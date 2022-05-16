Сбой рекомендательных алгоритмов соцсети наблюдают пользователи по всему миру, в том числе в России.

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По данным Downdetector, сбой в работе Instagram* начался около 20:00 мск. К 20:40 количество жалоб пользователей на приложение выросло почти до 4000.

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Пользователи сообщали, что в ленте отображаются не все новые Stories. Российские пользователи жаловались, что в рекомендациях теперь отображаются только Reels из аккаунтов из России, а в постах — пейзажи.

Gazda Ga-Noctri @kallp_do Я конечно не против, но вся лента инсты у меня превратилась из помойки в библиотеку удачных фоток @instagram , спасибо чтоли

Хитрый Дмитрий @rus_rasiel Ребята, у всех сломались рекомендации #instagram ? У меня там теперь вместо моих тем какой-то спорт и кринж для нормисов.

Официально представители соцсети не комментировали сбой.