё мнение и в случае чего выйти сухим из воды. Естественно, что народ будет проявлять себя с самой дурной стороны.
Соцсети, конечно, должны вести себя вежливо, делать вид, что борются за справедливость, придерживаются «принципов». Но позвольте мне вот что сказать: никаких реальных принципов нет. Руководства просто пытаются поддерживать порядок, иначе все раскричались бы ещё сильнее и лишь усугубили бы проблему.
Видите ли, в чём дело. Из-за того, как соцсети устроены, всегда существует риск, что пользователи развяжут ожесточённый тупиковый спор, из-за которого руководству придётся вмешаться. Человек ведь существо непостоянное, и поведение его предсказать невозможно.
И когда это происходит, директорам приходится придумывать новые правила или опираться на ранее заявленные принципы. Оттого и получается на выходе какая-то мучительная игра в Twister.
Хотите избежать цензуры в соцсетях? Вот выход: перестаньте спорить и ведите себя пристойно. Есть проблема: это придётся сделать сразу всем. Но если получится, то цензуры и запрещённых тем не будет ни в одной соцсети. Гарантирую.
Есть мнение: «лучшее противоядие от дурных идей — не запретить их, а разрешить дебаты и дать место лучшим идеям». Как наивно. Дебаты — понятие расплывчатое. Если что и заставляет соцсеть вводить цензуру, так это массы, которые о чем-то «дебатируют»: спамят, опускаются до оскорблений и иногда даже наносят кому-то реальный вред в офлайне. Вот как обычно выглядят эти «дебаты».
Возьмём, к примеру, теорию об утечке коронавируса из лабораторий. В один момент её подвергли цензуре просто потому, что «дебаты» превратились в кошмар из нерелевантных мнений, унижений в адрес чиновников и врачей и даже преступлений на расовой почве.
Почему статья Vanity Fair на ту же тему не заблокирована? Скажете, лицемерие — или изменились факты? Нет. Просто тему цензурировали не за саму её суть, а потому, что она провоцировала беспокойства толп. Вот такая вот неприятная, неудобная правда, которую каждый из вас — независимо от политических взглядов — должен принять. В идеях кроется сила, и поэтому они, как и всё, что имеет силу, могут представлять опасность.
Теперь возьмите любую тему, которая, по вашему мнению, подверглась несправедливой цензуре, и вспомните мои слова. Уверяю вас, причина не в теме. Просто однажды человек, столкнувшись со спорной для него идеей, наверняка поведёт себя плохо. И руководитель платформы, на которой идею обсуждают, не сможет бездействовать. Иначе люди почувствуют вседозволенность.
Вот что я думаю о Twitter. Последние несколько лет соцсеть переживала лучшие свои времена. Джек [Дорси], как мне кажется, вырос там как руководитель, а затем преуспел в Square (иными словами, сперва набил шишки, а потом сделал всё как полагается). Ну а сама Twitter наконец-то стала «вполне себе хорошей соцсетью».
«Вполне хорошая» — это в общем-то лучшая характеристика, которую можно дать любой соцсети. Так что снимаю перед руководством шляпу. Вы показали миру класс.
Дорси увлекается медитацией, ест один раз в день и ездит на духовные ретриты не просто так. Чтобы управлять такой машиной, нужно нечеловеческое умонастроение. Ведь проблемы, как я говорил, связаны с не самыми лучшими человеческими проявлениями: когда пользователь в условиях безнаказанности говорит что вздумается и всеми возможными путями пытается обойти правила.
Так что в последние несколько лет Джек проделал блестящую работу. Пускай и были полудурки, которые так не считали и буквально выгнали его.
Но самое страшное то, что меньше внимания будут получать SpaceX и Tesla. Потому что работа в Twitter не просто отнимет время — она повредит психику Маска. У него уже есть эмоциональные травмы (прости, Илон, но что уж скрывать). Многие он проработал, но ещё одна — на этот раз от управления Twitter — ему не нужна.
Может показаться, что я сужу по себе и своим временам в Reddit, но нет. Марк Цукерберг говорит, что по утрам катается на электросёрфах, просто чтобы не думать о дурных новостях, которые каждый раз ощущаются как удар в лицо. Эллен Пао тоже до сих пор помнит унижения, с которыми сталкивалась во время правления Reddit, причём они не всегда касались её фактических действий.
Дорси, конечно, парень с причудами, но думаю, что все его ретриты и диеты — тоже способ справляться со всеми вами, засранцами. Про Дика Костоло (гендиректор Twitter с 2010 по 2015 год, до прихода в бизнес занимался комедией — vc.ru) ничего особого не слышал, но что-то после ухода из Twitter он почти перестал выступать со стендапами. Может, всё ещё восстанавливается.
