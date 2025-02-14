Instagram* начал тестировать дизлайки в комментариях, чтобы в будущем сделать их более «дружелюбными»

Публично показывать их не будут.На кнопку дизлайка в комментариях обратили внимание некоторые пользователи. Глава Instagram* Адам Моссери подтвердил, что соцсеть тестирует её, пишет TechCrunch.Он уточнил, что другие пользователи не увидят, что кто-то оставил дизлайк, и их количество. В будущем соцсеть может начать учитывать количество дизлайков в ранжировании, чтобы такие комментарии показывались ниже.«Мы надеемся, что это поможет сделать комментарии в Instagram* более дружелюбными», — заключил Моссери.В 2021 году Instagram* разрешил пользователям скрывать лайки в своих и чужих публикациях. Так соцсеть хотела помочь снизить социальное давление.*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.#новости #instagram
То чувство, когда система дизлайков на цп работала заебись, и ранжировала идиотов вниз.
Но какой-то одаренный менеджер решил что это токсично, и сделал площадку стерильно неинтересной.
Да какой менеджер решил? Все пошло когда начали карму банкам портить. Я считаю 100% кормушка все порешала.
Ну почему, теперь тебе доллары под комментом ставят, в знак твоей ебанутости
То чувство, когда корреляцию пытаются представить как причинно-следственную связь.
Нахуй не нужон ваш инстаграм
Верните стену вк!