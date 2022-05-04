Илон Маск планирует снова вывести Twitter на биржу через три года после покупки — WSJ Статьи редакции
Такие планы должны убедить инвесторов в будущей прибыльности соцсети.
- Илон Маск на встречах с потенциальными инвесторами Twitter заявил о планах через несколько лет снова вывести компанию на биржу, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, потенциальное IPO может случиться через три года после покупки.
- Инвестфонды часто делают компании частными, чтобы вывести их из-под контроля акционеров, а потом в течение пяти лет снова выводят на биржу, пишет издание. Планы Маска должны убедить инвесторов, что он займётся улучшением бизнеса и прибыльности соцсети.
- В апреле Reuters сообщал со ссылкой на источники, что Маск планирует урезать выплаты руководству Twitter и найти новые способы монетизировать соцсеть — например, брать плату с сайтов, которые ссылаются на посты в соцсети. 4 мая предприниматель допустил, что соцсеть станет платной для рекламных и правительственных аккаунтов.
- 25 апреля Twitter объявил, что владельцем соцсети станет Илон Маск — он купит её за $44 млрд. Маск заявил, что собирается сделать платформу «лучше, чем когда-либо»: добавить новые функции, сделать исходный код открытым и аутентифицировать всех людей.
- Планируется, что сделка будет завершена до конца 2022 года, после чего компания станет частной.
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Уверен, что сможет продать значительно дороже.
не забудь выпить через пару лет за здоровье Илона
Я не пью алкоголь. А порадоваться — порадуюсь.
а надо бы, врачи рекомендуют, и илон пьёт, ещё нюхает и оргии устраивает с теми, кто какает в постель
ну так этожеж Илон. Если он прыгнет с Голден Гейта и нам штоле прыгать с моста?
нет, можно просто порадоваться за мужика, говарда хьюза 21 века
добавив всего по одной рекламной страничке в ленту пользователя получаешь лям в день.
Учитывая, что он планирует аутентифицировать (по-русски конечно Идентифицировать) всех пользователей, точная ЦА обеспечена.
аутентифицировать (по-русски конечно Идентифицировать)
Это 2 разных термина так то — аутентификация и идентификация. При чём и то и другое не по русски изначально, заимствованные :)
Круто, что в мире есть страны, где таких как Илон Маск ценят, дают им развиваться. Эти люди - двигатель цивилизации.
п.с. щас ватка начнет поливать его грязью от зависти)
Что конкретно крутого в том, что у чела сколько-то хрениардов долларов, которых он никогда не потратит в мире, где куча людей не имеют деньги (часто не по своей вине) на полноценную еду?
К чему эти люди двигают нашу цивилизацию? Я не хочу туда.
Точно не к войне, что уже хорошо
боюсь, что история наглядно демонстрирует, что там где сосредоточены богатства - война тоже где-то недалеко
Вы правы, война недалеко от дворца деда, который сосредоточил богатства в своем краснодарском дворце
Судя по комментариям, вас сегодня по пути на работу какой-то дед подрезал. Потому что, если нет, и у вас столько негатива каждый день, что вы выплёскиваете его даже там, где неуместно - боюсь, мой друг, вам нужна психологическая помощь, иначе это просто разъест вас изнутри (без пользы для вас или окружающих).
на минуточку у него нет столько денег) все его деньги находятся в акциях и то, что он умеет ими распоряжаться и знает как, где, когда и что купить, а что продать это очень здорово) так что ваш комментарий не уместен
"Здорово" кому?
они двигают ее подальше от сумасшедших дедов с их культом войны и дидов ваивали, омерика тоже так делала и прочей архаикой
Вызовите санитаров этому товарищу, у него в каждом комментарии дед
миллиардеры выводят деньги в офшоры - страна плохая, коррупция. Дворец у себя в стране - президент плохой, коррупция. Туалеты у чиновников золотые - правительство плохое, коррупция. В туалете у себя насрано - ну лан, потом уберу
«дидов ваевали» — зачем оскорблять подвиг?
По-моему он крут не из-за своих миллиардов. А что не так если у кого много заработанных денег, а у кого-то на еду не хватает? Мне кажется так всегда был устроен мир
Ну он так всегда был устроен - это правда - и будет пока люди ценят богатство сильнее чем всё остальное (если вы думаете, что текущие военные конфликты происходят не из-за денег, вы очень сильно ошибаетесь). И если ничего не изменится, люди себя из-за этого самого богатвства и выпилят. Я не хочу этого. Но, судя по минусам к моему первому комменту, немало челов или хотят этого, или просто слепы и не думают об этом - оба варианта, каждый из которых вызывает у меня искреннюю грусть.
