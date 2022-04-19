Meta подала жалобу на решение суда о признании экстремистской в России Статьи редакции
Ещё 12 апреля.
- Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на суд. Из сайта Тверского районного суда следует, что компания подала апелляционную жалобу 12 апреля.
- 21 марта Тверской районный суд признал Meta экстремистской организацией. Иск подала Генпрокуратура после того, как Facebook и Instagram 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко.
- Суд запретил деятельность Meta и её сервисов, сделав исключение для WhatsApp. До рассмотрения дела по существу представители компании подавали три ходатайства. Они заявили, что российский суд не вправе рассматривать иск против компании и сделать это может только суд по месту регистрации — в США.
- Защита также просила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры в связи с необходимостью подготовки позиции и перенести дело в Таганский суд.
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Он не впервые публично выступает на эту тему.
Может скажем им?
Запасаемся поп-корном!
Чёт не понял, комментаторы VC говорили что FB рынок РФ не нужен нафиг, но почему они пытаются разблокироваться?
Деньги не пахнут
Так тут же типа нет денег/
Бабки, всё дело в бабках )
Но те же комментаторы говорили что выручка рф меньше 1% для FB )))
еще доллар по 150 говорили
В Африке околонулевая выручка, но у Меты там есть проекты. Перспективный рынок (хотя очень сомнительно, что Россия является таковым)
Рекламу ФБ отключили сами, ещё за несколько недель то того как РКН заговорили о блокировке, если они и хотят вернуть российский рынок, то не в ближайшем будущем, сейчас они просто пытаются сохранить наработанную годами аудиторию
Ну шансов надо понимать там не будет (да и вряд ли они что-то формально смогут показать, что они исполнили или устранили нарушения, которые им вменялись). Но прям интересно как будут разворачиваться события!
"Где вам признание экстремистом выдали, туда и обращайтесь!"
"А я вам расскажу, откуда на нас таргетированная реклама с призывами лилась!"
Мне кажется, что в нынешней ситуации их просто пошлют и даже не будут ничего рассматривать 🤷♂️
Предлагаю им ещё обратиться в суд Северной Кореи, чтобы там их тоже разблокировали. Эффект будет примерно такой же.
Да это все попытки "потому что так надо" по факту ни к чему не приведет
В Басманном суде выиграют
Не понятно на что мета надеялись?
российский суд не вправе рассматривать иск против компании и сделать это может только суд по месту регистрации — в США.
США должны рассматривать нарушение российского законодательства? Интересно придумано.
Так они вообще недавно увеличили срок для украинцев на один месяц вперёд, так что шансов мало..
Мне одному кажется, что все сотрудники Тверского суда используют WhatsUp.
Думаю будет эффективнее , если Марк прикроет Вотсап. Может тогда кое кто будет больше настроен на диалог)) ну или ру сегмент просто останется без Вотсапа. Очень интересно как далеко это все зайдет. Глядишь где-то сильно закипит и что нибудь изменится 😁
Если Талибан - экстремисты, но при этом "вменяемые люди" по мнению Лаврова, то работает ли такая же логика с экстремистами из Meta? Хмм... Хмммм...