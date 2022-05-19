Соцсети
Радикальный завод

«Одноклассники» запустили алгоритм, который будет искать начинающих авторов и показывать их в рекомендациях Статьи редакции

Это должно помочь им набрать подписчиков, считают в соцсети. Похожий алгоритм есть и у «ВКонтакте».

  • Алгоритм называется «Молния». Он отбирает новые группы, которые регулярно публикуют уникальный контент и помогает им найти подписчиков, объявили «Одноклассники».
  • Записи из групп будут показываться во вкладке «Новое» в разделе рекомендаций и на витрине групп в «Одноклассниках».
  • На первом этапе алгоритм будет искать только группы, у которых меньше 300 подписчиков, чтобы поддержать их дополнительными охватами и помочь набрать аудиторию. Позже его распространят на всех авторов в соцсети.
  • Чтобы алгоритм «заметил» сообщество, в нём нужно регулярно публиковать авторский контент. Нельзя размещать ссылки на внешние сайты, также не будут продвигаться группы с политическим и религиозным контентом, интернет-магазины и доски объявлений.
  • По результатам тестов, авторы получают от 10 до 40 тысяч охвата уникальной аудитории в зависимости от тематики контента и регулярности публикаций.
  • У «ВКонтакте» есть похожий алгоритм «Прометей», который работает с 2017 года. Он находит авторов уникального контента и выдаёт им метку «огня» на неделю — благодаря ей записи попадают в рекомендации соцсети.

#новость #одноклассники

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36 комментариев
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Willia
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Пришелец

Это обман чтобы набрать классы

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Игорь Мягков

Там из начинающих авторов будут тетушки за пятьдесят, которые собирают алмазные картины и вяжут кукол на заказ

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Василий Степанофф

Стихи начинающих авторов. Из недавнего:
Светлое Христово Воскресенье,
Как дорожим мы этим днём
Господь унёс с собою все невзгоды,
Грехи,падение наши Всё унёс.
А мы храним всё это в таинстве,
К Чаше Причастие припадём
И возлюбим мы Господа нашего
За всё что он нам преподнёс

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Isla Bonita
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Илья Попов

Супер! Респект!

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Valeratal Val

я кажется это даже пропел :)

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Лёха Литвинов

обзор новой книги Донцовой, реакция на давай поженимся и т.д.

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Игорь Мягков

Этого и на ютубе навалом)

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Лёха Литвинов

рекомендации YT на страже моей психики

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Игорь Мягков

Попробуй выйди из своего аккаунта и как ноунейм зайди в тренды - жить не захочется))

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Лёха Литвинов

если будет слишком тяжко и я захочу себя добить - так и сделаю. спасибо, Александр Григорьевич

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Илья Зубов

рецепты солений и поздравлений ко всем праздникам которые существуют

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ilia

Ну и ладно, пусть находят друг друга

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Александр Еремин

Хорошая попытка товарищь майор. Хорошая попытка

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Илья Попов

Попытка не пытка, а спрос не беда.😊

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Вася Пражкин

Вы понимаете, да, каких авторов будут искать и кому показывать рекомендации?

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Ярослав Бондарь

Одноклассники... это же умершая соцсеть, зачем пытаются воскресить покойника....

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Игорь Мягков

Видимо за тем же, зачем и пытались воскресить RuTube. Хотя тоже не вижу смысла, когда вроде бы итак есть ВК, в котором есть большинство необходимых функций.

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Пришелец

Не настолько и умершая. Там стабильная аудитория, которая не скачет из одной новомодной соцсети в другую.)

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Анатолий Зимин

Эта стабильная аудитория стабильно уменьшается в силу возраста)

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xv svs

... алгоритм будет искать слишком начинающих авторов и показывать их товарищу майору

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1E0P4RD

"10 способов избавиться от яблоневой плодожорки", "лечение ревматизма народными средствами" и множество другой крайне "полезной" информации от начинающих.

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Bloody Kalash

Там есть ещё какой-то оригинальный контент, кроме репостов из телеги?

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Ватный бургер

дзена

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Вадим Д.

Мельком глянул на заголовок и прочитал: «... и НАказывать их в рекомендациях».
А вообще стимулирование для создателей контента должно быть: хоть бабушка на камеру чехол для лопаты вяжет, хоть закатывание глаз на зиму.

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AIAIAI
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Пена Литрова

А говорят что мертво умереть не может )) Не про ОК однако

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Альберт Куулар

Я вот как фотолюбитель иногда заливаю свои "щедевры" и некоторые из них даже очень хорошо заходят. Там алгоритм очень примитивный, если кто-то поставил лайк, то у всех его друзей появится в ленте.

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Анатолий Зимин

прямо как в линкедин)

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Olga RRR

А вы друзья, как ни садитесь, всё в и..мы [сеть, которую нельзя называть] не годитесь. Не замените.

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Псков Бурито

Алгоритм работает так -.
1. только зарегестрировался, значит начинающий
2. Долго не писал и тут начал - значит начинающий

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Скрипач не нужен

Вангую, просто перенесли алгоритм из ВК в одноклассники.
Вообще, почему эти соцсети еще не объединены? в чем смысл-то?
ВК это уже давно одноклассники 2.0 для миллениалов.

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Пришелец

«Одноклассники» запустили алгоритм, который будет искать начинающих пенсионеров и показывать их в рекомендациях.

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TLGM x Event

Думаю, появится множество корыстных новорегов, чтобы за "здорово живешь" оказаться в тренде. Я говорю про мошенников, чёрт подери!

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Валентин Колосов

Вообще зря вы все смеетесь. На самом деле очень скоро Одноклассники сделают удобный быстрый мессенджер, введут онлайн-кинотеатры внутри себя и доставку с Алиэкспресс за 1 день.

тогда и поговорим

асталависта тряпки половые

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