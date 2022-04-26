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Соцсети
Маша Цепелева

«Он единственное решение проблем, которому я доверяю»: Джек Дорси о покупке Twitter Илоном Маском Статьи редакции

Сооснователь компании поддержал идею вывести Twitter с биржи.

1304 просмотров

Джек Дорси высказался о решении совета директоров Twitter продать платформу Илону Маску за $44 млрд. Он опубликовал песню Radiohead — Everything In Its Right Place и прокомментировал изменения, анонсированные Маском.

Я люблю Twitter. Twitter похож на мировое сознание.

Бизнес Twitter всегда был моей проблемой и самым большим разочарованием. Он держался на Уолл-стрит и рекламе. Отнять Twitter у Уолл-стрит — правильный шаг.

Я не считаю, что кто-то должен владеть Twitter или единолично управлять им. Twitter должен быть общественным благом. Но пока Twitter — это компания, Илон — единственное решение проблем, которому я доверяю. Я верю его миссии — пролить свет на сознание.

У Илона правильная цель — создать надёжную платформу, доступную всем. Такая же цель у Парага, поэтому я выбрал его преемником. Спасибо вам обоим за то, что вытащили компанию из безвыходной ситуации. Это правильный путь... Я верю в него всем сердцем. Я очень рад, что Twitter продолжит поддерживать общественные обсуждения.

Вокруг света и к звездам!

Джек Дорси
сооснователь Twitter

Маск заявил, что собирается сделать платформу «лучше, чем когда-либо»: добавить новые функции, сделать исходный код открытым, сократить модерацию, вывести компанию с биржи.

Стороны планируют закрыть сделку до конца 2022 года.

  • Илон Маск предложил купить Twitter 14 апреля. В ответ совет директоров Twitter принял тактику «отравленной пилюли» — защите от нежелательного поглощения, которая позволяет акционерам докупать акции со скидкой, чтобы размыть долю покупающей стороны.
  • 25 апреля WSJ сообщила, что совет директоров Twitter передумал и начал переговоры с Илоном Маском о продаже соцсети. Маск заявлял, что хочет купить Twitter «ради общественного блага», а не прибыли.
  • Джек Дорси ушёл с поста гендиректора Twitter в ноябре 2021 года. Его место занял технический директор компании Параг Агравал. Дорси будет в совете директоров до истечения срока его полномочий в 2022 году.
Соцсети
Славянский американец
Открытый исходный код, меньше модерации и борьба с ботами: что может измениться в Twitter после покупки Илоном Маском Статьи редакции

Главное из материалов New York Times и Washington Post.

#новость #twitter #джекдорси #илонмаск

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17 комментариев
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Chris Nite

$44 billion is $44 billion

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balan

Маск славится обещаниями. Посмотрим, что из этого выйдет

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Новорег здорового человека

Маск вроде бы славится ВЫПОЛНЕНИЕМ весьма амбициозных обещаний (с небольшой задержкой). Хотя многое из обещанного вызывает много вопросов. Тот же Марс и всратые тоннели

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Nurbolat Kaushev

он не Рогозин)

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Артем Порубаев

Как красиво рассказано, но что будет на деле?

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Новорег здорового человека

Заявление Дорси напоминает милое дежурное заявление, когда кого-то увольняют или кто-то уходит из компании с огромным скандалом:
"Это было замечательный опыт, я желают команде успехов, но необходимо двигаться дальше"

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Артём К

Так в спину -не таким как все- ещё никто не ударял...

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А еее

Это про что?

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Артём К

Дорси же кумиром был в очень либерально настроенных кругах твиттера, его основатель всё-таки, хиппи, зелёный, веган, топил за социализм, всё как полагается.
И тут вдруг продал компанию человеку, который открыто и нагло посмел заявить о намерении разбанить Трумпа

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Новорег здорового человека

Мамкины либертарианцы-консерваторы глумятся над "всем леваческим"

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Мурад Муртазалиев

Интересно, будет ли теперь Рогозин в Твиттере писать

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Новорег здорового человека

Рогозину не интересен Твиттер. Он хочет купить Спотифай и принудить весь мир слушать его песни

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Илья О.

Как все оказалось легко и просто

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Илья О.

Жду, когда можно будет шутить "Твиттер при Маске преобразился"

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Петр Федоров

Даёшь демократию в массы

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Denis Kiselev

Нужен новый мем: (как похорошел Твиттер при Илоне!)

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Никита Румянцев

Ну вот и все,увлекательная получилась история
теперь вместо новостей о покупке будем следит о нововведениях Маска

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