Илон Маск заявил о приостановке сделки с Twitter — он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов Статьи редакции
Сделку на $44 млрд планировали закрыть до конца 2022 года.
Предприниматель написал в Twitter, что сделка по покупке компании «временно приостановлена». Он хочет дождаться «подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей».
Акции Twitter на предварительных торгах упали после заявления на 19%, отмечает CNBC. В Twitter пока не ответили на запрос о комментарии изданию.
Соцсеть отчиталась, что фейковые и спам-аккаунты составляют менее 5% её монетизируемых ежедневных активных пользователей в первом квартале 2022 года. Всего она показывала рекламу 229 млн пользователей.
- 25 апреля Twitter объявил, что владельцем компании станет Илон Маск — он купит её за $44 млрд. Среди своих задач как нового владельца он в том числе называл борьбу со спам-ботами.
- Планируется, что сделка будет завершена до конца 2022 года, после чего компания станет частной.
- По словам источников CNBC, после закрытия сделки с Twitter Маск будет временным гендиректором компании в течение нескольких месяцев.
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Роняет цену
Стоимость за акцию $54,20 уже согласована и подписаны условия сделки. За отказ от сделки штраф 1 млрд USD. Текущая стоимость акции никак не изменит ничего.
да он 10 лет сам ботов там регал и нарегал больше 5% чтоб если что включить заднюю :)
😂
это меньше 2% стоимости. Он уже уронил на 19%
Это больше 2% )
Цена согласована для владельцев акций, а не фри флота на бирже.
кроме того, он может одним твитом обрушить акции на 19,6% и скупить их подешевле на бирже, а так же перед твитом шорты надеть и заработать больше чем 1млрд.
Капитан очевидность? Сейчас как бы инвесторы и скупают акции. Но это не имеет отношение к Маску. Если что акции Теслы после его заявления упали на 25%, так чтозаработать больше чем 1млрд.
Уже мимо
Поправьте меня, если я ошибаюсь- но когда инвесторы скупают акции, то они не падают на 19,6% , а наоборот растут...
Штрафа не будет, если отказ по вине продавца. Например, если количество фейковых аккаунтов превышает согласованную норму
И? Какое это отношение имеет к текущей стоимости акций?
Я в части штрафа
Аналитик уровня Бог. Цена согласована уже
Наивный мальчик😄 иди покури окурки за школой.
Илон Макс своим твитом в твитере обрушил стоимость твиттера на 19%
Ничего купит подешевле,а потом продаст по дороже через три года,как и хотел
неужели может передумать??
Просто за другую цену купит уже
похоже на продуманный шаг тогда)
Потом окажется те >5% ботов принадлежат ему же, беспроигрышная стратегия.
Классический перекуп)) вот тут царапина говорит, а тут фейки у вас
Илон Тиньков какой-то
это уже похоже на интересный сериал! Следим)
Суету навёл
Умеет чел деньги зарабатывать на ровном месте 💪
Цену уронил, акций закупил, проверка пройдёт, акции в рост, акции продал :)
потом скажет: удалили все фейковые аккаунты, включая Дональда
когда продуман просто каждый шаг!!!!
Elon Musk: short TWTR -> Twitt: "5% really?" -> NYSE: "TWTR -19.59%" -> "Easy Win"
Ну если ботов окажется более 5%, то виновной стороной будет твиттер
Ну что зассал?
Я ж говорил что Поебень какая-нибудь начнется, ну и вот ...
Как интересно будут считать фейковые аккаунты…?
Илон покажет свою панель управления GPT-3 ботами.
NYSE: TWTR -19.59% на премаркете
Маска же в Штатах вызывали в какую-то комиссию по ценным бумагам, и вроде даже штраф влепили за его манипуляции. То, что он сейчас делает, разве не манипуляция ценой? В Америке вроде за этим строго следят.
Он ждет обычной проверки качества своего товара, который хочет купить. В чем манипуляция?
Не перестаю удивляться его гениальности
Одним заявлением сэкономит на покупке несколько тысяч, а может и миллионов долларов
Миллиардов.
Это ещё фэйсбук не пытался ни кто купить, там бы стоимость рухнула на 50 проц
Да вообще ничего нового .
Ну купил/не купил , ну продал/не продал.
Уютная cv-шечка любые новости кушает... и комментики строчит на радость создателям.
Илон Маск успевает заниматься своими мега-проектами, и при этом делает все, чтобы его подписчики не скучали.
A chto sluchilos’?
Илон конечно гига-троль
Это не форс-мажор, а плановое мероприятие в рамках сделки. Все процедуры согласованы заранее 😶