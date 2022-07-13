Юзер: «Google, у меня проблема». G: «Вот 1000 сайтов с одинаковым решениями!» Ю: «Это я пробовала... Не сработало. Есть ещё идеи, которые не просто скопипастили?» Reddit и YouTube: «У нас есть это». G: «Это спам, это всё СПАМ!» Ю: «Что с тобой стало?»