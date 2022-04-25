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Соцсети
Гуманитарный диод

Илон Маск купит Twitter за $44 млрд Статьи редакции

Предприниматель смог договориться с советом директоров компании.

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Илон Маск купит Twitter по $54,2 за акцию — вся компания оценивается примерно в $44 млрд. Обе стороны согласились на сделку, но пока она не закрыта.

На покупку соцсети предприниматель предоставил $21 млрд из личных средств в качестве акционерного капитала, ещё $25,5 млрд Маску под залог акций Tesla выделила группа банков во главе с Morgan Stanley.

Независимый глава совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что его коллеги тщательно обдумали предложение Маска и пришли к выводу, что это «лучший вариант разбития событий для акционеров».

По словам Маска, он собирается улучшить Twitter как платформу и раскрыть потенциал соцсети.

Свобода слова — основа демократии, а Twitter — цифровая площадь, где обсуждаются темы, жизненно важные для будущего человечества.

Я хочу сделать Twitter лучше, чем прежде: добавить новые функции, публиковать исходный код в свободном доступе, чтобы завоевать доверие пользователей, избавиться от спам-ботов и подтвердить аккаунты каждого живого человека. У twitter есть огромный потенциал, и мне не терпится начать работу с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его.

Илон Маск
  • Илон Маск предложил купить Twitter 14 апреля. В ответ совет директоров Twitter принял тактику «отравленной пилюли» — защите от нежелательного поглощения, которая позволяет акционерам докупать акции со скидкой, чтобы размыть долю покупающей стороны.
  • 25 апреля WSJ сообщила, что совет директоров Twitter передумал и начал переговоры с Илоном Маском о продаже соцсети.
  • Маск заявлял, что хочет купить Twitter «ради общественного блага», а не прибыли. О своём видении он рассказал на конференции TED 2022. Предприниматель, помимо добавления функции редактирования, хочет сделать исходный код сайта открытым, снизить строгость модерации и общий уровень цензуры.
Мнения
Никита Лихачёв
Зачем Маску нужен Twitter: так он сможет писать всё, что хочет

Предпринимателю не нравится, что его главный медиаактив — личный Twitter — в руках платформы, которая может в любой момент удалить его твиты или аккаунт полностью.

Источник: AP Photo / Matt Rourke

#новость #twitter #илонмаск

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118 комментариев
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Betty Boop

Желание забанить Рогозина вышло за пределы всего разумного)

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S.Capusta

Вот что значит жить в свое удовольствие!

* и помните какой-то пацан создал аккаунт, который следил за самолетом Маска? Может из-за него, а не из-за Рогозина?

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3 комментария
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Vait Vait

Рогозин еще даст "просраться" (извините) Маску!!! Правда делать он это будет в VK и Одноклассниках)

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1 комментарий
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Вадим Д.

Видимо, оно того стоило!

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Слава Мак

А свобода слова? Или все-таки у каждой из сторон в политике открытое желание забанить друг друга)

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1 комментарий
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Mikhail Che

и подтвердить аккаунты каждого живого человека.
Будет вход по паспортам с идентификацией по биометрии, будем головами крутить как в Авито

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Nikolay Martynov

С учетом того, что и SpaceX и StarLink тесно аффилированы с Пентагоном, можно ожидать, что и данная соц.сеть будет в том или ином виде связана с американской военной машиной. Под трескучие фразы про свободу слова конечно же.

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Озверевший Фукуяма

Как тебе такое, ..хотя постойте))

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S.Capusta

Твиттер улетает на Марс...

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Максим Сидоренко

Мальчик, который смог😁

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Элен Павлова

Да!

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Иван Поварёшкин

Guess who's back

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Артём Парушкевич

Да ну нахуй

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Noblesse. tv

Быстро они пришли от смеха над Илоном к продаже с потрохами)

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Максим Соколовский

20$ is 20$

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Толик Шериев

Маск заработал на твиттах состояние для покупки твиттера 💡

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Lil Trump

Интересно будет наблюдать как рогозин будет в загончике у Маска брыкаться

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Andrew Sychev

У Рогозина будет русский аналог: «Щебетун»

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4 комментария
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Анджи Борисов

Очень вовремя я купил акции по 46 :))

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Lil Trump

Оу да херня это все я токены покупал в марте они на 300% выросли за 1 неделю. Толку от 46 хотя бы на 20% вырастут за год тебе повезет :D

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4 комментария
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Александр Добриневский

Ждем разбан Трампа?

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Евгений Дроздов

Определенно. Не удивлюсь, если Трамп один из бенефициаров окажется.

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Andreas Kraut

он в truth

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Дмитрий Филиппов

А как же Марс?

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Бублик

Мне Сникерс больше нравится

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2 комментария
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Владимир

Ну, теперь поглядим,как "на Западе рет цензуры..." 😁🤦‍♂️

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Andreas Kraut

ты у себя погляди лучше, западник

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1 комментарий
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Nikolay Martynov

С учетом того, что и SpaceX и StarLink тесно аффилированы с Пентагоном, можно ожидать, что и данная соц.сеть будет в том или ином виде связана с американской военной машиной. Под трескучие фразы про свободу слова конечно же.

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lakoros

Make Trump tweet again!

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Влад

Рогозин его вынудил )

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Юридический Илья

Однозначно )

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GanicusCsw

Сейчас он в открытый доступ выложит исходный код твиттера и у России будет свой Твиттер, как тебе такое, Илон Маск 😎👌

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Anton Beloborodov

Если разблокирует Трампа то зауважаю Маска еще сильнее.

