{"id":13526,"url":"\/distributions\/13526\/click?bit=1&hash=a6f81ede5ea1e26641cdef2bf486b7989f025956350b4c9ae9cad63e4b78fa0b","title":"\u0422\u0435\u0441\u0442: \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435 \u0431\u043e\u043a\u0441\u0451\u0440\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0433\u0440\u0443\u0448\u0435 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0430\u0441 \u0431\u0435\u0441\u0438\u0442","buttonText":"\u0411\u0438\u0442\u044c \u0433\u0440\u0443\u0448\u0443","imageUuid":"cec0bd5a-b6fc-56c3-874f-7457bd3de0fd","isPaidAndBannersEnabled":false}
Соцсети
Маша Цепелева

Twitter подала в суд на Илона Маска и обвинила его в сборе информации для возможного создания конкурента соцсети Статьи редакции

Компания также посчитала, что Маск «демонстрировал пренебрежение», и в доказательство привела опубликованные им мемы и твиты.

2169 просмотров
  • Twitter официально подала иск к Илону Маску с требованием завершить сделку и купить компанию за $44 млрд.

Устроив спектакль, а после предложив и подписав выгодное для продавца соглашение о покупке, Маск, по-видимому, считает, что он — в отличие от любой другой стороны, которая подчиняется законам штата Делавэр, — может нарушить работу компании, уничтожить стоимость её акций и уйти.

Twitter в иске к Маску
  • В иске компания назвала действия Маска «образцом лицемерия», потому что после объявления о покупке он «знал о фейковых аккаунтах и обещал избавить платформу от них». «Маск сказал, что ему необходимо сделать компанию частной, потому что, по его словам, в противном случае очистка от спама была бы коммерчески нецелесообразной».
  • Twitter сообщил, что по запросам Маска дал его команде доступ к 49 ТБ необработанных пользовательских данных. Компания утверждает, что выполнила все требования, но так как Маск отказался от сделки по мнимой причине, опасается, что данные могут использованы для создания конкурирующей соцсети.
  • При этом Маск часто игнорировал встречи с гендиректором и исполнительным директором Twitter, на которых они должны были передать данные по его запросам.
  • Маск также нарушил правила раскрытия информации SEC, и компании был нанесен «непоправимый ущерб». Бизнесмен демонстрировал «пренебрежение», указывает Twitter.
Kat Packer 🌻 @PackerKats
@darth I’m deceased
Casey Newton @CaseyNewton
Twitter has been trying to create a retention program to stop all of its best workers from fleeing amid the chaos that Musk has created, but Musk won’t approve it (!)
Twitter пыталась создать программу удержания сотрудников, чтобы не дать им разбежаться из-за созданного Маском хаоса, но Маск не одобрил это.
  • Twitter рассчитывает, что суд начнёт рассматривать дело в середине сентября 2022 года, рассказал Bloomberg знакомый с разбирательством источник.
  • Маск отказался от покупки 8 июля, потому что «Twitter не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети». Сделку планировали завершить до конца 2022 года.

#новость #илонмаск #twitter

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
44 комментария
Написать комментарий...
 Skyray

Полагаю в следующей новости будет желание Маска купить суд

Ответить
Развернуть ветку
Mr Yellow

Ага. Получить список всех дел. И потом отказаться.

Ответить
Развернуть ветку
Целесообразный каякер

Потому что дела - фейковые

Ответить
Развернуть ветку
Jill Can

потому что суд не раскрывает все данные

Ответить
Развернуть ветку
Германский хичхакер

Но теперь то придётся )))))))))

Ответить
Развернуть ветку
Skyray

И когда суд захочет подать в суд, они тут же всё поймут.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Матюшин

и после этого сделать свой суд и пилить мемы про это

Ответить
Развернуть ветку
Tonny Gun

Он сделает опрос в твиттере для присяжных:
Виновен
Невиновен

Ответить
Развернуть ветку
ATM-Tech

Поматросил и бросил...
Самовлюбленный эгоцентричный нахал!

