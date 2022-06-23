Соцсети
Маша Цепелева

Instagram* начал тестировать «Заметки» — «Истории» в сообщениях, которые исчезают через сутки Статьи редакции

Пока тест проходит на небольшой группе пользователей.

  • «Заметки» от Instagram* больше похожи на стикеры, пишет TechCrunch. Они будут появляться в сообщениях и исчезать через 24 часа. Первым опубликовал скриншоты будущего раздела маркетолог Ахмед Ганем.
  • В «Заметках» можно будет публиковать сообщения до 60 символов. Судя по скриншотам, пользователи не будут получать уведомления о них, будут видеть только в сообщениях и отвечать на них там же.
  • Instagram* подтвердил тестирование функции на ограниченном количестве пользователей. По результатам компания решит, будет ли открывать функцию для всех.
Скриншот Ахмеда Ганема

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новость

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12 комментариев
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Юрий Полоский

А что, с России кто-то в инсте сидит? Быть такого не может))Нельзя же))

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Blackrock

В России сидеть никто не запрещает

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Юрий Полоский

Тонко)))

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Скрипач не нужен

Мне Meta запретила, заблокировав мой аккаунт из-за впн

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Котик Котиков

Всех тут отписавшихся, что сидит в инсте, на карандаш возьмут )

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Антон

Или на бутылку

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Александр Рудаков

Кто сказал,что нельзя?Если ее заблокировали это не равно запретили сидеть

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Вадим Д.

Много сутки-то, 15 минут и хорош: все каааак начнут смотреть быстро-быстро, чтобы ни кадра важного не пропустить! (-:

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Rodrigez Garsea

Ну накооооонец то, дождались) открываем шампанское! (нет)

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High Stakes

Экстремизм какой.

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Яхья Гумасов

И Твиттер такой 🥴

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Предварительный Филипп

пф, роскомпозор давно ввел такую функцию. инстаграм исчез

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