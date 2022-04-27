Twitter нужны перемены, но не от Маска: что говорят в СМИ о продаже соцсети предпринимателю Статьи редакции
Маск критиковал Twitter за цензуру и после покупки обещает сделать из неё «арену для свободы слова». Но по мнению журналистов, послабления в модерации только привлекут больше ботов и троллей — и соцсеть станет ещё более токсичной.
25 апреля совет директоров Twitter согласился продать компанию Илону Маску за $44 млрд. Сделка станет одним из крупнейших выкупов акций с привлечением заёмных средств в истории Уолл-стрит, пишет Bloomberg.
Маск купит Twitter по цене $54,2 за акцию. Чтобы закрыть сделку, предприниматель внесёт личные деньги и привлечёт $25,5 млрд от кредиторов, из которых $12,5 млрд — под залог собственных акций Tesla. И всё это ради медленно растущей компании, которая сообщила в 2021 году о чистом убытке в $221 млн, пишет Financial Times.
Почему Twitter нужны перемены
Twitter — бизнес, который не приносит прибыль, пишет Кайл Чайка из The New Yorker. Соцсеть не может конкурировать с Facebook* и TikTok, её обновления появляются редко и часто даже злят пользователей — например, они критиковали новый дизайн и фирменный шрифт Twitter. Рекламная бизнес-модель соцсети практически не изменилась с момента её запуска в 2006 году.
Рассуждая о проблемах Twitter, журналист The Atlantic Дерек Томпсон пишет, что в совете директоров компании в основном сидят люди, которые не пользуются этой соцсетью.
Twitter действительно мог бы выиграть от некоторых изменений, пишет Грег Бенсингер для The New York Times. Сейчас его правила применяются выборочно, он наполнен расистским контентом, преследованиями и дезинформацией. Обычный подход Twitter к модерации — навешать предупреждающие плашки на твиты, которые могут нарушать правила соцсети, но они в основном игнорируются пользователями.
Маск много раз критиковал Twitter за цензуру и плохую модерацию. После покупки компании он обещает сделать из неё мировую «платформу свободы слова». А также бороться с ботами, улучшить монетизацию и превратить алгоритмы соцсети в модель с открытым исходным кодом.
Почему Маск не лучший вариант
Маск хочет, чтобы в Twitter каждый мог говорить что угодно, но это усугубит столкновения в соцсети, которые и есть часть проблемы, приводящей к застою сервиса. И переход компании в руки «одного из крупнейших манипуляторов» её не решит, пишет Чайка.
Twitter никогда не был местом для рационального диалога, а теперь будет намного хуже, считает Бенсингер. Ослабление модерации, которое затеял Маск, сделает соцсеть ещё более токсичной. Идея «чем больше высказываний — тем лучше», вероятно, приведёт к тому, что тролли и боты будут чаще «перекрикивать» остальных пользователей, их станет больше, считает журналист.
Бенсингер отмечает, что Маск никогда не отличался ответственным подходом к управлению. В первые месяцы пандемии он назвал требования о самоизоляции «фашистскими» и заставлял сотрудников Tesla выходить на работу. А саму компанию уже много лет обвиняют в расизме, дискриминации и сексуальных домогательствах. Поэтому неудивительно, что многие сотрудники Twitter были напуганы, когда узнали о предстоящий сделке с Маском.
По словам Томпсона, несмотря на то, что Маск — выдающийся предприниматель, благодаря которому SpaceX технологически опередила NASA, а Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире, решить проблемы Twitter ему не удастся.
Предпринимателя вряд ли интересуют свободы всех 217 млн аккаунтов Twitter, пишет Financial Times. Скорее его заботит личный аккаунт с почти 84 млн подписчиков, который он использует как рекламную площадку для своих компаний. Получение контроля над соцсетью гарантирует ему, что он никогда не подвергнется цензуре.
Кроме того, покупая Twitter, Маск может преследовать и политические цели, пишет Bloomberg: сделка поможет ему укрепить союз с американскими ультраправыми. После того, как Трампа заблокировали в популярных соцсетях за поддержку беспорядков в Капитолии, консервативные активисты стали продвигать собственные платформы, но успешными они не стали. Теперь у Маска появилась возможность дать им площадку со слабой модерацией контента и миллионами реальных пользователей, отмечает агентство.
В идеальном мире, пишет Тимоти Л. О'Брайэн в колонке Bloomberg, медиакомпании предоставляют в том числе общественные услуги: дают людям информацию, следят за управлением и развитием общества, а также предлагают платформу для выражения идей. Маск же использует соцсети для продвижения своих бизнес-интересов, шуток над теми, кто ему не нравится, и манипуляций на биржах. Всё это не поможет ему управлять медиакомпанией, пишет журналист.
Несмотря на критику Маска как нового владельца Twitter, решение компании уйти с биржи поддержал её бывший гендиректор Джек Дорси. Он называет цели миллиардера верными и считает его «единственным решением проблем», которому доверяет.
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