Соцсети
Убитый колос

NY Post: Маск готов вложить в покупку Twitter $10-15 млрд и ищет инвесторов — но те опасаются его «непредсказуемости» Статьи редакции

По данным WSJ, в числе заинтересованных — инвесткомпании Apollo и Thoma Bravo.

  • Илон Маск готов вложить $10-15 млрд собственных средств в финансирование заявки на покупку Twitter за $43 млрд, пишет NY Post со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
  • Сейчас Маск активно ищет инвесторов для финансирования, но потенциальные партнёры сомневаются из-за непредсказуемого поведения предпринимателя и его склонности к спорам.
  • Также Маск готов взять кредит на несколько миллиардов под залог своей доли в компании. У соинвесторов будет больше капитала, чем у самого Маска, но он будет крупнейшим держателем акций, говорят источники.
  • При этом, как сообщала WSJ со ссылкой на источники, возможность поучаствовать в приобретении Twitter изучает инвесткомпания Apollo, владеющая Yahoo. Она может выдать Маску кредит или одолжить деньги другим возможным покупателям. В числе других заинтересованных газета называет инвесткомпанию Thoma Bravo.
  • 14 апреля Илон Маск предложил купить Twitter по $54,2 за акцию — в случае сделки вся компания будет оцениваться в $43 млрд. В ответ совет директоров Twitter принял тактику «отравленной пилюли» — защите от нежелательного поглощения, которая позволяет акционерам докупать акции со скидкой, чтобы размыть долю покупающей стороны.

#новость #twitter #илонмаск

1556 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Написать комментарий...
Игорь Крафт

Манипулятор акциями и тд. ща акции вырастут до 60 он скажет что то это не моё, и зафиксит прибыль , ну как то так он всегда делает

Ответить
Развернуть ветку
TLGM x Event

А какая минимальная сумма инвестирования, 1000 рублей сгодится? )

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Zamorev

Таксисты эксперты

Ответить
Развернуть ветку
Martin Prestone

бля с его именем можно свой Muskitter замутить и несколько миллионов пользователей собрать за час

Ответить
Развернуть ветку
Martin Prestone

в свою очередь в россии должен сразу появится Rogozitter

Ответить
Развернуть ветку
Лев Коптев

Dmitter

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Фанатов Маска недостаточно, а другие даже не дернутся, запуск соц. сети чудовищно сложное дело, даже гуглу не по зубам, там много непредсказуемого

Ответить
Развернуть ветку
Martin Prestone

думаю он справился бы, у него нет проблем с рекламой и макретингом

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Через твиттер бы рекламировал?

Ответить
Развернуть ветку
Martin Prestone

вай нот)

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Кроме нового мема, вряд ли бы что-то вышло.
Люди там Маска читают помимо еще сотни другой ораторов, а не только его.
Странно, что вы считаете Маска недалеким, дескать не соображает, что надо свое пилить, зачем-то глупый хочет за 50 ярдов купить вместо с толпой инвесторов, чем с кондочка свое сделать

Ответить
Развернуть ветку
Martin Prestone

где я такое считаю?;)

Ответить
Развернуть ветку
Эмиль Гусейнов

тикток тоже когда-то рекламировался в таргете инстаграма, как показала практика - метод работает не плохо

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Федянин

Ну вон трамп уже попробовал, а у него подписчиков даже больше было, хаха

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

но те опасаются его «непредсказуемости»
 Да ладно, быть не может!

Ответить
Развернуть ветку
Максим Иванников

И почему есть полное ощущение, что это закончится новостью о том, что Маск на выросших оценках свои 10% доли просто сольёт и всё?)

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Zhuravlev

Зачем ему Твиттер, может же свое медиа запустить без проблем ?

Ответить
Развернуть ветку
Rick

Это ошибочное мнение, что проще свое запустить. Проще всегда купить готовое: команду и аудиторию.

Ответить
Развернуть ветку
Артём Палённый

Зачем запускать своё, когда можно купить готовое?

Ответить
Развернуть ветку
Творческий Потанцевал

Походу Трампа разбанить хочет.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Кашонков

А продать-то ему готовы?)

Ответить
Развернуть ветку
Павел Антипов

В интернете только и разговоры про покупку твиттера

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
CloudPayments
Как первый месяц «специальной операции» отразился на благотворительности

Мы проанализировали, как изменились благотворительные пожертвования в России в марте. Аналитика не самая утешительная. Рассказываем, как новая реальность ударила по НКО и их подопечным, и что можно сделать прямо сейчас, чтобы помочь исправить грустное положение дел.

Медиа
DTF
Количество подписчиков Netflix упало впервые за 10 лет — за квартал сервис потерял 200 тысяч пользователей Статьи редакции

Но компания надеется восполнить потери выручки планом по «монетизации» зрителей, пользующихся чужими аккаунтами.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
BBE
Бесплатные шрифты

Где брать бесплатные шрифты и что прочитать о кириллице — советует преподаватель курса «InDesign. Техника работы» Ник Недашковский.

Финансы
Pavel Komarovskiy
Фондовый рынок Шредингера: почему российский рынок акций сейчас ни жив, ни мертв

Все ждали резкого обвала российского фондового рынка сразу после открытия, а он выступил как-то вяло, без души. В этой статье мы разбираемся, почему так вышло, — и чего ждать от российских акций в дальнейшем (ну и проводим ревизию актуальных мемов по теме, конечно).

Сервисы
ITSumma
Куда приводят Ops'ы: современный ландшафт *Ops-специализаций

Какой *Ops нынче нужен бизнесу? 10 лет назад ответ был единственно возможным: DevOps, конечно! Но в наши дни вариантов уже больше. Что это значит? Что DevOps как подход устарел или что он просто эволюционирует? Разберёмся сегодня с этими вопросами.

Еда
Роман Гуламов
Как я подделал кофе Starbucks и пожалел об этом

Русалка уплыла, и слава богу? Нет, я не городской сумасшедший, которому мерещатся русалки. Просто я фанат хорошего кофе и хочу порассуждать об уходе Starbucks из России.

МегаФон
Рекламная кампания со спецагентами помогла МегаФону привлечь в квест 80 тысяч участников

И продвинуть подписку на цифровые сервисы.

Маркетинг
Студия Чижова
Как работать с визуалом во «ВКонтакте»: инструкция для бизнеса и маркетологов

Инструкция по визуалу во «ВКонтакте» для предпринимателей и маркетологов от Студии Чижова. Рассказываем про отличия от Instagram* и даем практические рекомендации.

Личный опыт
Артем Бардиж
Как я решил вырастить кустик любимого всеми растения и что из этого в итоге вышло

Привет, меня зовут Артем и пару месяцев назад я уже делал подобный пост для пикабу, но многое упустил, а тут вдруг открыл VC и подумал, а почему бы сюда не запилить расширенную версию.

Акселератор возможностей
Реализуете проект на рынке BIO Technologies?

У нас отличная новость!

Финансы
Убитый колос
Новости и тексты на фоне 56 дня «спецоперации»: Toshiba не принимает заказы в России, «Драйв» может потерять 35% парка Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Reuters
Статья дополняется
Evrone
Интересные мысли создателя С++ из интервью Evrone

Бьёрн Страуструп (Bjarne Stroustrup) спроектировал и разработал C++. Он также написал ряд книг об этом языке и больше ста научных статей. В интервью Evrone он рассказал, что думает о разнице между задуманным С++ и тем, как его используют сейчас, а также сообщил, что нового будет в новых версиях.

Больше статей
null