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Соцсети
TJ

Instagram* ввёл платные подписки — блогеры могут просить за доступ к своему контенту от $0,99 до $99,99 Статьи редакции

Под «пейволл» можно поместить посты в ленте, сторис, прямые эфиры и доступ в групповые чаты.

3166 просмотров

В Instagram* появились платные подписки на посты, сторис и прямые эфиры, объявил гендиректор соцсети Адам Моссери. Ещё один бонус за донат — возможность общаться в групповом чате с автором. Профили платных подписчиков также получат специальный фиолетовый значок, указывающий на их поддержку блогера.

В профилях блогеров появится отдельная вкладка «subscriber home» («дом подписчика»), где платные подписчики смогут фильтровать фотографии и сторис, доступные только им.

По словам Моссери, платформа стремится стать «лучшим местом в интернете для заработка авторов». Гендиректор отметил, что платную подписку уже успели протестировать несколько блогеров.

Кроме того, Instagram скоро ждёт редизайн, в том числе появление полноэкранной ленты. Ожидается, что это особенно понравится фотографам.

  • Впервые соцсеть начала тестировать платные подписки в США в январе 2022 года. Они были доступны десяти авторам.

*Компания Meta (владеет Instagram) признана экстремистской организацией на территории России.

#новость #instagram

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35 комментариев
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 Евгений Фрост

Все не отпускает их успех onlyfans...

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MEGAtraXXXer666

Отослал тебе писечку в лс

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Евгений Старцев

Мне тоже закинь, пожалуйста

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Степан Фадеев

Прислал свою. С вас 99.99

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Евгений Старцев

За 99,99 каждый день будете присылать?

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Степан Фадеев

А платить каждый день 99.99 будете?

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Евгений Старцев

В месяц, как подписка

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Алексей Никитенко

А семейную подписку рассматриваете?

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Евгений Старцев

Посоветуюсь с женой

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Александр Добриневский

Збс, миллионеры которые стригли тонны бабла на рекламе, станут еще богаче

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Константин Лазаренко

Завидуешь ?

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Александр Добриневский

Как может миллиардер завидовать миллионерам 😏

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Kesha Pazzy

Но не в России

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Положенный ихтиандр

Блядь, я сейчас представил лица российских инфлюенсеров (кстати нихуя не смешно)

P.S. ну только если немножечко совсем

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Трудовой химик

Думаетп, блиновская мучается морально?

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Положенный ихтиандр

К великому сожалению вынужден признать что знаю кто это такая (спасибо Собчак) и абсолютно уверен что оно неживое и не может мучаться

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Alexander Belousov

Не понимаю почему Телеграм такое не сделает, там бы тоже хорошо подобное зашло бы.

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Revenant

Так у телеги более щадящий режим, не требующий обязательных вливаний. А тут как бы хочешь контент - плати.

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Revenant

Вообще ситуация зашкварная как по мне. Учитывая, что инста используется как рекламная площадка, получается, чтобы посмотреть рекламный контент...нужно заплатить? Не думал, что доживу до такого маразма.

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Положенный ихтиандр
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Петр Вавилов

В телеграмме уже давно такие вещи есть. Не от телеграмма они правда, так сторонние решения.

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Andrey Olenin

С помощью ботов можно давать доступ к каналу по подписке

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Philips

А в России все бесплатно будет! А Вы все плохо, да плохо!

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Трудовой химик

В России Инстаграм - налог на дураков.

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Дмитрий Задорожный

Все немного так. Надо было еще причину указать.
Инстаграм потерял рынок России и теперь вынужден ввести плату для возможности функционировать. Многоходовочки и блокировки на ключевом рынке [РФ, конечно] дают плоды и скоро все компании попросятся обратно (возможно, ползком на коленях и прочих позах). Санкции не работают, они только нам на пользу, пиндосы уже плачут от инфляции.

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Artur Kuramshin

Если росграм или что-то типа того заработало - смогут завоевать мировой рынок своей бесплатностью за счёт бюджета))
И Трамп снова станет президентом

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Константин Лазаренко

Electrolux имел в РФ 1% от мирового рынка, как думаешь инста имела в РФ хотя бы 5% от мирового, не по количеству пользователей а по инвестициям россиянами в ресурс ?

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Иисус был социалистом

почему все скатывается в такое очко?

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Марат Булатов

Вот это бизнес модель. Двойная монетизация: Ты платишь за доступ к просмотру рекламы от блогера)))

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eLeFury Qwerty

Этот мир скатывается в безудержное блоггерское дерьмо...а люди рады.

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Сергей

Как пить дать, предсмертная агония Нельзяграмма

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Трудовой химик

Не нужен ваш Инстаграм

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Andrey Ulanov

онлифанс?

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Yy Kk

Не вижу в этом проблемы, либо люди найдут контент достойным своих денег, либо проигнорируют.

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TLGM x Event

Инста, это ж обитель любительниц потрясти попкой на вебкам. Наконец-то смогут монетизировать свою адалт-аудиторию, не выходя из любимого приложения))

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