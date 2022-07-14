Instagram* ввёл платные подписки — блогеры могут просить за доступ к своему контенту от $0,99 до $99,99 Статьи редакции
Под «пейволл» можно поместить посты в ленте, сторис, прямые эфиры и доступ в групповые чаты.
В Instagram* появились платные подписки на посты, сторис и прямые эфиры, объявил гендиректор соцсети Адам Моссери. Ещё один бонус за донат — возможность общаться в групповом чате с автором. Профили платных подписчиков также получат специальный фиолетовый значок, указывающий на их поддержку блогера.
В профилях блогеров появится отдельная вкладка «subscriber home» («дом подписчика»), где платные подписчики смогут фильтровать фотографии и сторис, доступные только им.
По словам Моссери, платформа стремится стать «лучшим местом в интернете для заработка авторов». Гендиректор отметил, что платную подписку уже успели протестировать несколько блогеров.
Кроме того, Instagram скоро ждёт редизайн, в том числе появление полноэкранной ленты. Ожидается, что это особенно понравится фотографам.
- Впервые соцсеть начала тестировать платные подписки в США в январе 2022 года. Они были доступны десяти авторам.
*Компания Meta (владеет Instagram) признана экстремистской организацией на территории России.
Все не отпускает их успех onlyfans...
Отослал тебе писечку в лс
Мне тоже закинь, пожалуйста
Прислал свою. С вас 99.99
За 99,99 каждый день будете присылать?
А платить каждый день 99.99 будете?
В месяц, как подписка
А семейную подписку рассматриваете?
Посоветуюсь с женой
Збс, миллионеры которые стригли тонны бабла на рекламе, станут еще богаче
Завидуешь ?
Как может миллиардер завидовать миллионерам 😏
Но не в России
Блядь, я сейчас представил лица российских инфлюенсеров (кстати нихуя не смешно)
P.S. ну только если немножечко совсем
Думаетп, блиновская мучается морально?
К великому сожалению вынужден признать что знаю кто это такая (спасибо Собчак) и абсолютно уверен что оно неживое и не может мучаться
Не понимаю почему Телеграм такое не сделает, там бы тоже хорошо подобное зашло бы.
Так у телеги более щадящий режим, не требующий обязательных вливаний. А тут как бы хочешь контент - плати.
Вообще ситуация зашкварная как по мне. Учитывая, что инста используется как рекламная площадка, получается, чтобы посмотреть рекламный контент...нужно заплатить? Не думал, что доживу до такого маразма.
В телеграмме уже давно такие вещи есть. Не от телеграмма они правда, так сторонние решения.
С помощью ботов можно давать доступ к каналу по подписке
А в России все бесплатно будет! А Вы все плохо, да плохо!
В России Инстаграм - налог на дураков.
Все немного так. Надо было еще причину указать.
Инстаграм потерял рынок России и теперь вынужден ввести плату для возможности функционировать. Многоходовочки и блокировки на ключевом рынке [РФ, конечно] дают плоды и скоро все компании попросятся обратно (возможно, ползком на коленях и прочих позах). Санкции не работают, они только нам на пользу, пиндосы уже плачут от инфляции.
Если росграм или что-то типа того заработало - смогут завоевать мировой рынок своей бесплатностью за счёт бюджета))
И Трамп снова станет президентом
Electrolux имел в РФ 1% от мирового рынка, как думаешь инста имела в РФ хотя бы 5% от мирового, не по количеству пользователей а по инвестициям россиянами в ресурс ?
почему все скатывается в такое очко?
Вот это бизнес модель. Двойная монетизация: Ты платишь за доступ к просмотру рекламы от блогера)))
Этот мир скатывается в безудержное блоггерское дерьмо...а люди рады.
Как пить дать, предсмертная агония Нельзяграмма
Не нужен ваш Инстаграм
онлифанс?
Не вижу в этом проблемы, либо люди найдут контент достойным своих денег, либо проигнорируют.
Инста, это ж обитель любительниц потрясти попкой на вебкам. Наконец-то смогут монетизировать свою адалт-аудиторию, не выходя из любимого приложения))