В общем, моё мнение таково. Я абсолютно согласен с вами по поводу ценностей былого интернета. Его больше нет — и это грустно. Но погубили его не социальные сети. Это мы привнесли в онлайн все наши жуткие коллективные травмы.
В интернете все вольны говорить кому угодно что угодно. И чаще всего они делают это именно в социальных сетях. (Нет, конечно, и на Amazon такое можно встретить, но редко — и там тоже есть цензура.)
После работы в Reddit я взял перерыв и связал свою деятельность с более осязаемым миром (Вонг основал проект про восстановлению лесов Terraformation — vc.ru). Это очень трудно — безумно. Будто жуёшь стекло, как сказал бы Илон. Но не так трудно, как управлять соцсетью.
Так что если Илон понимает, что хорошо для него и для человечества, он не станет в это ввязываться и продолжит совершенствовать осязаемый мир. Именно он нам по-настоящему важен.
Некоторым показалось, будто я поддерживаю или оправдываю цензуру. Понимаю, откуда такая интерпретация, но она неверна. Я ярый противник цензуры — в том числе тех тем, которые соцсети банили, особенно во время пандемии. Я и сам с этим сталкивался.
Однако я также подмечаю многие неочевидные вещи, связанные с особой динамикой сообществ в соцсетях. Так что выражусь так: на крупных платформах цензура — неизбежное явление. Руководители будут вынуждены её вводить. Вынуждены не государством, не пользователями, а самой движущей силой соцсети как таковой.
Кто-то из комментаторов также сказал: «Не должно быть всеведущего судьи, который будет по своему усмотрению решать, что правда, а что ложь». Согласен — это ужасно. Но природа соцсетей всё равно подтолкнёт на это руководство. Если я правильно помню, почти каждая крупная платформа сперва выступала за абсолютную свободу слова, но в итоге отступала.
Но опять же — не потому, что какие-то идеи истинны или ложны. Всё это связано с проблемами, которые возникают, когда огромное количество пользователей не соглашается друг с другом. Вас цензурируют не потому, что с вами не согласны, а потому что спорная идея на огромной платформе — это опасно.
Без ограничений платформу ждёт крах. Так что выбор-то есть, но тогда социальная сеть перестанет ею быть.
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Чел конечно молодец, алфавит освоил, из слов составил много предложений
У меня два вопроса, за что тогда забанили трампа?
И почему разрешение от Фейсбука на негатив в адрес русских это не политика?
Не могу сказать, что именно это и стало причиной, но учитывая, сколько дерьма льётся на русских, проверять каждое высказывание на ненависть — нагрузка на модерацию. Отмена правила может разгрузить модераторов от работы и сократить издержки.
Не могу сказать, что именно это и стало причино, но учитывая, сколько дерьма льётся на негров/арабов/евреев/китайцев, проверять каждое высказывание на ненависть — нагрузка на модерацию. Отмена правила может разгрузить модераторов от работы и сократить издержки.
Всё-таки есть разница между нагрузкой, на которую в системе есть запас, и сверхнагрузкой, которая возникла сейчас в результате кризиса.
нету там какой-то особенной нагрузки для модераторов, у них давно нейросети отлавливают хейтспич
были же истории, что на ФБ банили за "хохлому", потому что нейросети другое слово показалось
Мясной штат модераторов у них тоже есть, и их там немало.
Что за бред? Это оправдание, что можно оскорблять целую нацию, из-за нагрузки на модераторов?
Получается, если бандиты начнуть грабить магазины в городе массово и местная полиция не справляется, то государство должно официально разрешить грабить город дальше?
А может лучше нанять больше модераторов (это проблема у фейсбука уже 4 года как и Цукерберг обещал решить этот вопрос)?
Во-первых, где я сказал, что так можно или это оправдывает руководство?
Во-вторых, бизнес не мыслит всё-таки категориями хорошо-плохо. Во главе угла стоят деньги. Можно разгрузить модерацию, не потеряв привлекательности для рекламодателей, обидев граждан страны, откуда ещё непонятно, как выводить деньги, и тем самым сократить издержки. А можно нанять больше модераторов и увеличить издержки без очевидной пользы в будущем. Как думаете, что выберет бизнес?
В-третьих, я не поддерживаю руководство Мета, и согласен с РКН, за такое надо бить и бить больно. Бизнес должен знать, что если он хочет иметь дела на территории РФ, он должен хотя бы граждан уважать.
В-четвёртых, по поводу примера с полицией есть очень интересный акт — Proposition 47.
Акт, результат которого увеличение краж на 15%. Гениальный акт.
Я не даю этому акту никакой оценки(ну, кроме того, что он интересный в контексте обсуждения), тем более положительной. Главное для меня, что прецедент декриминализации определённых преступлений с целью снизить нагрузку на систему наказаний существует.
