Компания хочет таким способом привлечь молодую аудиторию и нарастить количество пользователей.

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В конце апреля исполнительный директор Meta*, отвечающий за Facebook*, Том Элисон изложил сотрудникам во внутренней служебной записке план по изменению основной ленты новостей, пишет The Verge со ссылкой на документ.

Согласно ему, лента начнёт активно рекомендовать пользователям публикации вне зависимости от того, откуда они берутся — как в ленте рекомендаций у TikTok. Кроме того, Messenger* и Facebook* снова объединят в одно приложение.

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Элисон подтвердил изданию, что новая цель Facebook* — создать «механизм открытий». Также он признал, что в соцсети поздно заметили в TikTok конкурента, тем более, что изначально приложение росло за счёт рекламы в Instagram* и Facebook*.

В будущем приложение будет выглядеть так: в верхней части ленты расположатся «Истории» и Reels, в основной части — публикации пользователей, которые «механизм открытий» будет рекомендовать как из Facebook*, так и из Instagram*. Сейчас в ленте Facebook* только 11% контента, на который пользователь не подписывался — это репосты его друзей.

Также компания объединит Messenger* и Facebook* и разместит вкладку с сообщениями в верхнем правом углу ленты. Среди публикаций будет больше визуального контента и видео, а также более чёткие подсказки, побуждающие поделиться публикацией с друзьями. Когда именно изменят ленту, в соцсети не говорят.

Как отмечает издание, будущие изменения показывают, что Facebook* реагирует на популярность TikTok. Например, Instagram* уже больше похож на него — из-за внедрения сервиса коротких видео Reels. К тому же, руководство компании надеется, что обновление поможет привлечь более молодую аудиторию и нарастить число пользователей.

В феврале 2022 года Meta* впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook.