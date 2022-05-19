«Одноклассники» запустили алгоритм, который будет искать начинающих авторов и показывать их в рекомендациях Статьи редакции
Это должно помочь им набрать подписчиков, считают в соцсети. Похожий алгоритм есть и у «ВКонтакте».
- Алгоритм называется «Молния». Он отбирает новые группы, которые регулярно публикуют уникальный контент и помогает им найти подписчиков, объявили «Одноклассники».
- Записи из групп будут показываться во вкладке «Новое» в разделе рекомендаций и на витрине групп в «Одноклассниках».
- На первом этапе алгоритм будет искать только группы, у которых меньше 300 подписчиков, чтобы поддержать их дополнительными охватами и помочь набрать аудиторию. Позже его распространят на всех авторов в соцсети.
- Чтобы алгоритм «заметил» сообщество, в нём нужно регулярно публиковать авторский контент. Нельзя размещать ссылки на внешние сайты, также не будут продвигаться группы с политическим и религиозным контентом, интернет-магазины и доски объявлений.
- По результатам тестов, авторы получают от 10 до 40 тысяч охвата уникальной аудитории в зависимости от тематики контента и регулярности публикаций.
- У «ВКонтакте» есть похожий алгоритм «Прометей», который работает с 2017 года. Он находит авторов уникального контента и выдаёт им метку «огня» на неделю — благодаря ей записи попадают в рекомендации соцсети.
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Это обман чтобы набрать классы
Там из начинающих авторов будут тетушки за пятьдесят, которые собирают алмазные картины и вяжут кукол на заказ
Стихи начинающих авторов. Из недавнего:
Светлое Христово Воскресенье,
Как дорожим мы этим днём
Господь унёс с собою все невзгоды,
Грехи,падение наши Всё унёс.
А мы храним всё это в таинстве,
К Чаше Причастие припадём
И возлюбим мы Господа нашего
За всё что он нам преподнёс
Супер! Респект!
я кажется это даже пропел :)
обзор новой книги Донцовой, реакция на давай поженимся и т.д.
Этого и на ютубе навалом)
рекомендации YT на страже моей психики
Попробуй выйди из своего аккаунта и как ноунейм зайди в тренды - жить не захочется))
если будет слишком тяжко и я захочу себя добить - так и сделаю. спасибо, Александр Григорьевич
рецепты солений и поздравлений ко всем праздникам которые существуют
Ну и ладно, пусть находят друг друга
Хорошая попытка товарищь майор. Хорошая попытка
Попытка не пытка, а спрос не беда.😊
Вы понимаете, да, каких авторов будут искать и кому показывать рекомендации?
Одноклассники... это же умершая соцсеть, зачем пытаются воскресить покойника....
Видимо за тем же, зачем и пытались воскресить RuTube. Хотя тоже не вижу смысла, когда вроде бы итак есть ВК, в котором есть большинство необходимых функций.
Не настолько и умершая. Там стабильная аудитория, которая не скачет из одной новомодной соцсети в другую.)
Эта стабильная аудитория стабильно уменьшается в силу возраста)
... алгоритм будет искать слишком начинающих авторов и показывать их товарищу майору
"10 способов избавиться от яблоневой плодожорки", "лечение ревматизма народными средствами" и множество другой крайне "полезной" информации от начинающих.
Там есть ещё какой-то оригинальный контент, кроме репостов из телеги?
дзена
Мельком глянул на заголовок и прочитал: «... и НАказывать их в рекомендациях».
А вообще стимулирование для создателей контента должно быть: хоть бабушка на камеру чехол для лопаты вяжет, хоть закатывание глаз на зиму.
А говорят что мертво умереть не может )) Не про ОК однако
Я вот как фотолюбитель иногда заливаю свои "щедевры" и некоторые из них даже очень хорошо заходят. Там алгоритм очень примитивный, если кто-то поставил лайк, то у всех его друзей появится в ленте.
прямо как в линкедин)
А вы друзья, как ни садитесь, всё в и..мы [сеть, которую нельзя называть] не годитесь. Не замените.
Алгоритм работает так -.
1. только зарегестрировался, значит начинающий
2. Долго не писал и тут начал - значит начинающий
Вангую, просто перенесли алгоритм из ВК в одноклассники.
Вообще, почему эти соцсети еще не объединены? в чем смысл-то?
ВК это уже давно одноклассники 2.0 для миллениалов.
«Одноклассники» запустили алгоритм, который будет искать начинающих пенсионеров и показывать их в рекомендациях.
Думаю, появится множество корыстных новорегов, чтобы за "здорово живешь" оказаться в тренде. Я говорю про мошенников, чёрт подери!
Вообще зря вы все смеетесь. На самом деле очень скоро Одноклассники сделают удобный быстрый мессенджер, введут онлайн-кинотеатры внутри себя и доставку с Алиэкспресс за 1 день.
тогда и поговорим
асталависта тряпки половые