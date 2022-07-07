Twitter начал тестировать функцию совместного создания твитов Статьи редакции
В сообщении отображается, что его написали два человека.
- В Twitter подтвердили The Verge, что функция CoTweets стала доступна некоторым пользователям. Она позволяет двум аккаунтам совместно создавать твиты, при этом оба будут отмечены как авторы.
- Компания тестирует функцию в течение ограниченного времени, чтобы узнать, как пользователи и бренды используют её для роста и охвата новой аудитории и сотрудничества друг с другом.
- Пользователь — основной автор может пригласить другой аккаунт и обсудить совместный пост в личных сообщениях. Второй пользователь должен одобрить твит, созданный в соавторстве.
- Twitter подтвердил, что «изучает» функцию совместных твитов, весной 2022 года. Но детали и сроки запуска не называл.
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Писали котвиты до того как это стало мейнстримом
и галчонка на лого импортозаменимого твиттера. назвать
"Кто там? ФСБ и точка"
почему в конце точки нет? забрали поставить не успел даже
Когда не хватает сил набрать 140 символов самостоятельно…
не сил, а знаний
🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Правильно, чтобы можно было следить, чтобы всякие там президенты чего не того не понаписали случайно
Твиттер мне жизнь испортил, я в 2013 открыл для себя мир независимой политики... стал задумываться
Думаете она существует, независимая политика?
А по делу, эта фича сделана для фирм. Как в инсте инста шлюхи указывают коллабы в рекламных постах. Здесь тоже самое, только о тексте
Независимой политики немало, правда, большая ее часть - кухонная...
Куда загнали там и живёт.
Вот да, лучше и не скажешь
Тут все зависит насколько вы склонны верить в теории заговоров.
Если вы верите в разнообразные теории заговоров то никакой независимой политики естественно нет.
Но дело наверное даже не столько в независимости сколько в конкурентности...
политика Монголии очень независимая между прочим
Лучше, чем совместное обсасывание новостей на Vc в комментах они ничего не придумают
Фигово пойдёт)))
Лучше редактирование пусть внедрят))
Не канон
Уже есть в платной версии
Сам придумал?))
<tj-mode>
ну вот теперь заводить второй аккаунт чтобы показывать кому-то что работаю с кем-то)
</tj-mode>
Ненужная хуйня.
Бабы дуры (зачеркнуто), Мужики козлы
Кто пользуется твиттером ?
Ну такое..
Групповушка подоспела