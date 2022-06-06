Маск напомнил руководству Twitter про своё право не завершать сделку, если ему не расскажут о фейковых аккаунтах Статьи редакции
Акции соцсети упали на 5% после этого заявления.
- О том, что Илон Маск может отказаться от приобретения Twitter, если соцсеть не предоставит больше данных о фейковых аккаунтах, стало известно из письма предпринимателя и его юристов.
- Предприниматель повторно запросил у Twitter подробную информацию о спамовых и фейковых аккаунтов в соцсети.
- Юристы Илона Маска подчеркнули, что миллиардер оставляет за собой право не завершать сделку по покупке компании, а также прекратить действие договора о слиянии.
- После публикации письма акции Twitter упали на 5,5% до $38,13 за штуку. На 18:42 мск акции падают на 2,91% и стоят около $38,99.
Twitter сообщила, что Маск купит компанию за $44 млрд в конце апреля 2022 года. Сделку планируют закрыть до конца года. В мае Маск заявил о приостановке сделки с Twitter, поскольку он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов. После предприниматель допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы.
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Торгуется Илон, цену сбивает)
Он уже договорился о цене, о сбивание цены и речи идти не может. Стоимость акций уже зафиксирована в его сделке.
«После предприниматель допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы. «
За это его скорее всего оштрафует КЦБ. За манипуляции с рынком бумаг. Единственное что может быть, это если в самой сделке указано что она может быть скорректирована после проверки на количество фейковых и спам аккаунтов.
Да? А ему хоть какие-то санкции за тот твит про продажу акций теслы на фоне нового закона прилетели?
Он публично об этом объявил. Результаты опроса о продаже были публичными. Вот если бы он объявил, цена акций упала и он бы их закупил, а не продал, то тогда ему скорее всего дали бы по жопе. А так, спросил продать и продал.
ок, посморим чем закончится
Ерунда, когда прописан один % фейков в договоре, а в реальности он отличается - это не «манипуляция рынком», а адекватные бизнес отношения. На**ал - делай скидку, либо лети в пропасть.
Разве договор будет действителен, если одна из сторон пыталась обмануть другую? Как минимум он имеет право отказаться от покупки и начать договариваться о другой цене
Конечно может, об этом я написал ниже в ветке комментариев.
Я первый был :( Обидка
https://vc.ru/social/437403-akcii-twitter-obvalilis-na-5-posle-novyh-pretenzii-ilona-maska
я второй тут?) значит мы самые бездельники с телефоном вруках постоянно(нет, это не так).
НИЧЕСТНО! Хочу «шпасибки за наводку»
Ну всё! Твоя жизнь теперь никогда не будет прежней!
Читал, что Твиттер сами опасаются цифр, которые они выявят.
Интересно, Маск читал Гоголя?
Илон, прошу тебя, купи ты уже этот Twitter и выложи его алгоритмы в OpenSource. Раньше про этот репозиторий же говорили https://github.com/twitter/the-algorithm , сейчас 404 cry.png
Боты не сдаются))
А сколько на VC "однодневных" аккаунтов?
Решил что акции твиттера ещё мало упали
После объявления о сделки, какой-то из брокеров писал - чувак, вложись в Твиттер, цена за акцию уже гарантированная. Короче, как обычно.
в тиктоке 90% фейковых аккаунтов. Нейросети смотрят ролики и пишут рандомные комментарии по контенту.
Я с тобою не дружу, отдавай мою козу, забирай свои бумажки, отдавай мои ка….
как то эта сеть обошла меня стороной
никто не знает о фейковых акаунтах. Пусть не ибёт мозг руководству твитера.
у меня вот есть акаунт в VK, но я там появляюсь раз в месяц, а было, что вообще три года не заходил.
Если никто не знает тогда и нефиг было руководству Твиттера заявлять о 5% ботов или меньше. Молчали бы в тряпочку, раз не знают. А раз заявили, пускай теперь доказывают, что это правда или признают, что наврали или что не знают сколько на самом деле.
Где-то радостно выдохнул один Рогозин
ну блять вот этими выяснениями акаунтов ботов введут обязательную перепись в соцсетях - будут ходить по квартирам и заполнять бланки - кто в какой сети сидит и зарегистрирован и что живой человек. Что нахуй не надо никому.
Ну так и не надо было руководству Твиттера делать заявления о количестве ботов. Сами себе яму вырыли и прикрыли её ветками, а потом забыли где она и логично в неё сами и провалились 😁.
ну блять а как они докажут сколько у них ботов? Вот я зашёл в сортир в деревне - там летает около 10 мух.
Вернулся в хату, меня спросили:
- Сколько там мух в сортире?
- Около 10
- Точно?
- Да. Иди проверяй.
Вот мне похуй, сколько на момент проверки там летает мух в сортире: 5, 10, 20 или 15.
Ещё раз. Они систематически заявляли, что ботов менее 5%. Тут пришёл Маск и сказал, "Я хочу проверить, прежде чем покупать". Они согласились. Дальше уже Маска и всех прочих не колышет, что это сложно оценить, не эффективно и т.д.
Нечего было делать заявления, а потом соглашаться, чтобы их проверили.
да
Если вы три года туда не заходили — скорее всего это уже аккаунт Светы Кулачковой, которая торгует там нюдсами.
похуй