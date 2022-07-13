Топ-менеджер Google подтвердил, что Instagram* и TikTok забирают часть аудитории «Поиска» и «Карт» при поиске информации Статьи редакции
Молодые люди предпочитают начинать поиск с соцсетей, а не «традиционных» сервисов.
- Молодые пользователи теперь часто обращаются к приложениям вроде Instagram* и TikTok, а не к «Поиску» или «Картам», чтобы найти что-то, рассказал старший вице-президент Google Прабхакар Рагхаван. Об этом пишет TechCrunch.
- По его словам, такие пользователи обычно не вводят ключевые слова, а скорее предпочитают «новые способы». «По нашим исследованиям, около 40% молодых людей, когда ищут место для обеда, не пользуются “Поиском” или “Картами” Google, они идут в TikTok и Instagram*», — добавил топ-менеджер.
- Компания уточнила изданию, что речь о внутреннем исследовании, в котором опросили пользователей из США в возрасте от 18 до 24 лет. Эти данные пока непубличные.
- Рагхаван также отметил, что большинство молодых пользователей никогда не видели бумажных карт — но цифровые карты во многом разработаны на их основе. Поэтому для такой аудитории нужны «совершенно новые технологии».
- Например, «Карты» Google теперь поддерживают дополненную реальность, чтобы пользователям не приходилось просто «следовать за синей точкой на экране», отмечает издание. Кроме того, в 2021 году Google сообщила, что планирует запустить поиск по видео из TikTok и Instagram*. Некоторые видео из TikTok уже поддерживаются.
*Instagram принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России.
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В тиктоке можно найти место для обеда? Как?
Видосы с обзорами на места там есть в достаточном количестве. Правда не понимаю зачем: нет привязки к карте, нет нормальной агрегации отзывов, выбор куда меньше.
Так это все нужно старперам, зумерам хватает картинки и музыки
Просто у них нет денег на ресторан, смотрят как едят другие.
там еще есть рекламные видео с ссылками на какое-то заведение и указанной геолокацией )
Был видик, где девушка говорили что не понимает для чего нужен этот сраный Ютуб со своими килломтеровыми роликами, рекламой и заставками, когда она тоже самое може узнать из Тик-Тока за 1 мин
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Перед сдачей зачёта самое то!
об этом и речь. краткость - сестра таланта
Но тёща фактчекинга и аналитики =)
Иногда это верно - в тиктоке выжимка из самой важной информации по теме, а на ютьюбе важная информация и куча воды
В менеджменте Гугла остались не индусы? По ходу это они мстят за колониальное прошлое
Потерянное поколение
Да не душните. Идёт обычный процесс отсеивания зёрен от плевел.
Вот так google узнал, что информацию ищут не только у них (-:
А если серьёзно – у ПС свои плюсы, у различных платформ – свои. Кому что удобнее – тот тем и пользуется. Кто-то на профильных форумах сразу ищет нужное, к примеру.
При поиске товара тот же Яндекс может всю первую страницу выдачи забить своими сервисами, поэтому можно сразу открыть сайты маркетплейсов и искать там. Но так или иначе такая тенденция может сказаться на рекламной выручке гугла, пусть не там сильно и не быстро, но может.
Статью не читал, скажите - там учитывают, что с появлением инстаграма и тиктока увеличилось абсолютное количество поисковых запросов в гугле?