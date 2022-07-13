Устроив спектакль, а после предложив и подписав выгодное для продавца соглашение о покупке, Маск, по-видимому, считает, что он — в отличие от любой другой стороны, которая подчиняется законам штата Делавэр, — может нарушить работу компании, уничтожить стоимость её акций и уйти.