Facebook* запланировала сделать ленту новостей «как у TikTok» и снова объединить приложение с Messenger Статьи редакции
Компания хочет таким способом привлечь молодую аудиторию и нарастить количество пользователей.
В конце апреля исполнительный директор Meta*, отвечающий за Facebook*, Том Элисон изложил сотрудникам во внутренней служебной записке план по изменению основной ленты новостей, пишет The Verge со ссылкой на документ.
Согласно ему, лента начнёт активно рекомендовать пользователям публикации вне зависимости от того, откуда они берутся — как в ленте рекомендаций у TikTok. Кроме того, Messenger* и Facebook* снова объединят в одно приложение.
Элисон подтвердил изданию, что новая цель Facebook* — создать «механизм открытий». Также он признал, что в соцсети поздно заметили в TikTok конкурента, тем более, что изначально приложение росло за счёт рекламы в Instagram* и Facebook*.
В будущем приложение будет выглядеть так: в верхней части ленты расположатся «Истории» и Reels, в основной части — публикации пользователей, которые «механизм открытий» будет рекомендовать как из Facebook*, так и из Instagram*. Сейчас в ленте Facebook* только 11% контента, на который пользователь не подписывался — это репосты его друзей.
Также компания объединит Messenger* и Facebook* и разместит вкладку с сообщениями в верхнем правом углу ленты. Среди публикаций будет больше визуального контента и видео, а также более чёткие подсказки, побуждающие поделиться публикацией с друзьями. Когда именно изменят ленту, в соцсети не говорят.
Как отмечает издание, будущие изменения показывают, что Facebook* реагирует на популярность TikTok. Например, Instagram* уже больше похож на него — из-за внедрения сервиса коротких видео Reels. К тому же, руководство компании надеется, что обновление поможет привлечь более молодую аудиторию и нарастить число пользователей.
- В феврале 2022 года Meta* впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook.
*Meta, владеющая Facebook, Instagram и Messenger, признана экстремистской в России.
Кто вообще в здравом уме пользуется фейсбуком?
людей в здравом уме не так уж и много, судя по контенту который популярен в сетях.
Популярный контент и качественный контент, если так можно выразиться, две абсолютно разные категории.
Если у нас в музыкальных топах в основном дичь, это ещё не значит что нет нормальной музыки совсем. Как и везде, качественный для себя контент нужно искать.
Фэйсбук в США - это как Одноклассники в России.
Европа, Америка, Австралия и подобные страны
уже пару лет перешел с ВК на ФБ и захожу иногда почитать группы, на которые подписан
чем он вам не нравится?
Неудобным интерфейсом, дизайном из 90х, отсутствием хоть каких либо плюсов по сравнению с ВКонтакте
Всю люди в здравом уме сидят на vc и соц сетями вообще не пользуются
Tiktok - это СПИД интернета
Не согласен, при правильном обучении - это видео-пинтрест
True. Я ставил себе эксперименты когда осваивал тикток. Вся лента из программирования и астрофизики? Легко. Самое главное подойти осознанно думаю. То есть тикток может быть оч полезным, если правильно юзать его. А вот фб при прочих равных одинаково ужасен.
Что делал?
Конечно, но не все йогурты одинаково полезны
Там много известных личностей сейчас,все зависит от того как ты фильтруешь контент,что смотришь,на кого подписываешься
Помнится аналогично говорили про Инстаграм и ВК и много чего ещё.
Ну в начале так и было : танцующие школьники, приколы про члены и подобное, а потом по мере увеличения количества пользователей появилось и много полезного адекватного, аккаунты для изучения иностранных языков например, физика, математика и прочее. Правда на сегодняшний день в российский сегмент тиктока лучше не заходить во избежание передоза кринжа, сразу же наткнетесь на электорат путина которым за 40 лет, а значит и на шутки про пердеж, про мужа/жену/тёщу ну и остальной контент с одноклассников.
В РФ же нельзя новые видео смотреть
Объединение приложений - круто
И перспективы какие, ведь потом можно разъединить.
FB начинали свой путь с того, чего нет у других. А заканчивают "давайте сделаем, как у них". Все креативы исчерпаны)
Главное чтобы они убрали эти бессмысленные пятнадцатиминутные видео по обмазыванию фигни фигней, посыпанию фигней фигни и получасовые постановочные пранки.
Предлагаемые фейсбуком видео сразу проматываю.
FB платит за минуты просмотра, да?
Если смотреть на этот анонс с точки зрения пользователя, то это, тревожно — еще один сервис забирающий внимание и способность к концентрации через бесполезный, но алгоритмически выверенный аддиктивный контент.
А если как маркетологу, то это может быть интересная платформа для контент-маркетинга/блоггинга на которой можно будет не покупая рекламу охватить платежеспособную аудиторию милениаллов и бумеров.
Не нужно делать из Фб тикток
Имхо
Авито они сделали из FB, довольно хреновый, сделают и тикток. Кризис жанра - страшная штука.
Сделают как Вайбер с Дзен-помойкой, придется удалять тоже
Фейсбук решили превратить в Пикабу
Главное сжигать время пользователей, выбирать как сжигать своё время выбирает сам пользователь, но чаще всего время в соц. сетях сжигается в пустую.
По-моему, они уже сами понимают что "начало конца" уже началось или даже пройдено и "припарками" (но, блин, не упрощением навигации и настроек!)) стараются оттянуть момент... В лучшем случае, они станут чем-то вроде "Одноклассников" в России для западной аудитории и/или будут держаться за счет аудитории стран второго-третьего мира.
На самом деле, было бы интересно посмотреть на них если бы они не купили кха-кха-грам...
Зачем вообще тогда мессенджер выделяли в отдельное приложение?
Чтобы потом обьединить в единое приложение 😂