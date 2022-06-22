Соцсети
Оборонный шмель

Twitter начал тестировать функцию для написания длинных заметок Статьи редакции

В ленте будет отображаться карточка статьи, на которую можно нажать — тогда текст развернётся полностью.

  • Новую функцию Notes тестирует ограниченная группа авторов, объявила соцсеть. О тестах также сообщал TechCrunch.
  • С помощью Notes пользователи смогут создавать длинные статьи с расширенным форматированием и медиафайлами, которыми можно делиться с подписчиками после публикации.
  • На русском функция называется «Записки» — увидеть их смогут пользователи из тех стран, где проводится тестирование. В ленте будет отображаться твит с карточкой статьи, на неё нужно будет нажать, чтобы прочитать текст полностью. Также у публикаций будут уникальные ссылки — чтобы поделиться ими на другой платформе.
  • У статей есть ограничения: в заголовке может быть не больше 100 символов, в тексте — не более 2500 слов. Текст можно будет редактировать в любое время, у публикации будет отображаться метка «изменено».
  • У Twitter есть и другие способы создавать длинные тексты — например, с февраля 2021 года пользователи могут запускать собственные новостные рассылки. Но обычно пользователи создают треды — серию твитов по одной теме — однако просматривать их не всегда удобно, отмечает TechCrunch.

#новость #twitter

709 просмотров
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13 комментариев
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Олег Комаров

еще чуточку символов и будет норм

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Вадим Д.

Офигеть, 2022-й, твиттер осилил 2500 знаков в публикации. Столько лет они к этому готовились, вопрос: когда выкатят из тестирования в общий доступ?

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Goe Gilbert

В течение месяца?!

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Вадим Д.

Откуда такой срок? О_о

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Goe Gilbert

Отличная новость

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Деда Миша

Ждал эту функцию 16 лет

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Grigoriy Malyshev

true love waits

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Stas Dyakonov

"Twitter начал тестировать функцию для написания длинных заметок" - чтобы можно было конкретно почирикать.

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Павел Морозов

Хотят ограничение на 255 символов преодолеть

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Павел Морозов

Смелая попытка

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MadRat96

Twitter создали свой Medium и Telegraph

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Максим Лебедев

ну после такого и грех твиттер не скачать...

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Roman Belyaev

Боялся, что Маск поломает Твиттер, но они и сами справляются.

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