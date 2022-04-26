«Он единственное решение проблем, которому я доверяю»: Джек Дорси о покупке Twitter Илоном Маском Статьи редакции
Сооснователь компании поддержал идею вывести Twitter с биржи.
Джек Дорси высказался о решении совета директоров Twitter продать платформу Илону Маску за $44 млрд. Он опубликовал песню Radiohead — Everything In Its Right Place и прокомментировал изменения, анонсированные Маском.
Маск заявил, что собирается сделать платформу «лучше, чем когда-либо»: добавить новые функции, сделать исходный код открытым, сократить модерацию, вывести компанию с биржи.
Стороны планируют закрыть сделку до конца 2022 года.
- Илон Маск предложил купить Twitter 14 апреля. В ответ совет директоров Twitter принял тактику «отравленной пилюли» — защите от нежелательного поглощения, которая позволяет акционерам докупать акции со скидкой, чтобы размыть долю покупающей стороны.
- 25 апреля WSJ сообщила, что совет директоров Twitter передумал и начал переговоры с Илоном Маском о продаже соцсети. Маск заявлял, что хочет купить Twitter «ради общественного блага», а не прибыли.
- Джек Дорси ушёл с поста гендиректора Twitter в ноябре 2021 года. Его место занял технический директор компании Параг Агравал. Дорси будет в совете директоров до истечения срока его полномочий в 2022 году.
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$44 billion is $44 billion
Маск славится обещаниями. Посмотрим, что из этого выйдет
Маск вроде бы славится ВЫПОЛНЕНИЕМ весьма амбициозных обещаний (с небольшой задержкой). Хотя многое из обещанного вызывает много вопросов. Тот же Марс и всратые тоннели
он не Рогозин)
Как красиво рассказано, но что будет на деле?
Заявление Дорси напоминает милое дежурное заявление, когда кого-то увольняют или кто-то уходит из компании с огромным скандалом:
"Это было замечательный опыт, я желают команде успехов, но необходимо двигаться дальше"
Так в спину -не таким как все- ещё никто не ударял...
Это про что?
Дорси же кумиром был в очень либерально настроенных кругах твиттера, его основатель всё-таки, хиппи, зелёный, веган, топил за социализм, всё как полагается.
И тут вдруг продал компанию человеку, который открыто и нагло посмел заявить о намерении разбанить Трумпа
Мамкины либертарианцы-консерваторы глумятся над "всем леваческим"
Интересно, будет ли теперь Рогозин в Твиттере писать
Рогозину не интересен Твиттер. Он хочет купить Спотифай и принудить весь мир слушать его песни
Как все оказалось легко и просто
Жду, когда можно будет шутить "Твиттер при Маске преобразился"
Даёшь демократию в массы
Нужен новый мем: (как похорошел Твиттер при Илоне!)
Ну вот и все,увлекательная получилась история
теперь вместо новостей о покупке будем следит о нововведениях Маска