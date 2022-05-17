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«ВКонтакте» запустила отдельное приложение «VK Мессенджер» Статьи редакции

С расшифровкой голосовых, фантом-чатами, возможностью поделиться геопозицией и перевести деньги.

О запуске «VK Мессенджера» рассказали в пресс-службе компании.

Пользователям доступны групповые чаты на более чем тысячу человек, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией и переводить деньги.

В «VK Мессенджере» можно общаться с друзьями из «ВКонтакте» и контактами из телефонной книги. Если сообщение было отправлено человеку, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку.

Пользователи приложения также могут скрыть время последней активности, общаться в фантом-чатах, где сообщения пропадают спустя некоторое время, архивировать переписки и закреплять отдельные наверху в списке чатов.

#новость #вконтакте

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69 комментариев
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Ivan Ognev

С уникальной функцией автоматической отправки переписок в ФСБ и МВД

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evilnw

"Секретными чатами" - сегодня даже не первое апреля.

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UpStarter

Секретные чаты – это хорошо, но если нет анонимности, то говорить о конфиденциальности данных не имеет смысла.
В плане конфиденциальности мне нравится WOXTEL.

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Владимир Покуц
С расшифровкой голосовых, секретными чатами

Секретный чат это в вк-то? Ну-ну )

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Не верь, что написано ниже

Это типа от мамы с папой спрятать переписку как на вписку сходил. А не вот это "фсе ваше, митинги, навальные"...
Мы слишком по-взрослому мыслим...

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Alexey Shestakov

А где скачать? В ап сторе нет((

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Злюк Бессон

В NashStore качай🤣

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1 комментарий
Злюк Бессон

В Play Market тоже нет

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3 комментария
Скрипач не нужен

Видимо, новостнику было лень добавлять ссылку

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Андрей Кормилицын

Всем, у кого по поиску не нашлось приложение - найдите официальное приложение вк, перейдите на страницу разработчика, и там будет ссылка на мессенджер.

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Скрипач не нужен

Этому приложению уже несколько лет, но оно было доступно только в Казахстане и Белоруссии в тестовом режиме.
В принципе, достойная замена основного клиента.

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Иван Кутуров

Да,только его можно было установить на андроид через apk. Довольно таки долго пользовался им

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Alex Dem

Скажите, плиз, только честно... В 2022 году всеми этими VK, Mail.ru, ОК, яндексами и прочей аськой кто-то еще пользуется?

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Xiovan Marurmino

В плане удобства потребления контента ВК самый удобный, к сожалению. Картинки там всякие, искусство, музыка, видео. Именно в техническом плане и UI. Инсте далеко до такого. В телеге нет общей ленты.

Ещё есть некоторые люди, которые не перешли в телегу как мессенджер. Но их мало.

В основном из-за сообществ сижу там. Архитектура, искусство, рандомные картинки. Такой контент удобно потреблять в виде общей ленты. В телеге такого контента мало. Нет того же альбома сохранённых картинок. Без общей ленты вообще смысл теряется.

Pinterest в этом плане очень перегружен. Рекомендации так себе. Нет авторских сообществ.

Tumblr как-то не зашёл, не помню почему. Ещё и цензуру вроде ввели.

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Konstantin Timokhin

Да никто не пользуется, продолжайте жить в своем информационном пузыре.

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Саша Молодцов

аська норм )) На производстве начали пользовать во времена блокировки телеги. До сих пор не слезем с неё.

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Gregory Dmitrich

например у меня есть контакты, которые до сих пор в вк. поэтому полностью на тг перейти трудно. при этом жутко бесит, что основной вк открывается на новостях. так что я оч рад, что вышел мессенджер

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Агрессивный кот

Нет, что вы. Никто совсем не пользуется.

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ur spam

А как же суперапп? ЭКОСИСТЕМА?
Хайп прошёл?

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Скрипач не нужен

Надеюсь, супераппы уйдут, как страшный сон
По крайней мере в случае с соцсетями.

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Dmitry Berezin

фантомный товарищ майор

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Эмиль Зайнутдинов

Ну всё, кладмены переходят в VK, там есть защищённые «секретные» чаты!

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Obi Van Goga

то чувство, когда Дуров создал вк, его оттуда выгнали, тогда он создал телеграмм и теперь вк пытается быть похожим на телеграмм

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Олеся Титова

Тоже хотела об этом написать. Забавно за всем этим наблюдать, сначала завалили кучей функций и приложений сам вк, а теперь выпустили облегчённую версию по типу телеграма)) Ловко придумали, только вот вряд ли кто-то из телеграма туда перейдёт

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Denis Yurtseven

Телеграм ?

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Злюк Бессон

Номер 1. Но для тех кто остался в вк и не хочет никуда переходить, а ты не хочешь пользоваться основным приложением вк, а только по необходимости переписываться — это выход.

