Соцсети
Рая Хачатрян

Россия ввела санкции против Марка Цукерберга и запретила ему въезд в страну Статьи редакции

В конце марта суд признал его компанию Meta экстремистской организацией.

  • Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.
  • Кроме Цукерберга в список попали глава LinkedIn Райан Рослански, председатель Bank of America Брайан Мойнихан, вице-президент США Камала Харрис, главред англоязычной «Медузы» Кевин Ротрок и другие политики, журналисты и топ-менеджеры.
  • Всего в списке 29 человек. Им навсегда запретили въезд в Россию.
  • 21 марта суд в России признал Meta экстремистской организацией — из-за того, что компания разрешила использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко в Facebook и Instagram.

#новость #цукерберг

2806 просмотров
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54 комментария
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Игорь Мазаев

Ещё надо ему запретить рублями пользоваться!☝️

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Профессиональный Мурод

Не ну это вообще жесть будет!

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Abnatop Sky

Это БЕСЧЕЛОВЕЧНО.

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vic smirnoff

Это геноцид Цукерберга.

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1 комментарий
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vic smirnoff

Кстати, уже применяли такой вид пыток - заставлять пользоваться рублями? Надо взять на заметку.

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Betty Boop

Доигрался, Цукерберг! Подумай теперь над своим поведением!

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Огромный огонь
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vic smirnoff
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Brain Juice

Когда рычагов давления от осознания своей никчемности нет, они пытаются сделать лишь бы что-нибудь сделать

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Aleksey Bobkov

пипл хавает

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Антон Штадлер

Не сможет теперь купить себе панельку в солнечном Кудрово, так и будет бомжевать по трейлер-кемпам в унылом Пало Альто

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Константин Давыдов

Так тебе и надо нацик! Теперь не побываешь никогда на празднике огурца в Суздале!

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Alex Pochin

Только не это, пожалуйста! Цукерберг этого не переживет!

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Цифровые комплексы

Это чё, теперь на ДР на шашлыки не смогу его позвать? Блин

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Иван Анисимов

ой всё

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Алексей Борисовский

И еще его забанили в Rosgram и VK

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Виктор Исаков

И в одноглазниках))

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Maks Grek

Интересно, а через впн сможет?🧐

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AAAAA

Что за бред?

"Наши ездят и держут имущество за границей"
->
"Иностранцы и тем более чиновники и знаменитости по вашему мнению не ездят в Россию?"

Вы реально так думаете?)
Вы реально думаете что у иностранных чиновников нету тут имущества и денег?)

Вы довольно таки смешные (комментаторы)

Просто об этом никто не знает ибо Россия хорошо скрывает все имущество и деньги иностранных чиновников от глаз правительств, или это работает так "Вот наши ездят в Европу потому что там все хорошо, а Европейцы к нам не едут потому что у нас все плохо"?

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Влад Шушкевич

Ну тип да, так это и работает

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Дмитрий Галыгин

Жаль Марка...

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volkov

майские сорвались

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Дмитрий Беговатов

Итак, самый главный вопрос теперь: когда vc.ru обратно в «Цукерберг Позвонит» переименуют?)

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Ars Bavian

Какая же гнилая голова у рыбы

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Дмитрий Королёв

Так ему и надо, жадине говядине!

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Rex

Теперь Марк не поест лучших пельменей в ресторане "У дяди Вани"

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Askar Tuleev

Так ему и надо! Пусть плачет теперь!

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Casa de Cuba dance studio

А они прям так рвутся в эту страну изгоев. 😆

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Evgeniy Zorin

- Как жить, дядь Мить? Всем планам писец! (с) Закерберг

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Вадим Д.

А он точно к нам собирался?
Вот ему обидно-то теперь будет.
Сарказм.

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Sergey Vasiliev

Ну хоть звонить не запретили пока

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Илья Посаженников

Цукербергу запретили звонить.

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Abnatop Sky
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Миша Магадан

Им навсегда запретили въезд в Россию.
 Как это "навсегда"?

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Evgeniy Zorin

Не отметить этого нельзя:

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Christopher Roman

.

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Павел Морозов

А когда то на вечернем урганте был

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Nikolay
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Aleksey Bobkov

еее, антисанкции

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Valentin Dombrovsky

глава LinkedIn Райан Рослански
«За компанию»?

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madkliq

жесть

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Знатный Тролль

Обаме бы еще запретили вход.

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Вадим

Если Meta теперь террористы, то Цукерберг по типу Хуссейна и должен быть ликвидирован российскими спецслужбами?

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Виктор Исаков

Намеаешь на спецоперацию в Калифорнии по освобождению от террористов и нацистов?

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Павел Воронов

Я думаю, что так рубль укрепился по баксу, а это антисанкции подъехали

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Александр Васильев

Цукерберг не позвонит?)

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Сергей Я
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Мурад Муртазалиев

Но на ватсап, который входит в Мету, санкций нет

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Лаврентий Петренко
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Pushkareva Ekaterina

Может позвоним ему уже наконец? Под конец

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Den Dancer

Не построит бедняга себе замок на берегу озера-вонючки, а он так мечтал.

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Дмитрий Павлов

Доигрался, долбанный янки?... Не светит тебе отныне и вовек регистрация на госуслугах...

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Mike Kosulin

Теперь он точно не сможет скопировать важные фичи ВК

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