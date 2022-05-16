Сбой в Instagram* — отображаются не все Stories, в рекомендациях «странные» посты и Reels Статьи редакции
Сбой рекомендательных алгоритмов соцсети наблюдают пользователи по всему миру, в том числе в России.
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По данным Downdetector, сбой в работе Instagram* начался около 20:00 мск. К 20:40 количество жалоб пользователей на приложение выросло почти до 4000.
Пользователи сообщали, что в ленте отображаются не все новые Stories. Российские пользователи жаловались, что в рекомендациях теперь отображаются только Reels из аккаунтов из России, а в постах — пейзажи.
Официально представители соцсети не комментировали сбой.
*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской в России.
Ой, а я прямо избавился от зависимости! Наконец то не нужно ленту листать каждый вечер, как дебил…
Ухх, этож от какого количества в пустую потраченного времени нас убережот чебурнет?))
А зачем листать ее как дебил?) я подписан только на те ресурсы, которые полезны/помогают в бизнесе и на ограниченный круг людей
И вам того же советую)
На сколько мне помниться инсты вообще в РФ нет :😁 не то, что рилс. А для ВПН какая собственно разница?
Я из России, мне плевать
В России большинству плевать, а меньшинству вообще класть
Они тестируют новый вид ленты. Будет что-то похожее на Pinterest
Возможно, лучшее время - https://analogues.ru/instagram
Если уже пробовали предложенные сервисы, будем благодарны если проголосуете за самый подходящий вариант.
Единственный вменяемый аналог - Now.
Кстати, довольно странно, что про него нет на vc.ru - а ведь это фактически стартап
Они ещё и на почту не отвечают :) видимо пилят там круглосуточно
Вроде Мета запретила показывать иностранные Reels в России, только российские
Чисто на кириллице
Импортозамещение.
Нет такого
Я из России, меня забанили за использование VPN (кстати, таких случаев много).
Ноль ответов от техподдержки.
Кому вообще нужен, пусть там что угодно покащывеют
Когда очень хочешь заставить всех смотреть твоё. Лучше б хронологическую ленту дали выбирать.
Серьёзно? Это Вы у Цукерберга просите? Да он скорее удавится.
хронологическая лента так то появилась пару месяцев назад
Цукерберг, ск, верни стену!
Хотел посмотреть о чём речь, а он у меня сейчас зачем-то день рождения указать просит. И кнопки «пропустить» нет.
Баг наверное, через недельку зайду, попробую.
Скорее всего, не баг - ВК тоже охуел и не даёт пропустить такое окно
РИП алилуя.
Мета не признана экстремистской. Признаны ФБ и Иста как сервисы экстремистскими.