Россия ввела санкции против Марка Цукерберга и запретила ему въезд в страну Статьи редакции
В конце марта суд признал его компанию Meta экстремистской организацией.
- Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.
- Кроме Цукерберга в список попали глава LinkedIn Райан Рослански, председатель Bank of America Брайан Мойнихан, вице-президент США Камала Харрис, главред англоязычной «Медузы» Кевин Ротрок и другие политики, журналисты и топ-менеджеры.
- Всего в списке 29 человек. Им навсегда запретили въезд в Россию.
- 21 марта суд в России признал Meta экстремистской организацией — из-за того, что компания разрешила использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко в Facebook и Instagram.
Это четвёртое гражданство основателя Telegram — после России, Франции и карибского государства Сент-Китс и Невис.
Привет, это команда Логомашины. Рассказываем и показываем, как с помощью одних метафор мы разработали название, логотип и фирменный стиль для производителя электронных сигарет.
И перенёс русскоязычную модель с GitHub на свою платформу SmartMarket.
Им запретят торговать на бирже или вносить средства, их можно будет только снять.
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Ещё надо ему запретить рублями пользоваться!☝️
Не ну это вообще жесть будет!
Это БЕСЧЕЛОВЕЧНО.
Это геноцид Цукерберга.
Кстати, уже применяли такой вид пыток - заставлять пользоваться рублями? Надо взять на заметку.
Доигрался, Цукерберг! Подумай теперь над своим поведением!
Когда рычагов давления от осознания своей никчемности нет, они пытаются сделать лишь бы что-нибудь сделать
пипл хавает
Не сможет теперь купить себе панельку в солнечном Кудрово, так и будет бомжевать по трейлер-кемпам в унылом Пало Альто
Так тебе и надо нацик! Теперь не побываешь никогда на празднике огурца в Суздале!
Только не это, пожалуйста! Цукерберг этого не переживет!
Это чё, теперь на ДР на шашлыки не смогу его позвать? Блин
ой всё
И еще его забанили в Rosgram и VK
И в одноглазниках))
Интересно, а через впн сможет?🧐
Что за бред?
"Наши ездят и держут имущество за границей"
->
"Иностранцы и тем более чиновники и знаменитости по вашему мнению не ездят в Россию?"
Вы реально так думаете?)
Вы реально думаете что у иностранных чиновников нету тут имущества и денег?)
Вы довольно таки смешные (комментаторы)
Просто об этом никто не знает ибо Россия хорошо скрывает все имущество и деньги иностранных чиновников от глаз правительств, или это работает так "Вот наши ездят в Европу потому что там все хорошо, а Европейцы к нам не едут потому что у нас все плохо"?
Ну тип да, так это и работает
Жаль Марка...
майские сорвались
Итак, самый главный вопрос теперь: когда vc.ru обратно в «Цукерберг Позвонит» переименуют?)
Какая же гнилая голова у рыбы
Так ему и надо, жадине говядине!
Теперь Марк не поест лучших пельменей в ресторане "У дяди Вани"
Так ему и надо! Пусть плачет теперь!
А они прям так рвутся в эту страну изгоев. 😆
- Как жить, дядь Мить? Всем планам писец! (с) Закерберг
А он точно к нам собирался?
Вот ему обидно-то теперь будет.
Сарказм.
Ну хоть звонить не запретили пока
Цукербергу запретили звонить.
Им навсегда запретили въезд в Россию.
Как это "навсегда"?
Не отметить этого нельзя:
.
А когда то на вечернем урганте был
еее, антисанкции
глава LinkedIn Райан Рослански
«За компанию»?
жесть
Обаме бы еще запретили вход.
Если Meta теперь террористы, то Цукерберг по типу Хуссейна и должен быть ликвидирован российскими спецслужбами?
Намеаешь на спецоперацию в Калифорнии по освобождению от террористов и нацистов?
Я думаю, что так рубль укрепился по баксу, а это антисанкции подъехали
Цукерберг не позвонит?)
Но на ватсап, который входит в Мету, санкций нет
Может позвоним ему уже наконец? Под конец
Не построит бедняга себе замок на берегу озера-вонючки, а он так мечтал.
Доигрался, долбанный янки?... Не светит тебе отныне и вовек регистрация на госуслугах...
Теперь он точно не сможет скопировать важные фичи ВК