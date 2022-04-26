После объявления о сделке с Маском сотрудникам Twitter временно запретили вносить изменения в платформу — Bloomberg Статьи редакции
Все изменения нужно согласовывать на уровне руководства.
- Сотрудники не могут вносить любые изменения в платформу как минимум до 29 апреля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании.
- Twitter может разрешить изменения, если они будут критически важными для бизнеса. При этом они всё равно потребуют согласования от руководства — на уровне вице-президентов компании.
- Соцсеть пошла на такой шаг, чтобы сотрудники, недовольные сделкой с Илоном Маском, «не выходили из себя». Так компания может избежать любых несогласованных правок.
- 25 апреля Twitter объявил, что владельцем соцсети станет Илон Маск — он купит её за $44 млрд. Маск заявил, что собирается сделать платформу «лучше, чем когда-либо»: добавить новые функции, сделать исходный код открытым и аутентифицировать всех людей.
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В пятницу вечером можно будет залить изменения и идти домой
Ничего плохого не случится
Да, да, именно после пятничных обновлений все летает просто превосходно )))))
Так когда там уже дорогостоящие алгоритмы твиттера бесплатно всем покажут?)
Показываю, но не продаю
if (user.isDemocrat()) tweet.boost() else tweet.shadowBan();
Неплохо, но этот псевдокод сделал твиттер очень дорогим и популярным сервисом).
Вот сижу жду - когда там уже?
Фичи пилить запретили, а зэпка капает. Мечта а не работа 😅
пилить не запретили, мерджить запретили, работать придется ))