NY Post: Маск готов вложить в покупку Twitter $10-15 млрд и ищет инвесторов — но те опасаются его «непредсказуемости» Статьи редакции
По данным WSJ, в числе заинтересованных — инвесткомпании Apollo и Thoma Bravo.
- Илон Маск готов вложить $10-15 млрд собственных средств в финансирование заявки на покупку Twitter за $43 млрд, пишет NY Post со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
- Сейчас Маск активно ищет инвесторов для финансирования, но потенциальные партнёры сомневаются из-за непредсказуемого поведения предпринимателя и его склонности к спорам.
- Также Маск готов взять кредит на несколько миллиардов под залог своей доли в компании. У соинвесторов будет больше капитала, чем у самого Маска, но он будет крупнейшим держателем акций, говорят источники.
- При этом, как сообщала WSJ со ссылкой на источники, возможность поучаствовать в приобретении Twitter изучает инвесткомпания Apollo, владеющая Yahoo. Она может выдать Маску кредит или одолжить деньги другим возможным покупателям. В числе других заинтересованных газета называет инвесткомпанию Thoma Bravo.
- 14 апреля Илон Маск предложил купить Twitter по $54,2 за акцию — в случае сделки вся компания будет оцениваться в $43 млрд. В ответ совет директоров Twitter принял тактику «отравленной пилюли» — защите от нежелательного поглощения, которая позволяет акционерам докупать акции со скидкой, чтобы размыть долю покупающей стороны.
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А какая минимальная сумма инвестирования, 1000 рублей сгодится? )
Таксисты эксперты
бля с его именем можно свой Muskitter замутить и несколько миллионов пользователей собрать за час
в свою очередь в россии должен сразу появится Rogozitter
Dmitter
Фанатов Маска недостаточно, а другие даже не дернутся, запуск соц. сети чудовищно сложное дело, даже гуглу не по зубам, там много непредсказуемого
думаю он справился бы, у него нет проблем с рекламой и макретингом
Через твиттер бы рекламировал?
вай нот)
Кроме нового мема, вряд ли бы что-то вышло.
Люди там Маска читают помимо еще сотни другой ораторов, а не только его.
Странно, что вы считаете Маска недалеким, дескать не соображает, что надо свое пилить, зачем-то глупый хочет за 50 ярдов купить вместо с толпой инвесторов, чем с кондочка свое сделать
где я такое считаю?;)
тикток тоже когда-то рекламировался в таргете инстаграма, как показала практика - метод работает не плохо
Ну вон трамп уже попробовал, а у него подписчиков даже больше было, хаха
но те опасаются его «непредсказуемости»
Да ладно, быть не может!
И почему есть полное ощущение, что это закончится новостью о том, что Маск на выросших оценках свои 10% доли просто сольёт и всё?)
Зачем ему Твиттер, может же свое медиа запустить без проблем ?
Это ошибочное мнение, что проще свое запустить. Проще всегда купить готовое: команду и аудиторию.
Зачем запускать своё, когда можно купить готовое?
Походу Трампа разбанить хочет.
А продать-то ему готовы?)
В интернете только и разговоры про покупку твиттера