«ВКонтакте» запустила отдельное приложение «VK Мессенджер» Статьи редакции
С расшифровкой голосовых, фантом-чатами, возможностью поделиться геопозицией и перевести деньги.
О запуске «VK Мессенджера» рассказали в пресс-службе компании.
Пользователям доступны групповые чаты на более чем тысячу человек, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией и переводить деньги.
В «VK Мессенджере» можно общаться с друзьями из «ВКонтакте» и контактами из телефонной книги. Если сообщение было отправлено человеку, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку.
Пользователи приложения также могут скрыть время последней активности, общаться в фантом-чатах, где сообщения пропадают спустя некоторое время, архивировать переписки и закреплять отдельные наверху в списке чатов.
С уникальной функцией автоматической отправки переписок в ФСБ и МВД
"Секретными чатами" - сегодня даже не первое апреля.
Секретные чаты – это хорошо, но если нет анонимности, то говорить о конфиденциальности данных не имеет смысла.
В плане конфиденциальности мне нравится WOXTEL.
Секретный чат это в вк-то? Ну-ну )
Это типа от мамы с папой спрятать переписку как на вписку сходил. А не вот это "фсе ваше, митинги, навальные"...
Мы слишком по-взрослому мыслим...
А где скачать? В ап сторе нет((
В NashStore качай🤣
В Play Market тоже нет
Видимо, новостнику было лень добавлять ссылку
Всем, у кого по поиску не нашлось приложение - найдите официальное приложение вк, перейдите на страницу разработчика, и там будет ссылка на мессенджер.
Этому приложению уже несколько лет, но оно было доступно только в Казахстане и Белоруссии в тестовом режиме.
В принципе, достойная замена основного клиента.
Да,только его можно было установить на андроид через apk. Довольно таки долго пользовался им
Скажите, плиз, только честно... В 2022 году всеми этими VK, Mail.ru, ОК, яндексами и прочей аськой кто-то еще пользуется?
В плане удобства потребления контента ВК самый удобный, к сожалению. Картинки там всякие, искусство, музыка, видео. Именно в техническом плане и UI. Инсте далеко до такого. В телеге нет общей ленты.
Ещё есть некоторые люди, которые не перешли в телегу как мессенджер. Но их мало.
В основном из-за сообществ сижу там. Архитектура, искусство, рандомные картинки. Такой контент удобно потреблять в виде общей ленты. В телеге такого контента мало. Нет того же альбома сохранённых картинок. Без общей ленты вообще смысл теряется.
Pinterest в этом плане очень перегружен. Рекомендации так себе. Нет авторских сообществ.
Tumblr как-то не зашёл, не помню почему. Ещё и цензуру вроде ввели.
Да никто не пользуется, продолжайте жить в своем информационном пузыре.
аська норм )) На производстве начали пользовать во времена блокировки телеги. До сих пор не слезем с неё.
например у меня есть контакты, которые до сих пор в вк. поэтому полностью на тг перейти трудно. при этом жутко бесит, что основной вк открывается на новостях. так что я оч рад, что вышел мессенджер
Нет, что вы. Никто совсем не пользуется.
А как же суперапп? ЭКОСИСТЕМА?
Хайп прошёл?
Надеюсь, супераппы уйдут, как страшный сон
По крайней мере в случае с соцсетями.
фантомный товарищ майор
Ну всё, кладмены переходят в VK, там есть защищённые «секретные» чаты!
то чувство, когда Дуров создал вк, его оттуда выгнали, тогда он создал телеграмм и теперь вк пытается быть похожим на телеграмм
Тоже хотела об этом написать. Забавно за всем этим наблюдать, сначала завалили кучей функций и приложений сам вк, а теперь выпустили облегчённую версию по типу телеграма)) Ловко придумали, только вот вряд ли кто-то из телеграма туда перейдёт
Телеграм ?
Номер 1. Но для тех кто остался в вк и не хочет никуда переходить, а ты не хочешь пользоваться основным приложением вк, а только по необходимости переписываться — это выход.
