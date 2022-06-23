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Соцсети
TJ

Пользователи всё чаще отказываются от Google-поиска в пользу Reddit и TikTok: там меньше спама и больше реальных советов Статьи редакции

Самый очевидный инструмент за последние годы дискредитировал сам себя. Зато в популярных соцсетях находятся ответы почти на любой вопрос.

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Юзер: «Google, у меня проблема». G: «Вот 1000 сайтов с одинаковым решениями!» Ю: «Это я пробовала... Не сработало. Есть ещё идеи, которые не просто скопипастили?» Reddit и YouTube: «У нас есть это». G: «Это спам, это всё СПАМ!» Ю: «Что с тобой стало?»
  • В середине июня 2022 года в TikTok завирусился ролик блогерши @stazzylicious, где та рассказала, что перестала что-либо гуглить — теперь любую информацию она ищет в TikTok, от магазинов косметики до рецептов.
  • Ещё чуть раньше пост с таким же посылом разошёлся в Twitter. Авторы Telegram-канала «Интернет-культура» собрали похожие сообщения в сети за последнее время и выяснили, почему главный поисковик постепенно уходит на второй план.
LUKKZ 🇺🇬 @ClaudeLukkz
I don’t Google anymore I TikTok
Я больше не «гуглю», я «тиктокаю»
  • О том, что Google-поиск дискредитировал сам себя, пользователи TikTok стали шутить как минимум с весны 2021 года. Тогда в соцсети появились десятки видео, высмеивающие авторов кулинарных рецептов, которые перед самой инструкцией размещали огромные объёмы текста: историю блюда, случаи из жизни или просто предисловия. Это делалось для того, чтобы поисковик с большей вероятностью разместил ссылку наверху в результатах поиска.
  • Старания маркетологов и CEO-специалистов оказались проблемой не только для любителей готовить — многие стали жаловаться, что поиск любой информации в Google выдаёт десятки страниц с кликбейтными заголовками, но бесполезным содержимым. Вместо ответов на свои вопросы люди натыкаются на информацию по другой теме, рекламные материалы или одинаковые переписанные друг с друга посты.
Paul Joseph Watson @PrisonPlanet
Remember about 5-6 years ago, when a Google search revealed results that were actually accurate and pertinent to the issue you searched for, rather than what powerful institutions, governments and transnational media corporations want you to believe about it?

Halcion days.
Помните лет 5-6 назад, когда Google-поиск выдавал действительно точные и относящиеся к запросу результаты, а не только то, что властные институты, правительства и транснациональные медиа-корпорации хотят, чтобы ты услышал и поверил в это? Беззаботные были деньки
  • Пользователи по всему миру стали всё меньше доверять материалам от профессиональных копирайтеров, предпочитая личный опыт таких же обычных пользователей — так можно объективнее оценить какой-либо сервис или товар, узнать подходящий в конкретной ситуации совет или посмотреть инструкцию в лёгкой и доступной форме.
  • Искать такой контент следует там, где его больше всего размещают — не на отдельных сайтах или конкурирующих за просмотры платформах, а в соцсетях. Алгоритмы TikTok позволяют пользователям не только точно формировать ленту рекомендаций, но и эффективно использовать поиск, находя ролики с ответами практически на любые вопросы.
John D Saunders | Webflow Web Design & SOPs @johndsaunders
So had a chat with my sister (she’s 20) and she uses TikTok as a search engine. Places to go, things to see…all in real time.

