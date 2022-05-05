Сооснователь Oracle Ларри Эллисон, Binance и Sequoia помогут Маску деньгами для покупки Twitter за $44 млрд Статьи редакции
Предприниматель станет временным гендиректором компании после сделки, говорят источники.
- Маск получит около $7,1 млрд от 19 инвесторов, пишет Bloomberg со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Среди них — траст сооснователя Oracle Ларри Эллисон (предоставит $1 млрд), криптобиржа Binance ($500 млн), фонд Sequoia Capital ($800 млн) и другие.
- По словам источников CNBC, после закрытия сделки с Twitter Маск будет временным гендиректором компании в течение нескольких месяцев. С ноября 2021 года соцсеть возглавляет Параг Агравал, который сменил Джека Дорси.
- На фоне новостей акции Twitter на Нью-Йоркской бирже растут на 3,65% и стоят по $50,85 за штуку.
- Предприниматель договорился о покупке Twitter за $44 млрд в конце апреля 2022 года. Из этой суммы $21 млрд Маскизначально планировал предоставить из личных средств в качестве акционерного капитала, ещё $25,5 млрд занять у банков.
- По плану сделку закроют до конца 2022 года, после чего компания станет частной.
1497 просмотров
Круто, что еще скажешь!
Степень доверия Маску, как бизнесмену и бренду очень высокая.
Еще пишут, что после закрытия сделки Маск будет ген директором
Конечно, обещаний много)
Он ведь просто прокси для республиканской партии. Диванный теоретик mode off.
Ещё меня всегда одолевали сомнения, что он сможет себе позволить сейчас покупку через кеш или в залог акций. Это размоет его пакет в тесле.
Поставил хештег Твиттер в чёрный список, всё равно новости про Твиттер выдаются.
Как выключить показ новостей про Твиттер и Тинькова заодно?
Вроде новости от редакции нельзя никак забанить, они обходят блокировку и все равно появляются в выдаче.
Понятно.
Пишу жалобу в ФАС
Мало того, что спит у друзей, еще и деньги на какую-то херню занимает