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Александр Сахаров

команду ВК кто-то покусал? каждую неделю новое приложение запускают

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Азим Насридинов

Импортозамещение😃

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Скрипач не нужен

Судя по всему, они решили постепенно отходить от убогой идеи с супераппами, которая работает только в Китае и других странах Азии.

Клиент ВК превратился в огромный тяжеловесный комбайн с множеством ненужных функций, которые не только мешают найти нужное, но и активно навязываются.

Короче, супераппы - в топку. Пусть китайцы таким пользуются, если им нравится.

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1 комментарий
Лёха Литвинов

взяли идею у мессенджера одной запрещенной соцсети и вауля, готово

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Эмиль Зайнутдинов

Почувствовали резкий прирост аудитории, которая лишь сублимирует отсутствие Инсты и иных запрещённых социальных сетей)

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Game Topia

В теории, если они не воткнут туда свою рекламу и при этом позволят пользователям монетизировать свой контент, то у идеи есть все шансы.

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Александр Виноградов

По-моему ему сто лет в обед. Раньше правда только в Казахстанском маркете и сторе можно было скачать или с инета..

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Злюк Бессон

Ура! Долго я ждал.

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Кипарис Барбос

А ICQ убьет?

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Лёха Литвинов

То, что мертво, умереть не может

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Вадим Д.

Неплохо.
Облегчённая версия только для общения, без всего остального vk, по идее должно быть удобно, если нужно просто отправить-получить сообщения, не выходя из окружения vk.

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неформат

"общаться в фантом-чатах, где сообщения пропадают спустя некоторое время.. это они для вас пропадают", а для кого надо хранится там всё годами, так же как доблестные органы вытаскивают удалённую лет 10 назад переписку в вк

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Кто то из паралельной вселенной

слава богу, задолбал этот перегруженный всем вк клиент

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Скрипач не нужен

без него приложение не работает, к сожалению

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Илья Митин

Еще в 2009 помню на симбиан была версия icq с возможностью залогинить вк. Со своей задачей справлялась достойно,без рекламы, чатов, стены и т. д. Просто сообщения и ничего больше.

Сейчас же вк перегрузили всем чем только можно, и новости и курс валют и мини приложения, видео, короткие видео, такси, еда, работа, недвижимость. В то время как основная суть укладывается в пару строчек кода для стороннего приложения.

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Вероника Беляева

Не поняла прикола. Пользоваться не буду. Многие руководствуются тем, что приложение мессенджер меньше весит и не перегружено, но для чего дополнительное приложение качать, если часть функций без основного недоступна... логика покинула чат

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TLGM x Event

комент удален

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Danila Kirylenka

Это существует с 2016 года, лол

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Мудрая Гиена

А что, его раньше не было? Думал, клиент для сообщений существовал всегда. В старом-добром Агенте можно было ещё в VK логиниться)

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Ихихихихи

Он на территории РФ, вроде как, был недоступен

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Иван Дудин

По-сути, просто вырезали кусок мессенджера из основного ВК, без каких-либо фичей новых, все тоже самое. В ВК тоже быстрый доступ к мессенджеру, какой смысла в отдельной сущности?

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Андрей Гладков

Меньше памяти занимать будет.

Для меня это бред, я в вк остаюсь чисто ради некой исторической памяти. Музыка, видео, фото которые в диалогах.
Вк морально скатился. Тг лучше во всем

Было бы приложение, которое может весь материал в другую структуру перенести, то я бы с удовольствием полностью удалился с этой сети.

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1 комментарий
Российские аналоги

Интересно 🧐

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lakoros

Приложению лет пять. Они его обновили и перевыпустили?

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Влад Заев

Спустя 10 лет они создали свой whatsapp или пытаются снова пойти по пути бука с мессенджером... Нафига?!

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Дмитрий Филиппов

Воу, я тоже запустил свой месенджер с peer-to-peer шифрованием внутри семьи, тоже об это новость написать?

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Михаил Пронин

Очередная очень "полезная" разработка. Телеграм все равно надёжнее

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Сергей Подливак

И конечно же нельзя в него войти без привязки к ВК, и так же нельзя скрыть что ты онлайн.

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Grigvik Fake

По стопам Цукера идут, только с отставанием лет на 10.

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КЛЮ-KVA

Ну, откроем вам тайну, VK Мессенджер это тот же VK Me, просто доделанный 😂

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Пётр Агеев

В смысле а в обычном вк уже общаться нельзя что ли ?зачем это приложение

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Кирилл Половинкин

Хватает Signal

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TLGM x Event

Отлично! Теперь к 2025 можно приложение с видео-хостингом запустить) к 30-му году с играми....и т.д.

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Vadim Anjelov

очень все круто, но вот главный вопрос
стикеры останутся платные?

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Денис Ананьев

Не сношу вк чисто из-за того что подсказывает у кого сегодня др.
Но думаю что и это скоро реализуют в тг.

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Максим Першин

Добавь все важные др в календарь или контакты, профит)

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