Соцсети
Относительный коктейль

Дуров: чтобы покрыть все траты Telegram, подписку должны купить 2,5-3% пользователей Статьи редакции

Это примерно 17,5-21 млн человек.

  • Павел Дуров написал в своём Telegram-канале, что число пользователей мессенджера достигло 700 млн и ещё раз напомнил о запуске подписки.

Прелесть Telegram Premium в том, что если всего 2,5-3% пользователей оформят её, Telegram сможет покрыть все свои траты и будет поддерживаться только силами пользователей.

Это ознаменует новую, ориентированную на пользователя эру в истории соцсетей.

Павел Дуров
  • Если считать от 700 млн, 2,5% пользователей мессенджера — это 17,5 млн человек, 3% — 21 млн. Подписка в США стоит $4,99 в месяц — таким образом, 17,5 млн человек будут приносить компании около $87,3 млн в месяц. Если отнять комиссию, которую взимает App Store (около 30%) — получится $61,2 млн.
  • Если брать 21 млн пользователей, то будет $104,7 млн, с учётом комиссии — $73,3 млн.
  • Компания представила Telegram Premium в середине июня 2022 года. 17 июня опубликовала стоимость — 449 рублей в месяц через App Store. 20 июня появилась возможность купить подписку при оформлении через @PremiumBot в Telegram за 379 рублей. 21 июня стоимость снизилась до 299 рублей.

#новость #telegram #павелдуров

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Специальный динозавр

За функционал телеги не жалко и подписку оформить поддержать. Реально лучший мессенджер, самый удобный и продвинутый

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Andrey Demshin

Ждал этого момента когда уже можно будет заносить создателям этого триумфа среди менеджеров.

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Лимита

Бедняга, исстрадался весь, слава Богу молитвы твои были услышаны...

Триумфа среди мессенджеров прям не вижу, платформа для фейковых новостей и пиратского контента...

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nanochat.ru

А объясните кто-нибудь почему Дуров всё ещё самый богатый, но до этого писал что-то про "100 лямов (или около того) в месяц (или в год?) на поддержку"? Почему бабос-то не кончается у него?

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Ха Ха

Жаль не анонимный

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jon

правильно. хули сидеть. сохраним пахины миллиарды! ведь это мы виноваты в том что установили телегу и теперь дуров не может выполнить свои обещания.

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Лимита

Платить за месенджер 300 рублей, Apple One стоит 365 рублей но там столько пирогов.....

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Sergey Vedernikov

Бесплатный навсегда

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Дмитрий Новиков

Но ведь по логике если есть возможность за него не платить и продолжать пользоваться, то с известными допущениями можно назвать его бесплатным 🤔

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Лимита

Ну это же ирония, она не обязательно должна быть точной...

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Sergey Vedernikov

А с другими известными допущениями можно назвать его бесплатным на 97-97,5% ;)

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Ni Ck

В сторе уже только быстрый и безопасный)

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Jack Sparrow

Куплю премиум чтобы поддержать продукт. Реально ребята молодцы, сделали отличный мессенджер!

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Лимита

Jack Sparrow Вы как относитесь к тому что Телеграмм даёт площадку куче пиратов, и как следствие нарушает закон, ну и вообще это аморально??

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Jack Sparrow

Да никак не отношусь. Вчера с торрента хороший сериал скачал, кстати

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Лимита

Надеюсь тебе тоже за работу не будут платить...

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Dimitri

No way. Никогда там 3% не наберется. Даже 0,3% на вряд ли.

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Принципиальный будильник

Уровень экспертизы — «Бог»

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Dimitri

Покажите мне хоть один мессенджер или соцсеть которая смогла набрать 3% подписчиков. Это даже LinkedIn или Xing не смогли сделать. Люди не будут платить по 5 баксов в месяц за мессенджер, тем более если есть куча бесплатных альтернатив.

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Сергей Лазарев

Например, тот же бесплатный телеграм)

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Dimitri

Вы из будущего? Подскажите какая там крипта взлетит в 2022.

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Сергей Лазарев

Я про бесплатную альтернативу. Телеграм так и остался бесплатным.

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Олег Богданов

Крипта взлетела более чем достаточно, что бы можно было заработать. Если вы, конечно, не хомяк 🐹🙂

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Алексей Куксумов

Возможно вы рассуждаете судя по себе — я не пытаюсь вас оскорбить.

Но в чём я почти уверен, подписка будет практически абсолютно у всех авторов каналов (юмор, финансы, недвижимость, спорт, авто, новости и многие другие).

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Dimitri

Только авторов каналов даже близко не 3%. А простые юзеры не готовы за мессенджер платить.

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Лимита

Абсолютно согласен платить за месенджер 300 рублей, Apple One стоит 365 рублей но там столько пирогов.....

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Виталина Макина

Среди моих знакомых процентов 10-15% точно купили, так что Паша будет в шоколаде

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Лимита

А) Прям всех сходил опросил?
Б) Почему вы Павла называете Паша он что вам друг/родственник?

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ilia

Telegram имея уже задатки мог бы:

- развивать коммерцию и небольшие предприятия со своими ботами и платежами через них;
- совместную работу - звонки уже есть;
- платные трансляции - обычные есть;

и т.д. и т.п.

За это можно было бы платить и на этом можно было бы самому мессенджеру зарабатывать.

Вместо этого нам предлагается какая-то фигня с ультиматумом "иначе будет урезана скорость" и то - под ее видом просто просят скинуться...

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jon

воистину

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TL DR

Стать WeChat

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Влад Борщ

Не понимаю пиздежа тех, кто хаит подписку. Не нравится - не берите. Вас кто то заставляет или принуждает? Сидите в Whatsapp'e и шлите друг другу открыточки "С добрым утром".

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Nikolay Ganin
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Деда Миша
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Балкон.Ру
Прелесть Telegram Premium в том

Прям прелесть?

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Инга Русланова

никогда не говори никогда

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Dzan Yang

🫡никогда не буду говорить никогда

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Псков Бурито

Дуров, перестань заниматься самодеятельностью, найми профессионального продакт-менеджера

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Мистер Андерсон

Дуров верни стену!

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arona tur

Думаю только ради звездочки 3% купят, остальные ради перевода голосовых.

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Сергей Леопольдович
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Dzan Yang

Все уже сумму в уме прикинули? 🤤 Кто не в курсе, у них 700 млн пользователей

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Торнадо OSINT

Откуда такие данные? Там на 1 человека 10 спам-аккаунтов🤦

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Сергей Леопольдович

Мда... Бюджетик иссяк, товарищ уже не платит за оптовую покупку ключиков ? ))

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Kaly Stainless

Паша, а что делать с лицом тех, кто оформил подписку в первый день, а на сл. цена снизилась

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Alex Shokhin

Какие-то завистливые нищеброды в комментариях под новостями с подпиской, а не венчурные капиталисты)). Сделайте свою Телегу и пусть будет бесплатной и без подписок. Вы б так с правительства требовали, как с Пашка, который вам вообще ничего не должен.

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Ватник Наизнанку Ненастоящий

Я купил. Чисто поддержать их. Голосовые отлично переводит в текст. Причем даже если отправитель мешает два языка в одном сообщении - распознает оба почти идеально.

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Ха Ха

Замутил бы кто-нибудь аналог, но без регистрации по смс и по дефолту работающим через цепочки анонимных прокси.

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Stanislav Kuligin

Интересно, 700 млн. это с ботами или без посчитано?

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