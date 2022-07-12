«ВКонтакте» позволит сообществам зарабатывать на рекламе перед прямыми эфирами Статьи редакции
Реклама появится на платформе «VK Видео» в трансляциях на десктопе и в мобильной версии.
- Инструмент будет автоматически доступен авторам сообществ, уже подключенным к программе монетизации видео, объявила компания. Отключить рекламу в прямых эфирах можно будет, только полностью отключившись от монетизации видео, уточнили vc.ru в соцсети.
- Участники программы смогут получать доход от просмотра пользователями коротких рекламных видеороликов (до 30 секунд), которые будут показываться перед прямым эфиром. Он зависит от контента, частоты публикации роликов, аудитории и других факторов.
- В соцсети отметили, что вопросы про прямые трансляции были одними из самых частых у рекламодателей, при этом количество активных авторов, которые проводят стримы на платформе, выросло.
- «ВКонтакте» также упростила подключение монетизации для всех авторов — теперь это можно сделать в блоке управления сообществом по клику. Кнопка подключения будет автоматически появляться только у сообществ, которые проходят по всем критериям видеомонетизации, в том числе по количеству подписчиков (от 5000), тематике и хронометражу контента.
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Честно говоря планирую удаляться из ВКонтакте, если раньше он действительно был хорош, в плане дизайна и функционала, сейчас соц. сеть превратили в сплошной страшный сон дизайнера. Куча лишних виджетов которые даже отключить нельзя, и другой ненужной лично для меня, информации, которую тоже отключить нельзя. Тошнотно.
Да вообще в помойку превратили, все без разбора там
Самое печальное, что из за ухода Инстаграм, приходится вести рабочую страничку в вк... и то ситуация следующая, реклама не отрабатывает так, как отрабатывал Инстаграм. Я просто не понимаю куда бюджет улетает, хотя все настроено просто топ. Показ ботам без их последующего удаления из подборки. Я не понимаю, раньше зальёшь в инсту 10-20к. Нереальный прилив просмотров и новых заявок. В вк такие копейки, да ещё и люди не охотно хотят платить и все остальное. Так что, возможно и малому бизнесу в вк не самый лучший вариант продвижения, так как конкуренция высокая а сидят не пойми кто да и ещё скорее руководство высасывать бабки будет, чем пытаться улучшить алгоритмы работы рекламного кабинета.
Ужс...
ВКонтакте получило второе дыхание.
Из нижнего отверстия
Дренажный клапан (-:
Не все так однозначно.
Если присмотритесь, то увидите, что это та ещё помойка, где не работает половина базового функционала соцсети.
Назначенцы, руководящие этой «соцсетью» не могут сдюжить даже в казалось бы таких монопольных условиях.
При этом и на нынешнюю дату прямые эфиры вк рандомно кряхтят, пердят, затыкаются и захлебываются - работу стриминговой части мылорушные бракоделы так до ума и не довели.
ВК использую, но точно не для просмотра видео с рекламой. Сейчас ютуб совершенно без рекламы есть (-:
для музыки вк тоже стало невозможно использовать
они уже надоели со своей рекламой, везде ее впихивают, они из-за этого могут потерять огромный процент пользователей
одааааааааааааа больше рекламы в вк ёще больше,слишком мало
(сарказм)
Интересно, сколько это в деньгах, допустим эфир посмотрели 1000 человек за 1 час 🤔
2 миска риса
Примерно 2 трудодня начислят
Кто-то смотрит прямые эфиры вконтакте??
Мне кажется все стримят либо в инсте, либо на твиче либо еще где
Вот зачем они в одну платформу все пытаются впихнуть??
Так твич судя по последним новостям следующий на очереди на блокировку.
Так этих стримминговых сервисов специализированных я думаю еще с десяток найдется :)