Соцсети
Невыносимый Илья

Facebook* закроет сервис для подкастов и аудиокомнаты спустя год после запуска Статьи редакции

Полностью все подкасты соцсеть удалит 3 июня.

  • Об сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Facebook партнёрам. Facebook закроет сервис Soundbites с короткими аудиклипами и удалит раздел с аудио. Вместо этого компания сосредоточится на других проектах.
  • Точной даты закрытия нет, но пользователи не смогут добавлять подкасты начиная с мая, а 3 июня соцсеть полностью удалит все шоу.
  • Также в Facebook отметили, что не планируют предупреждать пользователей о закрытии подкастов. Авторы сами должны решить, как они будут раскрывать эту информацию.
  • Также соцсеть закроет аудиокомнаты Live Audio Rooms. Их интегрируют в сервис видеотрансляций Facebook Live — благодаря этому пользователи смогут выбирать, смотреть эфир со звуком и видео или только со звуком.
  • Марк Цукерберг объявил о запуске в Facebook подкастов, аудиокомнат и других голосовых функций в апреле 2021 года. В июне он официально начал работать.
  • В апреле сотрудники Meta* рассказали Insider об «одержимости» Марка Цукерберга метавселенной. По словам источников, это единственное, о чём он хочет говорить, при этом у компании до сих пор нет согласованной стратегии.

* Meta, которой принадлежит Facebook, признана экстремистской организацией в России.

#новость #facebook

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12 комментариев
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Польский динозавр

Закономерный финал для всех акдиокомнат, включая и сам clubhouse.

Оказалось что людям необходима видимая говорящая голова.

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Несчастный спрей

Все вспоминал, как эта хрень хайповая называлась. Ты напомнил - точно, Клабхауз.

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Onetwo Threefour

Как можно сравнивать подкасты и аудиокомнаты? Вы имеете представление об этих вещах?)

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Польский динозавр

Ты видишь в моем комментарии слово «подкасты»?!?

В статье упоминаются аудиокомнаты, и именно про них мой комментарий.

Люди, будьте внимательны, дочитывайте статьи ;) 🌼

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Люц Шнайдер

Вообще нет. Ты же радио слушаешь. В чём разница между радио и подкастами?

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Сергей К

Вы не путайте. Подкаст это нормальное, запланированное и записанное аудио. А вот эти аудиокомнаты на моём опыте всегда хаотичный бред, где какие-то псевдоэксперты пытаются на чём-то хайпануть или продвинуть себя. Что в Clubhouse, что в твиттере.

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Никита Молчин

К сожалению чем популярнее становятся подкасты, тем больше бредового контента начинает плодиться. Дошло до того, что недавно наткнулся на подкаст, где школьники (реально несовершеннолетние) друг у друга брали интервью под видом экспертов в области дизайна.

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Люц Шнайдер

Так речь же, в том числе, о закрытии подкастов. Так что я ничего не путаю.

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Польский динозавр

Мой коммент про аудиокомнаты, а не подкасты.

Но если отвечать на твой вопрос отдельно, то разница в следующем.
Музыка - обычно идёт фоном и не требует концентрации на себе (за исключением целенаправленного прослушивания дома в кресле).
Подкасты - наоборот требуют концентрации на себе.

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Russian lives matter

Убивает взаимный пиар, криптовалюта, и боты.

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Андрей

Убивает взаимный пиар, криптовалюта, и боты.
 Казалось бы, причем здесь vc....🤔

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Ян Полянский

Проводу в фейсбуке минимум 2-3 часа в день. Сегодня второй раз услышал про этот сервис. Вот вам и причина закрытия, они не работали над его рекламой вообще.

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