Соцсети
Деревенский магнит

Twitter потерял пять топ-менеджеров за две недели на фоне готовящейся сделки с Маском Статьи редакции

Сотрудники и так находятся в «подвешенном» состоянии, и ситуацию усложняют твиты Маска с критикой соцсети, отмечает Bloomberg.

  • Из компании уходят вице-президент по управлению продуктом Илья Браун, вице-президент по сервисам Катрина Лейн и глава отдела data science Макс Шмайзер, пишет Bloomberg со ссылкой на документы. Все трое решили уйти по своему желанию. В Twitter подтвердили уход топ-менеджеров.
  • Это не первые увольнения за последние две недели: 12 мая Bloomberg сообщил об увольнении главы отдела потребительских товаров Кайвона Бейкпура и Брюса Фалька, который отвечал за продажи продуктов.
  • Топ-менеджеры уходят на фоне сделки с Илоном Маском: 25 апреля соцсеть объявила, что он купит компанию за $44 млрд. Но уже в начале мая Маск заявил о приостановке сделки.
  • Он хочет дождаться «подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей». По его оценке, такие аккаунты составляют как минимум 20%, поэтому сумма сделки может быть меньше.

#новость #twitter

1572 просмотров
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29 комментариев
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Evgeniya Velikhova

Мне видится следующий сценарий для будущего фильма: Маск сбивает цену, потом и вовсе отказывается от сделки, создает свою соцсеть на фоне этой возни, Твиттер тихо уходит в забытие.

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Иван Шеметов

и все сидят в одноклассниках?

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Evgeniya Velikhova

Это сценарий для другого фильма)

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Валентин Солодченко

это уже фильм ужасов будет

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Стас Иванов

"Я закончу сайт всего за неделю", напишет в письме Уинклвоссам Маск)

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Артем Акулов
пять топ-менеджеров за две недели уволились

Агааа! Крысы бегут с корабля!
Ну всё, приехали!
Какой ужас, всему конец!
Ребята накидайте ссылок про релокейт в Грузию/Турцию/Армению в однушку без окон и туалета, срочно!
Совпадение? Не думаю!
Это сигнал - мобилизация близко!

...в американской компании Twitter на фоне сделки с Маском

А ну так это другое. Молодцы!
Так держать, место работы надо менять раз в пять лет!
Вот это Маск красавчик, хочет купить дешевле!
Ну ничего, Маск может их возьмет на Марс в экспедицию, красавчики всё равно!
Маск обновляет команду до покупки - вот это гениально!

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Сергей Гилюк

Ничего не понял, но очень интересно!

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Михаил

К чему коммент?

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Артем Акулов

К статье.

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Владимир Соболь

Да, так и есть, Вы правы, и к сожалению читаешь комменты и тошнит

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Артем Акулов

Читать коменты на vc надо под трек Каста - Скрепы.

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George Washington

Twitter сами несколько раз наткнулись на одни и те же грабли при обнародовании квартальных отчëтах, в которых утверждалось значительно большее количество живых пользователей.
На деле же алгоритм считал и фейки и дубли пользователей

В результате Твити Зэ Бëрд несколько раз за 5 ти годичный период пришлось извиняться за недостоверную информацию.
Было бы нереально глупо со, стороны Маска даже за лелеянную им Птичку выставлять завышенную цену.

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Denis Zotov

Но эту цену Маск выставил сам... Количество ботов он выяснил "по своим подсчетам".. почему же он не посчитал их до предложения (сомневаюсь, что у Маска уже есть доступ к каким-либо внутренним данным; а если и да, то удивительно, что он за пару дней с момента объявления о сделке смог увидеть в них то, что сотрудники не замечали годами)? Так что всё это выглядит как развлечение: Маск просто смотрит, как может управлять стоимостью одной компании своими твитами.

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Карина Евгеньевна

Ну как же в таких делах без перетягивания одеял) Но вроде были новости где-то 3 недели назад о том, что он уже купил...

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Вадим Д.

Не, только договорились. Ещё проверять сделку будут. Там до фактической покупки ещё неблизко.

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Карина Евгеньевна

А, вот как, видимо повелась на громкие заголовки... Ну чтож, будем наблюдать дальше

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Вадим Д.

Может, не только аккаунты фейковые в твиттере, но и топ-менеджеры фейковые? Сидели, отдыхали, щёки надували, создавая видимость значимости (-:
Иронизирую, разумеется.

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Кигхриль Vselensky

Бездельники которые годами ничего не делали валят, скатертью дорога

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Denis Zotov

Вы, как я понимаю, в Twitter как минимум вице-президент, чтобы столь уверенно оценивать работу этих людей?

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Динар

Сумму сбить ещё плюс большой

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Артём Дубков

Совпадение? )

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Аргумент Молотова

Эх, а ведь могли в числе первых перебраться на Марс

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Вадим Д.

Топ-менеджеры твиттера?! Маск на сдачу от покупки может запулить их туда котлованы готовить под застройку.

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Алексей Беляков

Гений снова всех переиграл

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Вася Пражкин
Twitter потерял пять топ-менеджеров за две недели

Я вам открою тайну - даже если там всех топов уволить нахрен, то юзеры НИЧЕГО не заметят.

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Nomad from Mordor

Как только Маск рассказал что в твитторе куча ботов, головы полетели ))))

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Serge

Отлично, самоочищение Твиттера перед возможной покупкой.

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Артем Штыков

Ожидаем рокировку с ушедшими топами из Сбера?

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Наталья Антошина

Due diligence предусмотрен документами о покупке обычно, и по результатам оценка, обычная практика. А вот если с алгоритмом подсчета пользователей проблема - упущение менеджмента, конечно, публичная же компания (была). Исправят, у них там не принято проблемы зарывать и хоронить😁

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