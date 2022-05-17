С расшифровкой голосовых, фантом-чатами, возможностью поделиться геопозицией и перевести деньги.

О запуске «VK Мессенджера» рассказали в пресс-службе компании.

Пользователям доступны групповые чаты на более чем тысячу человек, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией и переводить деньги.

В «VK Мессенджере» можно общаться с друзьями из «ВКонтакте» и контактами из телефонной книги. Если сообщение было отправлено человеку, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку.

Пользователи приложения также могут скрыть время последней активности, общаться в фантом-чатах, где сообщения пропадают спустя некоторое время, архивировать переписки и закреплять отдельные наверху в списке чатов.