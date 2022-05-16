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Соцсети
Маша Цепелева

Сбой в Instagram* — отображаются не все Stories, в рекомендациях «странные» посты и Reels Статьи редакции

Сбой рекомендательных алгоритмов соцсети наблюдают пользователи по всему миру, в том числе в России.

2899 просмотров

По данным Downdetector, сбой в работе Instagram* начался около 20:00 мск. К 20:40 количество жалоб пользователей на приложение выросло почти до 4000.

Пользователи сообщали, что в ленте отображаются не все новые Stories. Российские пользователи жаловались, что в рекомендациях теперь отображаются только Reels из аккаунтов из России, а в постах — пейзажи.

Gazda Ga-Noctri @kallp_do
Я конечно не против, но вся лента инсты у меня превратилась из помойки в библиотеку удачных фоток @instagram , спасибо чтоли
Хитрый Дмитрий @rus_rasiel
Ребята, у всех сломались рекомендации #instagram? У меня там теперь вместо моих тем какой-то спорт и кринж для нормисов.

Официально представители соцсети не комментировали сбой.

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской в России.

#instagram #новость

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25 комментариев
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Вадим

Ой, а я прямо избавился от зависимости! Наконец то не нужно ленту листать каждый вечер, как дебил…

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Кек Мемович

Ухх, этож от какого количества в пустую потраченного времени нас убережот чебурнет?))

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Andrey Lavrov

А зачем листать ее как дебил?) я подписан только на те ресурсы, которые полезны/помогают в бизнесе и на ограниченный круг людей
И вам того же советую)

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Технический холод

На сколько мне помниться инсты вообще в РФ нет :😁 не то, что рилс. А для ВПН какая собственно разница?

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Aleks Melnik

Я из России, мне плевать

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DN

В России большинству плевать, а меньшинству вообще класть

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Johnny Vorony

Они тестируют новый вид ленты. Будет что-то похожее на Pinterest

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Заходил вчера
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Российские аналоги

Возможно, лучшее время - https://analogues.ru/instagram

Если уже пробовали предложенные сервисы, будем благодарны если проголосуете за самый подходящий вариант.

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Скрипач не нужен

Единственный вменяемый аналог - Now.
Кстати, довольно странно, что про него нет на vc.ru - а ведь это фактически стартап

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Российские аналоги

Они ещё и на почту не отвечают :) видимо пилят там круглосуточно

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Олег Саенов

Вроде Мета запретила показывать иностранные Reels в России, только российские

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DN

Чисто на кириллице

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Denis Semenov

Импортозамещение.

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DN

Нет такого

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Скрипач не нужен

Я из России, меня забанили за использование VPN (кстати, таких случаев много).
Ноль ответов от техподдержки.

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Илья Греднев

Кому вообще нужен, пусть там что угодно покащывеют

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Olga RRR

Когда очень хочешь заставить всех смотреть твоё. Лучше б хронологическую ленту дали выбирать.

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Evil Pechenka

Серьёзно? Это Вы у Цукерберга просите? Да он скорее удавится.

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Артем Смирнов

хронологическая лента так то появилась пару месяцев назад

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Дмитрий Филиппов

Цукерберг, ск, верни стену!

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Седой пришелец

Хотел посмотреть о чём речь, а он у меня сейчас зачем-то день рождения указать просит. И кнопки «пропустить» нет.

Баг наверное, через недельку зайду, попробую.

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Поджог Сараев

Скорее всего, не баг - ВК тоже охуел и не даёт пропустить такое окно

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Yury R

РИП алилуя.

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Dimitry

Мета не признана экстремистской. Признаны ФБ и Иста как сервисы экстремистскими.

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