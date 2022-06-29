Минцифры протестирует связь «ВКонтакте» с Госуслугами: госорганизации смогут подтвердить подлинность сообществ Статьи редакции
А в будущем можно будет, например, со страницы поликлиники записываться на приём к врачу.
- Страницы, которым будет доступен этот механизм, — официальные сообщества школ, больниц и органов власти. Благодаря ему пользователи смогут отличать подтверждённые страницы от неофициальных, считает ведомство.
- Воспользоваться функцией смогут администраторы сообществ, у которых одновременно есть статус руководителя или администратора организации на Госуслугах.
- Для верификации сообщества нужно зайти в раздел управления, в «Основной информации» выбрать «Подтвердить статус через Госуслуги». Переход в Госуслуги произойдёт автоматически, после этого нужно авторизоваться и согласиться на проверку информации. После рассмотрения заявки у страницы появится значок подтверждённой организации.
- В будущем благодаря интеграции Госуслуг с «ВКонтакте» пользователи смогут, например, записываться на кружки и смотреть расписание занятий через школьные паблики или записываться на прием к врачу прямо со страниц поликлиник, отмечают в Минцифры.
- Редакция vc.ru поинтересовалась у «ВКонтакте» и Минцифры, планируют ли они, например, тестировать авторизацию в соцсети через Госуслуги, но на момент написания заметки не получила ответа.
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Уже скоро вход в соцсети по паспорту ?
Так уже давно, вы страничку-то обновите и у Вас будет (-:
Нет соцсетей нет проблем)
Персонально для дурачков )
Это Вам как раз в Госуслуги уточните
ВГосКонтакте?
Почувствуй хуй товарищ майора в жопе
Скорее ГосВКонтакте
Ага, конечно: «со страницы поликлиники записываться на приём к врачу».
А врач должен быть в друзьях? Или на него подписаться надо и сделать 15 репостов за день?
Мысль, может, и дельная, запустить ГосТакт (-: Однако всё же госуслуги с чисто бизнес соцсетью смешивать... Подтверждение сообщества поликлиники наверняка можно и как-то иначе получить: отправить заявку на госуслугах с адресом и документальным подтверждением, постом в МФЦ ножками – там всё показать, рассказать и верифицировать. Люди как-то делают ведь.
Ну если подумать без лишних эмоций, новость-то неплохая чисто технически. Всё же интерфейс VK (аккаунт которой есть зачастую даже у тех, кто это отрицает) рядовому пользователю понятнее, чем на госуслугах. И условно говоря, моей маме проще на странице врача записаться на приём, чем шерстить для этого огромный портал, навигация по которому порой и меня в тупик ставила.
Что до подтверждения — это, я так понимаю, проблема не пользователя будет, а сообщества. Но нам ли, прихожанам поликлиники, об этом моск морщить =)
запись в больницу онлайн на прием к специалисту через госуслуги чаще всего вообще невозможно либо только через месяц и более. Так что реальные проблемы они не в страничках/контактах
Не так часто этим пользовался, но да, один раз был забавный случай. Записался успешно и даже с первого раза, но оказалось, что госуслуги время работы кабинета считают по регламенту, а сотрудник поликлиники — по собственному усмотрению. Так что пожалуй, соглашусь. Хотя саму идею чем-то уж плохим всё же не считаю)
идея хорошая
Тут с вами многие не согласятся) они сюда приходят только чтобы выплеснуть негативчик)
Так и победим
Кого? Свою желчь?))
А потом они обижаются на шутки про товарища майора)
"госорганизации смогут подтвердить подлинность сообществ"
Дада, всё именно так
Вот это круто! Может теперь я начну пользоваться ВК. Лет 10 в него не заходил, а теперь глядишь какая-то польза появится от этой соцсети
Русский WeChat?😳
Хотел зайти в свой старый аккаунт ВК, но вместо полей логина / пароля и 2FA меня встретило требование слить им свой номер телефона, который будет использоваться для входа теперь вместо них.
Б - Безопасность
Штош
Ну значит больше не получится зайти ((
Подтверждаю! Сегодня хотел зайти порнушку посмотреть, не получилось!
А зачем для этого вк?
Авторизация в жёлто-оранжевом ютубе
потёр
РосГосВКонтакте