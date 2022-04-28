Соцсети
Крестьянский лолипоп

Twitter три года завышала число пользователей — она считала за разных людей тех, у кого есть несколько аккаунтов Статьи редакции

Соцсеть ошиблась примерно на 1,9 млн пользователей.

  • Twitter отчиталась за первый квартал 2022 года: чистая прибыль составила $513 млн, выручка — $1,2 млрд.
  • Число монетизируемых ежедневных пользователей за квартал выросло на 15,9%, до 229 млн.
  • В отчёте компания признала, что с первого квартала 2019-го по четвёртый квартал 2021 года неправильно считала монетизируемых пользователей — разница в пересчитанных вариантах варьируется от 1,4 млн до 1,9 млн.
Пересчитанные данные о пользователях
  • В 2019 году Twitter запустила функцию, которая позволяет пользователям создавать несколько учётных записей, связанных друг с другом. При этом соцсеть ошибочно засчитывала таких пользователей не как одного человека, а как несколько пользователей.
  • В 2017 году Twitter уже признавала, что неправильно считала пользователей: с 2014 года соцсеть учитывала людей в сторонних приложениях, созданных через сервис Fabric.

#новость #twitter

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23 комментария
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TLGM x Event

Приехал аудит от Маска, входе которого уже выявились некоторые несостыковки в балансе)

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Я думаю маску похуй, потому что у него совершенно другое видение Твиттера как бизнеса.

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TLGM x Event

это точно)) Его юмор, немного напоминает Тони Старка. Плевать на все устои и стереотипы, делаю что хочу)

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Yuriy Zotov
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TLGM x Event

the comment went unnoticed and self-deleted

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Денис Демидов

Трамп же тоже в кино снимался, президентские амбиции?

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Иван Шеметов

Ору Маска сравнивать со Старком

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Zypar Akhmat

Пхахахахахха. Наебали Маска 🤦🏻‍♂️

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Dmitri Vinitski

на полтора миллиарда аккаунтов и 300 миллионов активных пользователей 2 миллиона это пшик.

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Артём Парушкевич

Илон, зачисти это место от всех идиотов в руководстве

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Андрей Свечников

Вряд ли Маск думает о покупке Комитета

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Вася Пражкин

О каком месте идет речь, простите?

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Аким Гребенкин

Отличная функция кстати и работает без нареканий (как и весь говнокод твиттера, надеюсь Илон весь тех отдел уволит). Создал новый аккаунт на ту же почту, начал подписываться на те же аккаунты, на которые был подписан на старом. В итоге сразу же прилетел бан за массфоловинг (хотя там не такое астрономическое число было, штук 50 может). В итоге бан этот автоматически не снимается, а аккаунт удалить нельзя, потому что он заблокирован. Третий аккаунт нельзя тоже создать потому что второй заблокирован.

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Dmitri Vinitski

а зачем вам второй и третий аккаунт?

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Vait Vait

Я бы второй создал для слежения за теми кто меня на первом забанил)

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Аким Гребенкин

Мне нужен был второй. Третий я пытался создать, потому что второй заблокирован.

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Dmitri Vinitski

а зачем?

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under construction

могут быть вполне мирные цели.
можно разную автоматику собирать. за новостями следить, например.

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Dmitri Vinitski

непонятно, почему за новостями надо следить с особого аккаунта?

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неформат

ну потому что в 1 дикпики и нюдсочетверги 😄

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Вадим Д.

На разные почтовые учётки разные реги делать? Проверено, работает.

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MadRat96

Не удивлюсь, если у этих дубликатов ещё и гендеры были другие)

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Данный торшер

Вот же твиттерасты. Не верю, что не знали об этой ошибке.

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