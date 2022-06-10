Соцсети
Медленный кран

Дуров официально анонсировал подписку Telegram Premium в июне 2022 года Статьи редакции

В подписке может появиться расшифровка аудиосообщений, отключение рекламы, загрузка файлов размером до 4 ГБ и другое, писали СМИ.

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в июне 2022 года команда мессенджера представит подписку Telegram Premium с «дополнительными функциями, скоростью и ресурсами».

До сих пор наши лимиты на чаты, медиа и загрузку файлов не имеют равных. И всё же многие просили ещё больше увеличить их […]. Проблема в том, что если бы мы сняли все ограничения для всех пользователей, наши затраты на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, и вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех.

Павел Дуров

Поэтому компания решила сделать повышенные лимиты платной опцией. Все существующие функции мессенджера останутся бесплатными, написал Дуров. «Более того, пользователи, у которых нет подписки Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми её преимуществами: например, смотреть очень большие документы, медиа и стикеры, отправленные пользователями с подпиской», — добавил он.

По словам основателя, несмотря на успешные эксперименты с рекламой, Telegram должен финансироваться, в первую очередь, пользователями, а не рекламодателями.

  • Дуров допустил запуск подписки в ноябре 2021 года. Тогда он говорил, что планирует запустить в мессенджере функцию для отключения рекламы в каналах по подписке.
  • В мае 2022-го Telegram убрал из описания фразу «бесплатный навсегда», а в июне несколько изданий сообщили подробности подписки. В частности, по их данным, Telegram Premium может стоить $4,99 в месяц. Среди возможных функций — загрузка файлов до 4 ГБ вместо 2 ГБ, более быстрая загрузка файлов и другое.

#новость #telegram

3744 просмотров
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33 комментария
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Жидкий ящик

Да ну уже всё было озвучено на прошлой неделе. Дуров не читает vc? Пусть подпишется на короткие новости (-:, будет всё знать и время экономить.
#сокр

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Maksim Khavanski

Он рассчитывал, что Цукерберг позвонит

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Сан Саныч

А сайт ищет по siliconrus com))

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Vilent

Как они вывозят столько хранить? Оформит кто-то подписку и накидает на 5тб каких-нибудь бекапов.

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Школьный чайник

В китайских телеграм чатах с порнухой, 160к видео и каждый весом по гигу.
В общем-то, подписка несильно что-то там нагрузит 😂

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Руслан Агишев

Друг просит ссылку на эти чаты

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Anton Zavarzin

Удивительно, только что говорил с другом по телефону, тоже спрашивал про какие то каналы.

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Андрей Рядькин

у каждого есть такой друг

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Влад Борщ

Даёшь оплату криптой) В рашкинских реалиях было бы норм)

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Харламов

С подключением

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Александр Голубев

Товарищ майор расширяет инсрументарий! Похвально.

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Егор Орлов

Есть какие-то пруфы про "товарища майора"? Сколько раз об этом слышал, но ни разу как "товарищ майор" посадил кого-то по мониторингу ТГ.

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Александр Голубев

Давно уже. Но мессенджер в общем то не для этого создавался.
Он крайне удобен для OSINT.
А если иметь доступ к всей информации...
Ничего личного.
https://daily.afisha.ru/news/15842-v-rossii-vozbudili-pervoe-ugolovnoe-delo-za-repost-v-telegram/

В России возбудили первое уголовное дело за…
На юриста Дмитрия Третьякова завели первое в России уголовное дело за репост в мессенджере…
daily.afisha.ru
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Rnatery

Этот чат открытый

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Александр Голубев

А зачем ему закрытые палить? Там инфа реально ценная, а не сроки за "очернительтво и фейки".

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Rnatery

Ну так нет пруфа, что телеграм сливает

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Василий

самые свежие новости

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Андрей Иванов

А чë делать если Дуров больше не сможет тащить свою телегу???

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Александр Голубев

Товарищ майор решил, что пора на этой поляне срубить баблишка!

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Российские аналоги

И вариантов-то совсем нет - https://analogues.ru/telegram

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Сергей Мазур

так себе аналоги. даже на вашем сайте их минусят.

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Российские аналоги

Да, про то и речь

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MasterCard

Лучше некуда казалось бы. Надеюсь преимущество телеграмм премиума этими (говно) дополнительными функциями ограничиваться не будет.

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Naysayer

Смешно читать про успехи рекламной платформы, с которой льют только на криптоскамы, а авторов каналов вообще попросту говоря «кинули»

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Rnatery

Как кинули?

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Naysayer

Ну вот делали вы канал про VR, а теперь там реклама криптоскама, причем большинство даже не поймет что это не канал постит. Вот так кинули

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Александр Голубев

Не для того товарищч майор выпускал Пашу с тремястами лямов за кордон, шоб авторЫ каналов процветали, панимаешь!

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AAAAA

С новым годом!

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Volodya Agadzhanov

2022й ОСТАНОВИСЬ!!!…

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MEGAtraXXXer666

файлы раньше анлимитные были, если ручки прямые

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Rnatery

Как

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Bruce Robertson

Павел Валерич, ну что вы в самом деле, все всё понимают, включайте уже)

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V.G.

Бесплатный?
Забудьте.

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