Илон Маск впервые пообщался с сотрудниками Twitter: от вопроса о возможных увольнениях уклонился, удалёнку разрешил Статьи редакции
Какую должность Маск займёт после завершения покупки соцсети, пока неизвестно, но он хотел бы участвовать в разработке продукта.
Предприниматель, который в апреле 2022 года договорился о покупке Twitter, провёл первую онлайн-встречу с около 8000 сотрудниками соцсети, на которой отвечал на их вопросы. Встреча проходила около часа, трансляцию вела The New York Times.
- Одним из главных стал вопрос о возможных увольнениях после сделки: в начале июня Reuters сообщало со ссылкой на письмо Маска, что он собирается сократить около 10% штата в другой своей компании — Tesla. Маск уклонился от прямого ответа сотрудникам Twitter: «Сейчас расходы превышают выручку. Это не очень хорошая ситуация».
- Около четверти сотрудников Twitter работают из дома — сотрудникам Tesla Маск запретил работать на удалёнке. Предприниматель отметил на онлайн-встрече, что Tesla делает работу, которую «невозможно выполнять удалённо». В Twitter же всё по-другому, и «исключительные работники» могут продолжать работать из дома, но «лучше, если они находятся на местах». Однако он обеспокоен, что удалёнка снижает корпоративный дух.
- Маск напомнил, что после сделки Twitter станет частной компанией: в таком статусе компания может делать гораздо больше, не опасаясь «гнева акционеров».
- На вопрос о модерации контента Маск сказал, что компания должна позволить людям «говорить, что они хотят». Одновременно он похвалил WeChat и TikTok, который показывает «нескучные» видео, привлекающие людей.
- Предприниматель рассказал, что пока не знает, какой будет его должность в компании, но он хотел бы заниматься развитием продукта и предлагать новые функции. В частности, Маска интересует интеграция платежей в Twitter.
- Отвечая на вопрос, что он считает успехом через пять-десять лет, Маск отметил, что хочет нарастить количество активных пользователей до 1 млрд в день или больше.
Twitter сообщила о сделке на $44 млрд в апреле, её планируют закрыть до конца года. В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов. После предприниматель допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы.
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Я надеюсь, что Илон избавит твиттер от ботов и Рогозина.
Так вроде это додик и так схватил бан за высказывания про Украину
"У меня тоже есть свитер"
Funky Monkey
Orange
Твиттер отцвёл, но Маск будет шевелить эту тему, для чего?
Для прибыли
Кукловод
Если у чела есть возможность купить twitter, то это что-то да значит. Причём сумму сделки никто не скрывает, как в некоторых странах.
Думаю с твиттером всё будет ок
Удоли!
Будь друга, заблочь рагозина
А смеяться я над кем буду? Клоуны нужны.
Надеюсь теперь Твиттер станет адекватной соц сетью)
А Твиттер неадекватен? Чем?
Чем в твиттере занимается 8000 сотрудников?
Зуб даю у него какой-то «высший замысел» на Твиттер. Что-то задумал, по-любому. Будет интересно наблюдать, как дальше пойдёт развитие.
Зубы точно есть? По фото не видно просто