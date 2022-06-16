Какую должность Маск займёт после завершения покупки соцсети, пока неизвестно, но он хотел бы участвовать в разработке продукта.

Предприниматель, который в апреле 2022 года договорился о покупке Twitter, провёл первую онлайн-встречу с около 8000 сотрудниками соцсети, на которой отвечал на их вопросы. Встреча проходила около часа, трансляцию вела The New York Times.

Одним из главных стал вопрос о возможных увольнениях после сделки: в начале июня Reuters сообщало со ссылкой на письмо Маска, что он собирается сократить около 10% штата в другой своей компании — Tesla. Маск уклонился от прямого ответа сотрудникам Twitter: «Сейчас расходы превышают выручку. Это не очень хорошая ситуация».

Около четверти сотрудников Twitter работают из дома — сотрудникам Tesla Маск запретил работать на удалёнке. Предприниматель отметил на онлайн-встрече, что Tesla делает работу, которую «невозможно выполнять удалённо». В Twitter же всё по-другому, и «исключительные работники» могут продолжать работать из дома, но «лучше, если они находятся на местах». Однако он обеспокоен, что удалёнка снижает корпоративный дух.

Маск напомнил, что после сделки Twitter станет частной компанией: в таком статусе компания может делать гораздо больше, не опасаясь «гнева акционеров».

На вопрос о модерации контента Маск сказал, что компания должна позволить людям «говорить, что они хотят». Одновременно он похвалил WeChat и TikTok, который показывает «нескучные» видео, привлекающие людей.

Предприниматель рассказал, что пока не знает, какой будет его должность в компании, но он хотел бы заниматься развитием продукта и предлагать новые функции. В частности, Маска интересует интеграция платежей в Twitter.

Отвечая на вопрос, что он считает успехом через пять-десять лет, Маск отметил, что хочет нарастить количество активных пользователей до 1 млрд в день или больше.

Twitter сообщила о сделке на $44 млрд в апреле, её планируют закрыть до конца года. В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов. После предприниматель допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы.

Маск во время видеозвонка с сотрудниками Twitter, фото NYT