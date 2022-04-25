Илон Маск купит Twitter за $44 млрд Статьи редакции
Предприниматель смог договориться с советом директоров компании.
Илон Маск купит Twitter по $54,2 за акцию — вся компания оценивается примерно в $44 млрд. Обе стороны согласились на сделку, но пока она не закрыта.
На покупку соцсети предприниматель предоставил $21 млрд из личных средств в качестве акционерного капитала, ещё $25,5 млрд Маску под залог акций Tesla выделила группа банков во главе с Morgan Stanley.
Независимый глава совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что его коллеги тщательно обдумали предложение Маска и пришли к выводу, что это «лучший вариант разбития событий для акционеров».
По словам Маска, он собирается улучшить Twitter как платформу и раскрыть потенциал соцсети.
- Илон Маск предложил купить Twitter 14 апреля. В ответ совет директоров Twitter принял тактику «отравленной пилюли» — защите от нежелательного поглощения, которая позволяет акционерам докупать акции со скидкой, чтобы размыть долю покупающей стороны.
- 25 апреля WSJ сообщила, что совет директоров Twitter передумал и начал переговоры с Илоном Маском о продаже соцсети.
- Маск заявлял, что хочет купить Twitter «ради общественного блага», а не прибыли. О своём видении он рассказал на конференции TED 2022. Предприниматель, помимо добавления функции редактирования, хочет сделать исходный код сайта открытым, снизить строгость модерации и общий уровень цензуры.
В нём можно будет попробовать VR-устройства компании и «познакомиться с метавселенной».
В нашем втором выпуске, «Цифра» поговорила с экс-председателем Правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники и основателем RoboJobs Алисой Конюховской.
Моему профилю на авито уже больше 1 года. В феврале 2021 года я зарегистрировался на данной площадке. За этот период я выставлял на продажу различные личные вещи на продажу. Было много продаж в живую (встречи с покупателями), а так же 27 отправок через официальный сервис "Авито доставка". Все эти данные (чаты на сайте авито, акты отправок…
Здравствуйте, уважаемые читатели! Разрешите представиться — меня зовут Михаил Маркман. Я пермяк, предприниматель, инноватор-изобретатель, обладатель 19 патентов. В этой статье расскажу вам о деле всей своей жизни. Уже более 35 лет работаю в области развития технологий и реального производства систем кондиционирования и холодоснабжения.
Основные тезисы из материала BBC.
25 апреля на самых популярных подкаст-платформах стартует «Первый звуковой подкаст»: это истории самых ярких и успешных представителей российского бизнеса, гид по рекламе и медиапродвижению. Лайфхаки, истории побед и поражений, которые будут одинаково интересны и предпринимателям, и потребителям.
Самые сложные задачи при переходе на ЭДО не всегда технические, а зачастую бизнесовые, говорят эксперты технологической практики PwC Егор Синяков и Иван Маньков. Отсутствие основательной подготовки и опыта приведет к тому, что проект по переходу на ЭДО затянется и его стоимость возрастет.
Желание забанить Рогозина вышло за пределы всего разумного)
Вот что значит жить в свое удовольствие!
* и помните какой-то пацан создал аккаунт, который следил за самолетом Маска? Может из-за него, а не из-за Рогозина?
Рогозин еще даст "просраться" (извините) Маску!!! Правда делать он это будет в VK и Одноклассниках)
Видимо, оно того стоило!
А свобода слова? Или все-таки у каждой из сторон в политике открытое желание забанить друг друга)
и подтвердить аккаунты каждого живого человека.
Будет вход по паспортам с идентификацией по биометрии, будем головами крутить как в Авито
С учетом того, что и SpaceX и StarLink тесно аффилированы с Пентагоном, можно ожидать, что и данная соц.сеть будет в том или ином виде связана с американской военной машиной. Под трескучие фразы про свободу слова конечно же.
Как тебе такое, ..хотя постойте))
Твиттер улетает на Марс...
Мальчик, который смог😁
Да!
Guess who's back
Да ну нахуй
Быстро они пришли от смеха над Илоном к продаже с потрохами)
20$ is 20$
Маск заработал на твиттах состояние для покупки твиттера 💡
Интересно будет наблюдать как рогозин будет в загончике у Маска брыкаться
У Рогозина будет русский аналог: «Щебетун»
Очень вовремя я купил акции по 46 :))
Оу да херня это все я токены покупал в марте они на 300% выросли за 1 неделю. Толку от 46 хотя бы на 20% вырастут за год тебе повезет :D
Ждем разбан Трампа?
Определенно. Не удивлюсь, если Трамп один из бенефициаров окажется.
он в truth
А как же Марс?
