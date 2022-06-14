Охваты Instagram* в России упали с почти 39 млн пользователей в сутки до «операции» до 11,7 млн в мае — Mediascope Статьи редакции
Аудиторию стремительно теряет и Facebook*, говорят исследователи.
- До «военной операции» среднесуточный охват Instagram* в России был почти 39 млн человек, к середине апреля он упал до 14,5 млн, а к концу мая — до 11,7 млн. Аудиторию подсчитала аналитическая компания Mediascope по просьбе The Bell.
- Охваты Facebook* упали с 6,7 млн пользователей в сутки до 2,9 млн человек в апреле и до 2,2 млн в мае.
- Эти данные включают сессии длительностью меньше пяти минут. То есть часть пользователей может заходить в приложение, видеть, что из-за блокировок в нём ничего не происходит — и сразу выходить, отмечают исследователи.
- Если исключить такие сессии, среднесуточный охват Instagram* в мобильной версии сейчас — 5,5 млн пользователей, Facebook* — 370 тысяч, пишет The Bell.
- В начале марта 2022 года Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook* в России. Спустя несколько дней под блокировку попал и Instagram*.
*Суд в России признал Meta, которая владеет Facebook и Instagram, экстремистской организацией.
1555 просмотров
А он нам на хуй не нужОн
Ну вы поняли
Одной помойкой меньше, одной больше. Какая разница?
Зато на vc стали чаще заходить.
Кстати, да
да тупых станет там меньше это факт ;)
Вот соглашусь))
Сам стал там появляться с тех пор как он очистился.
Волны инфобизнеса пропали или просто не проходят мой фильтр.
А еще больше нет рекламы!
По количеству сторисов освоили vpn 80% моих подписок, остальных видимо обламывает включать его перед входом в инсту.
Так вроде и без впн все отлично работает
ну вот от себя лично скажу, что ради этой хуйни даже впн ставить лень на телефон, проще совсем отказаться от инсты
Значит вам просто нравится что вам дают.
Интересно, а тех под из под зарубежных IP коннектится через vpn, учитывали в аналитике?
А как ты думаешь, в каком случае заголовок будет красочней.
Это ясно-понятно) но всё таки тема не раскрыта
Есть подозрения, что без VPN Инстаграм в России вообще не работает, и по подсчетам аудитории должен быть 0.
У некоторых сервисов были российские подсети, которые работали до июня. У меня на мобильном нете в инсту заходит только через vpn, а домашний билайн иногда прогружает без обходов, иногда нет.
Нет, а зачем?
Хз, я с вк удалился, принципиально.
Дома через вай фай как работала инста-так и работает
Вот и посчитали реальное количество инстасамок. 5,5 млн.
2,9 от 144 это почти ровно 2%
Санкции нам на пользу, сделаем свой Инстаграм
Хех, у меня и многих знакомых заблокировали инстаграм, и причину даже не назвали. Обращения в техподдержку и даже запросы смс-кода не помогают. Какой-то двойной удар.