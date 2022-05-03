Как баня и Пинкит помогают в строительстве домов за 150 000 000 рублей

Где черпать классные идеи для развития бизнеса? Опросы, конкуренты, импортозамещение, проблемные интервью — это понятно... В Пинол часто идеи рождаются в ответ на запросы клиентов. Вот вам реальная история, как наш заказчик стал постоянным клиентом и "вырос" до вдохновителя на создание принципиально нового продута в линейке.