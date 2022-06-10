Дуров официально анонсировал подписку Telegram Premium в июне 2022 года Статьи редакции
В подписке может появиться расшифровка аудиосообщений, отключение рекламы, загрузка файлов размером до 4 ГБ и другое, писали СМИ.
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в июне 2022 года команда мессенджера представит подписку Telegram Premium с «дополнительными функциями, скоростью и ресурсами».
Поэтому компания решила сделать повышенные лимиты платной опцией. Все существующие функции мессенджера останутся бесплатными, написал Дуров. «Более того, пользователи, у которых нет подписки Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми её преимуществами: например, смотреть очень большие документы, медиа и стикеры, отправленные пользователями с подпиской», — добавил он.
По словам основателя, несмотря на успешные эксперименты с рекламой, Telegram должен финансироваться, в первую очередь, пользователями, а не рекламодателями.
- Дуров допустил запуск подписки в ноябре 2021 года. Тогда он говорил, что планирует запустить в мессенджере функцию для отключения рекламы в каналах по подписке.
- В мае 2022-го Telegram убрал из описания фразу «бесплатный навсегда», а в июне несколько изданий сообщили подробности подписки. В частности, по их данным, Telegram Premium может стоить $4,99 в месяц. Среди возможных функций — загрузка файлов до 4 ГБ вместо 2 ГБ, более быстрая загрузка файлов и другое.
Да ну уже всё было озвучено на прошлой неделе. Дуров не читает vc? Пусть подпишется на короткие новости (-:, будет всё знать и время экономить.
#сокр
Он рассчитывал, что Цукерберг позвонит
А сайт ищет по siliconrus com))
Как они вывозят столько хранить? Оформит кто-то подписку и накидает на 5тб каких-нибудь бекапов.
В китайских телеграм чатах с порнухой, 160к видео и каждый весом по гигу.
В общем-то, подписка несильно что-то там нагрузит 😂
Друг просит ссылку на эти чаты
Удивительно, только что говорил с другом по телефону, тоже спрашивал про какие то каналы.
у каждого есть такой друг
Даёшь оплату криптой) В рашкинских реалиях было бы норм)
С подключением
Товарищ майор расширяет инсрументарий! Похвально.
Есть какие-то пруфы про "товарища майора"? Сколько раз об этом слышал, но ни разу как "товарищ майор" посадил кого-то по мониторингу ТГ.
Давно уже. Но мессенджер в общем то не для этого создавался.
Он крайне удобен для OSINT.
А если иметь доступ к всей информации...
Ничего личного.
https://daily.afisha.ru/news/15842-v-rossii-vozbudili-pervoe-ugolovnoe-delo-za-repost-v-telegram/
Этот чат открытый
А зачем ему закрытые палить? Там инфа реально ценная, а не сроки за "очернительтво и фейки".
Ну так нет пруфа, что телеграм сливает
самые свежие новости
А чë делать если Дуров больше не сможет тащить свою телегу???
Товарищ майор решил, что пора на этой поляне срубить баблишка!
И вариантов-то совсем нет - https://analogues.ru/telegram
так себе аналоги. даже на вашем сайте их минусят.
Да, про то и речь
Лучше некуда казалось бы. Надеюсь преимущество телеграмм премиума этими (говно) дополнительными функциями ограничиваться не будет.
Смешно читать про успехи рекламной платформы, с которой льют только на криптоскамы, а авторов каналов вообще попросту говоря «кинули»
Как кинули?
Ну вот делали вы канал про VR, а теперь там реклама криптоскама, причем большинство даже не поймет что это не канал постит. Вот так кинули
Не для того товарищч майор выпускал Пашу с тремястами лямов за кордон, шоб авторЫ каналов процветали, панимаешь!
С новым годом!
2022й ОСТАНОВИСЬ!!!…
файлы раньше анлимитные были, если ручки прямые
Как
Павел Валерич, ну что вы в самом деле, все всё понимают, включайте уже)
Бесплатный?
Забудьте.