Мне Сникерс больше нравится
Ну, теперь поглядим,как "на Западе рет цензуры..." 😁🤦♂️
ты у себя погляди лучше, западник
С учетом того, что и SpaceX и StarLink тесно аффилированы с Пентагоном, можно ожидать, что и данная соц.сеть будет в том или ином виде связана с американской военной машиной. Под трескучие фразы про свободу слова конечно же.
Make Trump tweet again!
Рогозин его вынудил )
Однозначно )
Сейчас он в открытый доступ выложит исходный код твиттера и у России будет свой Твиттер, как тебе такое, Илон Маск 😎👌
Если разблокирует Трампа то зауважаю Маска еще сильнее.
Голубчик, что вы такие вещи на ночь глядя пишете.
Если Трампа разблокируют я тут же Маска разлюблю, порву наше совместное фото /да, фотошоп, но настоящая любовь не знает условностей🤣) и сожгу листочек с именами наших детей.
Будущих 😝🤟
А какой смысл в этой покупке? В чём синергия?
троллить Рогозина, ну и заблокировать нафиг студента, который отслеживает его самолёт )
Звучит невероятно, конечно)
Западная либерал-шиза уже бьётся в истерике, некоторые уже призывают уходить на федеративный мастодонт. Это же теперь больных на голову можно будет опять по их настоящим местоимениям называть. 😂
А зачем?
Выборы близко)
Ждём редактирования твитов)
Теперь с помощью твиттов будет влиять на стоимость акций Тесла и Твиттер
А то раньше ему что-то мешало.
...и отобьет покупку за год два))
Скажите, пожалуйста, если я захочу завести блог на Wordpress, то мне надо будет покупать весь Automattic?
Это было ожидаемо. Теперь он стал ещё богаче. Скоро купит планету. Хотя постойте, ему ее даже покупать не надо.
объясни свою глубокую мысль
Пздц
Свой Твиттер сделать было бы вроде как подешевле
А свой твиттер без аудитории и ценности не имеет.
А куда ему ещё девать эти электронные нули))) не в кэш же выходить) Новый Твиттер это головная боль, время, силы.. А тут всё готово, кнопку нажал, цифры где-то щёлкнули - и добро пожаловать))
Маск может позволить себе купить Твиттер, а дом в США нет!
потому что дом это пассив, кто в здравом уме будет менять активы на пассивы. Твиттер на акции Теслы еще куда не шло, а акции Теслы на какой то дом,он же не идиот)
Ого!
Сейчас Doge полетит на Луну) Влетаем пока есть возможность)
Уже полетел
Маск оценил Твиттер в 42 мрлд долларов, а до его предложения она во сколько оценивалась?
Указывается объем сделки, но без какого-либо сравнения. И непонятно, это типа дёшево для твиттера или дорого?
Дорого конечно.
Маск предложил слегка выше оценки, на пару миллиардов.
Рогозин теперь купит Обноклассники
Умеет же договариваться
Стравил Рогозина.
Жаль Фейсбук так легко не купят у леворептилойдов
его никто не продаст
Надеюсь с последующей перепродажей. Маск же хардвершик вроде, а ушел в какую-то соц инженерию(
Маск не просто хардвершик, таких полно, он хардвершик-продажник
Вопрос в том, купит ли Рогозин Там-Там…
Зная Маска,сейчас обе стороны выгоду извлекут,а через пару дней "ой,да мы не договорились"
"А люди им уже свадьбу сыграли,глупцы" (с)
Акции будут проданы автоматически, интересно как это будет выглядеть с фондами и т.д.
Это все ради того пацана, который отказался от подписки на теслу...
и подтвердить аккаунты каждого живого человека
Зачем? Это такой вариант свободы? Очередной ездабол, никакой свободы не будет, все те же запретные темы, если что - вот все данные на юзера, написавшего что-то неугодное.
Мы бы ему за один ярд лучше написали, с иконками и бутстрапом, эх лошара
Друзья Маска: "Мб теперь будешь жить в Твиттере?" :)
а он им в ответ: "Спальню не выделите- затравлю\забаню в твиттере" )
Цукерберг, тебе п..да
3,3 триллиона в рублях. Можно было страну купить какую-нибудь.
Лефтисты https://www.youtube.com/watch?v=wDYNVH0U3cs
Собственный медиаресурс для своей предвыборной кампании)
Он из ЮАР- он не может баллотироваться в президенты США.
Если Маск купит, то РКН может разблокировать?
С учетом того, что и SpaceX и StarLink тесно аффилированы с Пентагоном, можно ожидать, что и данная соц.сеть будет в том или ином виде связана с американской военной машиной. Под трескучие фразы про свободу слова конечно же.