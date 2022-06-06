Соцсети
DTF

Маск напомнил руководству Twitter про своё право не завершать сделку, если ему не расскажут о фейковых аккаунтах Статьи редакции

Акции соцсети упали на 5% после этого заявления.

  • О том, что Илон Маск может отказаться от приобретения Twitter, если соцсеть не предоставит больше данных о фейковых аккаунтах, стало известно из письма предпринимателя и его юристов.

Маск считает, что Twitter отказывается выполнять свои обязательства по договору о слиянии, что вызывает дополнительные подозрения в том, что компания пытается утаить запрашиваемые данные.

из письма юристов Илона Маска
  • Предприниматель повторно запросил у Twitter подробную информацию о спамовых и фейковых аккаунтов в соцсети.
  • Юристы Илона Маска подчеркнули, что миллиардер оставляет за собой право не завершать сделку по покупке компании, а также прекратить действие договора о слиянии.
  • После публикации письма акции Twitter упали на 5,5% до $38,13 за штуку. На 18:42 мск акции падают на 2,91% и стоят около $38,99.

  • Twitter сообщила, что Маск купит компанию за $44 млрд в конце апреля 2022 года. Сделку планируют закрыть до конца года. В мае Маск заявил о приостановке сделки с Twitter, поскольку он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов. После предприниматель допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы.

#новость #twitter #илонмаск

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34 комментария
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Максим Бережной

Торгуется Илон, цену сбивает)

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Malik Yantizhanov

Он уже договорился о цене, о сбивание цены и речи идти не может. Стоимость акций уже зафиксирована в его сделке.

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Own glow

«После предприниматель допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы. «

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Malik Yantizhanov

За это его скорее всего оштрафует КЦБ. За манипуляции с рынком бумаг. Единственное что может быть, это если в самой сделке указано что она может быть скорректирована после проверки на количество фейковых и спам аккаунтов.

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Hambala Fully
За это его скорее всего оштрафует КЦБ. За манипуляции с рынком бумаг.

Да? А ему хоть какие-то санкции за тот твит про продажу акций теслы на фоне нового закона прилетели?

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Malik Yantizhanov

Он публично об этом объявил. Результаты опроса о продаже были публичными. Вот если бы он объявил, цена акций упала и он бы их закупил, а не продал, то тогда ему скорее всего дали бы по жопе. А так, спросил продать и продал.

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Максим Бережной

ок, посморим чем закончится

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Roman

Ерунда, когда прописан один % фейков в договоре, а в реальности он отличается - это не «манипуляция рынком», а адекватные бизнес отношения. На**ал - делай скидку, либо лети в пропасть.

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Memento Vivere

Разве договор будет действителен, если одна из сторон пыталась обмануть другую? Как минимум он имеет право отказаться от покупки и начать договариваться о другой цене

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Malik Yantizhanov

Конечно может, об этом я написал ниже в ветке комментариев.

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Демократический цветок

Я первый был :( Обидка
https://vc.ru/social/437403-akcii-twitter-obvalilis-na-5-posle-novyh-pretenzii-ilona-maska

Акции Twitter обвалились на 5% после новых…
Маск потребовал от Twitter больше данных о фейковых аккаунтах. Также он предупредил, что откажется…
vc.ru
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Максим Бережной

я второй тут?) значит мы самые бездельники с телефоном вруках постоянно(нет, это не так).

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Демократический цветок

НИЧЕСТНО! Хочу «шпасибки за наводку»

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Paul Denisevich

Ну всё! Твоя жизнь теперь никогда не будет прежней!

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Евгений Савин

Читал, что Твиттер сами опасаются цифр, которые они выявят.

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C Ever

Интересно, Маск читал Гоголя?

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Anderson Silva

Илон, прошу тебя, купи ты уже этот Twitter и выложи его алгоритмы в OpenSource. Раньше про этот репозиторий же говорили https://github.com/twitter/the-algorithm , сейчас 404 cry.png

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Мораренко Ангелина

Боты не сдаются))

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Nikolay Kenig

А сколько на VC "однодневных" аккаунтов?

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Денис Канаш

Решил что акции твиттера ещё мало упали

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Дмитрий Филиппов

После объявления о сделки, какой-то из брокеров писал - чувак, вложись в Твиттер, цена за акцию уже гарантированная. Короче, как обычно.

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DeepFakescovery channel

в тиктоке 90% фейковых аккаунтов. Нейросети смотрят ролики и пишут рандомные комментарии по контенту.

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Финансовый бокал

Я с тобою не дружу, отдавай мою козу, забирай свои бумажки, отдавай мои ка….

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Глухов Владислав

как то эта сеть обошла меня стороной

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C Ever

никто не знает о фейковых акаунтах. Пусть не ибёт мозг руководству твитера.
у меня вот есть акаунт в VK, но я там появляюсь раз в месяц, а было, что вообще три года не заходил.

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Артём Федотов

Если никто не знает тогда и нефиг было руководству Твиттера заявлять о 5% ботов или меньше. Молчали бы в тряпочку, раз не знают. А раз заявили, пускай теперь доказывают, что это правда или признают, что наврали или что не знают сколько на самом деле.

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Демократический цветок

Где-то радостно выдохнул один Рогозин

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C Ever

ну блять вот этими выяснениями акаунтов ботов введут обязательную перепись в соцсетях - будут ходить по квартирам и заполнять бланки - кто в какой сети сидит и зарегистрирован и что живой человек. Что нахуй не надо никому.

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Артём Федотов

Ну так и не надо было руководству Твиттера делать заявления о количестве ботов. Сами себе яму вырыли и прикрыли её ветками, а потом забыли где она и логично в неё сами и провалились 😁.

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C Ever

ну блять а как они докажут сколько у них ботов? Вот я зашёл в сортир в деревне - там летает около 10 мух.
Вернулся в хату, меня спросили:
- Сколько там мух в сортире?
- Около 10
- Точно?
- Да. Иди проверяй.

Вот мне похуй, сколько на момент проверки там летает мух в сортире: 5, 10, 20 или 15.

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Артём Федотов

Ещё раз. Они систематически заявляли, что ботов менее 5%. Тут пришёл Маск и сказал, "Я хочу проверить, прежде чем покупать". Они согласились. Дальше уже Маска и всех прочих не колышет, что это сложно оценить, не эффективно и т.д.
Нечего было делать заявления, а потом соглашаться, чтобы их проверили.

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C Ever

да

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Демократический цветок

Если вы три года туда не заходили — скорее всего это уже аккаунт Светы Кулачковой, которая торгует там нюдсами.

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C Ever

похуй

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