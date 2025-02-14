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Таня Боброва
Соцсети

Instagram* начал тестировать дизлайки в комментариях, чтобы в будущем сделать их более «дружелюбными»

Публично показывать их не будут.

  • На кнопку дизлайка в комментариях обратили внимание некоторые пользователи. Глава Instagram* Адам Моссери подтвердил, что соцсеть тестирует её, пишет TechCrunch.
  • Он уточнил, что другие пользователи не увидят, что кто-то оставил дизлайк, и их количество. В будущем соцсеть может начать учитывать количество дизлайков в ранжировании, чтобы такие комментарии показывались ниже.
  • «Мы надеемся, что это поможет сделать комментарии в Instagram* более дружелюбными», — заключил Моссери.
  • В 2021 году Instagram* разрешил пользователям скрывать лайки в своих и чужих публикациях. Так соцсеть хотела помочь снизить социальное давление.

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

#новости #instagram

4
1
29 комментариев
Сын маминой подруги

То чувство, когда система дизлайков на цп работала заебись, и ранжировала идиотов вниз.
Но какой-то одаренный менеджер решил что это токсично, и сделал площадку стерильно неинтересной.

9
1
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Любознательный

Да какой менеджер решил? Все пошло когда начали карму банкам портить. Я считаю 100% кормушка все порешала.

8
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Алеоп

Ну почему, теперь тебе доллары под комментом ставят, в знак твоей ебанутости

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О. Чайкина

То чувство, когда корреляцию пытаются представить как причинно-следственную связь.

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Василий Пеликанов

Нахуй не нужон ваш инстаграм

4
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Griby Lenina
2
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клинский

Верните стену вк!

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