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Аудитория конкурирующего с TikTok сервиса YouTube Shorts достигла 1,5 млрд пользователей в месяц Статьи редакции

Google впервые раскрывает ежемесячную аудиторию Shorts.

  • Более 1,5 млрд человек ежемесячно смотрят видео в YouTube Shorts, пишет WSJ со ссылкой на Google. Эти данные учитывают зарегистрированных пользователей, которые посмотрели хотя бы одно видео в Shorts в апреле.
  • Аудитория TikTok достигла 1 млрд активных пользователей в месяц в сентябре 2021 года, отчитывалась компания. По «независимым оценкам», как пишет WSJ, в марте 2022-го аудитория соцсети составила 1,6 млрд человек.
  • Ещё один сервис коротких видео — Reels в Instagram* — не раскрывает пользователей. Но в апреле компания сообщала, что на Reels приходится более 20% времени, которое пользователи проводят в соцсети. По данным CNBC на декабрь 2021-го, у Instagram* было свыше 2 млрд пользователей в месяц.
  • YouTube объявил о запуске YouTube Shorts в Индии в сентябре 2020 года, а в 2021 году начал тестировать его в США. В России компания запустила сервис летом того же года.

*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской организацией.

#новость #youtube #tiktok

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Виталий Мичурин

Ежедневно смотрю шортсы. Довольно точно подбирает по интересам и смотреть не скучно, всегда что-то новое предлагает))

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Неправильный танк88

Извини что пялюсь в упор, просто ты диковинное создание для меня.

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Локов Ваня

Это какой то чисто местный юмор?)

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Dzan Yang

О, сразу видно что вы не пользователь ютуб шортсов 😂

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Ха Ха

😂

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Sergey Zavrazhin

Есть только два гендера

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Бублик

Неинклюзивно вы, я буду где-то посередине. По интересам точно подбирает видео в уебском формате (50/50, остальные в нормальном).

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Илья Волочков

Так эти shorts смешаны вместе с обычными видео. Я случайно смотрел несколько shorts, думая, что это обычные видео.

И на моём канале некоторые очень старые видео вдруг превратились в shorts, видимо, из-за короткой длины.

Так что не совсем корректно сравнивать с Тик-Таком, где люди смотрят короткие видео целенаправленно.

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Псков Бурито

YouTube Shorts это просто видики в уебском формате.. никакой конкуренции

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Сергей Верещагин

Скорее соглашусь, как то нелепо выглядит, а уж как можно ютуб накрутить...

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f0kes

У такого ограничения есть преимущества - каждый юзер за час может посмотреть больше шортов, чем полноценных видео. Соответственно просмотров становится больше. Соответственно средний CTR(конверсия) растет, что хорошо для привлечения новой аудитории.
Минус в том, что захватить пользователя таким форматом тяжелее (ниже retention rate), поэтому желательно перевести смотрителя тик таков в более серьёзный формат.

Если сравнивать тик токи и полноценные видео, то посмотреть тик ток - это как сходить на тусовку, увидеть много новых людей, развлечься. А посмотреть видео на ютуб - сходить в бар с друзьями, их истории тебе уже знакомы, но резонируют с твоей душой они сильнее.

У обоих форматов есть преимущества и недостатки (как для зрителя, так и для блогера) и оба формата нельзя упускать из виду, тем более потому что они отлично синергируют между собой.

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Влад Светлый

Эти полтора миллиарда целенаправленно выбирают шортсы или как и я случайно на них натыкаются при просмотре Ютуба и с раздражением закрывают?

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Игрок

Снял видео кола vs ментос, залетел до 2тыс просмотров, на много лучше чем в тик токе.

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RKA

YouTube пихает эти шортсы везде — даже на каналах, в разделе все видео, в результатах поиска.
И естественно, рано или поздно каждый случайно попадает на эти видосы. Итог: 1,5 млрд. Факт: полтора калеки смотрят.
Это как говорить, что лада конкурирует с мерседесом потому что в ладе хоть раз сидел человек.

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f0kes

А ваш "факт" как-то подтвердить можно? 1.5 лярда просмотров даже если в 5 раз поделить - немало.

Альтернативы тик току в России две: reels и shorts. И уж мне кажется у шортов охват побольше будет.

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Serge Tikhonenko

Жаль, что Тикток в РФ умер. Старый контент пока живёт, просмотры, коменты и лайки идут. Но блок залива нового контента и блок всего контента не из РФ хоронят Тикток.

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f0kes

В принципе жаль все российские части соц сетей. Ру сегмент был очень сильным как на Ютубе, так и в тик токе, и в инсте, в плане качества контента. Без монетизации остатки не проживут и пары лет. А без общего качества контента и self promotion слабее станет.

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Герман Воронов

При этом в YouTube Shorts доступны иностранные видео

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Dzan Yang
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Вадим Кондратьев

Respect:

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