Владелец Tinder подал в суд на Google за навязывание своей платёжной системы Статьи редакции
Match Group заявила, что она стала «заложником» Google.
- «Десять лет назад Match Group была партнёром Google. Теперь мы её заложники», — заявила компания. По её словам, Google монополизирует способы оплаты Android-пользователей.
- В 2021 году Google снизила комиссии с доходов для разработчиков с 30% до 15% и пообещала, что к 1 июня удалит приложения, которые обходят её собственные платежные системы. В марте 2022 года Spotify договорился с Google о предоставлении пользователям альтернативного способа оплаты в приложении. Match Group такую возможность не получила.
- По оценке компании, её расходы в 2022 году за использование платежной системы в Google Play составят $100 млн и ещё дополнительные $42 млн.
- Match Group не хочет платить за преимущества, которые она получает в магазине приложений компании, сказали в Google. «Как и любой бизнес мы берем плату за наши услуги».
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по хорошему альтернативы нужны, но гугл тоже отчасти прав
они могли бы сделать ход конем и разрешить альтернативную оплату, но при этом брать с приложений которые ее внедряют фиксированную плату за каждую установку, так сказать за обслуживание
плохо это может быть быть потому, что у разных приложений разное LTV, у тиндера одно из самых высоких кстати, но куча приложений живут с гораздо более низким LTV, тут пришлось бы придумывать тарифную сетку, что бы мелочь осталась конкурентоспособной, что сильно усложнит всем жизнь, а ведь есть бесплатные приложения, условно бесплатные, напичканные рекламой и с щадящей рекламой, жопа короче
Такие у американцев иски интересные
Уж к Google подобные претензии вообще не применимы. Не нравится правила магазина - пусть убирают оттуда приложение и идут в другой. На Android не только Google Play есть.
Кажется, доля Google Play больше 50%.
И Антимонопольный подкомитет Палаты представителей США признавал 4 IT-компании — Amazon, Apple, Google и Facebook — монополистами ещё в 2020 году.
Тогда до жёстких мер не дошло, но с тех пор принципиально ничего не изменилось.
А что если выложить на свой сайт apk с нужной системой оплаты, и указанием скидок при её использовании?
Ну кстати до всей это возни у yota и еще у некоторых операторов можно было подписку на тиндер голд брать за 500р в месяц. Я бы 500 донатил им на сайт, без проблем)
Сейчас конечно боль(
Наверное как-то регулируется внутренностями самой апки вместе с магазином.
К примеру издатель хочет чтобы аватарки блюрило и приложение шифрует сами фото (иногда на старых смартфонах при проблемах с интернетом проскакивают аватарки без размытия, ну это в году 2016 было так) , ключ же от блюра связан с проверкой Гугл плея (и самой учетки). Если же оплата будет через отдельный сайт на сам профиль, то возможно появятся умельцы - "сниму блюр за 100Р\5УСД".
Это только мысли, но механизм какой-то должен быть, ведь тогда бы каждый ПРО софт за много денег можно было купить по пути "Скачать - Главный экран приложения - "перейдите по ссылке оплатить" = полный функционал" не теряя % коммисии.
А некоторые так и делают, например телега. Если качать с гугл плея-там есть цензура. В апк с оф сайта цензуры нет. Я не думаю что есть большая проблема переделать апк с другим способом оплаты, и выложить у себя на сайте
Ещё Гугл мог бы не делать android, магазин и всю экосистему и позволить разработчикам писать убогие jar-ники примерно 10 лет назад. Возможно не самая справедливая комиссия, но ее наличие в целом вполне кажется справедливым.
А чем jar убоги?
Ждём tinderpay
"Google монополизирует способы оплаты Android-пользователей"
Антимонопольная служба США штраф присудила эпл в 12 млн,а гугл не трогают странно