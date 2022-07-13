Twitter подала в суд на Илона Маска и обвинила его в сборе информации для возможного создания конкурента соцсети Статьи редакции
Компания также посчитала, что Маск «демонстрировал пренебрежение», и в доказательство привела опубликованные им мемы и твиты.
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- В иске компания назвала действия Маска «образцом лицемерия», потому что после объявления о покупке он «знал о фейковых аккаунтах и обещал избавить платформу от них». «Маск сказал, что ему необходимо сделать компанию частной, потому что, по его словам, в противном случае очистка от спама была бы коммерчески нецелесообразной».
- Twitter сообщил, что по запросам Маска дал его команде доступ к 49 ТБ необработанных пользовательских данных. Компания утверждает, что выполнила все требования, но так как Маск отказался от сделки по мнимой причине, опасается, что данные могут использованы для создания конкурирующей соцсети.
- При этом Маск часто игнорировал встречи с гендиректором и исполнительным директором Twitter, на которых они должны были передать данные по его запросам.
- Маск также нарушил правила раскрытия информации SEC, и компании был нанесен «непоправимый ущерб». Бизнесмен демонстрировал «пренебрежение», указывает Twitter.
- Twitter рассчитывает, что суд начнёт рассматривать дело в середине сентября 2022 года, рассказал Bloomberg знакомый с разбирательством источник.
- Маск отказался от покупки 8 июля, потому что «Twitter не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети». Сделку планировали завершить до конца 2022 года.
Полагаю в следующей новости будет желание Маска купить суд
Ага. Получить список всех дел. И потом отказаться.
Потому что дела - фейковые
потому что суд не раскрывает все данные
Но теперь то придётся )))))))))
И когда суд захочет подать в суд, они тут же всё поймут.
и после этого сделать свой суд и пилить мемы про это
Он сделает опрос в твиттере для присяжных:
Виновен
Невиновен
Поматросил и бросил...
Самовлюбленный эгоцентричный нахал!
Теперь им придётся раскрыть данные о ботах в суде. Ну и как его не хвалить?
можно подумать у них есть какая-то папка на коме названная "секретные данные о ботах", на суде они раскроют точно то же что раскрывали Маску в ходе обсуждения сделки
В их суде такое не проканает ))
обещать не значит жениться
Но все равно, вопрос репутации. Как потом кто-то верить к этому челу!? И потом публичный обещания все-таки
Ну как минимум мы ещё покекаем с этой ситуации.
"Twitter подала в суд на Илона Маска и обвинила его в сборе информации для возможного создания конкурента соцсети "-Маскиттер
Твиск
Маскот!
Если они в контракте наврали про 5% ботов (а их там вероятно 15-25%), то как бы их самих не засудили
Не удивлюсь если ботов в твиттере >50%)
Эти данные Twitter раскрывает в квартальных отчётах. Если вы можете доказать, что они неверные, то можете их засудить прямо сейчас.
Хотел подарок сделать сыну, а там дочь
Они походу там все в теме. Твиттер этот несчастный как дохлая лошадь у того индейца, все ее оживить пытаются 🤣
100 процентов ещё в процессе спектакля наварился на цене акций раза два.
Нереально практически, но пусть делает свою Твеслу (-:
О как они повернули. Любопытно.
Илон мой новый герой!
Переиграл и уничтожил))
https://twitter.com/elonmusk/status/1546344529460174849?s=21&t=2H74swS5G3jmVVUj5dGDGg
Перевод ))
Сначала они сказали, что я не могу купить Твиттер
@
Затем они не стали раскрывать информацию о ботах
@
Теперь они хотят заставить меня купить Твиттер в суде
@
Теперь им придётся раскрыть информацию о ботах в суде
Все не просто ребятки, на поверхности лежит очевидное, никто не замечает будто
Месть Трампа ?
Думаю за всем этим стоит Рогозин
Расскажи
Рептилоиды?
🤡
Маскбук
Поилонмаскал и бросил
Ничего личного, только бизнес 😁
Зачем создавать, когда можно купить 🧐
Демонстрировал пренебрежение к Твиттеру, делая посты в Твиттере
Ну так он выплатил лярд... за отказ от покупки в итоге. Понятно, что из корпоративных соображений Твиттер не очень может действовать и реагировать по другому.
Как бы я не был скептичен к Илону, в твиттере те еще пидорасы
:popcorn:
Я полагаю, что желания Маска на самом деле было продать акции Tesla и потом создать свой соц сети смешённой Twitter и Метавселенные.