Соцсети
Часовой Петя

Илон Маск планирует снова вывести Twitter на биржу через три года после покупки — WSJ Статьи редакции

Такие планы должны убедить инвесторов в будущей прибыльности соцсети.

  • Илон Маск на встречах с потенциальными инвесторами Twitter заявил о планах через несколько лет снова вывести компанию на биржу, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, потенциальное IPO может случиться через три года после покупки.
  • Инвестфонды часто делают компании частными, чтобы вывести их из-под контроля акционеров, а потом в течение пяти лет снова выводят на биржу, пишет издание. Планы Маска должны убедить инвесторов, что он займётся улучшением бизнеса и прибыльности соцсети.
  • В апреле Reuters сообщал со ссылкой на источники, что Маск планирует урезать выплаты руководству Twitter и найти новые способы монетизировать соцсеть — например, брать плату с сайтов, которые ссылаются на посты в соцсети. 4 мая предприниматель допустил, что соцсеть станет платной для рекламных и правительственных аккаунтов.
  • 25 апреля Twitter объявил, что владельцем соцсети станет Илон Маск — он купит её за $44 млрд. Маск заявил, что собирается сделать платформу «лучше, чем когда-либо»: добавить новые функции, сделать исходный код открытым и аутентифицировать всех людей.
  • Планируется, что сделка будет завершена до конца 2022 года, после чего компания станет частной.

#новость #twitter #илонмаск

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48 комментариев
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Рабочий ихтиандр

Уверен, что сможет продать значительно дороже.

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Ilia

не забудь выпить через пару лет за здоровье Илона

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Рабочий ихтиандр

Я не пью алкоголь. А порадоваться — порадуюсь.

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Ilia

а надо бы, врачи рекомендуют, и илон пьёт, ещё нюхает и оргии устраивает с теми, кто какает в постель

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Alfa Sierra

ну так этожеж Илон. Если он прыгнет с Голден Гейта и нам штоле прыгать с моста?

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Ilia

нет, можно просто порадоваться за мужика, говарда хьюза 21 века

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Сергей Никитин

добавив всего по одной рекламной страничке в ленту пользователя получаешь лям в день.
Учитывая, что он планирует аутентифицировать (по-русски конечно Идентифицировать) всех пользователей, точная ЦА обеспечена.

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Spiker Spunreal

аутентифицировать (по-русски конечно Идентифицировать)
Это 2 разных термина так то — аутентификация и идентификация. При чём и то и другое не по русски изначально, заимствованные :)

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Предвыборный самолет

Круто, что в мире есть страны, где таких как Илон Маск ценят, дают им развиваться. Эти люди - двигатель цивилизации.

п.с. щас ватка начнет поливать его грязью от зависти)

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RomanistHere

Что конкретно крутого в том, что у чела сколько-то хрениардов долларов, которых он никогда не потратит в мире, где куча людей не имеют деньги (часто не по своей вине) на полноценную еду?

К чему эти люди двигают нашу цивилизацию? Я не хочу туда.

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Михаил

Точно не к войне, что уже хорошо

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RomanistHere

боюсь, что история наглядно демонстрирует, что там где сосредоточены богатства - война тоже где-то недалеко

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Предвыборный самолет

Вы правы, война недалеко от дворца деда, который сосредоточил богатства в своем краснодарском дворце

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RomanistHere

Судя по комментариям, вас сегодня по пути на работу какой-то дед подрезал. Потому что, если нет, и у вас столько негатива каждый день, что вы выплёскиваете его даже там, где неуместно - боюсь, мой друг, вам нужна психологическая помощь, иначе это просто разъест вас изнутри (без пользы для вас или окружающих).

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Дима К.

на минуточку у него нет столько денег) все его деньги находятся в акциях и то, что он умеет ими распоряжаться и знает как, где, когда и что купить, а что продать это очень здорово) так что ваш комментарий не уместен

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RomanistHere

"Здорово" кому?

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Предвыборный самолет

они двигают ее подальше от сумасшедших дедов с их культом войны и дидов ваивали, омерика тоже так делала и прочей архаикой

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Nesterov Igor

Вызовите санитаров этому товарищу, у него в каждом комментарии дед

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Ilia

миллиардеры выводят деньги в офшоры - страна плохая, коррупция. Дворец у себя в стране - президент плохой, коррупция. Туалеты у чиновников золотые - правительство плохое, коррупция. В туалете у себя насрано - ну лан, потом уберу

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Sergey Khohlachev

«дидов ваевали» — зачем оскорблять подвиг?

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ROME

По-моему он крут не из-за своих миллиардов. А что не так если у кого много заработанных денег, а у кого-то на еду не хватает? Мне кажется так всегда был устроен мир

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RomanistHere

Ну он так всегда был устроен - это правда - и будет пока люди ценят богатство сильнее чем всё остальное (если вы думаете, что текущие военные конфликты происходят не из-за денег, вы очень сильно ошибаетесь). И если ничего не изменится, люди себя из-за этого самого богатвства и выпилят. Я не хочу этого. Но, судя по минусам к моему первому комменту, немало челов или хотят этого, или просто слепы и не думают об этом - оба варианта, каждый из которых вызывает у меня искреннюю грусть.

