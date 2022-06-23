Instagram* начал тестировать «Заметки» — «Истории» в сообщениях, которые исчезают через сутки Статьи редакции
Пока тест проходит на небольшой группе пользователей.
- «Заметки» от Instagram* больше похожи на стикеры, пишет TechCrunch. Они будут появляться в сообщениях и исчезать через 24 часа. Первым опубликовал скриншоты будущего раздела маркетолог Ахмед Ганем.
- В «Заметках» можно будет публиковать сообщения до 60 символов. Судя по скриншотам, пользователи не будут получать уведомления о них, будут видеть только в сообщениях и отвечать на них там же.
- Instagram* подтвердил тестирование функции на ограниченном количестве пользователей. По результатам компания решит, будет ли открывать функцию для всех.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
729 просмотров
А что, с России кто-то в инсте сидит? Быть такого не может))Нельзя же))
В России сидеть никто не запрещает
Тонко)))
Мне Meta запретила, заблокировав мой аккаунт из-за впн
Всех тут отписавшихся, что сидит в инсте, на карандаш возьмут )
Или на бутылку
Кто сказал,что нельзя?Если ее заблокировали это не равно запретили сидеть
Много сутки-то, 15 минут и хорош: все каааак начнут смотреть быстро-быстро, чтобы ни кадра важного не пропустить! (-:
Ну накооооонец то, дождались) открываем шампанское! (нет)
Экстремизм какой.
И Твиттер такой 🥴
пф, роскомпозор давно ввел такую функцию. инстаграм исчез