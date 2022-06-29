Соцсети
Субъективный микрофон

Минцифры протестирует связь «ВКонтакте» с Госуслугами: госорганизации смогут подтвердить подлинность сообществ Статьи редакции

А в будущем можно будет, например, со страницы поликлиники записываться на приём к врачу.

  • Страницы, которым будет доступен этот механизм, — официальные сообщества школ, больниц и органов власти. Благодаря ему пользователи смогут отличать подтверждённые страницы от неофициальных, считает ведомство.
  • Воспользоваться функцией смогут администраторы сообществ, у которых одновременно есть статус руководителя или администратора организации на Госуслугах.
  • Для верификации сообщества нужно зайти в раздел управления, в «Основной информации» выбрать «Подтвердить статус через Госуслуги». Переход в Госуслуги произойдёт автоматически, после этого нужно авторизоваться и согласиться на проверку информации. После рассмотрения заявки у страницы появится значок подтверждённой организации.
  • В будущем благодаря интеграции Госуслуг с «ВКонтакте» пользователи смогут, например, записываться на кружки и смотреть расписание занятий через школьные паблики или записываться на прием к врачу прямо со страниц поликлиник, отмечают в Минцифры.
  • Редакция vc.ru поинтересовалась у «ВКонтакте» и Минцифры, планируют ли они, например, тестировать авторизацию в соцсети через Госуслуги, но на момент написания заметки не получила ответа.

#новость #минцифры #вконтакте

1597 просмотров
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27 комментариев
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 Угон Харлеев

Уже скоро вход в соцсети по паспорту ?

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Вадим Д.

Так уже давно, вы страничку-то обновите и у Вас будет (-:

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Угон Харлеев

Нет соцсетей нет проблем)

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Andrew
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Redhouses

Персонально для дурачков )

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Некто съел 2 яблока

Это Вам как раз в Госуслуги уточните

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Спокойный Никита

ВГосКонтакте?

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Евгений Широков

Почувствуй хуй товарищ майора в жопе

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Некто съел 2 яблока

Скорее ГосВКонтакте

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Вадим Д.

Ага, конечно: «со страницы поликлиники записываться на приём к врачу».
А врач должен быть в друзьях? Или на него подписаться надо и сделать 15 репостов за день?
Мысль, может, и дельная, запустить ГосТакт (-: Однако всё же госуслуги с чисто бизнес соцсетью смешивать... Подтверждение сообщества поликлиники наверняка можно и как-то иначе получить: отправить заявку на госуслугах с адресом и документальным подтверждением, постом в МФЦ ножками – там всё показать, рассказать и верифицировать. Люди как-то делают ведь.

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Darth Swordman

Ну если подумать без лишних эмоций, новость-то неплохая чисто технически. Всё же интерфейс VK (аккаунт которой есть зачастую даже у тех, кто это отрицает) рядовому пользователю понятнее, чем на госуслугах. И условно говоря, моей маме проще на странице врача записаться на приём, чем шерстить для этого огромный портал, навигация по которому порой и меня в тупик ставила.

Что до подтверждения — это, я так понимаю, проблема не пользователя будет, а сообщества. Но нам ли, прихожанам поликлиники, об этом моск морщить =)

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Dev

запись в больницу онлайн на прием к специалисту через госуслуги чаще всего вообще невозможно либо только через месяц и более. Так что реальные проблемы они не в страничках/контактах

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Darth Swordman

Не так часто этим пользовался, но да, один раз был забавный случай. Записался успешно и даже с первого раза, но оказалось, что госуслуги время работы кабинета считают по регламенту, а сотрудник поликлиники — по собственному усмотрению. Так что пожалуй, соглашусь. Хотя саму идею чем-то уж плохим всё же не считаю)

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Dev

идея хорошая

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Redhouses

Тут с вами многие не согласятся) они сюда приходят только чтобы выплеснуть негативчик)

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Действительный космос

Так и победим

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Redhouses

Кого? Свою желчь?))

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Генерал Ермолов

А потом они обижаются на шутки про товарища майора)

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Роман Н.

"госорганизации смогут подтвердить подлинность сообществ"

Дада, всё именно так

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Redhouses

Вот это круто! Может теперь я начну пользоваться ВК. Лет 10 в него не заходил, а теперь глядишь какая-то польза появится от этой соцсети

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последний бигмак

Русский WeChat?😳

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Таинственный Гоша

Хотел зайти в свой старый аккаунт ВК, но вместо полей логина / пароля и 2FA меня встретило требование слить им свой номер телефона, который будет использоваться для входа теперь вместо них.

Б - Безопасность

Штош
Ну значит больше не получится зайти ((

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MEGAtraXXXer666

Подтверждаю! Сегодня хотел зайти порнушку посмотреть, не получилось!

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Таинственный Гоша

А зачем для этого вк?

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Тимофей

Авторизация в жёлто-оранжевом ютубе

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Некто съел 2 яблока

потёр

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Nomad from Mordor

РосГосВКонтакте

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