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ROME

Не знаю как вы, но я в богатстве не вижу ничего плохого. Военные конфликты происходят из-за не здоровых амбиций, но никак не из-за частных денег. Государственных, да возможно. Но частная собственность не является триггером к войне. Вам кажется, что лучше тогда пусть все будут бедны и голодны? Боюсь тогда войны станут куда жестче и станут нормой.

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RomanistHere

1. Смена темы - я не говорил, что лучше, чтобы все стали бедны и голодны, лол - даже наоборот.
2. Если вы посмотрите на историю, затевают войны не нищие и голодные нации, лол - даже наоборот.
3. Богатство порождает расслоение, которое порождает несчастье - почитайте любого философа от Канта до Маркса и Бодрияйра. Так что богатство это однозначно плохо.

Советую уделить 3 минуты вместо написания мне следующего комментария просмотру любого видео про деньги или богатство Жака Фреска. Мы оба от этого будем в плюсе, я гарантирую

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Герман Воронов

почитайте любого философа от Канта до Маркса и Бодрияйра. Так что богатство это однозначно плохо.
 Пхах, принудительная уравниловка - вот что однозначно плохо ))

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ROME

Я смотрел это видео. Можно много смотреть и соглашаться с ним, но мир так не работает к сожалению. Богатство это явно не плохо, можно только плохо им распоряжаться. Кто-то умнее и богаче, кто-то тупее и беднее это нормально.

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Egor Chusov

У чела эти деньги не на накопительном сбер счёте лежат. Загугли ради ликвидации безграмотности как происходит оценка богатства и какие товары производит связанная с ним корпорация.

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RomanistHere

Причём тут вообще это? Хотелось кинуть камень, но не нашлось камня и пришлось кидать какашку? Ну так вы не попали, а только зря руки перемазали. Я в курсе, что деньги у него не на виза голд карте лежат. Изначальный коммент был про покупку Твиттера (за нал!), который двигает вперёд цивилизацию. А я поинтересовался как это двигает её вперёд - на что никто мне не смог дать ответа, смогли только кидаться камнями и какашками.

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Герман Воронов

А я поинтересовался как это двигает её вперёд
 Маск получит больше бабла и сможет основать поселения на Марсе - например так

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Egor Chusov

Очевидно от вас попытка демагогии.

Не надо мне приписывать свои действия, Маск купил твиттер, комментатор восхитился Маском что его действия двигают развитие общества, и тут от вас полетели какашки демагога "лучше бы голодного накормил"

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Рабочий ихтиандр

Никто не будет его поливать грязью. Вот если бы он уехал из России, сказав, что она погрязла в коррупции, что у **йны нет бенефициаров, а генералы с похмелья, вот тогда да.

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Предвыборный самолет

Правильно все Тиньков сказал. У войны нет бенефициаров среди нормальных людей. Маразматик дедушка и его гэбня - это зажравшаяся нелюдь.

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Пришелец

Потанина на него нет

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Nesterov Igor

Пока только ты облил

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Алексей Никифоров

Не то что в Китае Алибаба

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Christy Guerra

Планирует урезать выплаты руководству,теперь понятно почему сразу после покупке работникам запрещались какие либо действия

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Дима Романофф

А мы ему батуты платные сделаем!

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Comrad27

Мы уже предлагали ему платные батуты, когда он только планировал свой spaceX и хотел сотрудничать с роскосмосом, но цена не устроила.

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Герман Воронов

Кмк хорошо что не вышло. Сейчас хуже было бы Маску и лучше роскосмосу )

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Официальный магнит

А так же планирует ввести плату для компаний за ведение аккаунтов Twitter)

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Макс Фактор

Кручу верчу запутать хочу

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Евгений Атласов

А, если он просто решил нае... обмануть инвесторов этим заявлением, лишь бы ему дали денег на покупку? 🤔 А сам решил не выводить потом на биржу свой твиттер 😂

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Альберт Булавин

Это было ожидаемо,Маск бизнесмен естественно он купил компанию чтобы увеличить прибыль и продать дороже

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Vad Nilov

Сайт с серверами стоит $44 млрд - мир сошёл с ума.
И вообще Маск - обычная ширма олигархов и раскрученный чел.
Там вопрос о прибыли вообще на 10 месте, сколько лет Тесла приносила миллиардные убытки, только недавно на прибыль вышла.

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Герман Воронов

Я завидую успеху Маска и свободе бизнеса на западе, скажу какую-нибудь чушь на VC, чтобы хоть как-то заглушить зависть
 В Россиюшке-то вопрос прибыли стоит на 1 месте, не успеешь хапнуть - отожмут бизнес или законы поменяются так, что развалится все, или хрен знает что произойдет )) какие уж там долгосрочные инвестиции или дорогущие высокие технологии, не отобьётся!
Вот и судим весь мир по своему болотцу, да...

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Cassandra Puffen

Ну не зря же говорят ,что любовь живет три года :D

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Олег Павлов

Загнется Твиттер с ним, инфа 100%. Впрочем, и без него загнулся бы – так что ещё вопрос, в каком случае быстрее.

Волна хайпа не протянет столько лет, а в остальном не верю, что у Маска есть время на Твиттер, чтобы реально там что-то менять в лучшую сторону.

Будущее за телегой.

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Артем П.

Не удивлюсь когда он захочет стать президентом.

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