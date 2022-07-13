Соцсети
Обширный Никита

Топ-менеджер Google подтвердил, что Instagram* и TikTok забирают часть аудитории «Поиска» и «Карт» при поиске информации Статьи редакции

Молодые люди предпочитают начинать поиск с соцсетей, а не «традиционных» сервисов.

  • Молодые пользователи теперь часто обращаются к приложениям вроде Instagram* и TikTok, а не к «Поиску» или «Картам», чтобы найти что-то, рассказал старший вице-президент Google Прабхакар Рагхаван. Об этом пишет TechCrunch.
  • По его словам, такие пользователи обычно не вводят ключевые слова, а скорее предпочитают «новые способы». «По нашим исследованиям, около 40% молодых людей, когда ищут место для обеда, не пользуются “Поиском” или “Картами” Google, они идут в TikTok и Instagram*», — добавил топ-менеджер.
  • Компания уточнила изданию, что речь о внутреннем исследовании, в котором опросили пользователей из США в возрасте от 18 до 24 лет. Эти данные пока непубличные.
  • Рагхаван также отметил, что большинство молодых пользователей никогда не видели бумажных карт — но цифровые карты во многом разработаны на их основе. Поэтому для такой аудитории нужны «совершенно новые технологии».
  • Например, «Карты» Google теперь поддерживают дополненную реальность, чтобы пользователям не приходилось просто «следовать за синей точкой на экране», отмечает издание. Кроме того, в 2021 году Google сообщила, что планирует запустить поиск по видео из TikTok и Instagram*. Некоторые видео из TikTok уже поддерживаются.
Соцсети
TJ
Пользователи всё чаще отказываются от Google-поиска в пользу Reddit и TikTok: там меньше спама и больше реальных советов Статьи редакции

Самый очевидный инструмент за последние годы дискредитировал сам себя. Зато в популярных соцсетях находятся ответы почти на любой вопрос.

Юзер: «Google, у меня проблема». G: «Вот 1000 сайтов с одинаковым решениями!» Ю: «Это я пробовала... Не сработало. Есть ещё идеи, которые не просто скопипастили?» Reddit и YouTube: «У нас есть это». G: «Это спам, это всё СПАМ!» Ю: «Что с тобой стало?»

*Instagram принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России.

#новость #google #tiktok #instagram

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17 комментариев
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 Михаил

В тиктоке можно найти место для обеда? Как?

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Бублик

Видосы с обзорами на места там есть в достаточном количестве. Правда не понимаю зачем: нет привязки к карте, нет нормальной агрегации отзывов, выбор куда меньше.

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Anton Shevtsov

Так это все нужно старперам, зумерам хватает картинки и музыки

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Бомж

Просто у них нет денег на ресторан, смотрят как едят другие.

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Leonid Manilov

там еще есть рекламные видео с ссылками на какое-то заведение и указанной геолокацией )

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Псков Бурито

Был видик, где девушка говорили что не понимает для чего нужен этот сраный Ютуб со своими килломтеровыми роликами, рекламой и заставками, когда она тоже самое може узнать из Тик-Тока за 1 мин

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Alexandr Gunich

Курс квантовой физики за 1 минуту.

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Босота

Перед сдачей зачёта самое то!

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Псков Бурито

об этом и речь. краткость - сестра таланта

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Darth Swordman

Но тёща фактчекинга и аналитики =)

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Администратор Аккаунта
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F-117

Иногда это верно - в тиктоке выжимка из самой важной информации по теме, а на ютьюбе важная информация и куча воды

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Дмитрий Иванов

В менеджменте Гугла остались не индусы? По ходу это они мстят за колониальное прошлое

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Бублик

Потерянное поколение

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Андрей Верижников

Да не душните. Идёт обычный процесс отсеивания зёрен от плевел.

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Вадим Д.

Вот так google узнал, что информацию ищут не только у них (-:
А если серьёзно – у ПС свои плюсы, у различных платформ – свои. Кому что удобнее – тот тем и пользуется. Кто-то на профильных форумах сразу ищет нужное, к примеру.
При поиске товара тот же Яндекс может всю первую страницу выдачи забить своими сервисами, поэтому можно сразу открыть сайты маркетплейсов и искать там. Но так или иначе такая тенденция может сказаться на рекламной выручке гугла, пусть не там сильно и не быстро, но может.

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Grigoriy Malyshev

Статью не читал, скажите - там учитывают, что с появлением инстаграма и тиктока увеличилось абсолютное количество поисковых запросов в гугле?

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