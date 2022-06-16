Соцсети
Медный бокал

Илон Маск впервые пообщался с сотрудниками Twitter: от вопроса о возможных увольнениях уклонился, удалёнку разрешил Статьи редакции

Какую должность Маск займёт после завершения покупки соцсети, пока неизвестно, но он хотел бы участвовать в разработке продукта.

Предприниматель, который в апреле 2022 года договорился о покупке Twitter, провёл первую онлайн-встречу с около 8000 сотрудниками соцсети, на которой отвечал на их вопросы. Встреча проходила около часа, трансляцию вела The New York Times.

  • Одним из главных стал вопрос о возможных увольнениях после сделки: в начале июня Reuters сообщало со ссылкой на письмо Маска, что он собирается сократить около 10% штата в другой своей компании — Tesla. Маск уклонился от прямого ответа сотрудникам Twitter: «Сейчас расходы превышают выручку. Это не очень хорошая ситуация».
  • Около четверти сотрудников Twitter работают из дома — сотрудникам Tesla Маск запретил работать на удалёнке. Предприниматель отметил на онлайн-встрече, что Tesla делает работу, которую «невозможно выполнять удалённо». В Twitter же всё по-другому, и «исключительные работники» могут продолжать работать из дома, но «лучше, если они находятся на местах». Однако он обеспокоен, что удалёнка снижает корпоративный дух.
  • Маск напомнил, что после сделки Twitter станет частной компанией: в таком статусе компания может делать гораздо больше, не опасаясь «гнева акционеров».
  • На вопрос о модерации контента Маск сказал, что компания должна позволить людям «говорить, что они хотят». Одновременно он похвалил WeChat и TikTok, который показывает «нескучные» видео, привлекающие людей.
  • Предприниматель рассказал, что пока не знает, какой будет его должность в компании, но он хотел бы заниматься развитием продукта и предлагать новые функции. В частности, Маска интересует интеграция платежей в Twitter.
  • Отвечая на вопрос, что он считает успехом через пять-десять лет, Маск отметил, что хочет нарастить количество активных пользователей до 1 млрд в день или больше.

Twitter сообщила о сделке на $44 млрд в апреле, её планируют закрыть до конца года. В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов. После предприниматель допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы.

Маск во время видеозвонка с сотрудниками Twitter, фото NYT

#новость #twitter #маск

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17 комментариев
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Лимита

Я надеюсь, что Илон избавит твиттер от ботов и Рогозина.

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Mitya Brik

Так вроде это додик и так схватил бан за высказывания про Украину

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Лаврентий Петренко

"У меня тоже есть свитер"

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Андрей Геращенко

Funky Monkey

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Speedwagon MMXXII

Orange

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Genio Genio

Твиттер отцвёл, но Маск будет шевелить эту тему, для чего?

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Лимита

Для прибыли

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Genio Genio

Кукловод

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Кадастр

Если у чела есть возможность купить twitter, то это что-то да значит. Причём сумму сделки никто не скрывает, как в некоторых странах.
Думаю с твиттером всё будет ок

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Elon Musk

Удоли!

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Dzan Yang

Будь друга, заблочь рагозина

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Elon Musk

А смеяться я над кем буду? Клоуны нужны.

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Савелий Каменев

Надеюсь теперь Твиттер станет адекватной соц сетью)

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Лимита

А Твиттер неадекватен? Чем?

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Сергей

Чем в твиттере занимается 8000 сотрудников?

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Dzan Yang

Зуб даю у него какой-то «высший замысел» на Твиттер. Что-то задумал, по-любому. Будет интересно наблюдать, как дальше пойдёт развитие.

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Sergey Korobeynikoff

Зубы точно есть? По фото не видно просто

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