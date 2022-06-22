Twitter начал тестировать функцию для написания длинных заметок Статьи редакции
В ленте будет отображаться карточка статьи, на которую можно нажать — тогда текст развернётся полностью.
- С помощью Notes пользователи смогут создавать длинные статьи с расширенным форматированием и медиафайлами, которыми можно делиться с подписчиками после публикации.
- На русском функция называется «Записки» — увидеть их смогут пользователи из тех стран, где проводится тестирование. В ленте будет отображаться твит с карточкой статьи, на неё нужно будет нажать, чтобы прочитать текст полностью. Также у публикаций будут уникальные ссылки — чтобы поделиться ими на другой платформе.
- У статей есть ограничения: в заголовке может быть не больше 100 символов, в тексте — не более 2500 слов. Текст можно будет редактировать в любое время, у публикации будет отображаться метка «изменено».
- У Twitter есть и другие способы создавать длинные тексты — например, с февраля 2021 года пользователи могут запускать собственные новостные рассылки. Но обычно пользователи создают треды — серию твитов по одной теме — однако просматривать их не всегда удобно, отмечает TechCrunch.
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еще чуточку символов и будет норм
Офигеть, 2022-й, твиттер осилил 2500 знаков в публикации. Столько лет они к этому готовились, вопрос: когда выкатят из тестирования в общий доступ?
В течение месяца?!
Откуда такой срок? О_о
Отличная новость
Ждал эту функцию 16 лет
true love waits
"Twitter начал тестировать функцию для написания длинных заметок" - чтобы можно было конкретно почирикать.
Хотят ограничение на 255 символов преодолеть
Смелая попытка
Twitter создали свой Medium и Telegraph
ну после такого и грех твиттер не скачать...
Боялся, что Маск поломает Твиттер, но они и сами справляются.