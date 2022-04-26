Открытый исходный код, меньше модерации и борьба с ботами: что может измениться в Twitter после покупки Илоном Маском Статьи редакции
Главное из материалов New York Times и Washington Post.
25 апреля Twitter объявил, что владельцем соцсети станет Илон Маск — он купит её за $44 млрд. Маск заявил, что собирается сделать платформу «лучше, чем когда-либо»: добавить новые функции, сделать исходный код открытым и аутентифицировать всех людей.
Что может измениться в Twitter после сделки
- Компания станет приватной. Как пишет WP, Маск хотел бы сохранить как можно больше нынешних акционеров, но пока неизвестно, как будет выглядеть состав владельцев компании или будущий совет директоров. Также непонятно, кто будет руководить Twitter и как Маск будет совмещать управление соцсетью с остальными своими компаниями — Tesla, SpaceX, Neuralink и Boring Company.
- Меньше модерации контента. Маск несколько раз выражал обеспокоенность, что модераторы заходят слишком далеко и вмешиваются в свободу слова на платформе. По его мнению, Twitter — это «цифровая городская площадь», где обсуждаются жизненно важные для будущего человечества темы.
- Открытый код. На конференции TED 2022 Маск рассказал, что хочет превратить алгоритмы соцсети в модель с открытым исходным кодом. Например, это позволит пользователям видеть, почему тот или иной твит появился в их ленте и как именно продвигаются публикации на платформе. По мнению Маска, это предотвратит «закулисные манипуляции».
- Монетизация. У соцсети есть много финансовых проблем: в основном она зарабатывает на рекламе, но выручка от неё нестабильна. Хотя Маск заявил, что покупает Twitter не ради прибыли, он также предлагал выдавать подписчикам Twitter Blue специальную метку верификации и намекал на оплату подписки при помощи криптовалюты Dogecoin.
- Больше актуального контента. Маску не нравится, что пользователи с большим количеством подписчиков почти не пользуются платформой. Например, когда Twitter назвал 10 самых популярных аккаунтов в соцсети, Маск отметил, что большинство из них ничего не публикует.
- Борьба с ботами. Маск пообещал победить ботов в соцсети — или умереть, пытаясь это сделать.
Изменения вряд ли появятся на платформе сразу. Хотя стороны надеются закрыть сделку в 2022 году, Маск сначала должен уведомить о ней Министерство юстиции и Федеральную торговую комиссию. После этого они займутся рассмотрением покупки — этот процесс может затянуться на месяцы.
Основные тезисы из материала BBC.
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Сейчас он в открытый доступ выложит исходный код твиттера и у нас будет свой Твиттер, как тебе такое, Илон Макс 😎
Идентификация всех пользователей это хорошо. В ВК без неё плохо. Мне кажется, что с каждым годом количество аккаунтов растёт, а реальных пользователей - уменьшается.
Будет очень много нововведений в монетизации. Больше рекламных баннеров, платные подписки и аккаунты с расширенными возможностями. Покупка nft, крипта. Всё это будет прятаться за борьбой за свободу слова и другим популизмом. Маск бизнесмен с инвесторами за спиной, а не добрая крёстная фея.
Не исключаю, что Маска вообще "попросили" купить Твиттер, чтоб на фоне его имени спокойно заниматься своими нововведениями.
И эта соц сеть все ещё бесплатна?
Для LGBTQ+ да.
Кстати, а ее в РФ из-за этого могут разбанить? Типа сменился владелец и политика другая в компании.