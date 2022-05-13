Соцсети
Смелый единорожек88

Илон Маск заявил о приостановке сделки с Twitter — он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов Статьи редакции

Сделку на $44 млрд планировали закрыть до конца 2022 года.

Предприниматель написал в Twitter, что сделка по покупке компании «временно приостановлена». Он хочет дождаться «подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей».

Elon Musk @elonmusk
Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of users

Акции Twitter на предварительных торгах упали после заявления на 19%, отмечает CNBC. В Twitter пока не ответили на запрос о комментарии изданию.

Соцсеть отчиталась, что фейковые и спам-аккаунты составляют менее 5% её монетизируемых ежедневных активных пользователей в первом квартале 2022 года. Всего она показывала рекламу 229 млн пользователей.

  • 25 апреля Twitter объявил, что владельцем компании станет Илон Маск — он купит её за $44 млрд. Среди своих задач как нового владельца он в том числе называл борьбу со спам-ботами.
  • Планируется, что сделка будет завершена до конца 2022 года, после чего компания станет частной.
  • По словам источников CNBC, после закрытия сделки с Twitter Маск будет временным гендиректором компании в течение нескольких месяцев.

#twitter #илонмаск #новость

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46 комментариев
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Совет безопасности

Роняет цену

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Old Car Raffle
Роняет цену

Стоимость за акцию $54,20 уже согласована и подписаны условия сделки. За отказ от сделки штраф 1 млрд USD. Текущая стоимость акции никак не изменит ничего.

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Io Eau

да он 10 лет сам ботов там регал и нарегал больше 5% чтоб если что включить заднюю :)

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Совет безопасности

😂

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Alexander Ivanov
штраф 1 млрд USD

это меньше 2% стоимости. Он уже уронил на 19%

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Медовар

Это больше 2% )

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Noblesse. tv

Цена согласована для владельцев акций, а не фри флота на бирже.
кроме того, он может одним твитом обрушить акции на 19,6% и скупить их подешевле на бирже, а так же перед твитом шорты надеть и заработать больше чем 1млрд.

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Old Car Raffle

Капитан очевидность? Сейчас как бы инвесторы и скупают акции. Но это не имеет отношение к Маску. Если что акции Теслы после его заявления упали на 25%, так что

заработать больше чем 1млрд.

Уже мимо

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Noblesse. tv

Поправьте меня, если я ошибаюсь- но когда инвесторы скупают акции, то они не падают на 19,6% , а наоборот растут...

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Ruslan

Штрафа не будет, если отказ по вине продавца. Например, если количество фейковых аккаунтов превышает согласованную норму

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Old Car Raffle

И? Какое это отношение имеет к текущей стоимости акций?

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Ruslan

Я в части штрафа

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ROME

Аналитик уровня Бог. Цена согласована уже

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Совет безопасности

Наивный мальчик😄 иди покури окурки за школой.

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Денис Канаш

Илон Макс своим твитом в твитере обрушил стоимость твиттера на 19%

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Олег Масленников

Ничего купит подешевле,а потом продаст по дороже через три года,как и хотел

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Alina Lee

неужели может передумать??

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Аллоизий Могарыч

Просто за другую цену купит уже

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Alina Lee

похоже на продуманный шаг тогда)

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Сергей Низовцев

Потом окажется те >5% ботов принадлежат ему же, беспроигрышная стратегия.

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DaiVin4ik
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Ксения Евсюкова

Классический перекуп)) вот тут царапина говорит, а тут фейки у вас

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Matt

Илон Тиньков какой-то

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Оби-Ван Кеноби

это уже похоже на интересный сериал! Следим)

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Solomon Vagner

Суету навёл

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Lukas Dexter

Умеет чел деньги зарабатывать на ровном месте 💪

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Айрат Галиуллин

Цену уронил, акций закупил, проверка пройдёт, акции в рост, акции продал :)

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Джон Картошкин

потом скажет: удалили все фейковые аккаунты, включая Дональда

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Andrei P.

когда продуман просто каждый шаг!!!!

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Noblesse. tv
Если сделка не состоится, то виновная сторона должна будет заплатить $1млрд.

Elon Musk: short TWTR -> Twitt: "5% really?" -> NYSE: "TWTR -19.59%" -> "Easy Win"

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Иван Иванов

Ну если ботов окажется более 5%, то виновной стороной будет твиттер

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MEGAtraXXXer666

Ну что зассал?

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Игорь Крафт

Я ж говорил что Поебень какая-нибудь начнется, ну и вот ...

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Matt

Как интересно будут считать фейковые аккаунты…?

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Сергей Низовцев

Илон покажет свою панель управления GPT-3 ботами.

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Лесной микрофон

NYSE: TWTR -19.59% на премаркете

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Максим Мюллер

Маска же в Штатах вызывали в какую-то комиссию по ценным бумагам, и вроде даже штраф влепили за его манипуляции. То, что он сейчас делает, разве не манипуляция ценой? В Америке вроде за этим строго следят.

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Иван Иванов

Он ждет обычной проверки качества своего товара, который хочет купить. В чем манипуляция?

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Прозектор на удаленке

Не перестаю удивляться его гениальности
Одним заявлением сэкономит на покупке несколько тысяч, а может и миллионов долларов

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Кирилл Далинин

Миллиардов.

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Mik Petrov

Это ещё фэйсбук не пытался ни кто купить, там бы стоимость рухнула на 50 проц

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Yury R

Да вообще ничего нового .
Ну купил/не купил , ну продал/не продал.
Уютная cv-шечка любые новости кушает... и комментики строчит на радость создателям.

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Silent Ficus

Илон Маск успевает заниматься своими мега-проектами, и при этом делает все, чтобы его подписчики не скучали.

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Алексей Дымов

A chto sluchilos’?

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mirge

Илон конечно гига-троль

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Ruslan

Это не форс-мажор, а плановое мероприятие в рамках сделки. Все процедуры согласованы заранее 😶

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