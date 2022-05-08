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Соцсети
Маша Цепелева

Instagram* начал тестировать новую ленту для части пользователей — пост занимает весь экран Статьи редакции

Новую ленту видят и пользователи в России.

730 просмотров

Тестирование новой ленты анонсировал глава Instagram* Адам Моссери.

Adam Mosseri @mosseri
📣 Testing Feed Changes 📣

We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.

If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼

Instagram* хочет сделать вертикальные видео — главным видом контента в приложении, поэтому тестирует полноэкранную версию ленты.

Пока её видят часть пользователей, в том числе в России. Лента похожа на отображение видео в Reels — посты занимают весь экран, описание накладывается на изображение или видео, комментарии можно посмотреть, нажав на правый нижний угол.

Горизонтальное фото в новой ленте
Подпись к посту
Отображение нескольких фотографий в одном посте

Stories по-прежнему будут отображаться в верхней части экрана перед началом прокрутки ленты.

В марте 2022 года Instagram* вернул хронологическую ленту для всех пользователей. Её можно выбрать, нажав на название соцсети в левом верхнем углу.

*Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской организацией.

#instagram

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9 комментариев
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Георгий Дронов

Главным контентом инстаграмма хотят сделать вертикальные видео...Серьезно? Вообще не для этого захожу в инсту

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Константин Пронин
Instagram* хочет сделать вертикальные видео — главным видом контента в приложении

Раньше у меня горело от идиотских ограничений размерностей в инсте. Превьюхи вертикальные делай для IGTV, изображения строго под соотношение сторон (ублюдское). Сторизы эти вертикальные.

А теперь я рад. Пусть всяя эта секта извращенцев вместе с цукербергом летит в пропасть. Ибо для меня что инста, что мордокнига - сродни моноциклу из Южного парка.

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Пётр Агеев

что-то как-то кажется не очень удобно, очень долго придется привыкать к новому формату

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Anderson Silva

Зачем вы пишите об Instagram? Почти все уже перешли в Telegram.

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Андрей Коваленко

🤦‍♂️ какой почти все? + сравнивать инсту и телегу - глупо. В телеге удобно мысли написать быстро, но точно не фотки выкладывать. Телеграм - мессенджер, инста - соц сеть.

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instatax.ru - декларация 3НДФЛ

Да, зачем писать про Инстаграмм, когда есть Скайп?

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Марк Ротенберг

Они все ещё пытаются слизать у Тик-Тока. Пора им просто признать, что так просто сплагиатить как у Snapchat с историями в этот раз не получится. И Facebook ещё хочет быть первооткрывателем в Мета вселенной, хотя на свои продукты забили большой болт.

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GanicusCsw

Мерзость, раньше у Инстаграма хотя бы свой стиль был, а теперь это очередной тик-ток. Добавили бы лучше возможность фотки в полный экран открывать и сохранять их. Посты на полный экран это перебор уже

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Денис Мартынов

Мне кажется не в том направлении они движутся,потеряют аудиторию

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