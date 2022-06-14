Соцсети
Боковой нос

Охваты Instagram* в России упали с почти 39 млн пользователей в сутки до «операции» до 11,7 млн в мае — Mediascope Статьи редакции

Аудиторию стремительно теряет и Facebook*, говорят исследователи.

  • До «военной операции» среднесуточный охват Instagram* в России был почти 39 млн человек, к середине апреля он упал до 14,5 млн, а к концу мая — до 11,7 млн. Аудиторию подсчитала аналитическая компания Mediascope по просьбе The Bell.
  • Охваты Facebook* упали с 6,7 млн пользователей в сутки до 2,9 млн человек в апреле и до 2,2 млн в мае.
  • Эти данные включают сессии длительностью меньше пяти минут. То есть часть пользователей может заходить в приложение, видеть, что из-за блокировок в нём ничего не происходит — и сразу выходить, отмечают исследователи.
  • Если исключить такие сессии, среднесуточный охват Instagram* в мобильной версии сейчас — 5,5 млн пользователей, Facebook* — 370 тысяч, пишет The Bell.
  • В начале марта 2022 года Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook* в России. Спустя несколько дней под блокировку попал и Instagram*.

*Суд в России признал Meta, которая владеет Facebook и Instagram, экстремистской организацией.

#новость #instagram #facebook

1555 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Написать комментарий...
Руслан Абрамов

А он нам на хуй не нужОн
Ну вы поняли

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Golubev

Одной помойкой меньше, одной больше. Какая разница?
Зато на vc стали чаще заходить.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Ogorodnikov

Кстати, да

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Zhuravlev

да тупых станет там меньше это факт ;)

Ответить
Развернуть ветку
Иван Сергеев

Вот соглашусь))
Сам стал там появляться с тех пор как он очистился.
Волны инфобизнеса пропали или просто не проходят мой фильтр.
А еще больше нет рекламы!

Ответить
Развернуть ветку
Vilent

По количеству сторисов освоили vpn 80% моих подписок, остальных видимо обламывает включать его перед входом в инсту.

Ответить
Развернуть ветку
Hambala Fully

Так вроде и без впн все отлично работает

Ответить
Развернуть ветку
Влад

ну вот от себя лично скажу, что ради этой хуйни даже впн ставить лень на телефон, проще совсем отказаться от инсты

Ответить
Развернуть ветку
Иван Сергеев

Значит вам просто нравится что вам дают.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Admex

Интересно, а тех под из под зарубежных IP коннектится через vpn, учитывали в аналитике?

Ответить
Развернуть ветку
MEGAtraXXXer666

А как ты думаешь, в каком случае заголовок будет красочней.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Admex

Это ясно-понятно) но всё таки тема не раскрыта

Ответить
Развернуть ветку
Artem Simonenkov

Есть подозрения, что без VPN Инстаграм в России вообще не работает, и по подсчетам аудитории должен быть 0.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Admex

У некоторых сервисов были российские подсети, которые работали до июня. У меня на мобильном нете в инсту заходит только через vpn, а домашний билайн иногда прогружает без обходов, иногда нет.

Ответить
Развернуть ветку
Ilya Babin

Нет, а зачем?

Ответить
Развернуть ветку
ProtoMan123ww

Хз, я с вк удалился, принципиально.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рудаков

Дома через вай фай как работала инста-так и работает

Ответить
Развернуть ветку
IGTS

Вот и посчитали реальное количество инстасамок. 5,5 млн.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кузнецов
Охваты Facebook* упали с 6,7 млн пользователей в сутки до 2,9 млн

2,9 от 144 это почти ровно 2%

Ответить
Развернуть ветку
Евгений
Ответить
Развернуть ветку
Алексей Вежлев

Санкции нам на пользу, сделаем свой Инстаграм

Ответить
Развернуть ветку
Скрипач не нужен

Хех, у меня и многих знакомых заблокировали инстаграм, и причину даже не назвали. Обращения в техподдержку и даже запросы смс-кода не помогают. Какой-то двойной удар.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
null