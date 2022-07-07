Соцсети
Безумный диод

Twitter начал тестировать функцию совместного создания твитов Статьи редакции

В сообщении отображается, что его написали два человека.

  • В Twitter подтвердили The Verge, что функция CoTweets стала доступна некоторым пользователям. Она позволяет двум аккаунтам совместно создавать твиты, при этом оба будут отмечены как авторы.
  • Компания тестирует функцию в течение ограниченного времени, чтобы узнать, как пользователи и бренды используют её для роста и охвата новой аудитории и сотрудничества друг с другом.
  • Пользователь — основной автор может пригласить другой аккаунт и обсудить совместный пост в личных сообщениях. Второй пользователь должен одобрить твит, созданный в соавторстве.
Kelly Vaughn @kvlly
@m5r_m
  • Twitter подтвердил, что «изучает» функцию совместных твитов, весной 2022 года. Но детали и сроки запуска не называл.

#новость #twitter

1175 просмотров
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24 комментария
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 Anton Smets

Писали котвиты до того как это стало мейнстримом

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Джон Картошкин

и галчонка на лого импортозаменимого твиттера. назвать
"Кто там? ФСБ и точка"

почему в конце точки нет? забрали поставить не успел даже

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Александр Константинов

Когда не хватает сил набрать 140 символов самостоятельно…

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Grigoriy Malyshev

не сил, а знаний

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Konstantin V

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

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A.K.

Правильно, чтобы можно было следить, чтобы всякие там президенты чего не того не понаписали случайно

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Лимита

Твиттер мне жизнь испортил, я в 2013 открыл для себя мир независимой политики... стал задумываться

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Nesterov Igor

Думаете она существует, независимая политика?
А по делу, эта фича сделана для фирм. Как в инсте инста шлюхи указывают коллабы в рекламных постах. Здесь тоже самое, только о тексте

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A.K.

Независимой политики немало, правда, большая ее часть - кухонная...

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Лимита

Куда загнали там и живёт.

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A.K.

Вот да, лучше и не скажешь

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Лимита

Тут все зависит насколько вы склонны верить в теории заговоров.

Если вы верите в разнообразные теории заговоров то никакой независимой политики естественно нет.

Но дело наверное даже не столько в независимости сколько в конкурентности...

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badResistor

политика Монголии очень независимая между прочим

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Алеоп

Лучше, чем совместное обсасывание новостей на Vc в комментах они ничего не придумают

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Firas Hamza

Фигово пойдёт)))
Лучше редактирование пусть внедрят))

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Лимита

Не канон

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Alexey QuQu

Уже есть в платной версии

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Firas Hamza

Сам придумал?))

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badResistor

<tj-mode>
ну вот теперь заводить второй аккаунт чтобы показывать кому-то что работаю с кем-то)
</tj-mode>

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Слегка Придурковатый

Ненужная хуйня.

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Псков Бурито

Бабы дуры (зачеркнуто), Мужики козлы

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Stanislav Perfilov

Кто пользуется твиттером ?

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Лимита

Ну такое..

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Некто съел 2 яблока

Групповушка подоспела

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