Аудитория конкурирующего с TikTok сервиса YouTube Shorts достигла 1,5 млрд пользователей в месяц Статьи редакции
Google впервые раскрывает ежемесячную аудиторию Shorts.
- Более 1,5 млрд человек ежемесячно смотрят видео в YouTube Shorts, пишет WSJ со ссылкой на Google. Эти данные учитывают зарегистрированных пользователей, которые посмотрели хотя бы одно видео в Shorts в апреле.
- Аудитория TikTok достигла 1 млрд активных пользователей в месяц в сентябре 2021 года, отчитывалась компания. По «независимым оценкам», как пишет WSJ, в марте 2022-го аудитория соцсети составила 1,6 млрд человек.
- Ещё один сервис коротких видео — Reels в Instagram* — не раскрывает пользователей. Но в апреле компания сообщала, что на Reels приходится более 20% времени, которое пользователи проводят в соцсети. По данным CNBC на декабрь 2021-го, у Instagram* было свыше 2 млрд пользователей в месяц.
- YouTube объявил о запуске YouTube Shorts в Индии в сентябре 2020 года, а в 2021 году начал тестировать его в США. В России компания запустила сервис летом того же года.
*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской организацией.
973 просмотров
Ежедневно смотрю шортсы. Довольно точно подбирает по интересам и смотреть не скучно, всегда что-то новое предлагает))
Извини что пялюсь в упор, просто ты диковинное создание для меня.
Это какой то чисто местный юмор?)
О, сразу видно что вы не пользователь ютуб шортсов 😂
😂
Есть только два гендера
Неинклюзивно вы, я буду где-то посередине. По интересам точно подбирает видео в уебском формате (50/50, остальные в нормальном).
Так эти shorts смешаны вместе с обычными видео. Я случайно смотрел несколько shorts, думая, что это обычные видео.
И на моём канале некоторые очень старые видео вдруг превратились в shorts, видимо, из-за короткой длины.
Так что не совсем корректно сравнивать с Тик-Таком, где люди смотрят короткие видео целенаправленно.
YouTube Shorts это просто видики в уебском формате.. никакой конкуренции
Скорее соглашусь, как то нелепо выглядит, а уж как можно ютуб накрутить...
У такого ограничения есть преимущества - каждый юзер за час может посмотреть больше шортов, чем полноценных видео. Соответственно просмотров становится больше. Соответственно средний CTR(конверсия) растет, что хорошо для привлечения новой аудитории.
Минус в том, что захватить пользователя таким форматом тяжелее (ниже retention rate), поэтому желательно перевести смотрителя тик таков в более серьёзный формат.
Если сравнивать тик токи и полноценные видео, то посмотреть тик ток - это как сходить на тусовку, увидеть много новых людей, развлечься. А посмотреть видео на ютуб - сходить в бар с друзьями, их истории тебе уже знакомы, но резонируют с твоей душой они сильнее.
У обоих форматов есть преимущества и недостатки (как для зрителя, так и для блогера) и оба формата нельзя упускать из виду, тем более потому что они отлично синергируют между собой.
Эти полтора миллиарда целенаправленно выбирают шортсы или как и я случайно на них натыкаются при просмотре Ютуба и с раздражением закрывают?
Снял видео кола vs ментос, залетел до 2тыс просмотров, на много лучше чем в тик токе.
YouTube пихает эти шортсы везде — даже на каналах, в разделе все видео, в результатах поиска.
И естественно, рано или поздно каждый случайно попадает на эти видосы. Итог: 1,5 млрд. Факт: полтора калеки смотрят.
Это как говорить, что лада конкурирует с мерседесом потому что в ладе хоть раз сидел человек.
А ваш "факт" как-то подтвердить можно? 1.5 лярда просмотров даже если в 5 раз поделить - немало.
Альтернативы тик току в России две: reels и shorts. И уж мне кажется у шортов охват побольше будет.
Жаль, что Тикток в РФ умер. Старый контент пока живёт, просмотры, коменты и лайки идут. Но блок залива нового контента и блок всего контента не из РФ хоронят Тикток.
В принципе жаль все российские части соц сетей. Ру сегмент был очень сильным как на Ютубе, так и в тик токе, и в инсте, в плане качества контента. Без монетизации остатки не проживут и пары лет. А без общего качества контента и self promotion слабее станет.
При этом в YouTube Shorts доступны иностранные видео
Respect: