Instagram* начал тестировать новую ленту для части пользователей — пост занимает весь экран Статьи редакции
Новую ленту видят и пользователи в России.
Тестирование новой ленты анонсировал глава Instagram* Адам Моссери.
Instagram* хочет сделать вертикальные видео — главным видом контента в приложении, поэтому тестирует полноэкранную версию ленты.
Пока её видят часть пользователей, в том числе в России. Лента похожа на отображение видео в Reels — посты занимают весь экран, описание накладывается на изображение или видео, комментарии можно посмотреть, нажав на правый нижний угол.
Stories по-прежнему будут отображаться в верхней части экрана перед началом прокрутки ленты.
В марте 2022 года Instagram* вернул хронологическую ленту для всех пользователей. Её можно выбрать, нажав на название соцсети в левом верхнем углу.
*Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской организацией.
Главным контентом инстаграмма хотят сделать вертикальные видео...Серьезно? Вообще не для этого захожу в инсту
Раньше у меня горело от идиотских ограничений размерностей в инсте. Превьюхи вертикальные делай для IGTV, изображения строго под соотношение сторон (ублюдское). Сторизы эти вертикальные.
А теперь я рад. Пусть всяя эта секта извращенцев вместе с цукербергом летит в пропасть. Ибо для меня что инста, что мордокнига - сродни моноциклу из Южного парка.
что-то как-то кажется не очень удобно, очень долго придется привыкать к новому формату
Зачем вы пишите об Instagram? Почти все уже перешли в Telegram.
🤦♂️ какой почти все? + сравнивать инсту и телегу - глупо. В телеге удобно мысли написать быстро, но точно не фотки выкладывать. Телеграм - мессенджер, инста - соц сеть.
Да, зачем писать про Инстаграмм, когда есть Скайп?
Они все ещё пытаются слизать у Тик-Тока. Пора им просто признать, что так просто сплагиатить как у Snapchat с историями в этот раз не получится. И Facebook ещё хочет быть первооткрывателем в Мета вселенной, хотя на свои продукты забили большой болт.
Мерзость, раньше у Инстаграма хотя бы свой стиль был, а теперь это очередной тик-ток. Добавили бы лучше возможность фотки в полный экран открывать и сохранять их. Посты на полный экран это перебор уже
Мне кажется не в том направлении они движутся,потеряют аудиторию