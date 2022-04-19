Соцсети
Рая Хачатрян

Meta подала жалобу на решение суда о признании экстремистской в России Статьи редакции

Ещё 12 апреля.

  • Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на суд. Из сайта Тверского районного суда следует, что компания подала апелляционную жалобу 12 апреля.
  • 21 марта Тверской районный суд признал Meta экстремистской организацией. Иск подала Генпрокуратура после того, как Facebook и Instagram 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко.
  • Суд запретил деятельность Meta и её сервисов, сделав исключение для WhatsApp. До рассмотрения дела по существу представители компании подавали три ходатайства. Они заявили, что российский суд не вправе рассматривать иск против компании и сделать это может только суд по месту регистрации — в США.
  • Защита также просила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры в связи с необходимостью подготовки позиции и перенести дело в Таганский суд.
Соцсети
Сталинский хичхакер
Instagram и Facebook признали экстремистами, что делать — собираем вопросы и ответы на них Статьи редакции

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#новость #meta

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23 комментария
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Александр Добриневский
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Мармиладовый Окунь

Может скажем им?

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Иван Чепурнов

Запасаемся поп-корном!

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Blackrock

Чёт не понял, комментаторы VC говорили что FB рынок РФ не нужен нафиг, но почему они пытаются разблокироваться?

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Павел Морозов

Деньги не пахнут

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Blackrock

Так тут же типа нет денег/

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Наил

Бабки, всё дело в бабках )

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Blackrock

Но те же комментаторы говорили что выручка рф меньше 1% для FB )))

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AntropFedorov

еще доллар по 150 говорили

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Бублик

В Африке околонулевая выручка, но у Меты там есть проекты. Перспективный рынок (хотя очень сомнительно, что Россия является таковым)

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Антон Кузнецов

Рекламу ФБ отключили сами, ещё за несколько недель то того как РКН заговорили о блокировке, если они и хотят вернуть российский рынок, то не в ближайшем будущем, сейчас они просто пытаются сохранить наработанную годами аудиторию

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Давид Замирович

Ну шансов надо понимать там не будет (да и вряд ли они что-то формально смогут показать, что они исполнили или устранили нарушения, которые им вменялись). Но прям интересно как будут разворачиваться события!

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Иван Чепурнов

"Где вам признание экстремистом выдали, туда и обращайтесь!"

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Иван Чепурнов

"А я вам расскажу, откуда на нас таргетированная реклама с призывами лилась!"

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Султанов Андрей

Мне кажется, что в нынешней ситуации их просто пошлют и даже не будут ничего рассматривать 🤷‍♂️

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nambavan

Предлагаю им ещё обратиться в суд Северной Кореи, чтобы там их тоже разблокировали. Эффект будет примерно такой же.

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Костя Маслов

Да это все попытки "потому что так надо" по факту ни к чему не приведет

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Павел Морозов

В Басманном суде выиграют

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Михаил Михалыч

Не понятно на что мета надеялись?
российский суд не вправе рассматривать иск против компании и сделать это может только суд по месту регистрации — в США.
США должны рассматривать нарушение российского законодательства? Интересно придумано.

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Peachylol

Так они вообще недавно увеличили срок для украинцев на один месяц вперёд, так что шансов мало..

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Творческий Потанцевал

Мне одному кажется, что все сотрудники Тверского суда используют WhatsUp.

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Волоцкой Дмитрий

Думаю будет эффективнее , если Марк прикроет Вотсап. Может тогда кое кто будет больше настроен на диалог)) ну или ру сегмент просто останется без Вотсапа. Очень интересно как далеко это все зайдет. Глядишь где-то сильно закипит и что нибудь изменится 😁

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Hnorr

Если Талибан - экстремисты, но при этом "вменяемые люди" по мнению Лаврова, то работает ли такая же логика с экстремистами из Meta? Хмм... Хмммм...

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Dear «collective West» please give Mr.Putin a clear exit to save his face and stop this massacre. Please be more rational and humanitarian ❤

Олег Тиньков
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