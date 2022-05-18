Twitter потерял пять топ-менеджеров за две недели на фоне готовящейся сделки с Маском Статьи редакции
Сотрудники и так находятся в «подвешенном» состоянии, и ситуацию усложняют твиты Маска с критикой соцсети, отмечает Bloomberg.
- Из компании уходят вице-президент по управлению продуктом Илья Браун, вице-президент по сервисам Катрина Лейн и глава отдела data science Макс Шмайзер, пишет Bloomberg со ссылкой на документы. Все трое решили уйти по своему желанию. В Twitter подтвердили уход топ-менеджеров.
- Это не первые увольнения за последние две недели: 12 мая Bloomberg сообщил об увольнении главы отдела потребительских товаров Кайвона Бейкпура и Брюса Фалька, который отвечал за продажи продуктов.
- Топ-менеджеры уходят на фоне сделки с Илоном Маском: 25 апреля соцсеть объявила, что он купит компанию за $44 млрд. Но уже в начале мая Маск заявил о приостановке сделки.
- Он хочет дождаться «подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей». По его оценке, такие аккаунты составляют как минимум 20%, поэтому сумма сделки может быть меньше.
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Мне видится следующий сценарий для будущего фильма: Маск сбивает цену, потом и вовсе отказывается от сделки, создает свою соцсеть на фоне этой возни, Твиттер тихо уходит в забытие.
и все сидят в одноклассниках?
Это сценарий для другого фильма)
это уже фильм ужасов будет
"Я закончу сайт всего за неделю", напишет в письме Уинклвоссам Маск)
Агааа! Крысы бегут с корабля!...в американской компании Twitter на фоне сделки с Маском
Ну всё, приехали!
Какой ужас, всему конец!
Ребята накидайте ссылок про релокейт в Грузию/Турцию/Армению в однушку без окон и туалета, срочно!
Совпадение? Не думаю!
Это сигнал - мобилизация близко!
А ну так это другое. Молодцы!
Так держать, место работы надо менять раз в пять лет!
Вот это Маск красавчик, хочет купить дешевле!
Ну ничего, Маск может их возьмет на Марс в экспедицию, красавчики всё равно!
Маск обновляет команду до покупки - вот это гениально!
Ничего не понял, но очень интересно!
К чему коммент?
К статье.
Да, так и есть, Вы правы, и к сожалению читаешь комменты и тошнит
Читать коменты на vc надо под трек Каста - Скрепы.
Twitter сами несколько раз наткнулись на одни и те же грабли при обнародовании квартальных отчëтах, в которых утверждалось значительно большее количество живых пользователей.
На деле же алгоритм считал и фейки и дубли пользователей
В результате Твити Зэ Бëрд несколько раз за 5 ти годичный период пришлось извиняться за недостоверную информацию.
Было бы нереально глупо со, стороны Маска даже за лелеянную им Птичку выставлять завышенную цену.
Но эту цену Маск выставил сам... Количество ботов он выяснил "по своим подсчетам".. почему же он не посчитал их до предложения (сомневаюсь, что у Маска уже есть доступ к каким-либо внутренним данным; а если и да, то удивительно, что он за пару дней с момента объявления о сделке смог увидеть в них то, что сотрудники не замечали годами)? Так что всё это выглядит как развлечение: Маск просто смотрит, как может управлять стоимостью одной компании своими твитами.
Ну как же в таких делах без перетягивания одеял) Но вроде были новости где-то 3 недели назад о том, что он уже купил...
Не, только договорились. Ещё проверять сделку будут. Там до фактической покупки ещё неблизко.
А, вот как, видимо повелась на громкие заголовки... Ну чтож, будем наблюдать дальше
Может, не только аккаунты фейковые в твиттере, но и топ-менеджеры фейковые? Сидели, отдыхали, щёки надували, создавая видимость значимости (-:
Иронизирую, разумеется.
Бездельники которые годами ничего не делали валят, скатертью дорога
Вы, как я понимаю, в Twitter как минимум вице-президент, чтобы столь уверенно оценивать работу этих людей?
Сумму сбить ещё плюс большой
Совпадение? )
Эх, а ведь могли в числе первых перебраться на Марс
Топ-менеджеры твиттера?! Маск на сдачу от покупки может запулить их туда котлованы готовить под застройку.
Гений снова всех переиграл
Я вам открою тайну - даже если там всех топов уволить нахрен, то юзеры НИЧЕГО не заметят.
Как только Маск рассказал что в твитторе куча ботов, головы полетели ))))
Отлично, самоочищение Твиттера перед возможной покупкой.
Ожидаем рокировку с ушедшими топами из Сбера?
Due diligence предусмотрен документами о покупке обычно, и по результатам оценка, обычная практика. А вот если с алгоритмом подсчета пользователей проблема - упущение менеджмента, конечно, публичная же компания (была). Исправят, у них там не принято проблемы зарывать и хоронить😁