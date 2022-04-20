Куда приводят Ops'ы: современный ландшафт *Ops-специализаций

Какой *Ops нынче нужен бизнесу? 10 лет назад ответ был единственно возможным: DevOps, конечно! Но в наши дни вариантов уже больше. Что это значит? Что DevOps как подход устарел или что он просто эволюционирует? Разберёмся сегодня с этими вопросами.