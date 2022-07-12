Мы планируем добавлять новые инструменты получения дохода авторами, в том числе прорабатывать игровые механики монетизации видеоконтента, видим здесь большой потенциал для экспериментов. При этом учитываем и обратную связь пользователей при реализации различных моделей рекламы.