Wow.
Я общался со своей сестрой (ей 20 лет), и она рассказала, что использует TikTok в качестве поисковика. Куда пойти, что посмотреть... и всё это в реальном времени. Вау
  • Об устаревании Google-поиска и появлении новых, не самых очевидных инструментов говорят не только «зумеры из тиктока», но и люди из ИТ-индустрии. Например, сотрудник фонда Y Combinator, финансирующего технологические стартапы, в январе опубликовал тред о проблемах Google, а разработчик автопилота Tesla отметил эффективность поиска TikTok — с ним даже согласился его босс Илон Маск.
Andrej Karpathy @karpathy
Search it on TikTok is becoming the next append reddit to your google search to get actually good results
«Поищи в тиктоке» становится новым «добавь „reddit“ в Google-поиске», чтобы получить действительно хорошие результаты
Andrej Karpathy @karpathy
(Like the append reddit hack, this is true for only some, but large number of query types. Fun to discover which ones they are :))
(Как и лайфхак с добавлением „reddit“, это работает не для всех, но для большого количества запросов. Забавно узнавать, для каких именно)
Elon Musk @elonmusk
@karpathy !
  • Сотрудник Tesla упомянул лайфхак с добавлением «reddit» в поисковой запрос. Этим инструментом тоже пользуется всё больше пользователей, которые хотят отфильтровать результаты от бесполезных CEO-текстов и отыскать советы от настоящих пользователей. Многие используют сайт как агрегатор рекомендаций и экспертных мнений на разные темы.
  • В начале 2021 года программист и основатель Y Combinator Пол Грэм отметил, что за почти 15 лет существования платформы популярность поисковых запросов со словом «reddit» только растёт. Через год сразу несколько специалистов объяснили это не столько интересом к сайту, сколько использованием его в качестве поисковика — просто на самом Reddit функция поиска выполнена не идеально.
Paul Graham @paulg
Reddit is unique in social media. 15 years after launching, it still hasn't peaked.
Reddit — уникальная соцсеть. С запуска прошло 15 лет, а он всё ещё не достиг своего пика
  • В 2022 году на проблему, кажется, начали обращать внимание. Правда, не Google, а разочарованные пользователи. В сети появляется всё больше колонок и постов о неэффективном Google-поиске, а в комментариях к ним сотни людей делятся похожими проблемами. ИТ-специалисты же считают, что владельцам Reddit стоит временно отвлечься от остальных планов и направить все силы на полный редизайн собственного поисковика.
Som Mohapatra @Som_Mohapatra
11: If I had the money, I’d invest a lot of it in Reddit at IPO (https://www.wsj.com/articles/reddit-files-paperwork-for-initial-public-offering-11639625013) and become an activist investor. I feel like Reddit is going the crypto/Facebook route when it should be going the Google route
Если бы у меня были деньги, я бы вложил значительную их часть в акции Reddit и стал бы инвестором-активистом. Кажется, что компания идёт путём криптопроектов или Facebook, тогда как ей стоит идти по пути Google

#reddit #google #tiktok

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8 комментариев
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Nick Voronin

ТикТок...ну не знаю, по-моему, это всё-таки показатель того, что человек ищет какую-то лёгкую информацию. Да и даже легкую информацию мне не хочется воспринимать через видео.

Я ищу ветки на Reddit через Гугл!

А ещё я безумно благодарен каждому человеку, который не ленится и делает видос для Ютуба с объяснением чего-либо и как оно работает, даже если они не правы. Вот это настоящие герои!

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Max Bernberg

Полезные советы уровня «чтобы вайфай лучше работал поставьте роутер в работающую микроволновку». Исследования такие же

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Pavel Ivanov

TJщина какая-то :-)

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Lelizaveta

А чем плох поиск гугла? не представляю, чтобы я пошла в тик-ток "гуглить", помимо видеоформата, который не всегда удобен, в тик-токе "экспертность" явно страдает

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Alex Shokhin

Бред. Ну что такое поп-ит и кто такой Даня Милохин они найдут в тиктоке, верю. Ну дети 7 летние там что-то может и "гуглят" и такие же по интеллекту подростки/взрослые. Если не гугл - то ютуб поиск. Альтернатив нет. (поисковики есть, но площадок альтернативных нет, имею ввиду). Или когда знаешь где точно искать. Ну там stackoverflow, и так далее.

В целом - Идиократия - пророческий фильм. И мы уже на пороге этой эпохи.

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Идегей

Я когда то вконтактил таким же образом. Ниче, пришел в Гугл )))

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Dmitriy Islamov

Это они ещё в «Яндексе» не искали

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mr. Philipp

До тех пор пока тик ток не сможет предложить мне скачать готовую курсовую работу на тему "Транспортировка железобетонных плит в республике Тыва", гугл будет жить

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