Ответить
Развернуть ветку
Германский хичхакер

Теперь им придётся раскрыть данные о ботах в суде. Ну и как его не хвалить?

Ответить
Развернуть ветку
Igor Gorbenko

можно подумать у них есть какая-то папка на коме названная "секретные данные о ботах", на суде они раскроют точно то же что раскрывали Маску в ходе обсуждения сделки

Ответить
Развернуть ветку
Германский хичхакер

В их суде такое не проканает ))

Ответить
Развернуть ветку
Роман Таровик

обещать не значит жениться

Ответить
Развернуть ветку
Rock Your Web3

Но все равно, вопрос репутации. Как потом кто-то верить к этому челу!? И потом публичный обещания все-таки

Ответить
Развернуть ветку
Олег Комаров

Ну как минимум мы ещё покекаем с этой ситуации.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Чепурнов
Ответить
Развернуть ветку
Renea Lay

"Twitter подала в суд на Илона Маска и обвинила его в сборе информации для возможного создания конкурента соцсети "-Маскиттер

Ответить
Развернуть ветку
Бублик

Твиск

Ответить
Развернуть ветку
Roman

Маскот!

Ответить
Развернуть ветку
Dudka Trubnik

Если они в контракте наврали про 5% ботов (а их там вероятно 15-25%), то как бы их самих не засудили

Ответить
Развернуть ветку
Антон Кузьмин

Не удивлюсь если ботов в твиттере >50%)

Ответить
Развернуть ветку
Denis Zotov

Эти данные Twitter раскрывает в квартальных отчётах. Если вы можете доказать, что они неверные, то можете их засудить прямо сейчас.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Семенов

Хотел подарок сделать сыну, а там дочь

Ответить
Развернуть ветку
Алекс И

Они походу там все в теме. Твиттер этот несчастный как дохлая лошадь у того индейца, все ее оживить пытаются 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Марат Булатов

100 процентов ещё в процессе спектакля наварился на цене акций раза два.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Нереально практически, но пусть делает свою Твеслу (-:

О как они повернули. Любопытно.

Ответить
Развернуть ветку
Германский хичхакер

Илон мой новый герой!

Переиграл и уничтожил))

https://twitter.com/elonmusk/status/1546344529460174849?s=21&t=2H74swS5G3jmVVUj5dGDGg

Elon Musk @elonmusk
Ответить
Развернуть ветку
Германский хичхакер

Перевод ))

Сначала они сказали, что я не могу купить Твиттер
@
Затем они не стали раскрывать информацию о ботах
@
Теперь они хотят заставить меня купить Твиттер в суде
@
Теперь им придётся раскрыть информацию о ботах в суде

Ответить
Развернуть ветку
Kaz Khatu

Все не просто ребятки, на поверхности лежит очевидное, никто не замечает будто

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Месть Трампа ?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Макарычев

Думаю за всем этим стоит Рогозин

Ответить
Развернуть ветку
Roman Biboran

Расскажи

Ответить
Развернуть ветку
jonewayne

Рептилоиды?

Ответить
Развернуть ветку
Бублик

🤡

Ответить
Развернуть ветку
Someone Young

Маскбук

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Баранова
Ответить
Развернуть ветку
Здесь могла быть Ваша Реклама

Поилонмаскал и бросил

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Hizhkovoy

Ничего личного, только бизнес 😁

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Зачем создавать, когда можно купить 🧐

Ответить
Развернуть ветку
Igor Egorov

Демонстрировал пренебрежение к Твиттеру, делая посты в Твиттере

Ответить
Развернуть ветку
Stas Vasilevskii

Ну так он выплатил лярд... за отказ от покупки в итоге. Понятно, что из корпоративных соображений Твиттер не очень может действовать и реагировать по другому.

Ответить
Развернуть ветку
Ava Lord

Как бы я не был скептичен к Илону, в твиттере те еще пидорасы

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

:popcorn:

Ответить
Развернуть ветку
Rock Your Web3

Я полагаю, что желания Маска на самом деле было продать акции Tesla и потом создать свой соц сети смешённой Twitter и Метавселенные.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 44 комментария
null