Пользователи всё чаще отказываются от Google-поиска в пользу Reddit и TikTok: там меньше спама и больше реальных советов Статьи редакции
Самый очевидный инструмент за последние годы дискредитировал сам себя. Зато в популярных соцсетях находятся ответы почти на любой вопрос.
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- В середине июня 2022 года в TikTok завирусился ролик блогерши @stazzylicious, где та рассказала, что перестала что-либо гуглить — теперь любую информацию она ищет в TikTok, от магазинов косметики до рецептов.
- Ещё чуть раньше пост с таким же посылом разошёлся в Twitter. Авторы Telegram-канала «Интернет-культура» собрали похожие сообщения в сети за последнее время и выяснили, почему главный поисковик постепенно уходит на второй план.
- О том, что Google-поиск дискредитировал сам себя, пользователи TikTok стали шутить как минимум с весны 2021 года. Тогда в соцсети появились десятки видео, высмеивающие авторов кулинарных рецептов, которые перед самой инструкцией размещали огромные объёмы текста: историю блюда, случаи из жизни или просто предисловия. Это делалось для того, чтобы поисковик с большей вероятностью разместил ссылку наверху в результатах поиска.
- Старания маркетологов и CEO-специалистов оказались проблемой не только для любителей готовить — многие стали жаловаться, что поиск любой информации в Google выдаёт десятки страниц с кликбейтными заголовками, но бесполезным содержимым. Вместо ответов на свои вопросы люди натыкаются на информацию по другой теме, рекламные материалы или одинаковые переписанные друг с друга посты.
- Пользователи по всему миру стали всё меньше доверять материалам от профессиональных копирайтеров, предпочитая личный опыт таких же обычных пользователей — так можно объективнее оценить какой-либо сервис или товар, узнать подходящий в конкретной ситуации совет или посмотреть инструкцию в лёгкой и доступной форме.
- Искать такой контент следует там, где его больше всего размещают — не на отдельных сайтах или конкурирующих за просмотры платформах, а в соцсетях. Алгоритмы TikTok позволяют пользователям не только точно формировать ленту рекомендаций, но и эффективно использовать поиск, находя ролики с ответами практически на любые вопросы.
- Об устаревании Google-поиска и появлении новых, не самых очевидных инструментов говорят не только «зумеры из тиктока», но и люди из ИТ-индустрии. Например, сотрудник фонда Y Combinator, финансирующего технологические стартапы, в январе опубликовал тред о проблемах Google, а разработчик автопилота Tesla отметил эффективность поиска TikTok — с ним даже согласился его босс Илон Маск.
- Сотрудник Tesla упомянул лайфхак с добавлением «reddit» в поисковой запрос. Этим инструментом тоже пользуется всё больше пользователей, которые хотят отфильтровать результаты от бесполезных CEO-текстов и отыскать советы от настоящих пользователей. Многие используют сайт как агрегатор рекомендаций и экспертных мнений на разные темы.
- В начале 2021 года программист и основатель Y Combinator Пол Грэм отметил, что за почти 15 лет существования платформы популярность поисковых запросов со словом «reddit» только растёт. Через год сразу несколько специалистов объяснили это не столько интересом к сайту, сколько использованием его в качестве поисковика — просто на самом Reddit функция поиска выполнена не идеально.
- В 2022 году на проблему, кажется, начали обращать внимание. Правда, не Google, а разочарованные пользователи. В сети появляется всё больше колонок и постов о неэффективном Google-поиске, а в комментариях к ним сотни людей делятся похожими проблемами. ИТ-специалисты же считают, что владельцам Reddit стоит временно отвлечься от остальных планов и направить все силы на полный редизайн собственного поисковика.
ТикТок...ну не знаю, по-моему, это всё-таки показатель того, что человек ищет какую-то лёгкую информацию. Да и даже легкую информацию мне не хочется воспринимать через видео.
Я ищу ветки на Reddit через Гугл!
А ещё я безумно благодарен каждому человеку, который не ленится и делает видос для Ютуба с объяснением чего-либо и как оно работает, даже если они не правы. Вот это настоящие герои!
Полезные советы уровня «чтобы вайфай лучше работал поставьте роутер в работающую микроволновку». Исследования такие же
TJщина какая-то :-)
А чем плох поиск гугла? не представляю, чтобы я пошла в тик-ток "гуглить", помимо видеоформата, который не всегда удобен, в тик-токе "экспертность" явно страдает
Бред. Ну что такое поп-ит и кто такой Даня Милохин они найдут в тиктоке, верю. Ну дети 7 летние там что-то может и "гуглят" и такие же по интеллекту подростки/взрослые. Если не гугл - то ютуб поиск. Альтернатив нет. (поисковики есть, но площадок альтернативных нет, имею ввиду). Или когда знаешь где точно искать. Ну там stackoverflow, и так далее.
В целом - Идиократия - пророческий фильм. И мы уже на пороге этой эпохи.
Я когда то вконтактил таким же образом. Ниче, пришел в Гугл )))
Это они ещё в «Яндексе» не искали
До тех пор пока тик ток не сможет предложить мне скачать готовую курсовую работу на тему "Транспортировка железобетонных плит в республике Тыва", гугл будет жить