команду ВК кто-то покусал? каждую неделю новое приложение запускают
Импортозамещение😃
Судя по всему, они решили постепенно отходить от убогой идеи с супераппами, которая работает только в Китае и других странах Азии.
Клиент ВК превратился в огромный тяжеловесный комбайн с множеством ненужных функций, которые не только мешают найти нужное, но и активно навязываются.
Короче, супераппы - в топку. Пусть китайцы таким пользуются, если им нравится.
взяли идею у мессенджера одной запрещенной соцсети и вауля, готово
Почувствовали резкий прирост аудитории, которая лишь сублимирует отсутствие Инсты и иных запрещённых социальных сетей)
В теории, если они не воткнут туда свою рекламу и при этом позволят пользователям монетизировать свой контент, то у идеи есть все шансы.
По-моему ему сто лет в обед. Раньше правда только в Казахстанском маркете и сторе можно было скачать или с инета..
Ура! Долго я ждал.
А ICQ убьет?
То, что мертво, умереть не может
Неплохо.
Облегчённая версия только для общения, без всего остального vk, по идее должно быть удобно, если нужно просто отправить-получить сообщения, не выходя из окружения vk.
"общаться в фантом-чатах, где сообщения пропадают спустя некоторое время.. это они для вас пропадают", а для кого надо хранится там всё годами, так же как доблестные органы вытаскивают удалённую лет 10 назад переписку в вк
слава богу, задолбал этот перегруженный всем вк клиент
без него приложение не работает, к сожалению
Еще в 2009 помню на симбиан была версия icq с возможностью залогинить вк. Со своей задачей справлялась достойно,без рекламы, чатов, стены и т. д. Просто сообщения и ничего больше.
Сейчас же вк перегрузили всем чем только можно, и новости и курс валют и мини приложения, видео, короткие видео, такси, еда, работа, недвижимость. В то время как основная суть укладывается в пару строчек кода для стороннего приложения.
Не поняла прикола. Пользоваться не буду. Многие руководствуются тем, что приложение мессенджер меньше весит и не перегружено, но для чего дополнительное приложение качать, если часть функций без основного недоступна... логика покинула чат
комент удален
Это существует с 2016 года, лол
А что, его раньше не было? Думал, клиент для сообщений существовал всегда. В старом-добром Агенте можно было ещё в VK логиниться)
Он на территории РФ, вроде как, был недоступен
По-сути, просто вырезали кусок мессенджера из основного ВК, без каких-либо фичей новых, все тоже самое. В ВК тоже быстрый доступ к мессенджеру, какой смысла в отдельной сущности?
Меньше памяти занимать будет.
Для меня это бред, я в вк остаюсь чисто ради некой исторической памяти. Музыка, видео, фото которые в диалогах.
Вк морально скатился. Тг лучше во всем
Было бы приложение, которое может весь материал в другую структуру перенести, то я бы с удовольствием полностью удалился с этой сети.
Интересно 🧐
Приложению лет пять. Они его обновили и перевыпустили?
Спустя 10 лет они создали свой whatsapp или пытаются снова пойти по пути бука с мессенджером... Нафига?!
Воу, я тоже запустил свой месенджер с peer-to-peer шифрованием внутри семьи, тоже об это новость написать?
Очередная очень "полезная" разработка. Телеграм все равно надёжнее
И конечно же нельзя в него войти без привязки к ВК, и так же нельзя скрыть что ты онлайн.
По стопам Цукера идут, только с отставанием лет на 10.
Ну, откроем вам тайну, VK Мессенджер это тот же VK Me, просто доделанный 😂
В смысле а в обычном вк уже общаться нельзя что ли ?зачем это приложение
Хватает Signal
Отлично! Теперь к 2025 можно приложение с видео-хостингом запустить) к 30-му году с играми....и т.д.
очень все круто, но вот главный вопрос
стикеры останутся платные?
Не сношу вк чисто из-за того что подсказывает у кого сегодня др.
Но думаю что и это скоро реализуют в тг.
Добавь все важные др в календарь или контакты, профит)