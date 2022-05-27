Инвесторы Twitter подали иск к Илону Маску и самой компании из-за «хаотичной» сделки по продаже соцсети Статьи редакции
Заявления и твиты предпринимателя привели к колебанию цены акций, считают они.
- Акционеры Twitter подали коллективный иск из-за «хаотичного» ведения сделки по продаже соцсети Илону Маску, пишет CNBC. Истцы считают, что Маск нарушил корпоративное законодательство Калифорнии и манипулировал рынком.
- В частности, по мнению инвесторов, предприниматель купил акции Twitter, зная закрытые данные от совета директоров и топ-менеджеров. Также он нарушил законы штата, «посеяв сомнения в завершении сделки», считают истцы. При этом проверка количества фейковых аккаунтов была частью его плана для получения более выгодных условий или срыва сделки.
- В итоге заявления и твиты Маска привели к колебанию цены акций. Как пишет CNBC, с момента предложения Маска цена акций Twitter упала более чем на 12%, а Tesla — на 28% на фоне распродажи бумаг технологических компаний. В Twitter отказались от комментариев, Маск не ответил на запрос.
- Twitter сообщила, что Маск купит компанию за $44 млрд в конце апреля 2022 года. Сделку планируют закрыть до конца года. В мае Маск заявил о приостановке сделки с Twitter, поскольку он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов. После предприниматель допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы.
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Монетизация Марса и колонизация Твиттера
Нужно было заблокировать Маска в Твиттере что бы рынок не шатал. А потом сказать покупай и разблокируй себя сам
Где эти специалисты, которые говорили что сумма сделки зафиксирована, и изменению не подлежит.
я здесь)
Поматросил и бросил!)
ПоМасктросил и бросил
Этого и следовало ожидать,после приостановления сделки Илоном
Обманывает Twitter, но виноват Илон Маск)
это уже как настоящий многосерийный сериал, ждем продолжение
Вот это ржач!!! Илон бабла поднял на акциях туда обратно и нормально
Вообще я согласна с инвесторами. Это больше похоже на хайп, нежели на нормальное ведение дел. Обычно в СМИ освещают всего 2 момента: "вау, продают бизнес", "вау, продали". И дальше уже новые владельцы делают что хотят и что им угодно. Хоть скупают остальные акции, хоть назначают директором и удаляют всех пользователей. Тот же Тиньков буквально за 2 дня продал бизнес и только потом стал ходить на интервью. Здесь же Маск как девочка мнется. Видно, что жалко столько денег отдавать и хочет себе во благо цену скинуть. Уже писали, что он однажды нарушал закон Калифорнии о правилах таких сделок, что манипуляции запрещены. Налицо видно, что он опять нарушает. То, что после сделки "предпологает" купить дешевле - значит обмануть хочет. В Калифорнии на какой цене остановились, за такую и продали.
Манипулятор 🤷♂️
Суд такой, да он все сделали так проводит…