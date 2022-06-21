Дуров: чтобы покрыть все траты Telegram, подписку должны купить 2,5-3% пользователей Статьи редакции
Это примерно 17,5-21 млн человек.
- Павел Дуров написал в своём Telegram-канале, что число пользователей мессенджера достигло 700 млн и ещё раз напомнил о запуске подписки.
- Если считать от 700 млн, 2,5% пользователей мессенджера — это 17,5 млн человек, 3% — 21 млн. Подписка в США стоит $4,99 в месяц — таким образом, 17,5 млн человек будут приносить компании около $87,3 млн в месяц. Если отнять комиссию, которую взимает App Store (около 30%) — получится $61,2 млн.
- Если брать 21 млн пользователей, то будет $104,7 млн, с учётом комиссии — $73,3 млн.
- Компания представила Telegram Premium в середине июня 2022 года. 17 июня опубликовала стоимость — 449 рублей в месяц через App Store. 20 июня появилась возможность купить подписку при оформлении через @PremiumBot в Telegram за 379 рублей. 21 июня стоимость снизилась до 299 рублей.
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За функционал телеги не жалко и подписку оформить поддержать. Реально лучший мессенджер, самый удобный и продвинутый
Ждал этого момента когда уже можно будет заносить создателям этого триумфа среди менеджеров.
Бедняга, исстрадался весь, слава Богу молитвы твои были услышаны...
Триумфа среди мессенджеров прям не вижу, платформа для фейковых новостей и пиратского контента...
А объясните кто-нибудь почему Дуров всё ещё самый богатый, но до этого писал что-то про "100 лямов (или около того) в месяц (или в год?) на поддержку"? Почему бабос-то не кончается у него?
Жаль не анонимный
правильно. хули сидеть. сохраним пахины миллиарды! ведь это мы виноваты в том что установили телегу и теперь дуров не может выполнить свои обещания.
Платить за месенджер 300 рублей, Apple One стоит 365 рублей но там столько пирогов.....
Бесплатный навсегда
Но ведь по логике если есть возможность за него не платить и продолжать пользоваться, то с известными допущениями можно назвать его бесплатным 🤔
Ну это же ирония, она не обязательно должна быть точной...
А с другими известными допущениями можно назвать его бесплатным на 97-97,5% ;)
В сторе уже только быстрый и безопасный)
Куплю премиум чтобы поддержать продукт. Реально ребята молодцы, сделали отличный мессенджер!
Jack Sparrow Вы как относитесь к тому что Телеграмм даёт площадку куче пиратов, и как следствие нарушает закон, ну и вообще это аморально??
Да никак не отношусь. Вчера с торрента хороший сериал скачал, кстати
Надеюсь тебе тоже за работу не будут платить...
No way. Никогда там 3% не наберется. Даже 0,3% на вряд ли.
Уровень экспертизы — «Бог»
Покажите мне хоть один мессенджер или соцсеть которая смогла набрать 3% подписчиков. Это даже LinkedIn или Xing не смогли сделать. Люди не будут платить по 5 баксов в месяц за мессенджер, тем более если есть куча бесплатных альтернатив.
Например, тот же бесплатный телеграм)
Вы из будущего? Подскажите какая там крипта взлетит в 2022.
Я про бесплатную альтернативу. Телеграм так и остался бесплатным.
Крипта взлетела более чем достаточно, что бы можно было заработать. Если вы, конечно, не хомяк 🐹🙂
Возможно вы рассуждаете судя по себе — я не пытаюсь вас оскорбить.
Но в чём я почти уверен, подписка будет практически абсолютно у всех авторов каналов (юмор, финансы, недвижимость, спорт, авто, новости и многие другие).
Только авторов каналов даже близко не 3%. А простые юзеры не готовы за мессенджер платить.
Абсолютно согласен платить за месенджер 300 рублей, Apple One стоит 365 рублей но там столько пирогов.....
Среди моих знакомых процентов 10-15% точно купили, так что Паша будет в шоколаде
А) Прям всех сходил опросил?
Б) Почему вы Павла называете Паша он что вам друг/родственник?
Telegram имея уже задатки мог бы:
- развивать коммерцию и небольшие предприятия со своими ботами и платежами через них;
- совместную работу - звонки уже есть;
- платные трансляции - обычные есть;
и т.д. и т.п.
За это можно было бы платить и на этом можно было бы самому мессенджеру зарабатывать.
Вместо этого нам предлагается какая-то фигня с ультиматумом "иначе будет урезана скорость" и то - под ее видом просто просят скинуться...
воистину
Стать WeChat
Не понимаю пиздежа тех, кто хаит подписку. Не нравится - не берите. Вас кто то заставляет или принуждает? Сидите в Whatsapp'e и шлите друг другу открыточки "С добрым утром".
Прям прелесть?
никогда не говори никогда
🫡никогда не буду говорить никогда
Дуров, перестань заниматься самодеятельностью, найми профессионального продакт-менеджера
Дуров верни стену!
Думаю только ради звездочки 3% купят, остальные ради перевода голосовых.
Все уже сумму в уме прикинули? 🤤 Кто не в курсе, у них 700 млн пользователей
Откуда такие данные? Там на 1 человека 10 спам-аккаунтов🤦
Мда... Бюджетик иссяк, товарищ уже не платит за оптовую покупку ключиков ? ))
Паша, а что делать с лицом тех, кто оформил подписку в первый день, а на сл. цена снизилась
Какие-то завистливые нищеброды в комментариях под новостями с подпиской, а не венчурные капиталисты)). Сделайте свою Телегу и пусть будет бесплатной и без подписок. Вы б так с правительства требовали, как с Пашка, который вам вообще ничего не должен.
Я купил. Чисто поддержать их. Голосовые отлично переводит в текст. Причем даже если отправитель мешает два языка в одном сообщении - распознает оба почти идеально.
Замутил бы кто-нибудь аналог, но без регистрации по смс и по дефолту работающим через цепочки анонимных прокси.
Интересно, 700 млн. это с ботами или без посчитано?