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Мария Богоделова

Голубчик, что вы такие вещи на ночь глядя пишете.
Если Трампа разблокируют я тут же Маска разлюблю, порву наше совместное фото /да, фотошоп, но настоящая любовь не знает условностей🤣) и сожгу листочек с именами наших детей.
Будущих 😝🤟

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1 комментарий
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Люц Шнайдер

А какой смысл в этой покупке? В чём синергия?

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Noblesse. tv

троллить Рогозина, ну и заблокировать нафиг студента, который отслеживает его самолёт )

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13 комментариев
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Владимир Соболев

Звучит невероятно, конечно)

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Лысый из Квартал-95

Западная либерал-шиза уже бьётся в истерике, некоторые уже призывают уходить на федеративный мастодонт. Это же теперь больных на голову можно будет опять по их настоящим местоимениям называть. 😂

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Nice Man

А зачем?

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Jon Rembo

Выборы близко)

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4 комментария
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Павел

Ждём редактирования твитов)

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Nick

Теперь с помощью твиттов будет влиять на стоимость акций Тесла и Твиттер

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Vitaly

А то раньше ему что-то мешало.

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Алексей Родной

...и отобьет покупку за год два))

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Сергей

Скажите, пожалуйста, если я захочу завести блог на Wordpress, то мне надо будет покупать весь Automattic?

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Ярополк

Это было ожидаемо. Теперь он стал ещё богаче. Скоро купит планету. Хотя постойте, ему ее даже покупать не надо.

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Andreas Kraut

объясни свою глубокую мысль

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Ризо Бегматов

Пздц

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Сергей

Свой Твиттер сделать было бы вроде как подешевле

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Тима Косихин

А свой твиттер без аудитории и ценности не имеет.

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Озверевший Фукуяма

А куда ему ещё девать эти электронные нули))) не в кэш же выходить) Новый Твиттер это головная боль, время, силы.. А тут всё готово, кнопку нажал, цифры где-то щёлкнули - и добро пожаловать))

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Антон Штадлер

Маск может позволить себе купить Твиттер, а дом в США нет!

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Nursultan Manasov

потому что дом это пассив, кто в здравом уме будет менять активы на пассивы. Твиттер на акции Теслы еще куда не шло, а акции Теслы на какой то дом,он же не идиот)

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2 комментария
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Даниил Лепетков

Ого!

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Андрей Домалевский

Сейчас Doge полетит на Луну) Влетаем пока есть возможность)

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Анджи Борисов

Уже полетел

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Nikita Kalimov

Маск оценил Твиттер в 42 мрлд долларов, а до его предложения она во сколько оценивалась?
Указывается объем сделки, но без какого-либо сравнения. И непонятно, это типа дёшево для твиттера или дорого?

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Vitaly

Дорого конечно.

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Тима Косихин

Маск предложил слегка выше оценки, на пару миллиардов.

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Озверевший Фукуяма
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VLAD

Рогозин теперь купит Обноклассники

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Vasiliy Balandin

Умеет же договариваться

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evilnw

Стравил Рогозина.

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Бублик

Жаль Фейсбук так легко не купят у леворептилойдов

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Andreas Kraut

его никто не продаст

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Vitaly

Надеюсь с последующей перепродажей. Маск же хардвершик вроде, а ушел в какую-то соц инженерию(

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Nursultan Manasov

Маск не просто хардвершик, таких полно, он хардвершик-продажник

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Алексей Лисовицкий

Вопрос в том, купит ли Рогозин Там-Там…

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Денис Смирнов

Зная Маска,сейчас обе стороны выгоду извлекут,а через пару дней "ой,да мы не договорились"
"А люди им уже свадьбу сыграли,глупцы" (с)

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Alex

Акции будут проданы автоматически, интересно как это будет выглядеть с фондами и т.д.

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Alexander Novikov

Это все ради того пацана, который отказался от подписки на теслу...

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Андрей Николаев

и подтвердить аккаунты каждого живого человека
 Зачем? Это такой вариант свободы? Очередной ездабол, никакой свободы не будет, все те же запретные темы, если что - вот все данные на юзера, написавшего что-то неугодное.

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Ali Telysmel

Мы бы ему за один ярд лучше написали, с иконками и бутстрапом, эх лошара

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Олег Павлов

Друзья Маска: "Мб теперь будешь жить в Твиттере?" :)

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Noblesse. tv

а он им в ответ: "Спальню не выделите- затравлю\забаню в твиттере" )

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Никита Кашонков

Цукерберг, тебе п..да

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Мучительный кавалер

3,3 триллиона в рублях. Можно было страну купить какую-нибудь.

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Balthasar Gelt

Лефтисты https://www.youtube.com/watch?v=wDYNVH0U3cs

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Danil Kochnev

Собственный медиаресурс для своей предвыборной кампании)

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Noblesse. tv

Он из ЮАР- он не может баллотироваться в президенты США.

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Дмитрий Я.

Если Маск купит, то РКН может разблокировать?

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Nikolay Martynov

С учетом того, что и SpaceX и StarLink тесно аффилированы с Пентагоном, можно ожидать, что и данная соц.сеть будет в том или ином виде связана с американской военной машиной. Под трескучие фразы про свободу слова конечно же.

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