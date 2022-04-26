Соцсети
Славянский американец

После объявления о сделке с Маском сотрудникам Twitter временно запретили вносить изменения в платформу — Bloomberg Статьи редакции

Все изменения нужно согласовывать на уровне руководства.

  • Сотрудники не могут вносить любые изменения в платформу как минимум до 29 апреля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании.
  • Twitter может разрешить изменения, если они будут критически важными для бизнеса. При этом они всё равно потребуют согласования от руководства — на уровне вице-президентов компании.
  • Соцсеть пошла на такой шаг, чтобы сотрудники, недовольные сделкой с Илоном Маском, «не выходили из себя». Так компания может избежать любых несогласованных правок.
  • 25 апреля Twitter объявил, что владельцем соцсети станет Илон Маск — он купит её за $44 млрд. Маск заявил, что собирается сделать платформу «лучше, чем когда-либо»: добавить новые функции, сделать исходный код открытым и аутентифицировать всех людей.
Соцсети
Славянский американец
Открытый исходный код, меньше модерации и борьба с ботами: что может измениться в Twitter после покупки Илоном Маском Статьи редакции

Главное из материалов New York Times и Washington Post.

#новость #twitter

754 просмотров
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9 комментариев
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умный человек

В пятницу вечером можно будет залить изменения и идти домой

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умный человек

Ничего плохого не случится

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Сергей Леопольдович

Да, да, именно после пятничных обновлений все летает просто превосходно )))))

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Nikolay Ganin
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Vait Vait

Так когда там уже дорогостоящие алгоритмы твиттера бесплатно всем покажут?)

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Бублик

Показываю, но не продаю
if (user.isDemocrat()) tweet.boost() else tweet.shadowBan();

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Vait Vait

Неплохо, но этот псевдокод сделал твиттер очень дорогим и популярным сервисом).
Вот сижу жду - когда там уже?

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Denis

Фичи пилить запретили, а зэпка капает. Мечта а не работа 😅

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Дмитрий Калюк

пилить не запретили, мерджить запретили, работать придется ))

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