Не знаю как вы, но я в богатстве не вижу ничего плохого. Военные конфликты происходят из-за не здоровых амбиций, но никак не из-за частных денег. Государственных, да возможно. Но частная собственность не является триггером к войне. Вам кажется, что лучше тогда пусть все будут бедны и голодны? Боюсь тогда войны станут куда жестче и станут нормой.
1. Смена темы - я не говорил, что лучше, чтобы все стали бедны и голодны, лол - даже наоборот.
2. Если вы посмотрите на историю, затевают войны не нищие и голодные нации, лол - даже наоборот.
3. Богатство порождает расслоение, которое порождает несчастье - почитайте любого философа от Канта до Маркса и Бодрияйра. Так что богатство это однозначно плохо.
Советую уделить 3 минуты вместо написания мне следующего комментария просмотру любого видео про деньги или богатство Жака Фреска. Мы оба от этого будем в плюсе, я гарантирую
почитайте любого философа от Канта до Маркса и Бодрияйра. Так что богатство это однозначно плохо.
Пхах, принудительная уравниловка - вот что однозначно плохо ))
Я смотрел это видео. Можно много смотреть и соглашаться с ним, но мир так не работает к сожалению. Богатство это явно не плохо, можно только плохо им распоряжаться. Кто-то умнее и богаче, кто-то тупее и беднее это нормально.
У чела эти деньги не на накопительном сбер счёте лежат. Загугли ради ликвидации безграмотности как происходит оценка богатства и какие товары производит связанная с ним корпорация.
Причём тут вообще это? Хотелось кинуть камень, но не нашлось камня и пришлось кидать какашку? Ну так вы не попали, а только зря руки перемазали. Я в курсе, что деньги у него не на виза голд карте лежат. Изначальный коммент был про покупку Твиттера (за нал!), который двигает вперёд цивилизацию. А я поинтересовался как это двигает её вперёд - на что никто мне не смог дать ответа, смогли только кидаться камнями и какашками.
А я поинтересовался как это двигает её вперёд
Маск получит больше бабла и сможет основать поселения на Марсе - например так
Очевидно от вас попытка демагогии.
Не надо мне приписывать свои действия, Маск купил твиттер, комментатор восхитился Маском что его действия двигают развитие общества, и тут от вас полетели какашки демагога "лучше бы голодного накормил"
Никто не будет его поливать грязью. Вот если бы он уехал из России, сказав, что она погрязла в коррупции, что у **йны нет бенефициаров, а генералы с похмелья, вот тогда да.
Правильно все Тиньков сказал. У войны нет бенефициаров среди нормальных людей. Маразматик дедушка и его гэбня - это зажравшаяся нелюдь.
Потанина на него нет
Пока только ты облил
Не то что в Китае Алибаба
Планирует урезать выплаты руководству,теперь понятно почему сразу после покупке работникам запрещались какие либо действия
А мы ему батуты платные сделаем!
Мы уже предлагали ему платные батуты, когда он только планировал свой spaceX и хотел сотрудничать с роскосмосом, но цена не устроила.
Кмк хорошо что не вышло. Сейчас хуже было бы Маску и лучше роскосмосу )
А так же планирует ввести плату для компаний за ведение аккаунтов Twitter)
Кручу верчу запутать хочу
А, если он просто решил нае... обмануть инвесторов этим заявлением, лишь бы ему дали денег на покупку? 🤔 А сам решил не выводить потом на биржу свой твиттер 😂
Это было ожидаемо,Маск бизнесмен естественно он купил компанию чтобы увеличить прибыль и продать дороже
Сайт с серверами стоит $44 млрд - мир сошёл с ума.
И вообще Маск - обычная ширма олигархов и раскрученный чел.
Там вопрос о прибыли вообще на 10 месте, сколько лет Тесла приносила миллиардные убытки, только недавно на прибыль вышла.
Я завидую успеху Маска и свободе бизнеса на западе, скажу какую-нибудь чушь на VC, чтобы хоть как-то заглушить зависть
В Россиюшке-то вопрос прибыли стоит на 1 месте, не успеешь хапнуть - отожмут бизнес или законы поменяются так, что развалится все, или хрен знает что произойдет )) какие уж там долгосрочные инвестиции или дорогущие высокие технологии, не отобьётся!
Вот и судим весь мир по своему болотцу, да...
Ну не зря же говорят ,что любовь живет три года :D
Загнется Твиттер с ним, инфа 100%. Впрочем, и без него загнулся бы – так что ещё вопрос, в каком случае быстрее.
Волна хайпа не протянет столько лет, а в остальном не верю, что у Маска есть время на Твиттер, чтобы реально там что-то менять в лучшую сторону.
Будущее за телегой.
Не удивлюсь когда он захочет стать президентом.