"Я тоже верил в свободу интернета, а потом там начали писать то, что противоречит моему правильному мнению"
Владельцу реддита что то про свободу слова говорить
"Потому что цензурируют не темы"
Ясно, понятно
Во всем его рассуждении суть в следующих фразах: "Всё это связано с проблемами, которые возникают, когда огромное количество пользователей не соглашается друг с другом. Вас цензурируют не потому, что с вами не согласны, а потому что спорная идея на огромной платформе — это опасно." Иными словами, если перевести: люди приходят с соцсети за позитивом, и если они читают то, что им не нравится - это губит бизнес, т.к. негатив отражается на рекламе. Поэтому, бизнес не может не накладывать глянец и лоск на то, что читает пользователь.
Но я не согласен с тем, что с этим ничего поделать нельзя, цензура может быть и является для бизнеса единственным вариантом управления контентом с т.з. его приемлемости для отдельных пользователей, но скорее должна работать не как механизм блокировки, а как механизм фильтрации контента для конечного пользователя. Т.е. если средний пользователь настолько туп, ленив или агрессивен, что посты с точкой зрения отличающейся от некого "усредненного" толерантного и беззубого большинства для него это непреодолимый стресс, то вэлкам, включай настройку (даже можно это сделать принудительно) "розовые очки" и никто тебя не будет беспокоить неудобными мнениями, смотри котиков и новости шоу-бизнеса. Так что если ты негр преклонных годов, тебя не будут беспокоить молодые белые зумеры, рассуждающие о своем...
По словам Вонга получается, что социальные сети не нужны. Ведь если нет возможности транслировать свою субъективную точку зрения, остаётся только впитывать информационный поток от тех кто «ведёт себя хорошо». Здравствуй, телевизор.
Коротко смысл статьи: все что Вы видите, это не цензура, это Вы просто плохо себя ведете. Не долго зайти на реддит, чтобы убедиться что "нецензура" там уже порядком всех достала. Еще больший вой в русском сегменте, ушли с пикабу, а на реддите ценз оказался еще жёстче. Но что поделать, таков путь, чтобы понять, что сахара нет нигде.
От цепочки твитов прям пахнет оруэлловским doublethink.
Соцсетям выгодно вовлечение, выгодны срачи. Нет разницы, смотрит пользователь на котиков или думскроллит в панике новости, если при этом он кликнет на рекламу.
Цензура (государственная или корпоративная) - всегда политический инструмент, а не "уберегание снежинок от переживаний".
Просто объясните мне, что случится такого плохого, если появится соцсеть, в которой цензуры не будет ВООБЩЕ. Буквально ни одного модератора, ни одного запрещенного слова, ни-че-го.
Подозреваю, что в ней просто будет сложнее продавать рекламу. Думаю из-за этого сейчас цензура так или иначе везде присутствует. Быть может я не прав.
А с оскорблениями что делать? А с призывами к насилию, с угрозами, с продажей веществ и тд?
Норм если, например, в ваших постах в вашем профиле будут в комментах постоянно появляться комментарии с подобным содержимым? Или их все-таки надо цензурировать?
В интернете конца 90-х и начала нулевых все это было. И ничего страшного в общем не происходило. Все проблемы угроз, оскорблений на форумах решались через анонимизацию участников или черными списками.
Так ведь это вопрос обезличенности в сети. John Doe против Имярека)
Она сама себя уничтожит. Если так хочешь без цензуры зайди на двач или его американский аналог
Примерно это: https://boards.4chan.org/b/
Он так и не ответил, за что забанили Трампа. Разве в каком-то из своих твитов он призывал к насилию?
А тот же Алекс Джонс? Он, конечно, помешанный, но в каком из своих твитов он нарушил законы, да настолько, чтобы его выкинули вообще со всех платформ?
→→↓↑
Fatality 2. Johny Cage. Mortal Kombat 2. Sega.
Теперь остановитесь на минуту и подумайте, где в этой парадигме вы
Тут!
биполяр очка
Странно, что ответ тебе. А не просто мой коммент
Реддит так-то тот еще пример цензурируемой платформы )
Хотел написать, что «VC это не грозит», но вспомнил пару раз когда мои комментарии подчищали …
Вся "свобода" слова в Интернете начинает ограничиваться с владельца ресурса и заканчивается всякими надзорными огранами. Попробуйте на той же Хабре сказать хоть слово правды. На вас спустят всех собак. При этом никому не нужны и аргументы, ни диспут. Вы просто будете слиты толпой убогих филистеров (как сказал бы Отар Кушанашвили, если бы знал это слово). А если напишите еще и что-то про это, то вас тут же забанит администрация Хабры. При этом Хабра входит в топ 10 ИТ ресурсов России и якобы место свободного выражения мнений. Ага, счаз. Не может быть свободы в мире произвола. По определению.