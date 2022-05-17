Илон Маск допустил, что может купить Twitter дешевле $44 млрд — из-за большего количества спам-аккаунтов, чем в отчётах Статьи редакции
13 мая он приостановил сделку, чтобы дождаться результатов проверки фейковых аккаунтов.
Илон Маск заявил, что число фейковых спам-аккаунтов в Twitter, по его оценке, составляет как минимум 20% от всех пользователей, пишет Bloomberg со ссылкой на выступление предпринимателя на частной конференции в Майами.
- Также он сообщил, что в соцсети говорят о невозможности узнать точное количество таких аккаунтов. Из-за этого «не исключено», что сделка по покупке Twitter может быть переоценена в сторону снижения суммы. После заявления акции Twitter упали на 8% на закрытии торгов, пишет CNBC.
- 13 мая Маск заявил о приостановке сделки с Twitter. Он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов и хочет убедиться, что их число действительно не превышает 5%, как отчитывается соцсеть.
- 16 мая гендиректор Twitter Параг Агравал сообщил, что по внутренним оценкам, доля фейковых и спам-аккаунтов за последние четыре квартала была ниже 5%.
- 25 апреля Twitter объявил, что владельцем компании станет Илон Маск — он купит её за $44 млрд. Среди своих задач как нового владельца он в том числе называл борьбу со спам-ботами.
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У вас крыло не родное, бампер под замену, в ПТС вообще левые люди. Никто ее у вас за 44 млрд. не возьмёт. Предлагаю 4 млрд. у капота.
Торгуется прям как армянин)
Илоник Маскоян
Ахаххахахахахах
Ара, брат, Твитер за 4 возьму деньги наличкой дам.
Мамой клянусь больше нет
Торговаться это нормально. Пусть скидывают)
Базар прям
Когда тысячу ботов подписчиков можно купить за $1,5, то там явно их даже не 20%.
Просто публично объявлять не будут опять же реальные результаты проверки.
ты можешь быть миллиардером, гением, запускать ракеты в космос, но торговаться перед покупкой чего-то дорогого - это святое
Да ладно бы это неочевидным было, но каждый дурак знает, что в Твиторе немалое количество пользователей — спам-боты разных стран и политических движений —, и когда официальное, текущее руководство пиздит об этом и рисует другое количество активных пользователей, есть явный повод проверить информацию и снизить цену.
Очевидно, что он хочет купить его за 42,0 мрлд. Другие цифры его просто не устроят )
Зачем он ему вообще сдался. С таким баблищем, за которые он собирается его выкупить, можно создать как минимум один новый и раскрутить его.
Зачем создавать новое, когда есть хорошо проверенное старое, да к тому же конкурента такого большого иметь на рынке.
слабо верится, что из болота твиттера можно хоть каким то образом перетащить сколько нибудь большой кусок аудитории
Я его понимаю..
какие 5%? минимум 30%. Как будто ольгинцы есть только у нас в стране)
Быть не может? В твиттер р и вдруг что-то невзаправду?!
Условия сделки же вроде уже были оговорены и договор подписан и я путаю что то ?
Дык публичная ложь публичной компании. Грех не пересмотреть условия сделки или выйти из нее без санкций.
Кто они, он уже узнал, как говорится, осталось только договорится о цене.
Народ ваще говорит, что Дорси ваш - не настоящай!!!
Сохранность твиттера как популярной площадки на фоне других соцсетей является каким-то феноменом.
Твиттер такой же как и фемстограмм - накрученный ботами виртуальный мирок. Там ботов 30-40% это как минимум. И второе, я не очень понимаю, как они собираются считать ботов? По каким критериям? Все это количество зависит от настроек поиска ботов.